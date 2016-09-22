(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SHANGHAI, September 22 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年9月13日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1011553">Fitch Affirms Six Chinese Mid-Tier Banks; Outlook Stable 惠譽評級已確認六家中資中型商業銀行的長期外幣發行人違約評級和生存力評級。發行人違約評級展望均為穩定。完整的評級行動列表參見本文末尾。 這六家銀行包括： - 興業銀行股份有限公司 （興業銀行） - 中國民生銀行股份有限公司 （民生銀行） - 平安銀行股份有限公司 （平安銀行） - 華夏銀行股份有限公司 （華夏銀行） - 廣發銀行股份有限公司（廣發銀行） - 北京銀行股份有限公司（北京銀行） 關鍵評級驅動因素 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 這六家銀行的發行人違約評級均基於國家支持，且與銀行‘BB+’的支持評級底線一致，反映了惠譽對中央政府在受評銀行出現危機時將給予特別支持的持續預期。 惠譽確認六家銀行的支持評級為‘3’並同時確認其支持評級底線，表明惠譽預期在有需要時，國家對這六家銀行提供支持的可能性為中等。這一預期是基於多個考慮因素，包括銀行 的相對規模、在國內的重要性和所有權結構。儘管這些銀行皆屬於全國性的股份制商業銀行（除屬於城市商業銀行的北京銀行之外），但他們都缺乏中央政府的直接持股，也沒有獲得 政府支持的過往記錄。 在過去1至2年內，國有戰略投資者對部分中型銀行的持股比例上升，而同時外資持股比例下降。這些所有權的變化預計不會減低國家對這些銀行提供支持的意願，因為惠譽預計支持 將主要來自中央政府，除非私人所有權的比例明顯上升並導致國家或政策對銀行的影響切實降低。 生存力評級 惠譽確認了這六家中資中型銀行的生存力評級介於‘bb-’至‘b’的區間。生存力評級反映了不同程度的個體內在實力，而這個內在實力會受到銀行的風險偏好和風險吸收能力、 金融系統信貸增長的水平和速度、數據透明度和公司治理方面的問題、以及仍需更臻成熟完善的監管和法律體系的影響。 儘管銀行已經計提了新的撥備並處置不良貸款，但銀行業整體的撥備緩衝水平持續下降，而股份制銀行的平均撥備覆蓋率已經從2014年底的218%下降至2016年6月底的1 79%，趨近最低監管要求的150%。在盈利水平弱化的同時，還需要確保達到較高的資本水平要求，這將對這六家中型銀行的資本水平造成壓力。 相較于貸款分類數據，惠譽對中資銀行資產質量的分析更側重於損失吸收能力（包含資本水平、貸款損失準備金覆蓋率和盈利能力）。根據截至2015年底的數據，惠譽估計這六家 中型銀行目前的損失吸收能力約為信貸總量的2% - 7%（平均水平約為4%），相較于國有銀行的平均水平約為7.9%。這表明，在需要採取某種形式的補救行動將資本部位恢復至可持續的水平之前，這六家中型銀行中大多數的資 本緩衝能夠承受的惡化程度比國有銀行小。然而，資產減值的認定過程可能會很漫長，因為相關當局通常會鼓勵為出現困難的交易對手提供支持。同時，逾期貸款將繼續增加，並削弱 銀行的流動性和現金緩衝能力，這是因為從面臨困境的借款人處回收的資金流仍然較弱，而更多的資源會被用於暫緩執行債務償還以及提供支持上。 部分中型銀行2016年新發行（或計劃發行）的資本應有助於提高其風險緩衝能力（倘若增長沒有隨之加速）。惠譽已考慮到銀行籌集資本以減緩貸款快速增長及將損失吸收能力維 持在與同業水平相近的情況。 評級敏感性 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 銀行業的持續快速增長以及非銀行信貸的增加意味著國家可能承擔的或有債務持續上升。如果惠譽認為國家支持銀行業的能力被金融系統規模的增長削弱，那麼銀行的發行人違約評級 將面臨壓力。中國政府尚未對國內系統性重要銀行的定義提供任何明確的指導 – 此類指導可能會導致惠譽對銀行的支持評級、支持評級底線、以至發行人違約評級作出調整。短期內，惠譽預計國家對銀行業提供支持的意願仍維持在較高水平，而對於系統性重要銀 行的支持意願極高。 