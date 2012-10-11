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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 950,000 NR/AA/AA-
AUTHORITY, NEW YORK 10/15 /EXP/EXP
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP: 10/15/2012
Day of Sale: 10/16
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 600,170 A2/BBB+/BBB+
STATE OF CALIFORNIA 10/15
LEASE REVENUE BONDS AND LEASE
REVENUE REFUNDING BONDS
2012 SERIES G
2012 SERIES H
2012 SERIES I
2012 SERIES J
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 10/17
Day of Sale: 10/18
CITIES OF DALLAS & FORTH WORTH WEEK OF 301,230 A1/A+/A+
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 10/15
AIRPORT TEXAS JOINT REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2012G
NON AMT
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 10/18
MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF WEEK OF 246,000 A1/A+/A+
GEORGIA 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/16
BANNER HEALTH SYSTEM WEEK OF 240,000 //
ARIZONA 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 225,000 A3/A-/A-
TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE BONDS, 10/15
SERIES B OF 2012 & MOTOR LICENSE
FUND-ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE
SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES B OF
2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 10/16/2012
Underlying ratings: A1/NR/AA
Day of Sale: 10/17
UTAH COUNTY, UTAH WEEK OF 223,000 Aa1/AA+/NR
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/15
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 210,000 A1/A/A+
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/15/12
Day of Sale: 10/16
STATE OF MISSISSIPPI GENERAL WEEK OF 136,000 Aa2/AA/AA+
OBLIGATION BONDS 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/15/2012
Day of Sale: 10/16
COBB COUNTY KENNESTONE HOSPITAL WEEK OF 106,205 Aa3/AA-/
AUTHORITY, GEORGIA 10/15
WELLSTAR HEALTH SYSTEM HOSPITAL
REVENUES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/16
INDIANA UNIVERSITY WEEK OF 105,405 Aaa/AA+/NR
CONSISTING OF: 10/15 EXP/ /
$57,905M TAX-EXEMPT STUDENT FEE
BONDS, SERIES V-1
$47,500M TAXABLE STUDENT FEE BONDS,
SERIES V-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 101,995 NR/NR/NR
REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/15
LUTHERAN HOME & SERVICES OBLIGATED
GROUP
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/18
STATE OF NEW YORK WEEK OF 100,000 Aa1//
MORTGAGE AGENCY HOMEOWNER MORTGAGE 10/15
REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 10/18
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 100,000 A2/A+/NR
AUTHORITY 10/15
HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2012B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 97,000 Aa1/AA+/
AGENCY, TENNESSEE 10/15
SINGLE FAMILY MORTGAGE (NON-AMT &
AMT)
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2043
Day of Sale: 10/16
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 96,000 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION 10/15
STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 10/15/2012
Day of Sale: 10/16
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 95,490 Aa3/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION SERIES 2012A 10/15
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 10/16
DELAWARE RIVER AND BAY AUTHORITY WEEK OF 94,000 A1/A/
REVENUE 10/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/17
MODESTO IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 88,000 //
ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE 10/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032
REMARK: A2/A+/INS: AA3/AA-
Day of Sale: 10/16
TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 77,755 Aa2/AA-/
SCHOOL DISTRICT NO.10 10/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2024
REMARK: (School Bond Guaranty)
Day of Sale: 10/17
MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION WEEK OF 71,000 A3/A-/A-
FACILITIES AUTHORITY REVENUE 10/15
REFUNDING - ANNE ARUNDEL HEALTH
SYSTEM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/16
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 69,600 /A-/
INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15
BONDS SERIES 2012C
INDEPENDENCE EVENTS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2038
Day of Sale: 10/15
PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 65,430 //
MICHIGAN 10/15
2012 REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$55,840M - SERIES A
$ 9,590M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/17
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 52,625 NR/NR/NR
AUTHORITY, PENNSYLVANIA REFUNDING 10/15
REVENUE BONDS SERIES 2012
ASBURY PENNSYLVANIA OBLIGATED GROUP
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/16
CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA WEEK OF 50,000 Aa3//AA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/16
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 49,000 /A/
NON AD VALOREM REFUNDING REVENUE 10/15
A+
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/17
STATE OF MONTANA WEEK OF 46,720 Aa3/A+/
TAXABLE AND TAX EXEMPT 10/15
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 10/17
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 //
(SAN JOAQUIN COUNTY, CALIFORNIA) 10/15
2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 10/16
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,000 A1/A+/
AGENCY REVENUE BONDS 10/15
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
ISSUE, SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/17
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 42,500 NR/AA/NR
COMMISSION MULTI-FAMILY HOUSING 10/15