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IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 1,194,000 /A-1+/
MIDWWESTERN DISASTER AREA REVENUE 12/10
IOWA FERTILIZER COMPANY PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 4/13 PUT
Day of Sale: 12/11
CITY OF NEW YORK WEEK OF 850,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/10
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2033
REMARK: ROP:; FRI, MON
Day of Sale: 12/11
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL WEEK OF 781,390 Baa3/NR/BBB-
FINANCING AUTHORITY 12/10
CONSISTING OF:
$559,850M WATER FURNISHING REVENUE
BONDS, SERIES 2012
LP DESALINATION PROJECT) (AMT)
$221,540M WATER FURNISHING REVENUE
BONDS, SERIES 2012
*"SERIES 2012 PIPELINE BONDS")
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 637,985 A1/A+/A+
AUTHORITY 12/10
SUBORDINATE REVENUE SERIES 2012C
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: ROP: 12/12/12
Day of Sale: 12/13
STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX WEEK OF 625,000 Aa3/AA/AA
OBLIGATION BONDS TRANSPORTATION 12/10
INFRASTRUCTURE PURPOSES, 2012A
AND REFUNDING 2012B
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 12/10
Day of Sale: 12/11
REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT WEEK OF 466,335 Aa2/AA+/AA
COLORADO SALES TAX REVENUE BONDS 12/10
(FASTRACKS PROJECT) SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 12/11
Day of Sale: 12/12
HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT, WEEK OF 344,825 Aa2/AAA/AA+
VIRGINIA 12/10
CONSISTING OF:
$129,925M WASTEWATER REVENUE BONDS,
SERIES 2012A
$214,900M WASTERWATER REVENUE BONDS
REFUNDING SERIES 2012B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TAMPA HILLSBOROUGH COUNTY WEEK OF 341,525 A3/A/
EXPRESSWAY AUTHORITY 12/10
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/12
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 298,715 A2/BBB+/A-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CITY SERVICE 12/10
AGREEMENT REFUNDING REVENUE BONDS
CITY OF PHILADELPHIA,PENNSYLVANIA
SERIES 2012 FEDERALLY TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/11
ROUTE 460 FUNDING CORPORATION OF WEEK OF 293,412 Baa3/BBB-/
VIRGINIA 12/10
TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/11
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 266,315 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 12/10
GENERAL REVENUE SERIES 2012D
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: ROP: 12/12/12
Day of Sale: 12/13
CITY OF GLENDALE EXCISE TAX WEEK OF 229,930 //
REVENUE REFUNDING, ARIZONA 12/10
TAX EXEMPT AND TAXABLE
3 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SENIOR RATINGS: A2/AA+
SUBORDINATE: A3/AA
DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY WEEK OF 156,690 Baa3/BBB-/
PORT DISTRICT PROJECT REFUNDING 12/10
BONDS SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/13
CITY OF CORPUS CHRISTI UTILITY WEEK OF 154,895 //
SYSTEM 12/10
SUBORDINATE LIEN NEW MONEY BONDS
AND REFUNDING
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
CITY OF LAFAYETTE UTILITY, WEEK OF 154,845 A1/A+/
LOUISIANNA 12/10
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 12/12
SUSQUEHANNA AREA REGIONAL AIRPORT WEEK OF 118,260 Baa3/NR/BBB-
AUTHORITY (PENNSYLVANIA) 12/10
AIRPORT SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 12/13
TAMPA HILLSBOROUGH COUNTY WEEK OF 113,195 A3/A-/
EXPRESSWAY AUTHORITY 12/10
REVENUE REFUNDING BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/12
CITY OF YONKERS, NEW YORK WEEK OF 102,245 //
CONSISTING OF: 12/10
$ 37,190M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS-2012A
$12,040M SCHOOL REFUNDING BONDS-
2012B
$28,650M GENERAL OBLIGATION
SERIES BONDS-2012C
$24,365M SCHOOL SERIAL BONDS-2012D
MGR: Sterne, Agee & Leach, Inc., New York
REMARK: RATINGS:
2012A - BAA1/BBB+
2012B A2/BAA1 (ENHANCED) A/BBB+
2012C - BAA1/BBB+
2012D A2/BAA1 (ENHANCED)
A/BBB+ (ENHANCED)
THE METROPOLITAN OPERA WEEK OF 100,000 //
NEW YORK 12/10
TAXABLE CORPORATE CUSIP
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UC REGENTS OF MICHIGAN REVENUE, WEEK OF 95,970 Aaa/AAA/
MICHIGAN 12/10
SIFMA NOTES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2015
Day of Sale: 12/12
CITY OF ATLANTIC CITY TAX APPEAL DAILY 95,000 /A-/
REFUNDING (TAXABLE/TAX EXEMPT)
NEW JERSEY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 13-32
TAXABLE: 13-15
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 91,500 //
AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 12/10
BONDS, 2012 SERIES F
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 12/11/2012
Day of Sale: 12/12
TIFT COUNTY HOSPITAL AUTHORITY, WEEK OF 80,000 Aa3//
GEORGIA 12/10
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 12/13
