IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP
ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US
UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON
THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -------------
MIAMI-DADE COUNTY FLORIDA WEEK OF 792,375 A2/A/A
AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS 11/26
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/27
Day of Sale: 11/28
NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 534,945 A/A/
AGENCY NUMBER 1 CATAWBA ELECTRIC 11/26
REVENUE BONDS (TAX EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: 11/28
Day of Sale: 11/29
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY WEEK OF 495,120 A1/A/A
REFUNDING REVENUE BONDS 11/26
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/27
Day of Sale: 11/28
COUNTY OF COOK, ILLINOIS WEEK OF 330,000 Aa3/AA/AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/26
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 11/27
BALTIMORE COUNTY, MARYLAND WEEK OF 256,400 //
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26
2012 SERIES
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 250,000 Aa3//
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/26
MERCY HEALTH
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/27
Day of Sale: 11/28
BEAVERTON SCHOOL DISTRICT 48J WEEK OF 161,270 //
OREGON 11/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
$33,075,000 SERIES 2012A (FEDERALLY
TAXABLE)
$128,195,000 SERIES 2012B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Series 2012A 2013 - 2019
Series 2012B 2013 - 2026
Day of Sale: 11/27
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 155,370 A1/A+/
AUTHORITY LEHIGH VALLEY HEALTH 11/26
NEWTOWK
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/27
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 133,780 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND 11/26
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 11/27
MIAMI DADE COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 120,880 A3/A-/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 11/26
SERIES 2012A AND 2012B (UNIVERSITY
OF MIAMI ISSUE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA WEEK OF 120,310 Aa3/NR/AA
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING 11/26
REVENUE BONDS, SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 116,045 A3/A/
COMMISSION HEALTH CARE FACILITIES 11/26
REVENUE REFUNDING BONDS CAPE FEAR
VALLEY HEALTH SYSTEM SERIES 2012A
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2033
Day of Sale: 11/28
PHOEBE PUTNEY MEMORIAL HOSPITAL WEEK OF 115,000 A3/A+/AA-
HOSPITAL REVENUE BONDS 11/26
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/28
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 112,245 Aa2/AA/
COMBINED UTILITY SYSTEM FIRST LIEN 11/26
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2027-2033
Day of Sale: 11/29
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 109,660 Baa1/BBB+/BBB+
FINANCING AUTHORITY 11/26
REVENUE AND REFUNDING BONDS
BARNABAS HEALTH ISSUE, SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PLAZA METRO DISTRICT NO. 1 WEEK OF 109,300 //BBB-
COLORADO 11/26
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2040
FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 105,490 //
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 11/26
AND REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 96,920 Aa2/AA/
AGENCY 11/26
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 162 (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF ATLANTIC CITY, NEW JERSEY WEEK OF 95,000 /A-/
TAX APPEAL REFUNDING 11/26
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Tax Exempt: 13-32
Taxable: 13-15
Day of Sale: 11/28
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 92,000 Aa1/AA+/AA+
CAPITAL IMPROVEMENT & REFUNDING 11/26
BONDS, SERIES 2012 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/29
NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 80,865 A/A/
AGENCY NUMBER 1 CATAWBA ELECTRIC 11/26
REVENUE BONDS TAXABLE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: INDICATIONS: 11/28
Day of Sale: 11/29
CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 80,585 Aa2/AA/
SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT 11/26
AND REFUNDING REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 11/29
LONG BEACH BOND FINANCE AUTHORITY WEEK OF 71,090 /A+/AA-
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 11/26
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012A (TAX-EXEMPT)
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012B (TAXABLE)
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 69,490 Baa3/BBB-/NR
FACILITIES AUTHORITY (SHIPPENSBURG 11/26
UNIVERSITY STUDENT SERVICES, INC.
