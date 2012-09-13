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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 1,000,000 A2/A/A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 09/17
REFUNDING BONDS SERIES 2012F
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
BAY AREA TOLL AUTHORITY WEEK OF 716,000 Aa3/AA/AA-
CALIFORNIA 09/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 9/18,9/19
Day of Sale: 09/20
BROWARD COUNTY AIRPORT SYSTEM, WEEK OF 645,000 A1/A+/A
FLORIDA 09/17
REVENUE REFUNDING BONDS (AMT/T-E)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 09/19
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 569,990 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/17
$175MM GENERAL OBLIGATION BONDS
(2012 SERIES D) SIFMA INDEX BONDS
$325MM GENERAL OBLIGATION BONDS
$66,990 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS (2012 SERIES F)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: 9/18, 9/19
Day of Sale: 09/20
OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT, WEEK OF 550,000 Aa1/AA/
NEBRASKA 09/17
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2034 TERM: 2039, 2042, 2046
Day of Sale: 07/20
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 399,370 A1/A+/A+
AUTHORITY 09/17 EXP/EXP/EXP
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
BONDS SERIES 2012
$136,880M SERIES KK
$24,370M TAXABLE SERIES MM
$119,060M SIFMA NOTES SERIES G
$119,060M SIFMA NOTES SERIES H
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/19
FORT LAUDERDALE, FLORIDA WEEK OF 340,000 Aa2/AA/
PENSION OBLIGATIONS 09/17
************TAXABLE************
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 09/19
STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF WEEK OF 335,000 Aa1/AAA/
WATER RESOURCES CENTRAL VALLEY 09/17
PROJECT WATER SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES AN AND NO
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COLORADO HOSPITAL AUTHORITY- WEEK OF 290,000 A1/A+/
UNIVERSITY OF COLORADO REFUNDING 09/17
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 09/20
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 268,665 A1/A+/A+
TEXAS DALLAS/FORTH WORTH 09/17
INTERNATIONAL AIRPORT JOINT REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012 F AMT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, HAWAII WEEK OF 253,000 Aa2//AA+
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 9/19
Day of Sale: 09/20
MISSION HEALTH SYSTEM, WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA-
NORTH CAROLINA TAXABLE 09/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/18
SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID WEEK OF 238,500 /AA+/AA
TRANSIT DISTRICT 09/17 /EXP/EXP
SALES TAX REVENUE BONDS
$132,790M 2012 SERIES A
$105,710M 2012 SERIES B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/20
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 200,000 Aa3/A+/
FACILITIES AUTHORITY 09/17
TEMPLE UNIVERSITY REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 09/18
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 162,425 /AA-/AA-
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 09/17
SERIES 2012 FROEDTERT HEALTH, INC.
OBLIGATED GROUP
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTH SHORE LONG ISLAND JEWISH WEEK OF 135,000 A3/A-/A-
AUTHORITY 09/17
***********TAXABLE************
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 09/18
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 100,000 /AA+/AA+
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2029
REMARK: ROP: 9/18 & 9/19
Day of Sale: 09/20
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 86,575 A2//
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 09/17
SERIES 2012 (MARQUETTE UNIVERSITY)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032
Day of Sale: 09/18
SOUTH JERSEY TRANSPORTATION WEEK OF 78,000 Baa1/A-/BBB+
AUTHORITY 09/17
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2023-2029
Day of Sale: 09/20
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 73,985 Aa1/AA+/AA+
FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS 09/17
SERIES 2012A, SERIES 2012B AND
SERIES 2012C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SEATTLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 66,000 //
