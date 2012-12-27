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ENTERGY ARKANSAS INC. WEEK OF 99,700 A3/A-/
$45MM INDEPENDENCE COUNTY, ARKANSAS 12/31
$54,700M JEFFERSON COUNTY, ARKANASA
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS ENTERGY ARKANSAS INC PROJECT
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HOLLISTER, MISSOURI WEEK OF 5,970 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 12/31
PARTICIPATION 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/03
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