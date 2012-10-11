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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 950,000 NR/AA/AA-
AUTHORITY, NEW YORK 10/15 /EXP/EXP
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP: 10/15/2012
Day of Sale: 10/16
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 600,170 A2/BBB+/BBB+
STATE OF CALIFORNIA 10/15
LEASE REVENUE BONDS AND LEASE
REVENUE REFUNDING BONDS
2012 SERIES G
2012 SERIES H
2012 SERIES I
2012 SERIES J
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 10/17
Day of Sale: 10/18
CITIES OF DALLAS & FORTH WORTH WEEK OF 301,230 A1/A+/A+
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 10/15
AIRPORT TEXAS JOINT REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2012G
NON AMT
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 10/18
MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF WEEK OF 246,000 A1/A+/A+
GEORGIA 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/16
BANNER HEALTH SYSTEM WEEK OF 240,000 //
ARIZONA 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 225,000 A3/A-/A-
TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE BONDS, 10/15
SERIES B OF 2012 & MOTOR LICENSE
FUND-ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE
SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES B OF
2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 10/16/2012
Underlying ratings: A1/NR/AA
Day of Sale: 10/17
UTAH COUNTY, UTAH WEEK OF 223,000 Aa1/AA+/NR
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/15
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 210,000 A1/A/A+
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/15/12
Day of Sale: 10/16
STATE OF MISSISSIPPI GENERAL WEEK OF 136,000 Aa2/AA/AA+
OBLIGATION BONDS 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/15/2012
Day of Sale: 10/16
COBB COUNTY KENNESTONE HOSPITAL WEEK OF 106,205 Aa3/AA-/
AUTHORITY, GEORGIA 10/15
WELLSTAR HEALTH SYSTEM HOSPITAL
REVENUES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/16
INDIANA UNIVERSITY WEEK OF 105,405 Aaa/AA+/NR
CONSISTING OF: 10/15 EXP/ /
$57,905M TAX-EXEMPT STUDENT FEE
BONDS, SERIES V-1
$47,500M TAXABLE STUDENT FEE BONDS,
SERIES V-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 101,995 NR/NR/NR
REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/15
LUTHERAN HOME & SERVICES OBLIGATED
GROUP
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/18
STATE OF NEW YORK WEEK OF 100,000 Aa1//
MORTGAGE AGENCY HOMEOWNER MORTGAGE 10/15
REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 10/18
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 100,000 A2/A+/NR
AUTHORITY 10/15
HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2012B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 97,000 Aa1/AA+/
AGENCY, TENNESSEE 10/15
SINGLE FAMILY MORTGAGE (NON-AMT &
AMT)
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2043
Day of Sale: 10/16
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 96,000 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION 10/15
STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 10/15/2012
Day of Sale: 10/16
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 95,490 Aa3/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION SERIES 2012A 10/15
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 10/16
DELAWARE RIVER AND BAY AUTHORITY WEEK OF 94,000 A1/A/
REVENUE 10/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/17
MODESTO IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 88,000 //
ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE 10/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032
REMARK: A2/A+/INS: AA3/AA-
Day of Sale: 10/16
TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 77,755 Aa2/AA-/
SCHOOL DISTRICT NO.10 10/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2024
REMARK: (School Bond Guaranty)
Day of Sale: 10/17
MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION WEEK OF 71,000 A3/A-/A-
FACILITIES AUTHORITY REVENUE 10/15
REFUNDING - ANNE ARUNDEL HEALTH
SYSTEM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/16
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 69,600 /A-/
INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15
BONDS SERIES 2012C
INDEPENDENCE EVENTS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2038
Day of Sale: 10/15
PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 65,430 //
MICHIGAN 10/15
2012 REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$55,840M - SERIES A
$ 9,590M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/17
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 52,625 NR/NR/NR
AUTHORITY, PENNSYLVANIA REFUNDING 10/15
REVENUE BONDS SERIES 2012
ASBURY PENNSYLVANIA OBLIGATED GROUP
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/16
CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA WEEK OF 50,000 Aa3//AA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/16
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 49,000 /A/
NON AD VALOREM REFUNDING REVENUE 10/15
A+
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 10/17
STATE OF MONTANA WEEK OF 46,720 Aa3/A+/
TAXABLE AND TAX EXEMPT 10/15