CORPORATION SPECIAL FACILITY 09/17
REVENUE BONDS - DELTA AIR LINES
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 09/20
NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 64,510 Aa1/NR/
HOUSING FINANCE PROGRAM BONDS 09/17
HOME MORTGAGE FINANCE PROGRAM
2012 SERIES A (NON-AMT)
2012 SERIES B (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: ROP: 9/18
Day of Sale: 09/19
MUNICIPAL GAS AUTHORITY OF GEORGIA WEEK OF 56,000 MIG
1/SP-1+/F-1+
GAS REVENUE BONDS REFUNDING 09/17
SERIES R NOTE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2013
Day of Sale: 09/18
MUNICIPAL GAS AUTHORITY OF GEORGIA WEEK OF 55,000 A1/AA-/A+
GAS REVENUE BONDS 09/17
CONSISTING OF:
$13MM - SERIES Q
$27MM - REFUNDING SERIES S
$15MM - TAXABLE SERIES T
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 50,000 A2/A/
OF NEW YORK FORDHAM UNIVERSITY 09/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/20
CUPERTINO CALIFORNIA WEEK OF 50,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 09/17
GENERAL OBLIGATION
ELECTION OF 2012
SERIES 2012A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/20
IOWA HIGHER EDUCATION LOAN WEEK OF 45,000 //BBB
AUTHORITY UPPER IOWA UNIVERSITY 09/17
PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/20
DARE COUNTY LIMITED OBLIGATION BDS WEEK OF 43,650 Aa3/AA-/AA-
$8,825M TAX EXEMPT SERIES C 09/17
$34,595M TAX EXEMPT REFUNDING SER D
$230M TAXABLE
MGR: Southwest Securities, Inc., Palm Beach Gardens
REMARK: SERIES C: 14-25
SERIES D: 13-29
TAXABLE: 2013
Day of Sale: 09/20
GREATER WENATCHEE REGIONAL CENTER WEEK OF 41,715 NR/NR/
PUBLIC FACILITIES DISTRICT LIMITED 09/17
SALES TAX, WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2032-2042
Day of Sale: 09/20
COUNTY OF HENRICO, VIRGINIA WEEK OF 38,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 09/17
IMPROVEMENT REFUNDING
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 09/19
INDIANA BOND BANK WEEK OF 31,225 /AA/
SPECIAL PROGRAM REFUNDING BONDS 09/17
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 09/19
TEXAS LAGO VISTA TESSERA PID WEEK OF 25,000 //
ASSESSMENT 09/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/28
NEWARK (TEXAS) CULTURAL EDUCATION WEEK OF 24,100 NR/BBB-/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/17
AW BROWN-FELLOWSHIP LEADERSHIP
ACADEMY
TAX-EXEMPT LEASE REVENUE BONDS,
SERIES 2012A
TAXABLE LEASE REVENUE BONDS, SERIES
2012B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: ALONE
Day of Sale: 09/20
TERREBONNE PARISH WATERWORKS WEEK OF 19,200 /A+/
DISTRICT NO. 1, LOUISIANA 09/17
WATER REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 09/17
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 18,055 NR/BBB-/
AUTHORITY 09/17
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
SERIES 2012C (TAX-EXEMPT)
SERIES 2012D (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: ALONE
Day of Sale: 09/19
RHODE ISLAND HEBC PUBLIC SCHOOL WEEK OF 15,000 A3//
REVENUE BOND FINANCING PROGRAM 09/17
REVENUE BONDS CITY OF EAST
PROVIDENCE ISSUE
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2022 TERM: 2027, 2032
Day of Sale: 09/20
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 14,875 //
AUTHORITY COMMONWEALTH OF 09/17
PENNSYLVANIA COLLEGE REVENUE BONDS
HARRISBURG AREA COMMUNITY COLLEGE
PROJECT SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/20
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA WEEK OF 14,765 Aa3//
HOUSING & AUXILIARY FACILITIES 09/17
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 09/18
SOUTH EUCLID, OHIO WEEK OF 14,080 Aa2//
LTGO SERIES 2012 09/17
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 09/19
MISSOURI HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 13,840 NR/BBB-/
FACILITIES AUTHORITY SOUTHWEST 09/17
BAPTIST UNIVERSITY REVENUE
REFUNDING
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 09/29
GEORGIA COLLEGE PARK INDUSTRIAL WEEK OF 13,550 Aa3/AA-/
DEVELOPMENT AUTHORITY CIVIC CENTER 09/17
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/18
STATE OF NEW YORK MUNICIPAL BOND WEEK OF 13,425 //
BANK AGENCY 09/17
SPECIAL PROGRAM (CITY OF BUFFALO)
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/20
HARRIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 9,540 /A-/
IMPROVEMENT DISTRICT #96 UNLIMITED 09/17
TAX BONDS REFUNDING SERIES 2012
TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/19