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 79,000 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY 12/10
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP:; MON
T/E DUE: 2022, 2027, 2032, 2037,
2042, 2047 AND 2055
TAXABLE DUE: 2013-2017
Day of Sale: 12/11
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 77,005 Aa2/AA+/
OF FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA 12/10
HEALTHCARE REVENUE BONDS
SERIES 2012D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CORPUS CHRISTI TEXAS UTILITY SYSTEM WEEK OF 68,565 //
JUNIOR LIEN REVENUE IMPROVEMENT 12/10
BONDS SERIESJ 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/12
NORTH MAIMI BEACH, FLORIDA WEEK OF 65,000 /A+/A+
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 12/10
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/13
OVERLAND PARK KANSAS SALES TAX WEEK OF 64,000 NR/NR/
SPECIAL OBLIGATION REVENUE 12/10
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/13
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 50 WEEK OF 62,895 //
COLORADO 12/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2025
REMARK: RATED: AA2/AA- (STATE INTERCEPT)
AA3/AA-(UNDERLYING)
Day of Sale: 12/12
COMANCHE COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 51,515 //
OKLAHOMA HOSPITAL REVENUE REFUNDING 12/10
BONDS SEREIS 2012A $39,915M AND
SERIES 2012B TAXABLE $11,600M
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/13
HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,695 Aaa//
DISTRICT 12/10
UNLIMITED TAX REFUNDDING BONDS,
TAXABLE SERIES 2012
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
CITY OF TAMPA, FLORIDA WEEK OF 47,000 Aa3/AA-/AA-
UTILITIES TAX REFUNDING AND 12/10
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/11
ST. LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 46,085 A2/A/
DEVELOPMENT AGENCY CIVIC 12/10
DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE
BONDS (ST. LAWRENCE UNIVERSITY
PROJECT), SERIES 2012
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 46,000 /A/
DISTRICT NO. 6, FLORIDA 12/10
SUMTER COUNTY SPECIAL ASSESSMENT
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2032, 2035
Day of Sale: 12/12
CANADIAN RIVER MUNICIPAL WATER WEEK OF 45,000 Aa3/AA/
AUTHORITY, TEXAS 12/10
CONTRACT REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/12
FREEMAN HEALTH SYSTEM PROJECT WEEK OF 40,845 /BBB+/
MISSOURI HEFA HEALTH FACILITIES 12/10
REVENUE REFUNDING BONDS S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/11
POPLAR BLUFF REGIONAL WEEK OF 38,400 /BBB/
TRANSPORTATION DEVELOPMENT DISTRICT 12/10
SALES TAX REVENUE BONDS SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/11
WISEBURN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,600 Aa3/A+/
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 12/10
2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION
BONDS, 2012 SERIES C
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/11
COUNTY OF FORSYTH, NORTH CAROLINA WEEK OF 35,250 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/13
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 32,685 /A/A
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 12/10
REVENUE BONDS
THE GOOD SHEPHERD GROUP REVENUES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2036
Day of Sale: 12/12
CITY OF DELANO, CALIFORNIA WEEK OF 29,775 NR/BBB-/NR
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 12/10
CENTRAL CALIFORNIA FOUNDATION FOR
HEALTH, SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 12/11
CITY OF PORTSMOUTH WEEK OF 26,730 //
GENERAL REFUNDING, VIRGINIA 12/10
TAX EXEMPT AND TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2032
Day of Sale: 12/13
HUDSON COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 26,500 //
NEW JERSEY 12/10
COUNTY SECURED LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 26,000 Aa3/A+/
MULTI-FAMILY MORTGAGE 12/10
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: TUES
AMT DUE: 20-2024, 2027, S032
TAX-EXEMPT DUE: 2037, 2041 AND 2052
TAXABLE DUE: 2013-2020
Day of Sale: 12/12
CITY OF SANTA FE, NEW MEXICO WEEK OF 25,340 NR/BBB-/
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS 12/10
SERIES 2012
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: S&P: (STABLE)
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 25,000 /AA+/
AUTHORITY 12/10
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS I BONDS 2013 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2043
Day of Sale: 12/12
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI WEEK OF 23,325 //BBB-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 12/10
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS
FRIENDSHIP VILLAGE CHESTERFIELD
SERIES 2012
MGR: Cain Brothers, New York
TERM: 2042
Day of Sale: 12/13
HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT, WEEK OF 22,655 Aa3/AA+/AA
