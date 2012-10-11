REFUNDING REVENUE, SERIES 1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/16
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 40,910 //
THE COUNTY OF CHESTERFIELD 10/15
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2027, 2032, 2043
Day of Sale: 10/18
PLACENTIA-YORBA LINDA USD WEEK OF 40,000 //
GENERAL OBLIGATION 10/15
CALIFORNIA
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/16
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 39,740 Aa2/AA/AA+
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/15
SERIES 2012G
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 38,110 /AAA/AAA
TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2026-2033 TERM: 2013
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/16
CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 37,000 /AA-/AA
CALIFORNIA 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/17
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 33,500 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION 10/15
STATE REVOVLING FUNDS REVENUE BONDS
TAXABLE (2010 MASTER FINANCING
PROGRAM)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/16
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 29,845 A3/A/
FACILITIES AUTHORITY (COMMONWEALTH 10/15
OF PENNSYLVANIA) DREXEL UNIVERSITY
REVENUE REFUNDING BONDS, SER 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/18
EAST ALLEN MULTI SCHOOL BUILDING WEEK OF 28,950 //
CORPORATION 1ST MORTGAGE BONDS, 10/15
CONSISTING OF:
$18,225M SERIES 2012 A (HERITAGE
PROJECT) 1ST MORTGAGE REFUNDING
AND IMPROVEMENT BONDS
$10,725M SERIES 2012 B (WOODLAN
PROJECT) 1ST MORTGAGE BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: 2012 A DUE: 2015-2032
2012 B DUE: 2017-2032
Day of Sale: 10/17
COUER D'ALENE SCHOOL WEEK OF 28,875 //
DISTRICT 271, IDAHO, GENERAL 10/15
OBLIGATION SERIES 2012A
$19,885,000 GENERAL OBLIGATION
SERIES 2012B (SALES TAX AND CREDIT
ENHANCEMENT GUARANTY)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Series A due: 09-15-13/17
Series B due: 09-15-17/25
CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA WEEK OF 27,540 //
COMBINED UTILITY SYSTEM REVENUE 10/15
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: A2/A UNDERLYING
SERIALS/TERMS
Day of Sale: 10/17
THE PORT OF PORTLAND WEEK OF 26,000 NR/A/NR
PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT 10/15
PASSENGER FACILITY CHARGE REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2012B AMT
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/17
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY WEEK OF 25,155 /BBB-/
OF PLATTEVILLE, WISCONSIN 10/15
FIXED RATE REDEVELOPMENT REVENUE
BONDS, SERIES 2012A TAX EXEMPT AND
2012B TAXABLE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,030 //
TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012C (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 10/16
VILLANOVA UNIVERSITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 21,000 A1/A+/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/18
CITY OF FULLERTON, CALIFORNIA WEEK OF 19,990 /A-/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.1 10/15
(AMERIGE HEIGHTS) 2012 SPECIAL TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco
RED RIVER HEALTH FACILITIES WEEK OF 18,210 NR/NR/BB+
DEVELOPMENT CORPORATION 10/15
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
TERM: 2022, 2032, 2041
Day of Sale: 10/17
RIVERSIDE COUNTY PUBLIC FINANCING WEEK OF 17,590 A2/NR/A+
AUTHORITY, CALIFORNIA 10/15
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2026 TERM: 2030, 2033
Day of Sale: 10/18
ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT WEEK OF 17,250 Baa2//
CORPORATION REVENUE BONDS SERIES 10/15
2012 (LE MOYNE COLLEGE PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/15
SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY WEEK OF 17,130 //
FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA 10/15
(WASTE WATER) LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/18
TRINITY HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 16,545 NAF/BBB+/NAF
FACILITIES CORPORATION (UNIVERSITY 10/15
OF ST. THOMAS PROJECT) SERIES 2012
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 10/15
BALDWIN BOROUGH PENNSYLVANIA WEEK OF 14,200 /AA-/
GENERAL OBLIGATION 10/15
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2043
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/16
NEW KENSINGTON SANITARY AUTHORITY WEEK OF 12,800 /AA-/
REVENUE,PENNSYLVANIA 10/15
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/16
UNITED OVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 12,000 /AA-/
COUNTY OF KANSAS CITY SALES TAX 10/15
SPECIAL OBLIGATION REVENUE
REFUNDING SUBORDINATE LIEN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 10/16
CITY OF MELBOURNE, FLORIDA WEEK OF 12,000 Aa3//AA-
WATER & SEWER REFUNDING AND 10/15
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/17
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 11,700 /A-/
INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15
BONDS SERIES 2012D
INDEPENDENCE CENTERPOINT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 10/15
NORTHERN COLORADO WATER WEEK OF 10,705 //
CONSERVANCY DISTRICT REFUNDING 10/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 10/17
MIDDLE TOWNSHIP CAPE MAY COUNTY WEEK OF 10,430 /A+/
NEW JERSEY REFUNDING BONDS 10/15
SERIES 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
CONNELLSVILLE PENNSYLVANIA AREA WEEK OF 10,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 10/15
BANK QUALIFIED
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/15
STATE OF OHIO WEEK OF 10,000 /AA+/
STATE ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 10/15
BONDS
********SUBJECT TO AMT************
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2014-2022 TERM: 2027
Day of Sale: 10/17
LITTLEON, COLORADO WEEK OF 9,310 //