CITY OF HUTTO, TEXAS WEEK OF 9,500 /AA-/
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT BOND 09/17
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2042
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATINGS A+
Day of Sale: 09/20
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 9,490 Baa2//
AUTHORITY REVENUE BONDS 09/17
SERIES SEVEN-R
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/19
EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL WEEK OF 9,370 NR/AA/
DISTRICT, PENNSYLVANIA GENERAL 09/17
OBLIGATION BONDS (LIMITED TAX
OBLIGATIONS) SERIES OF 2012
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 09/18
NORTHWEST R-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,765 //
JEFFERSON COUNTY, MISSOURI 09/17
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/20
MAINE TOPSHAM GENERAL OBLIGATION WEEK OF 7,440 /AA-/
REFUNDING 2012 09/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/20
GEORGIA COLLEGE PARK INDUSTRIAL WEEK OF 6,710 Aa3/AA-/
DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC 09/17
SAFETY REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: 9/1/2024
Day of Sale: 09/18
KANSAS HIAWATHA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,540 NR/A+/
ADVANCED REFUNDING 2012 B 09/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2045
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 09/17
BOROUGH OF KENNETT SQUARE WEEK OF 6,500 Aa3//
CHESTER COUNTY,PENNSYLVANIA 09/17
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2027
REMARK: A3
Day of Sale: 09/18
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA WEEK OF 6,415 Aa3//
REFUNDING LEASE REVENUE BONDS 09/17
************TAXABLE************
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 09/18
GREATER WENATCHEE REGIONAL CENTER WEEK OF 6,290 NR/NR/
PUBLIC FACILITIES DISTRICT TAXABLE 09/17
LIMITED SALES
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/20
PALMDALE, CALIFORNIA WEEK OF 6,100 Aa3/AA-/
ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 09/17
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT #90-1
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 09/18
ALTON COMMUNITY UNIT SCHOOL WEEK OF 4,315 /A+/
DISTRICT, ILLINOIS 09/17
MADISON & JERSEY COUNTIES
CONSISTING OF:
$2,130M-SERIES A-GENERAL OBLIGATION
$2,185M-SERIES B-TAXABLE-QUALIFIED
ZONE ACADEMY BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/18
SCHOOL DISTRICT NUMBER 143 WEEK OF 3,785 /AA-/
COOK COUNTY, ILLINOIS (MIDLOTHIAN) 09/17
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
SERIES 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 09/18
LAKELAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,500 /AA-/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 09/17
BONDS LIMITED TAX OBLIGATIONS
SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2031
REMARK: /A+
Day of Sale: 09/19
PLEASANT PLAINS COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 3,340 /AA/
DISTRICT NO. 8, ILLINOIS 09/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/17
ROGERSVILLE, TENNESSEE WEEK OF 2,600 /A/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/17
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 09/18
HARRIS COUNTY, MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,600 A//
DISTRICT #208 UNLIMITED TAX BONDS 09/17
REFUNDING SERIES 2012, TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/18
ST. LOUIS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 2,550 /AA-/
2012 REFUNDING BONDS, TAXABLE 09/17
COUNTIES OF GRATIOT, MIDLAND &
ISABELLA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF INSURED
Day of Sale: 09/19
CITY OF CASTROVILLE, TEXAS WEEK OF 2,000 /A-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/17
SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/20
KANSAS SEDGWICK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,375 NR/NR/
REFUNDING IMPROVEMENT 2012 A 09/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 09/17
DUNKLIN COUNTY REFUNDING WEEK OF 685 A3/NR/
CERTIFICATES OR PARTICIPATION 2012B 09/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2014
Day of Sale: 09/19
KANSAS SEDGWICK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 335 NR/NR/
TAXABLE 2012 B 09/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 09/17
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Expected volume excluding daily issues: 7,588,245 (in 000's)