VIRGINIA 12/10
SUBORDINATE WASTEWATER REVENUE
BONDS, REFUNDING SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 22,445 /BBB-/
CORPORATION 12/10
STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
BONDS
(UNIVERSITY VILLAGE AT SHEPPARD
PRATT), SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2013-2023 TERM: 2027, 2033
Day of Sale: 12/12
NORTH LAWRENCE COMMUNITY SBC, WEEK OF 22,095 /AA+/
INDIANA 12/10
$9,760M - FIRST MORTGAGE REFUNDING
2012A, BANK QUALIFIED, 7/20-1/26
$12,335M - TAXABLE FIRST MORTGAGE,
2012B, 1/13-7/20
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: Underlying S&P rating: A
INDIANA BOND BANK TAXABLE SCHOOL WEEK OF 21,410 /AA+/
SEVERANCE FUNDING REFUNDING BONDS, 12/10
SERIES 2012C
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: Due 1/20/2013-1/20/2023
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 19,755 Aaa//
FINANCE AGENCY 12/10
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
SERIES 2012F-1&F-1
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 12/13
CITY OF VENICE, FLORIDA WEEK OF 19,675 /AA/
UTILITY REVENUE BONDS SERIES 2012 12/10
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/13
SOUTH SAN ANTONIO INDEPENDENT WEEK OF 19,230 /AAA/
SCHOOL DISTRICT 12/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 18,080 Aaa//
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 12/10
BONDS, 2012 SERIES 1 (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/12
IMPERIAL COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 18,000 /A/
DISTRICT, CALIFORNIA 12/10
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 12/13
TOMS RIVER REGIONAL SCHOOLS WEEK OF 17,635 Aa3/AA/AA
BOARD OF EDUCATION OCEAN COUNTY 12/10
NEW JERSEY SCHOOL DISTRICT
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/13
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY WEEK OF 17,300 //
TAXABLE BONDS 12/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/13
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 17,000 /AA+/
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, 12/10
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2014
Day of Sale: 12/11
NORTHERN WELLS SBC BONDS, INDIANA WEEK OF 14,980 /AA+/
12/10 /EXP/
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2033
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 13,475 //
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
CONSISTING OF:
$12,275M SERIES 2012A
$ 1,200M SERIES 2012B (TAXABLE)
MGR: Frost Bank, San Antonio
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 12,700 /AA+/
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, 12/10
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 12/11
ORCAS ISLAND SCHOOL DISTRICT NO. 37 WEEK OF 11,385 //
WASHINGTON 12/10
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
CONSISTING OF:
$9,375M SERIES 2012A (TAX-EXEMPT),
BANK QUALIFIED
$2,010 SERIES 2012B (TAXABEL)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES 2012A DUE: 2017-2032
SERIES 2012B DUE: 2013-2038
Day of Sale: 12/12
ERIE COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 11,145 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/10
SERIES 2012C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/13
OVERLAND PARK KANSAS SALES TAX WEEK OF 10,530 NR/NR/
REVENUE (PRAIRIEFIRE COMMUNITY 12/10
IMPROVEMENT DISTRICT #1 PROJECT)
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/13
LOUISIANA HOUSING CORPORATION WEEK OF 10,465 Aaa/NR/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 12/10
BONDS
CONSISTING OF:
$1,270M SERIES 2012A-1 REFUNDING
BONDS (NON-AMT)
$9,195M SERIES 2012A-2 REFUNDING
BONDS (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 10,450 A2/A/
AGENCY, MASSACHUSETTS 12/10
WORCESTER STATE UNIVERSITY
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 12/10
MIDDLE TOWNSHIP COUNTY OF CAPE MAY WEEK OF 10,120 /A+/
NEW JERSEY SEWER UTILITY REFUNDING 12/10
BONDS, SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/11
PETERS TOWNSHIP WEEK OF 10,000 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 12/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/10
LAS VIRGENES, CALIFORNIA WEEK OF 10,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 2012 12/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/13
UNIFIED SCHOOL DISRTRICT NO. 446 WEEK OF 10,000 //
MONTGOMERY COUNTY, KANSAS 12/10
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/13
WORTHINGTON SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 10,000 NR/NR/
BOND ANTICIPATION NOTES, SERIES 12/10
2012 BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/12
BOROUGH OF HUNTINGDON WEEK OF 9,995 //
HUNTINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 12/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/11
