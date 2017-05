(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA, August 19 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating (IDR) PT Kawasan Industri Jababeka Tbk's (Jababeka) di 'B+' dengan Outlook Stabil. Fitch juga telah mengafirmasi peringkat Senior Unsecured di 'B+' dengan Recovery Rating 'RR4' dan peringkat obligasi USD260 juta yang akan jatuh tempo pada 2019 dan diterbitkan oleh Jababeka International B.V. di 'B+' dengan Recovery Rating 'RR4'. Fitch Ratings Indonesia juga telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang Jababeka pada 'A(idn)' dengan Outlook Stabil. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. KEY RATING DRIVERS Permulaan Lemah; Prapenjualan Membaik: Jababeka melaporkan penurunan sebesar 1% pada prapenjualan di tahun 2015 menjadi IDR1 trilyun yang disebabkan oleh pelemahan penjualan pada segmen industri. Penjualan tetap lemah pada 1Q16, tetapi membaik secara signifikan pada 2Q16, dimana prapenjualan tumbuh sebesar 88% yoy pada 2Q16. Fitch memprakirakan pertumbuhan untuk dapat terjaga, dan memprediksi Jababeka untuk dapat mencetak prapenjualan sebesar IDR1,2 trilyum dan IDR1,5trilyun pada 2016 dan 2017. Pendapatan Berulang yang Kuat: Peringkat Jababeka merefleksikan rasio recurring interest coverage yang kuat dari pembangkit tenaga listrik 130MW (PP1) milik Perusahaan, yang dioperasikan melalui Perjanjian Jual-Beli Listrik (PPA) selama 20 tahun dengan perusahaan listrik milik negara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (BBB-/Stabil). Bisnis ini memberikan visibilitas pendapatan yang baik dan juga lindung nilai alami untuk pinjaman berdenominasi USD milik Perusahaan, karena bisnis beroperasi dengan mekanisme cost pass-through dan pendapatan dipatok kepada USD. Fitch memprediksi rasio recurring interest coverage Jababeka untuk melemah sementara pada 2016, yang dikarenakan oleh kebocoran pada pembangkit listrik milik Perusahaan. Jababeka mengatakan bahwa langkah perbaikan permanen telah selesai dilakukan pada 19 Agustus 2016, dan seluruh mesin sudah dapat beroperasi dengan kapasitas dan tingkat efisiensi yang sama seperti sebelum kebocoran terjadi. Fitch memprakirakan rasio recurring interest coverage Jababeka sebesar 0,8x dan 1,3x pada 2016 dan 2017. Belanja Modal yang Fleksibel: Belanja modal Perusahaan untuk beberapa tahun ke depan akan terbatas untuk pengembangan fasilitas infrastruktur dan menumbuhkan efisiensi PP1. Ini, dan fleksibilitas dalam pengakuisisian lahan, memungkinkan Jababeka untuk mengakumulasi kas dan memperkuat posisi likuiditas. Tetapi, situasi dapat berubah jika perusahaan memutuskan untuk melanjutkan investasi untuk pembangkit tenaga listrik yang kedua. Segmen Properti Residensial-Komersial yang Bertumbuh: Segmen properti residensial dan komersial milik Jababeka mencakup 55% dari seluruh nilai prapenjualan pada 2015, lebih tinggi dari 14% pada 2011. Permintaan di segmen ini bertumbuh, dan Fitch mengestimasi permintaan untuk tetap kuat dikarenakan lokasi kawasan industri milik Perusahaan yang strategis (Cikarang, Jawa Barat) dan kebutuhan akan tempat tinggal untuk pekerja industri yang meningkat. Keuntungan Diversifikasi Jangka Panjang: Bersama dengan Sembcorp Singapore, Jababeka sedang mengembangkan sebuah kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah, yang didasarkan pada kawasan industri Cikarang. Relokasi produksi padat karya keluar dari Cikarang akan memungkinkan Perusahaan mengambil keuntungan dari biaya buruh yang lebih rendah di Jawa Tengah. Jika proyek ini berhasil dieksekusi, Kendal akan memberikan keuntungan diversifikasi untuk Jababeka, dan menyediakan basis baru untuk pertumbuhan. Resiko Konsentrasi Proyek dan Mata Uang: Peringkat Jababeka dibatasi terutama oleh konsentrasi yang tinggi terhadap bisnis di Cikarang, yang diprediksi untuk berkontribusi sebesar 70%-80% terhadap total nilai prapenjualan dalam 24-36 bulan ke depan. Dengan peningkatan kontribusi dari kawasan industri Kendal ke depannya, Fitch percaya resiko konsentrasi akan berkurang secara bertahap. Jababeka telah melakukan lindung nilai sebesar USD200 juta, dari total jumlah obligasi sebesar USD260 juta, pada beragam tingkat upper strike price, yang dimana nilai tertinggi adalah IDR15.000 terhadap USD1. Walaupun Perusahaan masih terpapar terhadap fluktuasi mata uang, Fitch percaya bahwa tingkat resiko masih dapat dikelola karena tidak terdapat kekhawatiran likuiditas karena surat utang Jababeka sebesar USD260juta hanya akan jatuh tempo pada 2019, dan beban bunga dapat terpenuhi dengan cukup melalui pendapatan berulang Perusahaan. ASUMSI UTAMA Asumsi utama yang diambil oleh Fitch dalam pemeringkatan Jababeka meliputi: - Prapenjualan sebesar IDR1,2 trilyun dan IDR1,5 trilyun pada 2016 dan 2017 - Belanja modal akuisisi lahan sebesar IDR400 milyar - 500 milyar pada 2016-2017 - Belanja modal konstruksi sebesar IDR400 milyar - 500 milyar pada 2016-2017 SENSITIVITAS PERINGKAT Peningkatan peringkat tidak diharapkan karena ukuran proyek yang terbatas dan eksposur terhadap bisnis industrial yang siklikal. 