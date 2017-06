*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Dec. 05] A2 A+ 30.00 Santa Ana USD, CA, RE 11:35 AM A1 9.76 Springfield, TN, GO 10:30 AM Aa3 16.68 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM Aa1 13.17 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM Aa2 AA *9.51 McHenry Comm HSD #156, IL, GO 11:00 AM AA- AA-425.00 Port Auth NY & NJ, NY, RE 10:00 AM A+ *1.50 Selmer (Town), TN, GO 10:30 AM Aa1 AAA 8.00 St Paul, MN, GO 11:30 AM *5.62 Tinley Park Pk Dt, IL, GO 11:30 AM 3.14 Amsterdam, NY 11:00 AM *1.00 Bernardsville Borough, NJ 11:00 AM Aa2 *8.23 Bethpage UFSD, NY, GO 11:00 AM AA *7.29 Bourne (Town), MA, GO 11:00 AM *1.19 Carlstadt Borough, NJ 11:00 AM Aa2 29.76 Framingham (Town), MA, GO 11:00 AM MIG1 24.81 Framingham (Town), MA 11:00 AM Aa2 6.59 Framingham (Town), MA, GO 11:00 AM Aa3 *4.04 Gallatin Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 1.08 Islip (Town), NY 11:00 AM *2.60 Lavaca SD #3, AR, GO 12:00 PM *4.94 Lockport, NY 11:00 AM AA *2.60 Ocean Beach Vlg, NY, GO 11:00 AM 15.00 Oyster Bay (Town), NY 11:00 AM AA- AA-170.00 Port Auth NY & NJ, NY, RE 11:00 AM Aa2 AA AA 29.17 Richland Co SD #2, SC, GO 11:00 AM *1.30 Somers Pt, NJ 11:00 AM A+ *2.18 Stacy, MN, GO 12:00 PM *3.80 Ventnor City, NJ 11:00 AM *3.00 Ventnor City, NJ 11:00 AM MIG1 19.70 Westfield, MA 11:00 AM A *2.00 Westfield Washington Pub Lib, IN, GO 11:00 AM *2.65 Beacon Falls (Town), CT 11:30 AM Aaa AAA 10.60 Ridgefield (Town), CT, GO 11:30 AM AA- 21.70 Kentucky Bond Corporation, KY, RE 12:00 PM MIG1 SP-1+ 6.20 Ridgefield (Town), CT 12:00 PM A+ *7.00 Shelby County, KY, GO 01:00 PM *3.00 Union Twp Sch Corp, IN 02:00 PM [Dec. 06] Aa2 AA *5.53 Park City, UT, RE 11:00 AM AA- *1.85 Brenham, TX, GO 10:30 AM 16.91 Burnsville ISD #191, MN, GO 11:00 AM 3.01 Comal County, TX, GO 11:00 AM Aa2 12.57 Deschutes County, OR, GO 01:00 PM *6.20 Fayetteville SD #1, AR, GO 11:00 AM *1.68 Johnson County, IN, GO 10:00 AM Aa2 A+ 155.33 Massachusetts Coll Bldg, MA, RE 10:00 AM *3.53 Travis Co MUD #11, TX, GO 11:00 AM A+ *7.00 Wright ESD, CA, GO 01:00 PM A1 *7.99 Golf SD #67, IL, GO 11:15 AM Aa2 *4.00 Bristol, TN, GO 10:30 AM 200.00 Kansas Dept of Transp, KS, RE 11:30 AM A2 *8.20 Stewart County, TN, GO 11:30 AM Aa1 *3.26 Bainbridge Twp, OH, GO 11:00 AM Aa1 *2.80 Bainbridge Twp, OH, GO 11:00 AM A+ 1.46 Carthage Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *2.10 Chili (Town), NY 11:00 AM 3.16 Cliffside Pk Borough, NJ 11:00 AM *9.00 Concord-Carlisle Reg SD, MA 11:00 AM *3.00 Fort Bend Co MUD #167, TX, GO 12:00 PM AA- *1.60 Hamilton Hghts Sch Corp, IN, GO 11:00 AM MIG1 1.52 Haverhill, MA 11:00 AM MIG1 2.54 Haverhill, MA 11:00 AM 17.58 Jersey City, NJ 11:00 AM A+ *2.53 Lebanon, IN, GO 11:00 AM A+ *2.00 Lebanon, IN, GO 11:00 AM Aa2 *9.50 Leominster, MA, GO 11:00 AM *1.73 Pleasantville, NJ 11:00 AM 8.10 Richland County, SC, GO 11:00 AM *3.30 Rutherford Borough, NJ 11:00 AM *7.82 Sweeny ISD, TX, GO 12:00 PM 1.29 Yale Public Schs, MI, GO 11:00 AM 10.54 Montclair Twp, NJ 11:15 AM 1.45 Montclair Twp, NJ 11:30 AM A+ 16.30 Oklahoma Co ISD #1, OK, GO 12:30 PM *2.00 Rocky Hill (Town), CT 11:30 AM 3.00 Salmon River Ctrl SD, NY 11:30 AM AA- *3.40 Zionsville Redev Auth, IN, RE 11:30 AM 6.52 Montclair Twp, NJ 11:45 AM *1.32 Boyle Co SD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM *4.37 Boyle Co SD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM 2.82 Boyle Co SD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM *1.80 Monroe Co Pub Lib, IN, GO 