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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 1,400,000 //
FINANCE AUTHORITY UNEMPLOYMENT 10/01
COMPENSATION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 10/1
Day of Sale: 10/02
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 1,157,000 Aaa/AA+/AA+
FINANCE AUTHORITY UNEMPLOYMENT 10/01
COMPENSATION REVENUE BONDS
SERIES 2012B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/1
Day of Sale: 10/02
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 825,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS, FISCAL 10/01
2013 SERIES A, B AND C
CONSISTING OF:
$525,000M TAX-EXEMPT BONDS,
SUBSERIES A-1
$260,000M TAX-EXEMPT BONDS,
SERIES B
$ 40,000M TAX-EXEMPT BONDS,
SERIES C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 371,910 //
NEW YORK SCHOOL DISTRICTS REVENUE 10/01
BOND FINANCING PROGRAM REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2013-2030
REMARK: 173,280M SER F 13-30 /A+/A+
79,530M SER G 13-30 /AA+/A+
77,270M SER H 13-31 Aa3//A+
13,085M SER I 13-18 /AA/A+
22,355M SER J 13-24 /AA-A+
6,390M SER K 13-22 /A+/A+
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 366,765 /AA-/AA-
TOLL ROAD SENIOR LIEN 10/01
REVENUE
TAX EXEMPT AND TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
GUAM POWER AUTHORITY WEEK OF 350,000 Baa3/BBB/BBB-
REVENUE BONDS 2012 SERIES A 10/01
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NASSAU COUNTY INTERIM FINANCE WEEK OF 313,200 NR/AAA/AAA
AUTHORITY 10/01
SALES TAX SECURED BONDS-
SERIES 2012A (TAX-EXEMPT) AND
SERIES 2012B (TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/03
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 240,000 /SP-1+/
TAX & REVENUE ANTICIPATION NOTES 10/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/03
CITY OF DALLAS, TEXAS WEEK OF 219,465 Aa1/AA+/NR
DALLAS, DENTON, COLLIN AND ROCKWALL 10/01
COUNTIES GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: M.R. Beal & Company, New York
REMARK: TUESDAY/WEDNESDAY PRICING
COUNTY OF RIVERSIDE TEETER WEEK OF 145,000 MIG 1//F-1+
OBLIGATION NOTES 10/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 2013
Day of Sale: 10/02
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 135,855 A2/A-/NR
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS, 10/01
SERIES 2012
CONSISTING OF:
$102,025M FIRST TIER PUT BONDS,
SERIES 2012C
$ 33,830M FIRST TIER CURRENT
INTEREST BONDS, SERIES 2012D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NASSAU COUNTY LOCAL ECONOMIC WEEK OF 131,900 Baa1/NR/BBB+
ASSISTANCE CORPORATION 10/01
REVENUE BONDS
WINTHROP-UNIVERSITY HOSPITAL
ASSOCIATION PROJECT), SERIES 2012
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/03
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 75,000 Aaa//
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 10/01
2012 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: (GNMA/FNMA)
Day of Sale: 10/03
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 63,595 Aa2/AA/AA
TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS 10/01
CONSISTING OF:
$25,000M FISCAL 1994 SERIES A
SUBSERIES A-5
$ 8,300M FISCAL 1994 SERIES H,
SUBSERIES H-6
$25,400M FISCAL 1996 SERIES J,
SUBSERIES J-2
$ 4,895M FISCAL 2003 SERIES G,
SUBSERIES G-3
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DORMITORITY AUTHORITY STATE OF WEEK OF 57,945 Baa3/BBB-/
NEW YORK LONG ISLAND UNIVERSITY 10/01
REFUNDING
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2022
Day of Sale: 10/02
LAREDO, TEXAS WATERWORKS & SEWER WEEK OF 43,080 A1/AA-/AA-
SYSTEM REVENUE BONDS, NEW SERIES 10/01
2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/02
NEWPORT NEWS ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 41,740 Aa1/AA/
AUTHORITY 10/01
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE AND
REFUNDING
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 10/02
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 41,355 /A/A
COMMISSION HOSPITAL REVENUE 10/01
REFUNDING BONDS SOUTHEASTERN
REGIONAL MEDICAL CENTER SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032
Day of Sale: 10/03
PEND ORIELLE COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 38,000 A3//A-
DISTRICT #1, WASHINGTON 10/01
BOX CANYON PRODUCTION SYSTEM
REVENUE BONDS, 2012
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 10/02
STATE OF OREGON HOUSING AND WEEK OF 36,970 Aaa/NR/NR
COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT 10/01
MULTI FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2012 SERIES A & B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/2
Day of Sale: 10/03
TRAVIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 35,505 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/01
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/02
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 33,445 Baa3//
FACILITIES AUTHORITY (COMMONWEALTH 10/01
OF PENNSYLVANIA) REVENUE BONDS
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2042
Day of Sale: 10/02
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 32,000 Aa2/A+/
GRANT & REVENUE ANTICIPATION 10/01
FEDERAL HIGHWAY TRUST
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 10/3
Day of Sale: 10/04
CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 25,790 //
HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 10/01
REFUNDING BONDS
$13,295M 2012A HOT TAX
$12,495M 2012B VENUE HOT TAX
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: A: 13-34
B: 13-32
Day of Sale: 10/03
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 25,000 Baa2//
