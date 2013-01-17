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NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 2,023,850 A1/A+/
AUTHORITY 01/21
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
REFUNDING BONDS AND NOTES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/23
JOBSOHIO BEVERAGE SYSTEM WEEK OF 1,103,685 A2/AA/NR
STATEWIDE SENIOR LIEN LIQUOR 01/21
PROFIT
TAXABLE REVENUE BONDS, SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
JOBS OHIO BEVERAGE SYSTEM STATEWIDE WEEK OF 423,000 A2/AA/
SENIOR LIEN LIQUOR PROFITS REVENUE 01/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2023 TERM: 2038
Day of Sale: 01/23
ADVENTIST HEALTH SYSTEM, WEEK OF 334,610 //
CALIFORNIA 01/21
CONSISTING OF:
$284,610M CALIFORNIA HEALTH
FACILITIES REVENUE
$ 50,000M CORPORATE BULLET
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: RATINGS: A/A
CORPORATE PIECE DONE THROUGH WFSLLC
ROP 01/23
Day of Sale: 01/24
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 301,470 //
(HARRIS COUNTY, TEXAS) 01/21
CONSISTING OF:
$204,230M LIMITED TAX SCHOOLHOUSE
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
$ 97,240M LIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: RATING: 2013A (PSF) AAA/AAA/NR
2013C (NON-PSF) AAA/AA+/NR
LOUISIANA BOND COMMISSION WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA-
STATE HIGHWAY IMPROVEMENT FUND 01/21
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/23
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 188,865 A1/A+/
AUTHORITY 01/21
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
REFUNDING BOND AND NOTES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/23
HILLSBOROUGH COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 162,025 A3/NR/A-
DEVELOPMENT AUTHORITY (FLORIDA) 01/21
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 01/21
REVENUE BONDS, YALE UNIVERSITY
SERIES 2010A-3
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/23
NORTH ORANGE COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 149,000 Aa1/AA/
COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 01/21
TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 01/25
MILWAUKEE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 139,380 Aa2/AA/AA+
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION 01/21
PROMISSORY NOTES, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
JEA WEEK OF 107,690 Aa2/AA-/AA
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS, 01/21
SERIES THREE 2013A
ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATE
REVENUE BONDS, 2013 SERIES B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 01/23/2013
Day of Sale: 01/24
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 106,000 Aa1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 01/21
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 1/22/2013
Day of Sale: 01/23
THE PLAZA METROPOLITIAN DISTRICT WEEK OF 100,920 NR/NR/NR
NO. 1, COLORADO 01/21
REVENUE
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2040
STRONGSVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 81,000 //
OHIO 01/21
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 71,660 //
DEVELOPMENT AUTHORITY 01/21
REVENUE BONDS, SERIES 2013A, B1-B3
AMERICAN BAPTIST HOMES OF THE WEST
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: S&P - BBB (negative)
Fitch - BBB+ (stable)
Day of Sale: 01/24
BREVARD COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 66,425 A3/A-/
AUTHORITY, FLORIDA 01/21
HEALTH FACILITIES REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2013A (HEALTH FIRST,
INC. PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/24
ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 57,745 Aa2/AA-/
WATER & SEWER 01/21
REVENUE AND REFUNDING BONDS,
SERIES 2013 A AND B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/23
COUNTY OF WINNEAGO, ILLINOIS WEEK OF 52,145 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/21 EXP/ /
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 01/24
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 48,990 NR/AA-/AA
OF OKLAHOMA 01/21
GENERAL REVENUE BONDS SERIES 2013B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/24
CITY OF WACO, TEXAS WEEK OF 47,610 Aa2/AA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 01/21
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2036
NEW HAMPSHIRE HEALTH AND WEEK OF 45,000 A2/NR/A
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 01/21
REVENUE BONDS, SERIES 2013A
CONCORD HYOSPTIAL ISSUE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2032, 2037, 2043
Day of Sale: 01/24
MEDINA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 45,000 //
TAXABLE REFUNDING BONDS, 01/21
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD WEEK OF 41,325 Aaa/AA+/AAA
STATE OF TEXAS 01/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
WATER FINANCIAL ASSISTANCE BONDS,
SERIES 2013A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 01/23
TOMPKINS COUNTY DEVELOPMENT WEEK OF 40,835 //
CORPORATION, NEW YORK 01/21
TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY COLLEGE
FOUNDATIONS, INC. PROJECT
CONSISTING OF:
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS,
SERIES 2013A
TAXABLE REVENUE BONDS, SERIES 2013B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/24
OREGON CITY SCHOOL DISTRICT 62, WEEK OF 39,105 //
OREGON 01/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Due: 6/15/13-20
Day of Sale: 01/23
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 37,000 //
HEALTH FACILITY ANTICIPATION NOTES 01/21
SERIES 2013A
CAMERON MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL
MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
Day of Sale: 01/24
VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 36,000 /A/
DISTRICT NO.5, FLORIDA 01/21
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE
REFUNDING PHASE I & PHASE II
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2033, 2034
Day of Sale: 01/24
CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE 2012 WEEK OF 27,000 //
SERIES T 01/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/22
CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE 2012 WEEK OF 27,000 //
SERIES U 01/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/22
COLUMBUS REGIONAL HEALTHCARE WEEK OF 24,620 /BBB/
SYSTEM, NORTH CAROLINA 01/21
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE
COMMISSION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIALS AND TERMS
Day of Sale: 01/24
LAKE COUNTY SCHOOL BOARD, FLORIDA WEEK OF 17,000 /A/A+
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 01/23
CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 15,455 //
COMBINATION CONTRACT REVENUE & 01/21
SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING
(CASTLE HILLS PUBLIC IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 2
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028
REMARK: /AA-/(/BBB+/) AGM
Day of Sale: 01/24
PARISHWIDE SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 15,285 /AA-/
CADDO PARISH, LOUISIANNA 01/21
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 01/23
GROTON, CONNECTICUT WEEK OF 15,225 MIG 1/SP-1+/
GENERAL OBLIGATION BANS TAXABLE 01/21
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013
Day of Sale: 01/22
CASCADE SCHOOL DISTRICT 5, ORGEGON WEEK OF 14,245 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/21
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Due: 6/15/13-26
Day of Sale: 01/24
GLENDALE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 13,995 Aa2/AA-/
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 01/21
2002 ELECTION GENERAL OBLIGATION
BONDS, 2013 SERIES F
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/23
CITY OF WACO, TEXAS WEEK OF 12,665 Aa2/AA/
CERTIFICATES OF OBLIGATION 01/21
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2033
SOUTH TEXAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,500 A//
DISTRICT, TEXAS 01/21 EXP/ /
LEASE REVENUE BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 01/22
WESTMINSTER, COLORADO WEEK OF 10,885 NR/AA-/
REFUNDING CERTIFICATE OF 01/21
PARTICIPATION SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 01/24
ENCINITAS, CALIFORNIA WEEK OF 10,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/21
2010 ELECTION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/24
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT #50, WEEK OF 10,000 Aa2/AA-/
COLORADO 01/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDINGS BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 01/23
PAJARO VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 9,800 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/24
FERGUSON, MISSOURI WEEK OF 9,085 A1//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/21
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
PENN TOWNSHIP WEEK OF 9,010 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/21
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/23
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 8,930 /A/
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 01/21
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2037
REMARK: *** NON-BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 01/24
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,310 /BBB+/
DISTRICT NO. 18, TEXAS 01/21
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
LUBBOCK COUNTY, TEXAS WEEK OF 7,605 /AA/
LIMITED TAX NOTES 01/21
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 01/24
FARMERSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,370 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 01/21
UNLIMITED TAX R5EFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2030
REMARK: (A1)
Day of Sale: 01/23
DOVER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,715 A1//
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 01/21
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/22
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,300 /BBB/
DISTRICT #116,TEXAS 01/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/23
NORWAY-VULCAN AREA SCHOOLS, WEEK OF 5,220 Aa2//
MICHIGAN 01/21
SCHOOL BUILDING & SITE & REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,095 /A/
DISTRICT NO. 6, TEXAS 01/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 01/22
LUBBOCK COUNTY, TEXAS WEEK OF 5,085 Aa1/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/21
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 01/24
NORTHEASTERN SCHUYLKILL JOINT WEEK OF 4,700 //
MUNICIPAL AUTHORITY 01/21
SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2040
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/24
RIDLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,450 //
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 01/21
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/22
METROPOLITAN SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 4,410 //
STUEBEN COUNTY,INDIANA 01/21
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION
REFUNDING 2013 BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2023
REMARK: S&P: AA+/A
Day of Sale: 01/22
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,370 Baa1//
DISTRICT #148, TEXAS 01/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/24
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 4,300 Aaa/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHIORITY 01/21
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES A-1
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2023, 2030
Day of Sale: 01/23
CITY OF SPRINGVILLE, ALABAMA WEEK OF 4,015 /AA-/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 01/21
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 01/23
SAINT THOMAS TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 3,760 /A/
AUTHORITY 01/21
FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2044
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/23
CITY OF DECATUR, TEXAS WEEK OF 3,450 A1//
TAX AND WATERWORKS AND SEWER 01/21
SYSTEM REVENUE
********BANK QUALIFIED************
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2015-2024
WILLIAMSBURG, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,115 /A+/
COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 01/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2017
Day of Sale: 01/23
BOROUGH OF PARK RIDGE WEEK OF 3,050 //
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY 01/21
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/24
WILLIAMSON WWSID #3, TEXAS WEEK OF 2,565 A3//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 01/21
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
NORTHEAST TEXAS COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 2,131 /A/
DISTRICT, TEXAS 01/21
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2024-2029
Day of Sale: 01/24
NIXA, MISSOURI WEEK OF 1,965 A1//
COMBINED WATER & SEWER REFUNDING 01/21
REVENUE BONDS SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2023
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/22
NIXA, MISSOURI WEEK OF 1,340 A1//
COMBINED REFUNDING 01/21
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/22
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Expected volume excluding daily issues: 6,609,356 (in 000's)