Oct 25 () - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- ------------
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/29
$180,000M TAX-EXEMPT GENERAL
OBLIGATION BONDS (2012 SERIES G)
$220,000M TAXABLE FIXED-RATE
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 10/30
UTAH TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 296,825 //
SUBORDINATED SALES TAX REVENUE AND 10/29
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 10/30
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 278,835 A1/A+/AA-
FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS 10/29
CITY OF HOPE SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 275,000 Aa1/AAA/AA+
DISTRICT 10/29
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 10/30
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 269,000 Aa3/AA/
AUTHORITY - SCHOOL LEASE REVENUE 10/29
BONDS
PENNSYLVANIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 10/30
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 251,260 Aa3/AA-/AA-
GENERAL FUND ANNUAL APPROPRIATION 10/29 EXP/EXP/EXP
REFUNDING BONDS (TAXABLE)
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: INDICATIONS: 10/29
Day of Sale: 10/30
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 179,715 NR/A-/A-
REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/29
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/01
COVANTA ENERGY CORPORATION WEEK OF 170,000 Ba2/BB-/BB
MASSACHUSETTS IFA 10/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/01
COVANTA ENERGY CORPORATION WEEK OF 165,000 Ba2/BB-/BB
NEW YORK IFA 10/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/01
THE CENTRAL UTAH WATER CONSERVANCY WEEK OF 130,825 /AA+/AA+
DISTRICT WATER REVENUE BONDS 10/29
SERIES 2012C
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/30
DALLAS AREA RAPID TRANSIT, TEXAS WEEK OF 128,315 Aa2/AA+/
SENIOR LIEN SALES TAX REVENUES BOND 10/29
SERIES 2012
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/31
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 124,425 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS) 10/29
GENERAL REVENUE BONDS,
SERIES 2009A-1
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: ROP Monday October 29
Day of Sale: 10/30
THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES WEEK OF 112,515 Aa3/AA-/NR
OF THE CITY OF NEW YORK REVENUE 10/29
BONDS SERIES 2012 (WILDLIFE
CONSERVATION SOCIETY)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
PLAZA METROPOLITAN DISTRICT NO. 1 WEEK OF 109,300 /BBB/BBB-
IN THE CITY OF LAKEWOOD, COLORADO 10/29
REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2012-2040
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 108,805 Baa2/A-/NR
HOSPITAL REVENUE & REFUNDING BONDS 10/29
CRITTENTON HOSPITAL MEDICAL CENTER
SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
HOSPITAL AUTHORITY NO. 1 REVENUE WEEK OF 105,000 //
REFUNDING GREAT PLAINS REGIONAL 10/29
NEBRASKA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 11/01
SACRAMENTO REGIONAL TRANSPORT WEEK OF 86,000 A2/A-/
DISTRICT FAREBOX REVENUE BONDS 10/29
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 10/31
HIGHLINE SCHOOL DISTRICT NO. 401, WEEK OF 82,215 //
WASHINGTON 10/29
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, 2012B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/31
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 75,000 Aa1/AAA/
AUTHORITY 10/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/29
Day of Sale: 10/30
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 68,665 Aaa/AAA/
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK 10/29
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/30
RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 65,105 //
AGENCY 10/29
WATER POLLUTION CONTROL REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2012B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/30
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 60,000 A1/AA-/AA-
AUTHORITY 10/29
REVENUE BONDS, SERIES 2012A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2046
Day of Sale: 10/30
SNOHOMISH PUBLIC UTILITY DISTRICT WEEK OF 58,000 Aa3/AA-/AA-
WASHINGTON 10/29
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 15-17, 20-22, 25-28
Day of Sale: 10/30
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 53,000 Aa2//
COMMONWEALTH 10/29
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2041 CABS: 2029-2036
REMARK: TAXABLE: 29
Day of Sale: 10/31
HAMILTON HEALTH CARE SYSTEM WEEK OF 50,000 /A+/
GEORGIA 10/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/31
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 49,980 Aa1/AAA/AA+
(ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES 10/29
CALIFORNIA) WATER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
BOARD OF TRUSTEES OF THE COLORADO WEEK OF 47,825 //
SCHOOL OF MINES 10/29
INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE
BONDS, SERIES 2012B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/01
ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT WEEK OF 40,000 NR/NR/AAA