如果銀行業負債結構發生重大變化，而導致銀行更加依賴批發和/或境外融資（即當銀行業的存貸比超過100%時），這可能會影響國家長期支持整個金融系統的意願，包括解決日 益增加的問題資產存量，特別是對那些系統重要性較弱的銀行來說更是如此。如果國家對這六家中型銀行的持股比例減少（不論是直接持股或通過地方政府或國有企業間接持股），且 減少的幅度重大並導致國家對其實際影響顯著降低，這有可能對國家支持這些銀行的意願有負面影響。 生存力評級 惠譽認為過度的資產增長 - 特別是在理財產品、應收款項類投資和非貸款類融資等領域 - 可能導致實際的資本情況在資產質量惡化時，比當前評級水平所預期的資本情況來的更加脆弱。2015年，上述中型銀行中有五家銀行的理財產品出現了顯著的增長（廣發銀行未公 布其理財產品業務的相關信息），並且這一趨勢持續到2016年上半年，儘管增速有所放緩。 過去一年內，理財產品的發行量以及對非標資產投資的增長幅度表明銀行的風險偏好在上升。如果銀行不對其增長進行審慎管理並同時提高額外的緩衝能力，那麼這有可能成為信用及 流動性風險的關鍵來源，並對生存力評級造成下調壓力。 同樣地，如果與同業相比，銀行的風險敞口集中程度增加、資產質量惡化開始影響到償付能力、或存款大幅流出和/或對理財產品的依賴導致資金和流動性的壓力進一步加劇，都有可 能導致這些銀行的生存力評級下調。雖然銀行業在某種程度上都受益於中國政府提供的一般性支持（最主要以注入市場流動性及為面臨困難的借款人提供援助的形式體現），但如果理 財產品（經常作為定期存款的替代品）的發行出現大規模的中斷，或銀行間市場出現危機，都可能會導致銀行的生存力評級下調。 如果惠譽認為運營環境雖然沒有改善但已經趨於穩定，那麼有可能會上調中型銀行的生存力評級。支持這種情況的依據包括：貸款或非貸款信貸的增速進一步放緩至更加可持續的水平 ，監管規定更加嚴格導致表外活動減少，或使此類活動的信息透明性獲得改善，導致對此類業務的擔憂程度減低，對銀行可以維持其所披露的資產質量水平更有信心，或銀行的損失吸 收能力有所改善和/或存款資金和流動性進一步強化。中國金融市場的進一步發展也將有助於緩解目前銀行業所承受的融資和資產質量的負擔，並支持中國經濟最終去槓桿化。 完整評級行動列表如下： 興業銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BB+’級；展望穩定 -支持評級確認為‘3’ -支持評級底線確認為‘BB+’ -生存力評級確認為‘b’ 民生銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BB+’級；展望穩定 -支持評級確認為‘3’ -支持評級底線確認為‘BB+’ -生存力評級確認為‘b+’ 平安銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BB+’級；展望穩定 -支持評級確認為‘3’ -支持評級底線確認為‘BB+’ -生存力評級確認為‘b’ 華夏銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BB+’級；展望穩定 -支持評級確認為‘3’ -支持評級底線確認為‘BB+’ -生存力評級確認為‘b’ 廣發銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BB+’級；展望穩定 -支持評級確認為‘3’ -支持評級底線確認為‘BB+’ -生存力評級確認為‘b’ 北京銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BB+’級；展望穩定 -支持評級確認為‘3’ -支持評級底線確認為‘BB+’ -生存力評級確認為‘bb-’ 聯繫人： 首席分析師 Grace Wu（胡月明） 高級董事 +852 2263 9919 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Katie Chen（陳冠如）（興業銀行、華夏銀行、北京銀行） 聯席董事 +886 2 8175 7614 第二分析師 Jack Yuan（袁牧）（民生銀行、平安銀行、廣發銀行） 聯席董事 +86 21 5097 3038 評級委員會主席 Tim Roche 高級董事 +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見<a href="https://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.