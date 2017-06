*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jan. 07] *3.47 Flossmoor Vlg, IL, GO 11:00 AM *4.57 Levelland, TX, GO 11:00 AM 15.16 Atchison Co USD #409, KS, GO 12:00 PM 7.91 Fall River, MA 11:00 AM A1 *8.95 Mohawk Area SD, PA, GO 11:15 AM *8.91 Bellefonte Area SD, PA, GO 12:15 PM [Jan. 08] 22.09 Bartholomew Cons Sch Corp, IN 10:00 AM A+ *2.80 Evansville, WI, GO 11:00 AM Aa1 *3.69 Lindbergh Schools, MO, GO 11:00 AM *1.13 Mountain View SD #30, AR, GO 11:00 AM A- *1.59 Royse City, TX, GO 11:00 AM Aa2 *5.52 Shorewood SD, WI, GO 11:00 AM *5.00 Ruidoso Muni SD #3, NM, GO 12:30 PM AA *2.61 Augusta, ME, GO 11:00 AM 30.11 Byram Hills Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *1.95 Charles River Poll Cntr Dt, MA 11:00 AM *1.00 Lake Arthur Muni SD #20, NM, GO 01:00 PM *1.43 Lakeside Spec SD, AR, GO 12:00 PM A1 *2.43 Melissa, TX, GO 12:00 PM *6.04 Morgan Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *1.18 Morgan Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM AA+ 150.00 Ohio, OH, GO 11:00 AM AA+ 69.28 Ohio, OH, GO 11:00 AM 8.00 Salina (Town), NY 11:00 AM *3.40 Sandwich Pub Lib, IL, GO 12:00 PM *8.73 Wallkill (Town), NY 11:00 AM Aa3 *4.30 Westport (Town), MA, GO 11:00 AM AA *9.29 Mechanicsburg Area SD, PA, GO 11:15 AM *7.10 Gloversville CSD, NY 11:30 AM 9.28 Hopewell Twp, NJ 11:30 AM 10.38 Kearny (Town), NJ 11:30 AM A1 *4.71 Melissa, TX, GO 12:30 PM *5.54 Campbell Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM SP-1+ *3.00 Kalamazoo, MI 01:30 PM *5.89 Secaucus (Town), NJ 02:00 PM [Jan. 09] 20.76 Berkeley USD, CA, GO 01:00 PM *1.00 Lac du Flambeau SD #1, WI, GO 11:00 AM Aaa AAA 10.50 Madison Area Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM 26.89 Rockford ISD #883, MN, GO 11:00 AM Aaa AAA AAA317.62 Fairfax County, VA, GO 10:45 AM Aa3 5.66 Bloomfield Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.46 Earle Spec SD, AR, GO 12:00 PM *9.90 Espanola Pub SD #55, NM, GO 01:00 PM 22.95 Jefferson Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 37.17 Jefferson Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 3.55 Livingston Twp, NJ 11:00 AM 2.90 Lynbrook Vlg, NY, GO 11:00 AM 50.00 Suffolk Co Wtr Auth, NY, RE 11:00 AM 50.00 Suffolk Co Wtr Auth, NY, RE 11:00 AM MIG1 13.27 Summit, NJ 11:00 AM AAA *3.60 Wells ISD, TX, GO 12:00 PM Aa3 22.35 Northampton Area SD, PA, GO 11:15 AM *7.83 Anderson Co SD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM *2.96 Breckinridge Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM A2 *1.38 Bark River-Harris Schs, MI, GO 01:30 PM [Jan. 10] AA- AA-12.36 Sonoma Co Wtr & Wstwtr Fin Aut, CA, RE12:30 PM AA- *4.91 Ponder ISD, TX, GO 11:00 AM *1.58 Winona ISD #861, MN, GO 11:00 AM Aa3 *4.84 Auburn (Town), MA, GO 11:00 AM 8.54 Glassboro Borough, NJ 11:00 AM 20.76 Glassboro Borough, NJ 11:00 AM *9.46 Glen Rock Borough, NJ 11:00 AM *3.73 Jackson Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 9.03 Livingston Twp, NJ, GO 11:00 AM *7.76 Madison Borough, NJ 11:00 AM Aa3 3.56 N Texas Muni Wtr Dt, TX, RE 12:00 PM Aa2 AA+ 13.64 Park Hill SD, MO, GO 12:00 PM *5.40 Ramsey Borough, NJ 11:00 AM 19.00 Schenectady CSD, NY 11:00 AM *2.73 Scotch Plains Twp, NJ 11:00 AM *9.79 Summit Vlg, WI, GO 12:00 PM *1.20 West Haverstraw Vlg, NY 11:00 AM A+ *10.00 Shikellamy SD, PA, GO 11:15 AM *2.90 Ridgefield Boro BOE, NJ, GO 11:45 AM 11.45 Shawnee Co Cons Rural Wtr Dt #, KS, RE 01:00 PM *9.62 Quakertown Comm SD, PA, GO 12:15 PM *1.40 Washington Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [Jan. 11] A1 *3.00 Monroe County, MS, GO 12:00 PM [Jan. 14] *3.63 Basehor, KS, GO 11:00 AM 2.80 Edgerton SD, WI, GO 11:00 AM *9.99 Menomonee Falls SD, WI, GO 11:00 AM *2.72 Milton SD, WI, GO 11:00 AM *3.26 Eudora, KS, GO 11:30 AM *2.20 Fallbrook Util Dt, TX, GO 12:00 PM *1.92 Hesston, KS, GO 12:00 PM *4.79 Rhinelander, WI, GO 12:00 PM 1.77 Tonganoxie, KS, GO 12:00 PM *6.55 Tonganoxie, KS, GO 12:00 PM *1.33 Waterford Vlg, WI, GO 12:00 PM *1.33 Colfax Vlg, WI, GO 01:00 PM A *6.76 Mount Ayr Comm SD, IA, GO 02:00 PM *2.21 Fremont Public Schs, MI, GO 01:30 PM [Jan. 15] 4.70 Yountville Fin Auth, CA, RE 12:00 PM *4.69 Copperas Cove, TX, GO 10:30 AM *2.63 Copperas Cove, TX, GO 10:30 AM AA+ 26.73 Los Altos SD, CA, GO 12:30 PM *5.90 Coon Rapids, MN, GO 11:00 AM AA+ *1.57 Orchard Farm SD #5, MO, GO 11:00 AM 43.13 Hennepin County, MN, GO 10:30 AM 7.30 Hennepin County, MN, GO 11:30 AM 4.68 Worcester County, MD, GO 10:30 AM *9.00 Clay Center, KS, GO 12:00 PM *9.97 Elk River Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM *3.04 Mountain Lakes Borough, NJ, GO 11:00 AM 2.04 New Rochelle CSD, NY 11:00 AM *2.80 Point Aquarius MUD, TX, GO 12:00 PM 9.63 Worcester County, MD, GO 11:00 AM 10.98 Princeton Reg SD BOE, NJ, GO 11:45 AM [Jan. 16] *1.72 Cresco, IA, GO 12:00 PM *5.90 Ilion Ctrl SD, NY 11:30 AM *3.52 Montezuma Comm SD, IA, RE 01:00 PM [Jan. 17] *1.00 Shasla Pub Util Dt, TX, GO 01:00 PM [Jan. 22] *7.00 Pierce County, WI, GO 11:30 AM *3.19 Bel Aire, KS, GO 12:00 PM *5.97 Hastings, MN, GO 12:30 PM [Jan. 23] 700.00 Washington, WA, GO 12:00 AM 300.00 Washington, WA, GO 12:00 AM 4.14 Rochester, MN, RE 11:00 AM 16.85 Woodbury, MN, GO 11:00 AM 6.59 Woodbury, MN, GO 11:00 AM [Jan. 24] 24.36 Lee's Summit, MO, GO 12:00 PM 15.19 Lee's Summit, MO, GO 12:00 PM [Jan. 28] *8.06 Mankato, MN, GO 11:00 AM 18.90 Bemidji ISD #31, MN, GO 11:30 AM *5.81 Ladysmith SD, WI, GO 12:00 PM [Jan. 29] AA+ 24.68 Fairfax Co Redev & Hsg Auth, VA, GO 11:00 AM [Feb. 04] *5.53 Jordan, MN, GO 11:00 AM