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 10/17
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 //
(SAN JOAQUIN COUNTY, CALIFORNIA) 10/15
2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 10/16
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,000 A1/A+/
AGENCY REVENUE BONDS 10/15
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
ISSUE, SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/17
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 42,500 NR/AA/NR
COMMISSION MULTI-FAMILY HOUSING 10/15
REFUNDING REVENUE, SERIES 1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/16
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 40,910 //
THE COUNTY OF CHESTERFIELD 10/15
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2027, 2032, 2043
Day of Sale: 10/18
PLACENTIA-YORBA LINDA USD WEEK OF 40,000 //
GENERAL OBLIGATION 10/15
CALIFORNIA
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/16
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 39,740 Aa2/AA/AA+
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/15
SERIES 2012G
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 38,110 /AAA/AAA
TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2026-2033 TERM: 2013
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/16
CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 37,000 /AA-/AA
CALIFORNIA 10/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/17
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 33,500 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION 10/15
STATE REVOVLING FUNDS REVENUE BONDS
TAXABLE (2010 MASTER FINANCING
PROGRAM)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/16
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 29,845 A3/A/
FACILITIES AUTHORITY (COMMONWEALTH 10/15
OF PENNSYLVANIA) DREXEL UNIVERSITY
REVENUE REFUNDING BONDS, SER 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/18
EAST ALLEN MULTI SCHOOL BUILDING WEEK OF 28,950 //
CORPORATION 1ST MORTGAGE BONDS, 10/15
CONSISTING OF:
$18,225M SERIES 2012 A (HERITAGE
PROJECT) 1ST MORTGAGE REFUNDING
AND IMPROVEMENT BONDS
$10,725M SERIES 2012 B (WOODLAN
PROJECT) 1ST MORTGAGE BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: 2012 A DUE: 2015-2032
2012 B DUE: 2017-2032
Day of Sale: 10/17
$8,990,000 COUER D'ALENE SCHOOL WEEK OF 28,875 //
DISTRICT 271, IDAHO, GENERAL 10/15
OBLIGATION SERIES 2012A
$19,885,000 GENERAL OBLIGATION
SERIES 2012B (SALES TAX AND CREDIT
ENHANCEMENT GUARANTY)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Series A due: 09-15-13/17
Series B due: 09-15-17/25
CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA WEEK OF 27,540 //
COMBINED UTILITY SYSTEM REVENUE 10/15
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: A2/A UNDERLYING
SERIALS/TERMS
Day of Sale: 10/17
THE PORT OF PORTLAND WEEK OF 26,000 NR/A/NR
PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT 10/15
PASSENGER FACILITY CHARGE REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2012B AMT
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/17
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY WEEK OF 25,155 /BBB-/
OF PLATTEVILLE, WISCONSIN 10/15
FIXED RATE REDEVELOPMENT REVENUE
BONDS, SERIES 2012A TAX EXEMPT AND
2012B TAXABLE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,030 //
TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012C (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 10/16
VILLANOVA UNIVERSITY, PENNSYLVANIA WEEK OF 21,000 A1/A+/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/18
CITY OF FULLERTON, CALIFORNIA WEEK OF 19,990 /A-/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.1 10/15
(AMERIGE HEIGHTS) 2012 SPECIAL TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco
RED RIVER HEALTH FACILITIES WEEK OF 18,210 NR/NR/BB+
DEVELOPMENT CORPORATION 10/15
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
TERM: 2022, 2032, 2041
Day of Sale: 10/17
RIVERSIDE COUNTY PUBLIC FINANCING WEEK OF 17,590 A2/NR/A+
AUTHORITY, CALIFORNIA 10/15
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2026 TERM: 2030, 2033
Day of Sale: 10/18
ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT WEEK OF 17,250 Baa2//
CORPORATION REVENUE BONDS SERIES 10/15
2012 (LE MOYNE COLLEGE PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/15
SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY WEEK OF 17,130 //
FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA 10/15
(WASTE WATER) LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/18
TRINITY HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 16,545 NAF/BBB+/NAF
FACILITIES CORPORATION (UNIVERSITY 10/15
OF ST. THOMAS PROJECT) SERIES 2012
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 10/15
BALDWIN BOROUGH PENNSYLVANIA WEEK OF 14,200 /AA-/
GENERAL OBLIGATION 10/15
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2043
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/16
NEW KENSINGTON SANITARY AUTHORITY WEEK OF 12,800 /AA-/
REVENUE,PENNSYLVANIA 10/15
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/16
UNITED OVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 12,000 /AA-/
COUNTY OF KANSAS CITY SALES TAX 10/15
SPECIAL OBLIGATION REVENUE
REFUNDING SUBORDINATE LIEN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 10/16