AUTHORITY HOUSING REVENUE BONDS, 10/29
SERIES 2012 (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM)
FEDERALLY TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/31
H LEE MOFFITT CANCER AND RESEARCH WEEK OF 36,000 A3/A-/
FLORIDA 10/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/30
CHEROKEE COUNTY SCHOOL SYSTEM WEEK OF 36,000 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/29
GEORGIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2029 TERM: 2033
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 30,920 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS, (TAXABLE) 10/29
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2023 TERM: 2027, 2032, 2037
Day of Sale: 10/30
HARNETT COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 30,000 A1/A+/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/29
LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 30,000 Aa2/AA-/
LOUISIANA 10/29
LIMITED TAX REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 11/01
STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 30,000 Aa1/AA-/
FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS 10/29
(CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
PROJECT) 2012 SERIES
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 10/31
CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 30,000 //
INCOME TAX REVENUE BONDS 10/29
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/30
PORT OF VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 29,935 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/29
REFUNDING BONDS, 201B (TAXABLE)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 11/01
JACKSON COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 28,610 /AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/31
COUNTY OF HAMILTON COUNTY, OHIO WEEK OF 28,420 NR/BBB/
LIFE ENRICHING COMMUNITIES 10/29
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE
BONDS, SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2032, 2042, 2046
Day of Sale: 11/01
CITY OF DAYTON, OHIO WEEK OF 24,995 Aa3/A+/
SPECIAL OBLIGATION ECONOMIC 10/29
DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/31
HAMMOND MULTI-SCHOOL BUILDING WEEK OF 24,700 //
CORPORATION REFUNDING 10/29
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2027
REMARK: S&P AA+ Program Rating (A- Under)
Day of Sale: 10/31
VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,000 /SP-1+/
2012- 13 TRAN SERIES A 10/29
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/30
MADISON COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 22,540 MIG 2//
FLORIDA 10/29
HOSPITAL REVENUE BONDS ANTICIPATION
NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2014
Day of Sale: 11/01
LEXINGTON-FAYETTE URBAN COUNTY WEEK OF 20,000 Aa2/AA/NR
AIRPORT BOARD, KENTUCKY CONSISTING 10/29
OF: $6,200M GENERAL AIRPORT REVENUE
REFUNDING BONDS, 2012 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF BOISE, IDAHO WEEK OF 15,410 A1/A+/
AIRPORT REVENUE BONDS 10/29
***********NON-AMT**************
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/30
CITY OF PORT ST.LUCIE, FLORIDA WEEK OF 15,095 Aa3//
SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING BONDS 10/29
SERIES 2012A (TESORO SPECIAL
ASSESSMENT DISTRICT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/01
HICKSVILLE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 14,385 //
DISTRICT NASSAU COUNTY, NEW YORK 10/29
GENERAL OBLIGATIONS SCHOOL DISTRICT
REFUNDING SERIAL BONDS, 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/01
BARROW COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,155 Aa1/AA+/
GEORGIA 10/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2018-2027
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/A+
Day of Sale: 10/30
CLARK TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 14,075 //
UNION COUNTY, NEW JERSEY 10/29
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/31
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 13,975 //
GENERAL OBLIGATION BOND 10/29
ANTICIPATION NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2013
Day of Sale: 10/31
UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,000 Aa2/AA+/
2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29
SERIES B, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/01
DINUBA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 10,735 /A-/
CALIFORNIA LEASE REVENUE REFUNDING 10/29
PUBLIC WORKS PROJECT
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2038
Day of Sale: 10/31
CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 10,000 //
INCOME TAX REVENUE NOTES 10/29
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/30
MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,800 /A/
MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 10/29
GENERAL OBLIGATION BONDS, (LIMITED
TAX) SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2032
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/01
PALMDALE, CALIFORNIA WEEK OF 9,200 //
LEASE REVENUE 2012 10/29
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/30
