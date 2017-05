(The following statement was released by the rating agency) Link to Fitch Ratings' Report: 台灣金融集團之演變 here TAIPEI/SINGAPORE, August 15 (Fitch) 原文完整報告連結:<a href="https://www.fitchratings.com/site/re/884166 ">Evolving Taiwanese Financial Groups 惠譽信用評等公司近日發佈報告表示,台灣金融控股公司近年來經營模式的顯著改變,造成集團整體信用體質隨之轉變並影響其評等。此結構性的轉變主要來自金控公司的購併策略, 使其整體槓桿使用增加。惠譽認為此趨勢將持續,主因金控公司藉購併與核心業務配置以帶動其業務與獲利成長。 台灣的金融集團近來面臨持續性具高度挑戰的經營環境,主因疲弱的經濟成長以及長期的低利率環境。由於成長前景並不樂觀,原本以證券業務為主體的金控公司,包含元大金控(元 大金)與中華開發金控(開發金),正積極擴張其銀行業務以提升長期競爭力。同時,在相較於銀行業,證券業更為嚴格的法定資本要求情況下,集團亦利用各業別間的資本要求差異 ,進行資本重分配。 惠譽認為,若低利率的經營環境持續,以購併作為成長方式在台灣將會成為主軸。特別的是,台灣各家金控公司體質過去大多取決於旗下負責集團核心業務之單一子公司,將來隨著部 分金控公司增加新核心事業,使集團整體體質同步轉變。 因應這樣的結構性改變,惠譽調整評鑑金控公司的方法,並對受評金控公司與其子公司採取評等行動,尤其在各金控公司擁有多個重要子公司的可能性增加的同時。舉例來說,惠譽因 元大金和開發金的業務分布改變,評等方法由原先以單一核心子公司為基準的方法調整為母子公司採用同一共同評等的方法,以反映集團整體信用體質不再取決於旗下證券子公司之架 構。 有關惠譽對金控公司改變經營模式的完整分析與其對評等的可能影響,請參閱最新研究報告”台灣金融集團之演變”。訂閱用戶請點選本文上方連結取得完整報告內容,或訪問惠譽官 方網站www.fitchratings.com獲得更多資訊。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contacts: Jenifer Chou, CFA FRM Director Financial Institutions +886 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, No. 205 Tun Hwa North Road Taipei Jonathan Lee Senior Director Financial Institutions +886 8175 7601 Justin Patrie, CFA Fitch Wire +65 6796 7232 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. The above article originally appeared as a post on the Fitch Wire credit market commentary page. The original article can be accessed at www.fitchratings.com. All opinions expressed are those of Fitch Ratings. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.