(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SHANGHAI, August 28 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年8月17日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1010508">Fitch: China's Strong Housing Sales to Decline to More Sustainable Level 惠譽評級認為，中國商品住房銷量已接近周期高點，截至2016年6月的過去12個月內住房銷售的總建築面積達12.5億平方米，創下歷史最高紀錄。 部分地區市場的銷量將可能因政策調控收緊而下降，但下降可能較為平緩，因為中國的信用環境將在近期至中期內保持寬鬆。從長遠看，惠譽預計商品住房銷量將下降至更為可持續的 水平。 由於有利的需量因素和充足的供給，截至2016年6月的12個月內銷量相比去年同期穩步增長17%。這一銷量比惠譽認為是長期可持續的年銷量水平——7.5億平方米——高 67%（請參見惠譽2016年8月7日發布的專題報告<a href="https://www.fitchratings.com/site/re/885542">China Residential-Property Market Forecast (2016-2030) （中國住宅市場預測（2016-2030年））。寬鬆的信貸政策、支持自置居所的政策、以及大多數低線城市遠低於一線城市的房價均刺激了今 年的需求。與此同時，由於中國大多數城市都存在高庫存，需求的激增較容易滿足。 惠譽認為在近期至中期內，這些支持性因素中的一部分將難以持續。較大二線城市的房價已大幅上升，當地政府因此收緊住房限購及住房抵押貸款政策以抑制需求。居住在2000年 以前修建的總面積達100億平方米的大量住宅中的居民屬於可自由裁量的住房改善型購房人群，可能具有較高的需求彈性。此類人群可能根據市場情況選擇加快或延後購房。因此， 住房銷量的降低可能來自這一人群，因為一二線城市的供應收緊已推高房價，使此類購房者保持觀望態度。 住房開發商一直在消耗其土地儲備，而不是購買新地塊，從而使土地銷售自2014年底開始下降。這意味著住房銷量的增長最終將需要放緩，除非開發商補充土地的速度高於住房銷 售的速度（請參見惠譽2016年8月18日發布的<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1010507">Fitch: Positive Rating Action Unlikely from Chinese Homebuilders' Strong Sales 惠譽：中國住宅地產商強勁的銷量不太可能帶來正面評級行動） 然而，我們認為住房銷量不會急劇降低，因為中國政府仍然有政策工具可以刺激需求（特別是可自由裁量的住房改善型購房人群的需求）並抑制銷量和價格的大起大落，包括進一步放 松信貸政策等。儘管開發商獲取外部資金受到窗口指導的限制，但是其流動性風險是可控的，因為很多開發商已在過去12-18個月內通過債券發行將其債務期限延長至2018- 2019年。雖然部分二線城市房貸政策有所收緊，但對於購房者而言，住房抵押貸款政策整體較為寬鬆。 隨著中國信貸周期的結構轉型，住房銷量可能在更長期內進一步降低並趨近我們預計的長期可持續的水平。此種情況在未來12至18個月內發生的風險仍然較低。 聯繫人: Ying Wang（王穎） 高級董事 +86 21 5097 3010 惠譽（北京）信用評級有限公司上海分公司 中國上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心 匯豐銀行大樓A座10層1015室 Vanessa Chan（陳以文） 董事 +852 2263 9559 Su Aik Lim（林樹毅） 高級董事 +852 2263 9914 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.