STATE OF NEW YORK 10/01
THE CULINARY INSTITUTE OF AMERICA
REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/04
TRAVIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 21,675 Aaa/AAA/NAF
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/01
SERIES 2012
TAXABLES
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 10/03
CITY OF FAIRVIEW PARK, OHIO WEEK OF 21,190 Aa2//
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 10/01
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2012-2030
Day of Sale: 10/02
NORTHVILLE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 20,550 /AA-/
2012 REFUNDING BONDS 10/01
COUNTIES OF WAYNE, OAKLAND AND
WASHTENAW
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 10/01
CARMEL, INDIANA 2002 SBC WEEK OF 20,305 //
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 10/01
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2017
Day of Sale: 10/02
LAREDO, TEXAS WEEK OF 19,995 Aa2/AA/AA
$11,435M SERIES A COMBINATION TAX 10/01
&REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
$4,630M SERIES B COMBINATION TAX
&REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
$3,880M PUBLIC PROPERTY FINANCE
CONTRACTUAL OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/02
THE HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 18,570 NR/NR/BBB
OF MULTNOMAH COUNTY, OREGON 10/01
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/04
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 16,385 NR/BB+/
AUTHORITY OF THE 10/01
CITY OF PHOENIX, ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVVENUE BONDS,
SERIES 2012
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/02
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 16,000 A2/A-/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 10/01
2013-2023 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/04
FSU FINANCIAL ASSISTANCE INC. WEEK OF 13,105 A1//
EDUCATIONAL, INCLUDING ATHLETIC, 10/01
FACILITIES IMPROVEMENT REVENUE
BONDS SERIES 2012C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/03
CITY OF SUGAR LAND, TEXAS WEEK OF 10,730 /AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/01
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/02
CITY OF RICHMOND, CALIFORNIA WEEK OF 9,000 /SP-1+/A+
TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES 10/01
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2013
Day of Sale: 10/01
TRI-VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,055 A1//
NEW YORK BANK QUALIFIED 10/01
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 10/03
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,659 NAF/A+/NAF
DISTRICT, (ELLIS COUNTY, TEXAS) 10/01
$7,223,996.70* UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
$719,998.50* UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2012-A
BANK QUALIFIED
CIBS & CABS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/03
FAIRFIELD UNION LOCAL SCHOOL WEEK OF 7,452 /AA/
DISTRICT, OHIO 10/01
REFUNDING BONDS
COUNTIES OF FAIRFIELD, HOCKING AND
PERRY
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (OHIO SCH DIST CREDIT ENHANCE PROG)
Day of Sale: 10/02
REDLANDS FINANCING AUTHORITY WEEK OF 7,000 /AA/
$4MM WASTEWATER REVENUE REFUNDING 10/01
$3MM WATER REVENUE REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2017
ALLEN COUNTY INDIANA ECONOMIC WEEK OF 6,850 //
DEVELOPMENT REVENUE BONDS (INDIANA 10/01
INSTITUTE OF TECHNOLOGY PROJECT)
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2012-2017
REMARK: NC SOPHISTICATED ONLY
Day of Sale: 10/01
CLEVELAND HEIGHTS-UNIVERSITY WEEK OF 6,800 //
HEIGHTS 10/01
CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO
LIBRARY IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LAKEWOOD, OHIO WEEK OF 5,510 Aa2//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/01
VARIOUS PURPOSE REFUNDING
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 10/03
SHAKER HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 //
OHIO 10/01
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/03
FAIRLAWN, OHIO WEEK OF 4,515 Aa1//
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS 10/01
SERIES 2012
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/02
IDAHO STATE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 4,020 Aa2/NR/NR
TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS 10/01
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/04
HARRIS COUNTY MUD #373, TEXAS WEEK OF 3,305 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/01
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2027
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/01
PLEASANT PRAIRIE, WISCONSIN WEEK OF 2,760 NR/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012B 10/01
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 10/01
CITY OF SUGAR LAND WEEK OF 2,745 NAF/AA+/AA+
(FORT BEND COUNTY, TEXAS) 10/01
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
NOT BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2022
SPANISH LAKE FIRE PROTECTION WEEK OF 1,535 A2/NR/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 10/01
BANK QUALIFIED, MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 10/01
GREENBELT MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WEEK OF 1,500 /A/
WATER AUTHORITY, TEXAS 10/01
1ST LIEN REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2027
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/02
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Expected volume excluding daily issues: 6,467,731 (in 000's)