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 525 WEEK OF 9,995 /AA/
COUNTIES OF WILL, GRUNDY, 12/10
LIVINGSTON, COOK, KENDALL, LASALLE
& KANKAKEE AND STATE OF ILLINOIS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/12
SANDY VALLEY LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,900 Aa2//
OHIO REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED 12/10
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/13
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #5 WEEK OF 9,475 //
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS (BALL- 12/10
CHATHAM) SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/12
STATE OF OHIO ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 9,090 /AA+/
REVENUE (OHIO ENTERPRISE BOND FUND) 12/10
SERIES 2012-9 (CLINTON COUNTY PORT
AUTHORITY-AMES PROJECT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/11
LOWNDES COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 8,965 Aa2/AA-/
AUTHORITY, GOERGIA 12/10
REFUNDING REVENUE BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 12/11
COMMUNITY CONSOLIDATED DISTRICT WEEK OF 8,500 //
#118 (DANVILLE) ILLINOIS VERMILLION 12/10
COUNTY GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2012 BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/11
CITY OF CIBOLO WEEK OF 8,000 NAF/AA-/NAF
(GUADALUPE COUNTY, TEXAS) 12/10
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2012
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 12/10
DUNELLEN BOROUGH BOARD OF EDUCATION WEEK OF 7,875 /AA-/
MIDELESEX COUNTY, NEW JERSEY 12/10
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/11
THE IDB OF THE CITY OF SCOTTSBORO, WEEK OF 7,600 /A+/
ALABAMA 12/10
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 12/13
LOWNDES COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 7,145 Aa2/AA-/
AUTHORITY, GEORGIA 12/10
REFUNDING REVENUE BONDS
(WATER & SEWER PROJECT) AND
*************BANK QUALFIIED********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 12/11
STATE OF OREGON WEEK OF 6,540 Aa3/NR/NR
HOUSING AND COMMUNITY SERVICES 12/10
DEPARTMENT
HOUSING REVENUE BONDS
2012 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PORT OF SKAGIT COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 6,490 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 12/10
BONDS
CONSISTING OF:
$4,460M REFUNDING 2012A,
BANK QUALIFIED
$2,030M 2012B (TAXABLE)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: 2012A DUE: 2013-2035
2012B DUE: 2025-2032
Day of Sale: 12/13
TREASURE VALLEY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 6,400 //
DISTRICT, OREGON 12/10
FULL FAITH & CREDIT REFUNDING
OBLIGATIONS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2035
Day of Sale: 12/11
BURSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,090 /AA-/
DISTRICT, TEXAS 12/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 12/11
ARLINGTON, TENNESSEE WEEK OF 6,000 Aa3/NR/
WATER REVENUE BONDS 12/10
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/13
POCATELLO, IDAHO WEEK OF 5,600 //
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 12/10
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/13
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 4,800 Aaa//
HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA 12/10
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2012A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2032
Day of Sale: 12/12
COUNTY OF MCKEAN WEEK OF 4,320 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 12/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/10
CHILLICOTHE, MISSOURI CERTIFICATES WEEK OF 4,200 /A/
OF PARTICIPATION (CHILLICOTHE 12/10
AQUATIC PARK PROJECT) BQ
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/10
PARKSIDE AT MAYFIELD RANCH WEEK OF 4,050 Baa3//
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT, TEXAS 12/10
REFUNDING BONDS SERIES 2012A
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/12
OAKWOOD VILLAGE, OHIO WEEK OF 3,945 /A+/
**************BANK QUALIFIED******* 12/10
MGR: The Huntington Company, Columbus
OVERLAND PARK, KANSAS SALES TAX WEEK OF 3,550 NR/NR/
REVEUE TAXABLE (PRAIRIEFIRE 12/10
COMMUNITY IMPROVEMENT DISTRICT #1
PROJECT) SERIES 2012A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/13
EDGEWATER BOROUGH BOARD OF WEEK OF 3,395 //
EDUCATION, NEW JERSEY 12/10
REFUNDING SCHOOL BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
EARLIMART SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,225 /A+/
CALIFORNIA 12/10
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 12/13
CITY OF CIBOLO WEEK OF 1,470 NAF/A+/NAF
(GUADALUPE COUNTY, TEXAS) 12/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 12/10
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Expected volume excluding daily issues: 9,113,387 (in 000's)