12:00 PM 9.34 Montclair Twp, NJ 12:00 PM A+ *3.26 Saline, MI, GO 01:00 PM A+ 11.60 St John the Baptist Par SD #1, LA, GO 07:00 PM [Dec. 10] Aa1 25.17 King County, WA, GO 12:00 PM AA *9.30 Lake Mills Area SD, WI, GO 10:00 AM Aa1 6.06 King County, WA, GO 12:30 PM AA *1.80 Port Washington-Saukville SD, WI, GO 10:30 AM AA 1.89 Port Washington-Saukville SD, WI, GO 10:30 AM A1 9.83 Teton Co SD #401, ID, GO 11:30 AM *3.98 Rock Island, IL, GO 10:45 AM *6.00 Cook Co HSD #211, IL, GO 11:00 AM *6.30 Edgerton SD, WI, GO 11:00 AM *1.34 El Campo, TX, GO 11:00 AM *1.23 Hayfield ISD #203, MN 11:00 AM *2.38 Mishawaka Sch City, IN 10:00 AM 26.48 Moraine Vly Comm Coll Dt #524, IL, GO 11:00 AM *5.93 North Branch, MN, GO 11:00 AM AAA *1.70 Olympia Fields Vlg, IL, GO 11:15 AM *10.00 Bismarck Pub SD #1, ND, GO 11:30 AM *3.05 Calallen ISD, TX, GO 11:30 AM *2.26 Maple SD, WI, GO 11:30 AM AAA *2.10 Olympia Fields Vlg, IL, GO 11:45 AM *1.17 Blackduck, MN, GO 12:00 PM *5.90 Edwards Co USD #347, KS, GO 12:00 PM 35.00 Oklahoma Co ISD #89, OK, GO 12:00 PM *4.24 Yoakum ISD, TX, GO 12:00 PM *8.09 East Penn SD, PA, GO 11:15 AM 38.00 Dekalb Co SD, GA, GO 12:00 PM *2.71 Fairway, KS, GO 01:00 PM *2.05 Fort Bend Co MUD #155, TX, GO 02:00 PM 3.24 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM 15.37 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM 11.18 Oklahoma Co ISD #52, OK, GO 03:00 PM [Dec. 11] *9.18 Covington Wtr Dt, WA, RE 11:30 AM *2.65 Marathon County, WI, GO 10:00 AM 29.80 Shasta Jt Pwrs Fin Auth, CA, RE 12:00 PM A+ 2.79 Aurora, IL, RE 10:45 AM *2.70 Highland Sch Town, IN 11:00 AM *5.65 Lakeside SD #9, AR, GO 11:00 AM 5.66 Madison Comm Dev Auth, WI, RE 11:00 AM *3.73 Montgomery, TX, GO 11:00 AM 1.08 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM 3.24 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM 10.75 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM Aa2 *1.50 Robertson Fire Prot Dt, MO, GO 11:00 AM 26.99 Weatherford, TX, GO 11:00 AM 18.85 Columbia Heights ISD #13, MN, GO 12:00 PM *1.97 Figg #319 Drain Drainage Dt, MI, GO 11:00 AM *9.97 Harrison Vlg, NY, GO 11:00 AM MIG1 SP-1+ 20.00 New Jersey Bldg Auth, NJ 11:00 AM *3.41 Rochester (Town), MA, GO 11:00 AM *1.50 St Anthony, MN, GO 12:00 PM 560.00 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM *1.32 West Long Branch Borough, NJ 11:00 AM *1.30 Westfield (Town), NJ 11:00 AM *5.88 Piscataway Twp, NJ, GO 11:15 AM *9.36 Derby, CT 11:30 AM 7.26 Holley Ctrl SD, NY 11:30 AM 9.90 Ocean City, NJ, GO 12:15 PM *1.85 Greene Co Tech SD #T-1, AR, GO 02:00 PM [Dec. 12] 5.65 Cedar Hills, UT, GO 11:30 AM 125.00 Cherry Creek SD #5, CO, GO 12:00 PM *5.00 Clovis Muni SD #1, NM, GO 12:00 PM 1.50 Gateway Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM A3 2.95 Williamson Co Wtr & Drain Dt #, TX, GO 11:00 AM *1.50 Gravette SD #20, AR, GO 12:00 PM *3.80 Iron Mountain, MI, GO 11:00 AM Aa2 *7.62 Millbrook Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *9.00 Suffield (Town), CT, GO 11:30 AM [Dec. 13] *3.72 Greater Texoma Util Auth, TX, RE 10:30 AM *8.00 Greater Clark Co Sch Corp, IN 10:00 AM *2.11 Michigan City Area Schs, IN 11:00 AM MIG1 SP-1+ 127.00 Philadelphia, PA 10:00 AM Aa2 *8.14 Scott Co Pub Safety Auth, IA, RE 11:00 AM 9.48 Tulsa Pub Facs Auth, OK, RE 11:30 AM 12.29 Vineland, NJ, GO 11:15 AM *8.13 Canandaigua, NY, GO 11:30 AM [Dec. 17] *5.58 Farmington, MN, GO 11:00 AM *1.75 Winona, MN, GO 11:00 AM 7.86 Plainfield, NJ 11:00 AM *5.00 Albert Lea SD #241, MN, GO 01:00 PM [Dec. 18] *1.33 Shafer, MN, GO 11:00 AM [Jan. 09] *9.90 Espanola Pub SD #55, NM, GO 01:00 PM