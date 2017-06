*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Dec. 10] Aa1 AAA AA+25.17 King County, WA, GO 12:00 PM AA *9.30 Lake Mills Area SD, WI, GO 10:00 AM Aa1 AAA AA+6.06 King County, WA, GO 12:30 PM AA 1.89 Port Washington-Saukville SD, WI, GO 10:30 AM AA *1.80 Port Washington-Saukville SD, WI, GO 10:30 AM A1 9.83 Teton Co SD #401, ID, GO 11:30 AM *3.98 Rock Island, IL, GO 10:45 AM *6.00 Cook Co HSD #211, IL, GO 11:00 AM Aa3 *6.30 Edgerton SD, WI, GO 11:00 AM *1.34 El Campo, TX, GO 11:00 AM *2.90 El Campo, TX, GO 11:00 AM *1.75 Harris Co MUD #450, TX, GO 11:00 AM *2.38 Mishawaka Sch City, IN 10:00 AM *5.93 North Branch, MN, GO 11:00 AM AAA *1.70 Olympia Fields Vlg, IL, GO 11:15 AM *10.00 Bismarck Pub SD #1, ND, GO 11:30 AM *3.05 Calallen ISD, TX, GO 11:30 AM *1.87 Indianola, IA, GO 11:30 AM *5.51 Indianola, IA, GO 11:30 AM A1 *2.26 Maple SD, WI, GO 11:30 AM AAA *2.10 Olympia Fields Vlg, IL, GO 11:45 AM *1.17 Blackduck, MN, GO 12:00 PM *5.90 Edwards Co USD #347, KS, GO 12:00 PM *1.73 Fairfield Twp, NJ 11:00 AM *1.68 Johnson County, IN, GO 11:00 AM Aa2 35.00 Oklahoma Co ISD #89, OK, GO 12:00 PM *4.24 Yoakum ISD, TX, GO 12:00 PM *8.09 East Penn SD, PA, GO 11:15 AM Aa3 38.00 Dekalb Co SD, GA, GO 12:00 PM *2.71 Fairway, KS, GO 01:00 PM AA *10.00 Perkiomen Vly SD, PA, GO 12:15 PM *2.05 Fort Bend Co MUD #155, TX, GO 02:00 PM *1.70 Johnson City, TX, GO 02:00 PM AAA 15.37 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM AAA 3.24 Ramsey County, MN, GO 02:00 PM 11.18 Oklahoma Co ISD #52, OK, GO 03:00 PM [Dec. 11] Aa3 A+ A+ 35.00 Glendale, CA, RE 11:30 AM 2.65 Marathon County, WI, GO 10:00 AM 29.81 Shasta Jt Pwrs Fin Auth, CA, RE 12:00 PM A+ 2.79 Aurora, IL, RE 10:45 AM *2.45 Clintonville, WI, RE 11:00 AM *1.50 Emily, MN, GO 11:00 AM *2.70 Highland Sch Town, IN 11:00 AM *5.65 Lakeside SD #9, AR, GO 11:00 AM 5.66 Madison Comm Dev Auth, WI, RE 11:00 AM *3.73 Montgomery, TX, GO 11:00 AM Aaa 26.48 Moraine Vly Comm Coll Dt #524, IL, GO 11:00 AM Aaa 1.08 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM Aaa 3.24 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM Aaa 10.75 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM Aa2 *1.50 Robertson Fire Prot Dt, MO, GO 11:00 AM AA- 26.99 Weatherford, TX, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA290.58 Georgia, GA, GO 10:30 AM AA+ *8.53 Grand Prairie, TX, GO 11:30 AM MIG1 8.00 Beverly, MA 11:00 AM 18.85 Columbia Heights ISD #13, MN, GO 12:00 PM *1.97 Figg #319 Drain Drainage Dt, MI, GO 11:00 AM AAA 13.75 Forsyth County, NC, GO 11:00 AM AAA 5.00 Forsyth County, NC, GO 11:00 AM Aa3 40.00 Fort Wayne, IN, RE 11:00 AM 13.48 Freehold Twp, NJ 11:00 AM *9.97 Harrison Vlg, NY, GO 11:00 AM 12.28 Malden, MA, GO 11:00 AM 5.50 Malden, MA, GO 11:00 AM *2.00 Martinsville Govt Fac Bldg Cor, IN, RE 11:00 AM *5.13 Milltown Borough, NJ 11:00 AM MIG1 SP-1+ F1+20.00 New Jersey Bldg Auth, NJ 11:00 AM *2.31 Richmond, KY, GO 11:00 AM *3.41 Rochester (Town), MA, GO 11:00 AM *1.50 St