CITY OF MELBOURNE, FLORIDA WEEK OF 12,000 Aa3//AA-
WATER & SEWER REFUNDING AND 10/15
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/17
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 11,700 /A-/
INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15
BONDS SERIES 2012D
INDEPENDENCE CENTERPOINT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 10/15
NORTHERN COLORADO WATER WEEK OF 10,705 //
CONSERVANCY DISTRICT REFUNDING 10/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 10/17
MIDDLE TOWNSHIP CAPE MAY COUNTY WEEK OF 10,430 /A+/
NEW JERSEY REFUNDING BONDS 10/15
SERIES 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
CONNELLSVILLE PENNSYLVANIA AREA WEEK OF 10,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 10/15
BANK QUALIFIED
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/15
STATE OF OHIO WEEK OF 10,000 /AA+/
STATE ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 10/15
BONDS
********SUBJECT TO AMT************
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2014-2022 TERM: 2027
Day of Sale: 10/17
LITTLEON, COLORADO WEEK OF 9,310 //
REFUNDING CERTIFICATE OF 10/15
PARTICIPATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/18
JEFFERSON COUNTY, MISSOURI WEEK OF 8,415 NR/NR/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 10/15
SALES TAX REFUNDING (HIGH RIDGE
COMMONS COMMUNITY IMPROVEMENT
DISTRICT PROJECT)
CONSISTING OF:
$ 90M - SERIES A - TAXABLE
$ 8,315M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/18
SPRINGFIELD TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 8,265 /AA+/
EDUCATION SCHOOL REFUNDING BONDS 10/15
2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/10
ST. CHARLES COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 7,325 NR/AA-/NR
MICHIGAN 10/15
2012 REFUNDING BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/18
CITY OF COTTLEVILLE, MISSOURI WEEK OF 6,770 A2//
REFUNDING CERTIFICATE OF 10/15
PARTICIPATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2036
Day of Sale: 10/18
HUTCHINSON COMMUNITIY COLLEGE, WEEK OF 6,660 //
KANSAS 10/15
REFUNDING CERTIFICATE OF
PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 10/17
RAVENNA, OHIO WEEK OF 6,000 A2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 10/15
BONDS
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/15
BELTON, MISSOURI WEEK OF 5,935 NR/NR/NR
TAX INCREMENT & COMMUNITY 10/15
IMPROVEMENT DISTRICT REVENUE
CONSISTING OF:
$2,755M - SERIES A - TAXABLE
$3,140M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/17
HARWICH, MASSACHUSETTS WEEK OF 5,700 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/15
SERIES 2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 10/16
GARFIELD HEIGHTS, OHIO WEEK OF 5,470 Baa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/15 EXP/ /
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
REFUNDING SERIES 2012
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/17
MOUNTLAKE TERRACE, WASHINGTON WEEK OF 5,205 /AA/
WATER & SEWER REVENUE 10/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/16
PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,460 /AA-/
2012 REFUNDING BONDS 10/15
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/15
BROOKE COUNTY, WEST VIRGINIA WEEK OF 4,065 /AA/
BOARD OF EDUCATION GENERAL 10/15
OBLIGATION PUBLIC SCHOOL REFUNDING
BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 10/15
JACKSONVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 10/17
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 3,900 /AA/
INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15
SERIES 2012E
INDEPENDENCE EASTLAND
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 10/15
HIGHLAND COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 3,700 //
ILLINOIS 10/15
REFUNDING DEBT CERTIFICATES,
SERIES 2012
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX BOND
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/18
TRAFFORD, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/17
RICH COUNTY SCHOOL DISTRICT, UTAH WEEK OF 2,850 //
REFUNDING GENERAL OBLIGATION 10/15
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: UTAH SCHOOL ENHANCEMENT PROG.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/16
GRAIN VALLEY, MISSOURI WEEK OF 2,765 /BBB/
TAX INCREMENT FINANCING REVENUE 10/15
MARKETPLACE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/16
SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY WEEK OF 2,570 //
FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA 10/15
(WASTE WATER) LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/18
PITTSBURG INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,545 /A+/
DISTRICT, TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2018
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/16
CITY OF POST FALLS, IDAHO WEEK OF 2,275 //
WATER REVENUE REFUNDING 10/15
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/16
POLK COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 1,865 //
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 10/15
********BANK QUALIFIED************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/16
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Expected volume excluding daily issues: 5,493,380 (in 000's)