STUDENT HOUSING PROJECT AT
SHIPPENSBURG UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA) REVENUE BONDS 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 11/28
ERIE PENNSYLVANIA WATER AUTHORITY WEEK OF 65,000 //
REVENUE BONDS 11/26
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2047
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/29
IDAHO BOND BANK AUTHORITY REVENUE WEEK OF 64,555 //
BONDS SERIES 2012D 11/26
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2038
REMARK: ROP Wednesday
Day of Sale: 11/29
LAFAYETTE PUBLIC POWER AUTHORITY, WEEK OF 60,460 A1/A+/
LOUISIANA 11/26
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 11/28
POLK COUNTY, FLORIDA WEEK OF 43,320 Aa3/A+/AA-
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 11/26
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/29
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 39,235 Aa2//
FINANCE CORPORATION HOME FUNDING 11/26
BONDS
SERIES 5 (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 38,000 /AAA/AA-
DISTRICT, TEXAS 11/26
UNLIMITED TAX REFUNDING (TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 11/27
SPOKANE COUNTY, WASHINGTON LIMITED WEEK OF 31,560 Aa2/AA/
TAX GENERAL OBLIGATION & REFUNDING 11/26
BONDS SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2013-2033 TERM: 2043
Day of Sale: 11/29
VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS WEEK OF 29,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: BBB+
Day of Sale: 11/27
CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 26,385 //BBB-
AIRPORT REVENUE BONDS 11/26
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 11/29
COMMUNITY PROPERTIES ALASKA, INC WEEK OF 23,835 Aa3/A+/
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012 11/26
UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS
STUDENT DINING PROJECT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2015-2032 TERM: 2044
Day of Sale: 11/28
PUERTO RICO INDUSTRIAL, TOURIST, WEEK OF 23,445 Baa2/BBB/
EDUCATIONAL, MEDICAL AND 11/26
ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES
FINANCING AUTHORITY UNIVERSITY OF
SACRED HEART PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/28
CRANDALL ISD, TEXAS WEEK OF 15,264 /A+/
10,464M UNLIMITED TAX GENERAL 11/26
OBLIGATION SERIES 2012A
$4,800M UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION SERIES 2012B
CAPITAL APPRECIATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
COLLINGSWOOD BOROUGH BOARD OF WEEK OF 14,705 //
EDUCATION, NJ 11/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/29
CITY OF MILFORD, CONNECTICUT WEEK OF 13,995 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/26
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 11/29
OKLAHOMA COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,000 Aa2/AA/
DISTRICT, OKLAHOMA 11/26
GENERAL OBLIGATION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/28
LANSDALE BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
Day of Sale: 11/28
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 9,850 Aa1/AA+/AA+
TAXABLE CAPITAL IMPROVEMENT 11/26
REFUNDING BONDS, SERIES 2012 B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/29
CHEROKEE METROPOLITAN DISTRICT, WEEK OF 9,420 /AA-/
COLORADO 11/26
EL PASO COUNTY
WATER AND WASTEWATER ENTERPRISE
REVENUE BONDS, SERIES 2012
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2032
REMARK: RATED: AA- (ASSURED)/A (UNDERLYING)
Day of Sale: 11/29
CITY OF VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 9,290 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/26
REFUNDING BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: $1,955,000 Series 2012B 2019 - 2020
$7,335,000 Series 2012C (Taxable)
2013 - 2025
Day of Sale: 11/28
EAST BRANDYWINE TOWNSHIP, WEEK OF 9,000 //
PENNSYLVANIA 11/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2030
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/26
BURLESON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,575 //
DISTRICT, TEXAS 11/26
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S12
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AAA/AA3
Day of Sale: 11/26
EDWARDSBURG PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 8,210 //
MICHIGAN 11/26
CASS COUNTY, 2012 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/27
WEST BRANDYWINE TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 7,695 //
AUTHORITY CHESTER COUNTY, 11/26
PENNSYLVANIA GUARANTEED SEWER
REVENUE BONDS, SERIES 2012
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/28
WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,960 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/29
PAINESVILLE, OHIO WEEK OF 6,000 A1//
SPECIAL OBLIGATION INCOME TAX BONDS 11/26 EXP/ /
SERIES 2012
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/28
NORTHEAST TRAVIS COUNTY UTILITY WEEK OF 5,300 Baa1//
DISTRICT, TEXAS 11/26
REFUNDING BONDS, S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2012-2032
Day of Sale: 11/29
AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 5,000 NR/NR/
SCHOOL IMPROVEMENT BOND 11/26
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/28
WEST HARRIS COUNTY MUD NO. 7 WEEK OF 4,560 NR/NR/
TEXAS 11/26
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,500 //
PENNSYLVANIA 11/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/27
MEADVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,500 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2026
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/26
LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,020 //
(EUREKA), MONTANA 11/26
LINCOLN COUNTY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2023
REMARK: RATED: AA3 (ASSURED)
Day of Sale: 11/28
LOCKHART ISD, TEXAS WEEK OF 3,015 /A+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/26
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2020
REMARK: BANK QUALIFIED
TOWN OF BUENA VISTA, COLORADO WEEK OF 3,000 /AA-/
SALES TAX REVENUE BONDS, 11/26
SERIES 2012
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032, 2037
REMARK: (ASSURED)/A-(UNDERLYING)
Day of Sale: 11/27
CITY OF CROWLEY, TEXAS WEEK OF 2,670 /A+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/26
REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2023
REMARK: BANK QUALIFIED
ROSCOE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,305 /A+/
TEXAS 11/26
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 11/29
MORAN PRAIRIE LIBRARY CAPITAL WEEK OF 1,375 //
FACILITY AREA, WASHINGTON 11/26
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/27
SCHOOL DISTRICT NO. 13 (EUREKA), WEEK OF 945 //
MONTANA 11/26
LINCOLN COUNTY, MONTANA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2023
REMARK: RATED: AA3 (ASSURED)
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,231,089 (in 000's)