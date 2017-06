*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Nov. 26] Aaa 9.10 Madison Metro SD, WI, GO 10:30 AM AA- 2.70 Worthington, MN, GO 11:00 AM AA- *2.59 Worthington, MN, GO 11:00 AM AA+ *10.00 Northfield ISD #659, MN, GO 11:30 AM AA+ *6.21 Northfield ISD #659, MN, GO 11:30 AM *5.35 Chicopee, MA 11:00 AM BBB+ *2.66 Fort Bend Co MUD #134C, TX, GO 01:00 PM AA- *5.86 Porter Spec Util Dt, TX, RE 01:00 PM Aa3 *9.50 Kilgore ISD, TX, GO 02:00 PM *1.76 Seminole, TX, GO 02:00 PM BBB+ *5.37 Harris Co MUD #167, TX, GO 03:00 PM [Nov. 27] Aaa AA+ 279.20 Univ of Washington, WA, RE 11:30 AM AA *7.47 Douglas County, MN, GO 10:30 AM *2.90 Oakbrook Terrace, IL, GO 10:45 AM A1 *4.21 Anna, TX, GO 11:00 AM Aa1 *9.47 Bismarck, ND, GO 11:00 AM AA- *2.18 Cook County, MN, GO 11:00 AM AA- 9.66 Cook County, MN, GO 11:00 AM A2 *1.74 Galena Park, TX, GO 11:00 AM AA- 2.00 Highland Comm Coll Dt #519, IL, GO 11:00 AM Aa1 21.10 Madison, WI, RE 11:00 AM *10.00 Gatlinburg, TN, GO 10:15 AM 1.16 Oakbrook Terrace, IL, GO 11:15 AM Aa2 *4.96 Bowling Green, KY, GO 11:30 AM *2.02 Bowling Green, KY, GO 11:30 AM BBB *3.00 Harris Co MUD #391, TX, GO 11:30 AM 22.26 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 11:30 AM 19.41 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 11:30 AM 10.41 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 11:30 AM Aa1 3.79 Bismarck, ND, GO 12:00 PM *1.99 Center Grove Comm Sch Corp, IN, GO 11:00 AM *1.97 Center Grove Comm Sch Corp, IN, GO 11:00 AM BBB- *2.31 Cinco Southwest MUD #4, TX, GO 12:00 PM BBB- *1.14 Cinco Southwest MUD #4, TX, GO 12:00 PM *3.22 Gardner, MA, GO 11:00 AM *1.78 Gravette SD #20, AR, GO 12:00 PM *3.17 Kinnelon Borough, NJ 11:00 AM 10.00 M.S.D of Pike Twp, IN, GO 11:00 AM 17.03 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 12:00 PM 10.95 Minneapolis Spec SD #1, MN, GO 12:00 PM *5.52 Pawling (Town), NY, GO 11:00 AM AA 12.00 Pike Twp Multi-Sch Bldg, IN, RE 11:00 AM *7.00 Shelby County, KY, GO 11:00 AM AA- *3.44 St Michael, MN, GO 12:00 PM *2.56 White Bear Lake, MN, GO 12:00 PM *7.81 Exeter Twp, PA, GO 11:15 AM 13.05 Middletown, CT 11:30 AM AA- 7.55 Patoka Lake Reg Wtr & Swr, IN, RE 01:00 PM [Nov. 28] AA- *9.00 Douglas Co SD, NV, GO 11:30 AM 79.25 Puyallup SD #3, WA, GO 11:30 AM Aaa 4.81 Collierville (Town), TN, GO 10:30 AM *2.18 Arcadia, WI, GO 11:00 AM *2.75 Caldwell ISD, TX, GO 11:00 AM Aaa 15.22 Collierville (Town), TN, GO 11:00 AM Aa1 *1.00 Hatch Vly Pub SD #11, NM, GO 12:00 PM 35.00 Knoxville, TN, RE 10:15 AM *6.86 Henry County, TN, GO 11:30 AM *1.58 Henry County, TN, GO 11:30 AM *9.95 Scott Co Pub Safety Auth, IA, RE 11:30 AM 10.00 Knoxville, TN, RE 10:45 AM *2.40 Bedminster Twp, NJ, Bond Antic 11:00 AM *4.00 Berlin-Boylston Reg SD, MA 11:00 AM *5.00 Cambridge Ctrl SD, NY, Bond Antic 11:00 AM *1.60 Clear Lake (Town), IN, RE 11:00 AM *1.67 Forest City Comm SD, IA, GO 12:00 PM *2.35 Fort Bend Co Levee Imp Dt #6, TX, GO 12:00 PM A1 *4.49 Irondequoit (Town), NY, GO 11:00 AM *1.75 Irondequoit (Town), NY 11:00 AM *1.70 Irondequoit (Town), NY 11:00 AM A- *6.00 New Albany, IN, RE 11:00 AM 11.50 Orchard Pk Ctrl SD, NY 11:00 AM A1 19.33 Ramapo (Town), NY, GO 11:00 AM 2.30 Shenandoah Sch Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM 377.46 Virginia Coll Bldg Auth, VA, RE 11:00 AM 65.00 Knoxville, TN, RE 11:15 AM 58.93 Hartford Co Metro Dt, CT 11:30 AM 187.76 Hartford Co Metro Dt, CT 11:30 AM *8.24 North Wildwood, NJ 11:30 AM AA *4.10 Oldham County, KY, GO 11:30 AM *2.77 Salisbury (Town), CT 11:30 AM *1.15 Dunseith Pub SD #1, ND, RE 01:00 PM *1.10 Texas Co ISD #61, OK, GO 01:00 PM AA+ *2.00 Wa-nee Comm Schs, IN, GO 