Anthony, MN, GO 12:00 PM 560.00 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM *1.32 West Long Branch Borough, NJ 11:00 AM *1.30 Westfield (Town), NJ 11:00 AM *5.88 Piscataway Twp, NJ, GO 11:15 AM *9.36 Derby, CT 11:30 AM 5.78 East Greenwich Twp BOE, NJ 11:30 AM 7.26 Holley Ctrl SD, NY 11:30 AM *1.75 Southern Reg HS BOE, NJ 11:30 AM 9.90 Ocean City, NJ, GO 12:15 PM *1.85 Greene Co Tech SD #T-1, AR, GO 02:00 PM [Dec. 12] 22.00 Yolo County, CA, RE 11:35 AM AA- AA-*5.65 Cedar Hills, UT, GO 11:30 AM 3.37 Yolo County, CA, RE 12:35 PM Aa2 125.00 Cherry Creek SD #5, CO, GO 12:00 PM Aa3 *5.00 Clovis Muni SD #1, NM, GO 12:00 PM *4.12 Fort Smith SD #100, AR, GO 11:00 AM Aaa 1.50 Gateway Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA57.99 Georgia, GA, GO 10:00 AM *2.95 Williamson Co Wtr & Drain Dt #, TX, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA234.92 Georgia, GA, GO 10:30 AM 22.06 Andover (Town), MA, GO 11:00 AM 5.08 Andover (Town), MA, GO 11:00 AM *3.85 Glen Cove, NY 11:00 AM *1.50 Gravette SD #20, AR, GO 12:00 PM *2.35 Highlands Borough, NJ 11:00 AM A+ *3.80 Iron Mountain, MI, GO 11:00 AM *1.59 Live Oak Creek MUD #1, TX, GO 12:00 PM *1.35 Maywood Borough, NJ 11:00 AM Aa2 *7.62 Millbrook Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 5.10 Neptune Twp, NJ 11:00 AM *3.50 Niagara Falls CSD, NY 11:00 AM *3.70 Sea Bright Borough, NJ 11:00 AM 26.23 Springfield, MA, GO 11:00 AM *7.20 Glen Cove, NY 11:30 AM *9.00 Suffield (Town), CT, GO 11:30 AM 1.07 Glen Cove, NY 12:00 PM [Dec. 13] Aa1 65.21 Alpine SD BOE, UT, GO 11:30 AM *3.72 Greater Texoma Util Auth, TX, RE 10:30 AM AA- 36.55 Napa San Dt, CA, RE 12:30 PM *8.55 Glencoe Vlg, IL, GO 11:00 AM *8.00 Greater Clark Co Sch Corp, IN 10:00 AM *2.11 Michigan City Area Schs, IN 11:00 AM MIG1 SP-1+ 127.00 Philadelphia, PA 10:00 AM *1.26 Poolville ISD, TX, GO 11:00 AM Aa2 *8.14 Scott Co Pub Safety Auth, IA, RE 11:00 AM 9.48 Tulsa Pub Facs Auth, OK, RE 11:30 AM 9.90 Ashland CSD, OH 11:00 AM 10.67 Dutchess County, NY, GO 11:00 AM *2.49 Herkimer Vlg, NY, GO 11:00 AM *4.75 LaPorte, IN, GO 11:00 AM SP-1+ 45.00 Middlesex County, NJ 11:00 AM *1.30 New Hyde Pk Vlg, NY, GO 11:00 AM 4.64 Westwood (Town), MA, GO 11:00 AM A 15.55 Wyandanch UFSD, NY, GO 11:00 AM 12.29 Vineland, NJ, GO 11:15 AM 64.58 Albany County, NY, GO 11:30 AM *8.13 Canandaigua, NY, GO 11:30 AM 2.20 Greece Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM 1.60 Albany County, NY, GO 12:00 PM 1.15 Albany County, NY 12:00 PM *6.42 Tomball, TX, GO 01:00 PM [Dec. 17] 42.00 Cascade Wtr Alliance, WA, RE 12:00 AM *5.58 Farmington, MN, GO 11:00 AM *1.75 Winona, MN, GO 11:00 AM *8.18 Pequot Lakes ISD#186, MN, GO 12:00 PM 7.86 Plainfield, NJ 11:00 AM 3.68 Moore, OK, GO 03:00 PM [Dec. 18] *1.33 Shafer, MN, GO 11:00 AM 38.09 St Petersburg, FL, RE 10:45 AM *4.60 Carrboro (Town), NC, GO 11:00 AM 39.53 St Petersburg, FL, RE 11:00 AM *2.88 Cumru Twp, PA, GO 11:15 AM [Dec. 21] *1.25 Lake Station Comm Sch Corp, IN 10:00 AM [Jan. 08] 22.09 Bartholomew Cons Sch Corp, IN 10:00 AM [Jan. 09] *9.90 Espanola Pub SD #55, NM, GO 01:00 PM