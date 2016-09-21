(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 21 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台新金融控股股份有限公司（台新金）及其子公司台新國際商業銀行（台新銀），台新綜合證券（台新證）之評等，評等展望皆為穩定。詳細的評等結 果列示於本新聞稿末。 評等理由 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 台新金的評等確認與其主要銀行子公司台新銀的評等行動一致。台新金的長期外幣發行人違約評等較台新銀低一個評級，反映惠譽認為台新金的槓桿胃納較高，以及其雙重槓桿比率可 能因成長及併購策略而有顯著波動。集團雙重槓桿比率在2016年6月底為117.5%。 惠譽以合併基礎評估集團整體的資本體質，並認為台新金與台新銀的資本應可相互支援。台新金計畫在2016年底發行特別股，此將有助舒解集團的資金壓力，並緩和其槓桿使用。 台新銀自身的資本水準可望因此受惠，而達到類似評等同業之水準。 台新銀的評等確認與穩定的評等展望反映其良好的獲利，乃基於其消金業務的實力與管理得當的風險體質。然而該行獲利可能面臨壓力，主因利差持續壓縮，信用成本開始增加，且財 富管理業務與信用卡市場激烈的競爭。台新銀的獲利在2016年上半年趨緩，年化資產報酬率約為0.8%，係由於淨利差與手續費收入略為下降，以及因銷售衍生性商品目標可贖 回遠期契約 (Target Redemption Forward, TRF) 而增加的提存準備。 台新證的評等與其母公司台新金一致，反映其做為台新金核心子公司的地位，在台灣金控法下金控母公司的支援義務，以及與集團緊密的關連。 支援評等與支援評等下限 台新銀之支援評等及支援評等下限反映其中度的系統重要性，以及政府於必要時予以支援的中度可能性。 次順位債 台新金所發行之次順位債較其國內長期評等低三個評級，以反映該債券次順位的求償本質與吸收損失的機制。次順位債評等依據台新金的國內長期評等而確認。台新銀所發行的次順位 債評等較其國內長期評等低一個評級，以反映次順位的求償本質，且缺乏吸收損失的機制。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 台新銀之發行人違約評等、國內評等及個別實力評等將受到其能否維持在消金業務的市場地位以及在不弱化其風險體質的前提下持續成長。此外，若台新金進行大規模的併購，導致集 團整體資本緩衝弱化，亦將對評等造成壓力。 任何台新銀的評等改變將對台新金與台新證評等產生相似程度的影響。若台新金能建立嚴謹的槓桿使用，持續保持其雙重槓桿比率低於或相當於同業，且台新銀的資本提升至類似評等 同業的水準，台新金的評等將能調升與台新銀一致。 支援評等及支援評等下限 支援評等及支援評等下限取決於台灣政府提供即時支援的意願與能力。台灣國家主權評等(A+/展望正向)若有調升，將不太可能影響台新銀的支援評等與支援評等下限，基於其較 溫和的系統重要性。 次順位債 任何台新金及台新銀之評等改變將連帶影響其發行之債券評等。而台新金與台新銀的評等考量若有所改變，亦將對其發行之次順位債評等造成影響。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 台新金融控股公司(台新金) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB'；評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F3'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'；評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb'； 次順位債券評等確認為' BBB+(twn)'。 台新國際商業銀行(台新銀) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB+'；評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F2'； 國內長期評等確認為'AA-(twn)'；評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb+'； 支援評等確認為'3'； 支援評等下限確認為'BB+'； 次順位債券評等確認為'A+(twn)'。 台新綜合證券 (台新證) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB'；評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F3'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'；評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1(twn)'。 Contact: Primary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 8175 7605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tunhwa North. Rd., Taipei Secondary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +66 2108 0151 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.