SERIAL: 2022-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 10/11
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 41,355 /A/A
COMMISSION 10/08
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL
CENTER, SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032
Day of Sale: 10/11
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 40,910 NR/NR/NR
THE COUNTY OF CHESTERFIELD 10/08
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2027, 2032, 2043
Day of Sale: 10/10
THE ART INSTITUTE OF CHICAGO WEEK OF 40,000 A1/A+/
CORPORATE TAXABLE BONDS, 10/08
SERIES 2012
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 39,995 Aa2/AA+/NR
FINANCE CORPORATION 10/08
CONSISTING OF:
$19,700M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY
BONDS, SERIES 63-A (NON-AMT)
$ 4,000M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY
BONDS, SERIES 63-B (NON-AMT)
$16,295M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY
BONDS, SERIES 63-C (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 39,270 Aa3/AA-/
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS, 10/08
SERIES 2012A & B
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/10
SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 28,000 Aa3/AA+/AA+
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 10/08
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/09
PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 27,550 //
TEXAS 10/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: AAA/AAA/(AAA/AA/)
Day of Sale: 10/11
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 26,200 //
UTILITY SYSTEMS REVENUE REFUNDING 10/08
BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
Day of Sale: 10/10
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION WEEK OF 24,000 Aa3//
OF MONTGOMERY COUNTY (MARYLAND) 10/08
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/09/2012
Day of Sale: 10/10
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 22,095 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2012 10/08
SERIES THREE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/09
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 19,361 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 10/08
SCHOOL BUILDING BONDS
CONSISTING OF:
$10,000M SERIES 201B
$ 9,361M REFUNDING BONDS,
SERIES 2012A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/10
CHAUTAUQUA COUNTY, NEW YORK WEEK OF 16,630 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/08
MGR: Morgan Keegan, Memphis
Day of Sale: 10/10
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 12,850 Baa3/BBB-/
AUTHORITY 10/08
CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS,
REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco
Day of Sale: 10/11
ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 12,740 //
ESSEX COUNTY, NEW JERSEY 10/08
CONSISTING OF:
$10,625M COUNTY OF ESSEX GENERAL
OBLIGATION GUARANTEED LEASE
REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
2012
$ 2,115M COUNTY OF ESSEX GENERAL
OBLIGATION LEASE REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/11
INDIANA COUNTY MUNICIPAL SERVICES WEEK OF 10,860 //
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 10/08
CONSISTING OF:
$10,600M REVENUE BONDS 2012A
$ 260M TAXABLE REVENUE BONDS
2012B
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: AA- STABLE S&P INSURED BY GTY
RATING
BBB+ STABLE S&P UNDERLYING RATING
CITY OF SUGAR LAND, TEXAS WEEK OF 10,730 /AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/08
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/09
BIG SPRING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/08
SERIES OF 2012
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 10/09
BOROUGH OF CAMP HILL, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,740 //
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
Day of Sale: 10/10
CITY OF SUGAR LAND WEEK OF 9,540 NAF/AA+/AA+
(FORT BEND COUNTY, TEXAS) 10/08
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
********NOT BANK QUALIFIED*********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 10/09
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,285 A1/NAF/NAF
(WALLER AND HARRIS COUNTIES, TEXAS) 10/08
UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CABS: 2013
Day of Sale: 10/09
MARSHFIELD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,890 //
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 10/08
REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/08
BELL COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,380 /AA+/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/08
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 10/11
SANTA FE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,110 //
DISTRICT, TEXAS 10/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/09
HAMILTON LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 /AA/
OHIO GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/08
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
Day of Sale: 10/09
GRAHAM LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 7,925 //
*************BANK QUALIFIED******** 10/08
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2028
Day of Sale: 10/10
PAULDING COUNTY, GEORGIA WEEK OF 7,000 Aa2/AA/
IBA TAX-EXEMPT REFUNDING REVENUE 10/08
BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 10/09
PLUMAS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,425 //
CALIFORNIA 10/08
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
REFUNDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2027
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: A S&P Underlying
Day of Sale: 10/11
RANKIN ROAD WEST MUD, TEXAS WEEK OF 6,330 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/08
BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2030
WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,230 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/08
SERIES B OF 2012
*********NOT BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 10/10
RAVENNA, OHIO LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 6,000 //
OBLIGATION BONDS 10/08
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/10
CHRISTIAN COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 5,290 /A+/
TAYLORVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL 10/08
DISTRICT #3 BONDS
$3,375M SERIES A TAXABLE REFUNDING
$2,045M SERIES B REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/09
DONA ANA COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 5,000 /A+/
GROSS RECEIPT TAX REFUNDING REVENUE 10/08
BANK QUALIFIED
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 10/09
PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN 2012 WEEK OF 4,465 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/08
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/09
LAKE COUNTY TOWNSHIP HIGH SCHOOL WEEK OF 3,190 Aa3//
DISTRICT 126, ILLINOIS 10/08
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
DEBT CERTIFICATES
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 10/10
MARION, KANSAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,235 //
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS 10/08
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/08
OREGON SCHOOL BOARDS ASSOCIATION WEEK OF 1,329 //
FLEXFUND PROGRAM 10/08
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/11
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Expected volume excluding daily issues: 6,985,600 (in 000's)