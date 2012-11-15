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TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION WEEK OF 1,000,000 A3/BBB/NR
AND SUPPLY CORPORATION III 11/19
GAS SUPPLY REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 143,445 Aaa/AAA/NR
AUTHORITY, 2012 SERIES F 11/19
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
BONDS
CONSISTING OF:
$102,955M SUBSERIES F-1
$ 40,490M SUBSERIES F-2 (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 128,735 A1//
STATE OF NEW YORK 11/19
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(THE "BORROWER") REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/20
UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 90,000 Aa2/AA-/
11/19 EXP/EXP/
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: ROP: 11/19/2012
Day of Sale: 11/20
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 41,270 Aa2/AA+/
TAX EXEMPT AND TAXABLE 11/19
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP: 11/19/2012
Day of Sale: 11/20
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 39,020 A1/NAF/A
(WASHINGTON, D.C.) 11/19
DEED TAX REVENUE BONDS
SERIES 2012 A & B
MGR: M.R. Beal & Company, New York
Day of Sale: 11/20
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 37,725 /A-/
CRAIG HOSPITAL PROJECT 11/19
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIAL AND TERMS
TOWN OF DAVIE, FLORIDA WEEK OF 28,150 Aa3/AA-/
COMBINED WATER & SEWER ENTERPRISE 11/19
WATER & SEWER REVENUE BONDS,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/19
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 26,000 A3/A-/
CORPORATION, NEW YORK 11/19
HEALTH QUEST SYSTEMS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 11/19
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 20,185 NR/NR/NR
ALBEMARIE COUNTY, VIRGINIA 11/19
RESIDENTIAL CARE FACILITY MORTGAGE
REVENUE BONDS, SERIES 2012A
WESTMINSTER-CANTERBURY OF THE
BLUE RIDGE
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2017-2024 TERM: 2032, 2042
Day of Sale: 11/19
ALLEN, MICHIGAN WEEK OF 17,065 //
ACADEMY PUBLIC SCHOOL REFUNDING 11/19
2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 11/20
TUKWILA SCHOOL DISTRICT 406 WEEK OF 16,295 //
WASHINGTON, UNLIMITED TAX 11/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
TAXABLE
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2017
Day of Sale: 11/20
WASHINGTON HOUSING COMMISSION WEEK OF 15,535 NR/NR/BBB-
RIVERVIEW RETIREMENT COMMUNITY 11/19
MGR: Cain Brothers, New York
Day of Sale: 11/20
COUNTY OF SENECA, NEW YORK WEEK OF 13,790 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/19
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/19
WEST DEPTFORD TOWNSHIP WEEK OF 13,175 /A-/
NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION BONDS 11/19
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,980 //
CRAWFORD AND MERCER COUNTIES, 11/19
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/19
WASHINGTON COUNTY, UTAH LEASE WEEK OF 11,720 /A+/
REVENUE REFUNDING BONDS 11/19
SERIES 2012A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 11/19
WOODBURY CITY, MINNESOTA WEEK OF 10,060 //
CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING 11/19
BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/20
FORT BEND MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,890 /BBB+/
DISTRICT NO. 23, TEXAS 11/19
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,535 //
PENNSYLVANIA 11/19
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
REMARK: RATED: A1 (UNDERLYING), A1 PA ACT
150
Day of Sale: 11/20
RENO COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,115 Aa3/NR/
NO. 308 11/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2024
Day of Sale: 11/20
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,724 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2030-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
CABS: 2013
Day of Sale: 11/19
KANSAS RENO COUNTY GENERAL WEEK OF 6,245 Aa3/NR/
OBLIGATION REFUNDING 2012 11/19
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 11/19
CITY OF SUNNYSIDE, WASHINGTON WEEK OF 6,050 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/19
BANK QUALIFIED $5,300M SERIES 2012A
$750 SERIES REFUNDING 2012B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: A: 15-31
B: 13-14
Day of Sale: 11/19
NEW ALBANY PLAIN LOCAL JOINT PARK WEEK OF 3,554 Aa3//
DISTRICT, OHIO ADVANCE REFUNDING 11/19
SERIES B FRANKLIN & LICKING
COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/20
ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL WEEK OF 3,545 //
DISTRICT 11/19
CLARION, ARMSTRONG, BUTLER AND
VENANGO COUNTIES, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/19
WEST DEPTFORD, NEW JERSEY WEEK OF 3,200 /A-/
TAXABLE 11/19
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2013-2019
WASHINGTON COUNTY, UTAH TAXABLE WEEK OF 3,155 /A+/
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 11/19
SERIES 2012B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2015
Day of Sale: 11/19
BRENTWOOD, MISSOURI SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,180 /A/
BUILDING CORPORATION, LEASE 11/19
PARTICIPATION REFUNDING CERT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/20
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Expected volume excluding daily issues: 1,728,343 (in 000's)