12:00 PM AA+ *7.00 Fort Wayne Comm Schs, IN, GO 01:00 PM AA- *3.49 Bullock Creek SD, MI, GO 02:00 PM [Nov. 29] *4.13 Helendale SD, CA, RE 11:35 AM AA 20.80 Chino Hills Fin Auth, CA, RE 12:30 PM AAA 193.00 Baltimore County, MD, GO 10:00 AM 17.02 Glenview Vlg, IL, GO 11:00 AM 8.37 Glenview Vlg, IL, GO 11:00 AM *6.10 North Polk Comm SD, IA, GO 11:00 AM AAA 60.00 Baltimore County, MD, GO 10:15 AM *10.00 Savannah, TN, GO 10:15 AM AAA 93.08 Baltimore County, MD, GO 10:30 AM 20.00 Coffee County, TN, GO 10:30 AM 10.00 Elmwood Pk CUSD #401, IL, GO 11:30 AM AAA 16.48 Baltimore County, MD, GO 10:45 AM 24.25 Bullitt Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 5.00 Central Islip UFSD, NY 11:00 AM 18.28 East Aurora UFSD, NY 11:00 AM *5.70 Garfield, NJ 11:00 AM *1.70 Johnson City, TX, GO 12:00 PM *1.20 LaGrange County, IN, GO 11:00 AM *5.22 Littleton (Town), MA, GO 11:00 AM A2 A+ A 90.53 Maryland Transp Auth, MD, RE 11:00 AM 39.00 Mercer County, NJ 11:00 AM Aa3 8.68 New Hampshire Muni Bond Bk, NH, RE 11:00 AM *6.00 Norton (Town), MA 11:00 AM *3.65 Seekonk (Town), MA, GO 11:00 AM 25.00 South Bend, IN, RE 11:00 AM 1.10 Utica CSD, NY 11:00 AM 230.00 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM *8.93 Washington Twp (Gloucester), NJ, GO 11:00 AM AAA AAA32.90 Williamson County, TX, GO 12:00 PM *1.69 Cinco Southwest MUD #2, TX, GO 01:00 PM *1.05 Cinco Southwest MUD #2, TX, GO 01:00 PM [Dec. 03] *9.96 South Holland Vlg, IL, GO 10:30 AM *1.15 Brainerd, MN, GO 11:00 AM *3.82 Des Plaines, IL, GO 11:00 AM *2.70 Hays Co MUD #5, TX, GO 11:00 AM *1.60 Fort Bend Co MUD #171, TX, GO 11:30 AM 27.91 Maple Grove, MN, GO 11:30 AM 6.11 Maple Grove, MN, GO 11:30 AM 5.02 Palatine Vlg, IL, GO 11:30 AM *2.50 Parsons, KS, GO 12:00 PM *1.83 Paynesville ISD #741, MN 12:00 PM *5.75 South St Paul, MN, GO 12:00 PM *3.82 West St Paul, MN, GO 01:00 PM *6.88 Palo Alto County, IA, GO 02:00 PM [Dec. 04] Aa2 AA- 82.50 Fremont USD, CA, GO 11:30 AM 128.00 Multnomah County, OR, GO 12:00 PM 57.79 Beloit SD, WI, GO 11:00 AM 1.24 Superior, WI, GO 11:00 AM AA- *8.53 Webster, TX, GO 11:00 AM *5.80 Williston, ND, GO 11:30 AM 17.40 Andover, MN, GO 12:00 PM *3.30 Bogota Borough, NJ, GO 11:00 AM *2.10 Fishkill (Town), NY, GO 11:00 AM 28.25 Hamilton Twp BOE (Atlantic), NJ, GO 11:00 AM *8.95 Lansing Chtr Twp, MI, GO 11:00 AM 23.72 Morris County, NJ, GO 11:00 AM 9.59 Olathe, KS, RE 12:00 PM [Dec. 05] *9.20 Covington Wtr Dt, WA, RE 11:30 AM 16.68 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 13.17 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM *1.50 Selmer, TN, GO 11:30 AM 8.00 St Paul, MN, GO 11:30 AM *7.29 Bourne (Town), MA, GO 11:00 AM *2.18 Stacy, MN, GO 12:00 PM *2.00 Westfield Washington Pub Lib, IN, GO 11:00 AM *3.00 Union Twp Sch Corp, IN 02:00 PM [Dec. 06] 16.91 Burnsville ISD #191, MN, GO 11:00 AM 7.00 Wright ESD, CA, GO 01:00 PM *2.10 Chili (Town), NY 11:00 AM 16.30 Oklahoma Co ISD #1, OK, GO 12:30 PM *3.26 Saline, MI, GO 01:00 PM 3.53 Travis Co MUD #11, TX, GO 03:00 PM 11.60 St John the Baptist Par SD #1, LA, GO 07:00 PM [Dec. 10] *1.23 Hayfield ISD #203, MN 11:00 AM *2.38 Mishawaka Sch City, IN 10:00 AM *5.93 North Branch, MN, GO 11:00 AM *2.26 Maple SD, WI, GO 11:30 AM 15.37 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM 3.24 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM [Dec. 11] *2.70 Highland Sch Town, IN 11:00 AM 5.66 Madison Comm Dev Auth, WI, RE 11:00 AM *1.50 St Anthony, MN, GO 12:00 PM *1.32 West Long Branch Borough, NJ 11:00 AM *3.27 Mauston, WI, GO 01:00 PM [Dec. 13] *8.00 Greater Clark Co Sch Corp, IN 10:00 AM *2.11 Michigan City Area Schs, IN 11:00 AM *8.14 Scott Co Pub Safety Auth, IA, RE 11:00 AM [Dec. 17] *1.75 Winona, MN, GO 11:00 AM