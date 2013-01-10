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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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ARIZONA TRANSPORTATION BOARD WEEK OF 706,290 Aa2/AA+/
SUBORDINATED HIGHWAY REVENUE BONDS 01/14
$593.630,000 TAX-EXEMPT SERIES
2013A
$112.655.000 TAXABLE SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A/A
AUTHORITY-SERIES 2013A 01/14
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
REMARK: ROP: 01/15/2013
Day of Sale: 01/16
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT WEEK OF 411,175 A1/A+/A+
AUTHORITY 01/14
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: AMT/NON-AMT
COMMONWEALTH FINANCE AUTHORITY WEEK OF 330,000 A1/AA-/AA
REVENUE BONDS, SERIES 2013 01/14
CONSISTING OF:
$ 75,000M FEDERALLY TAXABLE 2013A-1
$ 48,000M TAX-EXEMPT 2013 A-2
$207,000M TAX-EXEMPT 2013 B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/15
THE OHIO STATE UNIVERSITY WEEK OF 329,445 Aa2/AA-/
(A STATE UNIVERSITY OF OHIO) 01/14
SPECIAL PURPOSE GENERAL RECEIPTS
BONDS SERIES 2013 A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2023-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 01/16
LOUISIANA STADIUM & EXPOSITION WEEK OF 297,090 /A/
DISTRICT 01/14
SENIOR REVENUE REFUNDING BONDS-
TAX-EXEMPT SERIES 2013A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/14/13
Day of Sale: 01/15
MAYOR AND CITY COUNCIL OF BALTIMORE WEEK OF 261,335 Aa2/AA-/
(CITY OF BALTIMORE, MARYLAND) 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSOLIDATED PUBLIC IMPROVEMENT
BONDS
$46,275,000 SERIES 2013A
$183,570,000 SERIES 2013B
$13,725,000 SERIES 2013C (TAXABLE)
$17,765,000 SERIES 2013D (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SAN FRANCISCO WASTEWATER REVENUE- WEEK OF 194,000 Aa3/AA-/
REFUNDING 01/14
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 01/15
ALASKA GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/AAA
CONSISTING OF: 01/14
$ 11,000M TAXABLE WSCB
$153,000M TAX-EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2037
REMARK: POS: 01/15/2013
Day of Sale: 01/16
STATE OF OREGON WEEK OF 145,255 Aa1/AA+/AA+
OREGON UNIVERSITY SYSTEM (TAXABLE) 01/14
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/15/2013
Day of Sale: 01/16
NORTH HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 109,110 //
REGIONAL WATER AUTHORITY 01/14
SENIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 01/15
THE PLAZA METROPOLITAN WEEK OF 100,920 //
DISTRICT NO.1 01/14
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2040
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 100,220 /AA+/
COMMISSION 01/14 /EXP/
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS
SPECIAL HOMEOWNERSHIP LOAN PROGRAM
2013 SERIES A ($45,220,000) AND
SERIES B ($55,000,000)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
TERM: 2040
STATE OF OREGON WEEK OF 99,610 Aa1/AA+/AA+
OREGON UNIVERSITY SYSTEM 01/14
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/15/2013
Day of Sale: 01/16
COLORADO SPRINGS SCHOOL WEEK OF 83,810 Aa3//
SCHOOL DISTRICT NO.11 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2030
REDMOND SCHOOL DISTRICT NO 2J, WEEK OF 63,110 //
OREGON 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2034
JEA-ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED WEEK OF 55,000 Aa3/A+/AA
REVENUE BONDS, 2013 SERIES A 01/14
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/17
CLEVELAND MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 52,330 Aa2/AA/AA
OHIO 01/14
GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX)
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA WEEK OF 50,000 //
WHISMAN SCHOOL DISTRICT 01/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/17
LOUISIANA STADIUM & EXPOSITION WEEK OF 46,200 /A/
DISTRICT 01/14
SENIOR REVENUE REFUNDING BONDS-
TAXABLE SERIES 2013B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/14/2013
Day of Sale: 01/15
CITY OF ORLANDO, FLORIDA WEEK OF 39,060 /AA+/AAA
WASTEWATER SYSTEM REFUNDING AND 01/14
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/16
HUDSON COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 25,245 //
COUNTY OF HUDSON, STATE OF 01/14
NEW JERSEY
COUNTY SECURED LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
HUDSON COUNTY PLAZA REFUNDING
PROJECT
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/15
NORTHVILLE PUBLIC SCHOOL,MICHIGAN WEEK OF 16,270 /AA-/
2013 SCHOOL TECHNOLOGY BONDS, 01/14
SERIES 1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/15
HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,890 /AA-/
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 01/17
CITY OF MELBOURNE, FLORIDA WEEK OF 15,000 Aa3/NR/AA-
WATER & SEWER REFUNDING REVENUE 01/14
BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/16
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 13,815 NR/BBB-/NR
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS 01/14
CONSISTING OF:
$13,520M SERIES 2013A
$ 295M SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/16
SOUTH EASTERN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,740 /AA/
YORK COUNTY PENNSYLVANIA 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 01/14
D'LBERVILLE, MISSISSIPPI WEEK OF 11,500 //
TAX INCREMENT REFUNDING BONDS 01/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/14
NORTHERN INYO COUNTY HOSPITAL WEEK OF 11,295 NR/BBB/
DISTRICT, CALIFORNIA 01/14
REVENUE BONDS 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 01/15
SOUTHMORELAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 A1//
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 01/14
BONDS
*******BANK QUALIFIED*************
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 01/15
ENCINITAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 //
CALIFORNIA 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/17
ARMSTRONG, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 A1//
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 01/14
REFUNDING
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 01/17
TIMBERLANE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,900 //
DISTRICT, TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: UNDELRYING RATING: A
Day of Sale: 01/16
CENTRAL LINCOLN, OREGON WEEK OF 9,340 /AA-/
PEOPLES UTILITY DISTRICT REVENUE 01/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 01/15
WEST GENESEE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 9,075 Aa3//
DISTRICT 01/14
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 01/17
PENN TOWNSHIP LANCASTER COUNTY WEEK OF 9,010 /AA-/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 01/14
BONDS, SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 01/17
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,800 Aa2//
LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
LIMITED TAX SERIES OF 2013
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 01/15
BALL-CHATHAM COMMUNTIY UNIT SCHOOL WEEK OF 8,500 /AA/
DISTRICT #5, ILLINOIS 01/14
SANGAMON COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/15
ALLEGHENY VALLEY, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,050 A1//
SCHOOL DISTRICT SERIES 01/14
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/16
YORK SUBURBAN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,615 /A/
YORK COUNTY PENNSYLVANIA 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 01/14
FORT BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 7,545 Aa2/AA-/
WATER CONTROL IMPROVEMENT DISTRICT 01/14
NO. 2
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/16
PLEASANT PRAIRE, WISCONSIN WEEK OF 6,975 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 01/14
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/17
BERWICK AREA JOINT SEWER AUTHORITY WEEK OF 6,150 /BBB+/
COLUMBIA AND LUZERNE COUNTIES 01/14
PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 01/16
BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,090 /AA-/
DISTRICT, TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 01/16
EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT, WEEK OF 6,000 //
TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/16
HOLLISTER,MISSOURI WEEK OF 5,970 NR//
REFUNDING CERTIFICATES OF 01/14
PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/17
COOK COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 167 WEEK OF 5,800 NR/AA-/NR
ILLINOIS 01/14
BROOKWOOD SCHOOL
GENERAL OBLIGATION BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 01/16
FAIR HAVEN BOROUGH BOARD OF WEEK OF 5,710 //
EDUCATION 01/14
MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/17
WEST CHICAGO PARK DISTRICT, WEEK OF 5,500 //
ILLINOIS 01/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
*********BANK QUALIFIED************
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: AGM (BBB+)
Day of Sale: 01/17
BRAZORIA COMUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,095 /A/
DISTRICT NO. 6, TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 01/14
CITY OF MIDDLETOWN INDUSTRIAL WEEK OF 4,600 NR/AA+/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 01/14
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
(SOUTHEAST TOWERS PRESERVATION,
L.P. PROJECT), SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/17
GRAHAM LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,530 A2//
CHAMPAIGN AND SHELY COUNTIES, OHIO 01/14
SCHOOL IMPROVEMENT (UNLIMITED TAX)
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2030
REMARK: OHIO STATE CREDIT ENHANCEMENT
Day of Sale: 01/16
MSD OF STEUBEN, INDIANA WEEK OF 4,410 /AA+/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION 01/14 /EXP/
REFUNDING 2013 BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 01/17
MALCOMSON ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,400 A//
DISTRICT, TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/15
LOUETTA NORTH PUBLIC UTILITY WEEK OF 3,695 /A/
DISTRICT, TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 01/15
SPARTA COMMUNTIY UNIT SCHOOL WEEK OF 3,590 /A/
DSITRICT #140, ILLINOIS 01/14
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
UNLIMITED TAX, SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/17
DOLORES SCHOOL DISTRICT NO. RE-4A WEEK OF 3,470 /AA-/
(MONTEZUMA COUNTY, COLORADO) 01/14
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
REMARK: Bank Qualified
LAKESIDE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,165 NR/NR/
DISTRICT NO. 3, TEXAS 01/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/14
BORGER, TEXAS WEEK OF 3,000 //
TAX WASTEWATER SEWER SYSTEM AND 01/14
LIMITED PLEDGE REVENUE
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, S13
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/14
COOLBAUGH TOWNSHIP MONROE COUNTY WEEK OF 2,040 /AA-/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 01/14
BONDS, SERIES OF 2013
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 01/15
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 1,875 //
WATER CONTROL IMPROVEMENT DISTRICT 01/14
NO 109
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 01/14
ST. GENEVIEVE R-II SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,560 /AA+/
MISSOURI 01/14
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/15
ALLEGHENY VALLEY, PENNSYLVANIA WEEK OF 1,100 //
SCHOOL DISTRICT REFUNDING 2012A 01/14
*********GENERAL OBLIGATION********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2015
Day of Sale: 01/16
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