PENN MANOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,200 /AA/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 10/29
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/30
CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 9,000 //
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 10/29
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/01
MOUNTAIN BROOK CITY BOARD OF WEEK OF 8,950 Aa1//
EDUCATION, ALABAMA 10/29
SPECIAL TAX SCHOOL WARRANTS
*********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 10/30
ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,655 //
ALLEGHENY COUNTY,PENNSYLVANIA 10/29
$5,855 GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2012
$2,800M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES B OF 2012 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/30
NEW CASTLE-HENRY COUNTY LIBRARY WEEK OF 8,395 /A+/
BUILDING CORPORATION, AD VALOREM 10/29
PROPERTY TAX
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/30
CITY OF DINUBA, CALIFORNIA WEEK OF 8,075 /A-/
WASTEWATER REVENUE REFUNDING 10/29
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 10/31
UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX WEEK OF 7,880 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29
SERIES B WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/01
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 7,000 //
COUNTY GUARANTEED OPEN SPACE TRUST 10/29
FUND REVENUE BONDS
NEW JERSEY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/01
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 7,000 //
COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE BDS 10/29
NEW JERSEY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TE: 20-24
TAXABLE: 14-16
Day of Sale: 11/01
UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 Aa2/AA+/
2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29
SERIES A, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 11/01
CHISHOLM CREEK WATER & WASTEWATER WEEK OF 6,865 //
REFUNDING REVENUE 10/29
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 11/01
UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX WEEK OF 6,250 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29
SERIES A WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/01
TOWN OF HILLSBOROUGH WEEK OF 6,175 /AA-/
SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY 10/29
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/31
NORTH TEXAS MUNI WATER DISTRICT, WEEK OF 6,030 Baa1/BBB/
TEXAS 10/29
SABINE CREEK REGIONAL WASTEWATER
SYSTEM, REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2023
LAGO VISTA TESSERA LAKE TRAVIS WEEK OF 4,800 //
PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT 1 10/29
ASSESSMENT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/31
CITY OF SELMA, TEXAS WEEK OF 4,750 //
A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 10/29
STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR,
GUADALUPE AND COMAL COUNTIES
2,500M COMBINATION TAX AND LIMITED
PLEDGE REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION SERIES 2012
$2,250 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS SERIES 2012
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 10/31
BILLINGS MONTANA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 4,435 Aa2/NR/
REFUNDING 2012A 10/29
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 10/29
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 4,300 Aaa//
ADMINISTRATION 10/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/30
WEST HARVEY-DIXMOOR SCHOOL WEEK OF 3,990 //
DISTRICT #147, ILLINOIS 10/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
$2,000M - SERIES A - BANK QUALIFIED
$2,990M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/01
BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,200 //
OHIO 10/29
REFUNDING BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/31
LIBERTY EYLAU INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,920 /A+/
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 10/29
SCHOOL BUILDING AND REFUNDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/30
PASEO DEL ESTE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,750 /BBB+/
DISTRICT NO. 10, TEXAS 10/29
EL PASO COUNTY
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2017-2033 TERM: 2013
Day of Sale: 10/29
BEAN STATION UTILITY DISTRICT OF WEEK OF 1,540 A3//
GRAINGER COUNTY, TENNESSEE 10/29
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/31
STREAMWOOD PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 1,440 NR/NR/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 10/29
PARK BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2014
Day of Sale: 10/30
BREMEN PUBLIC SCHOOLS, TAXABLE WEEK OF 1,325 /AA+/
GENERAL OBLIGATION PENSION 10/29
REFUNDING BONDS OF 2012
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/01
TOWN OF FOXFIELD, COLORADO WEEK OF 1,205 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/29
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2017
REMARK: BANK QUALIFIED
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,546,690 (in 000's)