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JOBSOHIO BEVERAGE SYSTEM WEEK OF 1,103,685 A2/AA/NR
STATEWIDE SENIOR LIEN LIQUOR 01/28
PROFITS TAXABLE REVENUE BONDS
SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
JOBSOHIO BEVERAGE SYSTEM STATEWIDE WEEK OF 423,000 A2/AA/
SENIOR LIEN LIQUOR PROFITS REVENUE 01/28
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2023 TERM: 2028
Day of Sale: 01/30
BAY AREA WATER SUPPLY AND WEEK OF 334,970 Aa3/AA-/NR
CONSERVATION AGENCY REVENUE BONDS 01/28
SERIES 2013A/B (TAX EXEMPT/TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 1/30/2013
Day of Sale: 01/31
THE METROPOLITIAN GOVERNMENT OF WEEK OF 288,845 Aa1/AA/
NASHVILLE & DAVIDSON COUNTY, 01/28
TENNESSEE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 01/29
WEST VIRGINIA UNIVERSITY PROJECTS, WEEK OF 210,000 Aa3/A+/
WEST VIRGINIA 01/28 EXP/EXP/
BOARD OF GOVERNORS REVENUE
REFUNDING
TAXABE AND TAX EXEMPT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
MAINE HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 149,710 Baa1/BBB/
FACILITIES AUTHORITY EASTERN MAINE 01/28
MEDICAL CENTER
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2033, 2043
Day of Sale: 01/30
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 143,505 Baa1/A-/BBB+
RENTAL CAR REVENUE 01/28 EXP/EXP/EXP
TAXABLE SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
YALE-NEW HAVEN HOSPITAL, INC. WEEK OF 132,000 Aa3/A+/
TAXABLE BONDS SERIES 2013 01/28
CONNECTICUT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2037-2043
Day of Sale: 01/30
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 99,280 Aa2//
FINANCE CORPORATION 01/28
MULTI-FAMILY DEVELOPMENT BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 1/29 & 1/30
Day of Sale: 01/31
COUNTY OF HAWAII WEEK OF 97,225 Aa2/AA-/AA-
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/28
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 1/29/2013
Day of Sale: 01/30
BEXAR COUNTY, TEXAS WEEK OF 92,000 Aaa/AA+/AAA
COMBINATION TAX AND REVENUE 01/28 EXP/EXP/EXP
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2013
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 01/31
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA WATER WEEK OF 74,830 Aaa/AAA/AAA
AND SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 01/28
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TAMPA BAY WATER WEEK OF 70,000 Aa2/AA+/AA+
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS 01/28
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/31
STATE OF ARIZONA DEPARTMENT OF WEEK OF 67,760 A1/A+/
ADMINISTRATION 01/28
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/29
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 60,000 A2/A/
AGENCY REVENUE - SOUTHCOAST HEALTH 01/28
SYSTEM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2022 TERM: 2027, 2033, 2043
Day of Sale: 01/29
PUEBLO COUNTY, COLORADO WEEK OF 59,540 Aa2//
SCHOOL DISTRICT #70 01/28
GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 01/29
COLORADO WATER RESOURCES AND POWER WEEK OF 57,680 Aaa/AAA/AAA
DEVELOPMENT AUTHORITY CLEAN WATER 01/28
REFUNDING REVENUE BONDS
2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 54,575 A2/A/
FACILITY REVENUE BONDS 01/28
UNIVERSITY OF DAYTON 2013 PROJECT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 43,090 Aa3/A+/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 01/28
REVENUE BONDS YALE-NEW HAVEN
HOSPITAL ISSUE, SERIES N
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2019-2033 TERM: 2036, 2048
Day of Sale: 01/30
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 42,690 A2/A/
AGENCY MASSACHUSETTS COLLEGE OF 01/28
PHARMACY & HEALTH SCIENCES ISSUE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2032, 2035
Day of Sale: 01/29
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 41,615 A1/AA/NR
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/28
REFUNDING BONDS 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SHELBY COUNTY HEALTH, EDUCATIONAL WEEK OF 40,000 NR/NR/NR
AND HOUSING FACILITY BOARD, 01/28
TENNESSEE INDEX FLOATING RATE
REVENUE REFUNDING BONDS (TREZEVANT
MANOR PROJECT)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 38,710 NR/A-/
AUTHORITY INSURED REVENUE HEALTH 01/28
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2042
Day of Sale: 01/30
FORT ZUMWALT R-11 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 38,403 //
MISSOURI 01/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$32,683M - SERIES A
$ 5,720M - SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: AA3//(MO DIRECT DEPOSIT
PROGRAM)
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 38,000 Ba1//
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 01/28
SERIES 2013A
SAUK-PRAIRIE MEMORIAL HOSPITAL INC.
MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
REMARK: DUE DATE: TERMS OUT 35 YEARS
Day of Sale: 01/31
AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 37,000 //
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT BONDS 01/28
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 34,990 //
SPECIAL ADMINISTRATIVE BOARD OF THE 01/28
TRANSITIONAL SCHOOL DISTRICT,
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$14,870M - SERIES A
$20,120M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: /AA+/ (MO DIRECT DEPOSIT
PROGRAM)
COLORADO WATER RESOURCES AND POWER WEEK OF 34,080 Aaa/AAA/AAA
DEVELOPMENT AUTHORITY DRINKING 01/28
WATER REFUNDING REVENUE BONDS
2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TEXAS STATE AFFORDABLE HOUSING WEEK OF 32,000 //
CORPORATION SINGLE FAMILY MORTGAGE 01/28
REVENUE REFUNDING BONDS TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2041
Day of Sale: 01/31
WORTHINGTON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 //
OHIO 01/28
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. WEEK OF 28,800 Aa1//AA+
RE-1, COLORADO 01/28
GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2028
RAMAPO LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 25,000 A1//
CORPORATION, NEW YORK TAXABLE/ 01/28
TAX EXEMPT
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 01/31
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 24,235 /AA-/
DISTRICT NO. TEXAS UNLIMITED TAX 01/28
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 01/29
NORTH SANTIAM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,850 //
NO. 29J, OREGON 01/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/30
SARATOGA COUNTY CAPITAL RESOURCES WEEK OF 22,095 /A/
CORPORATION, NEW YORK THE SARATOGA 01/28
HOSPITAL PROJECT
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 01/30
ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION WEEK OF 22,000 /AA-/
BUILDING AUTHORITY 01/28
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/29
IOWA HIGHER EDUCTION LOAN AUTHORITY WEEK OF 22,000 /BBB/
UPPER IOWA UNIVERSITY PROJECT 01/28
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/31
GOVERNMENT OF GUAM WEEK OF 21,765 /A/A-
BUSINESS PRIVILEGE TAX BONDS 01/28
SERIES 2013C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 01/31
PAJARO VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 20,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/29
THE HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 19,200 NR/NR/
BOARD OF THE CITY OF JOHNSON CITY 01/28
TENNESSEE REVENUE REFUNDIING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
APPALACHIAN CHRISTIAN VILLAGE
PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: FITCH: BBB- (stable)
Day of Sale: 01/31
ST. TAMMANY PARISH WIDE SCHOOL WEEK OF 18,000 /AA/
DISTRICT NO. 12, LOUISIANA 01/28
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/30
CRESWELL SCHOOL DISTRICT NO. 40, WEEK OF 17,800 //
OREGON 01/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$8,605M SERIES A FEDERALLY TAXABLE
$9,195M SERIES B TAX-EXEMPT (BQ)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES A DUE: 2013-2021
SERIES B DUE: 2013-2027
Day of Sale: 01/29
LYNWOOD, CALIFORNIA WEEK OF 16,500 A2/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/28
GENERAL OBLIGATION
2012 ELECTION SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 01/30
LYNWOOD, CALIFORNIA WEEK OF 13,500 MIG 1/SP-1/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/28
BANS 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015
Day of Sale: 01/30
JACKSON PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 11,220 //
2013 REFUNDING BONDS 01/28
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: AA2// (QSBLF)
CITY OF MANHATTAN BEACH WEEK OF 10,470 /AA+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/28
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/31
ENCINITAS, CALIFORNIA WEEK OF 10,000 Aa2/AA+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/28
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/31
HEALTH, EDUCATIONAL AND HOUSING WEEK OF 9,955 NR/NR/NR
BOARD OF SHELBY COUNTY, TENNESSEE 01/28
INDEX FLOATING RATE REVENUE
REFUNDING BONDS SUBORDINATED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2039
Day of Sale: 01/29
ROSEVILLE, CALIFORNIA WEEK OF 8,715 //
LONGMEADOW PARKSIDE 01/28
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
SPECIFIC REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/31
WASHINGTON COUNTY, KANSAS WEEK OF 8,040 NR//
PUBLIC BUILDING COMMISSIONS 01/28
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 01/31
WASHINGTON COUNTY, KANSAS WEEK OF 8,040 //
PUBLIC BUILDING COMMISSION 01/28
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/31
DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,400 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 01/28
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /AA-/
Day of Sale: 01/31
BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,090 /AA-/
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 01/28
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 01/30
PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,965 //
2013 REFUNDING BONDS 01/28
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED
TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: /AA-/ (QSBLF)
CITY OF RUSK, TEXAS WEEK OF 5,955 /A/
CERTIFICATES OF OBLIGATION LIMITED 01/28
TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2019-2034
REMARK: Bank Qualified
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,500 /BBB/
DISTRICT #383 UNLIMITED TAX 01/28
REFUNDING BONDS 2013, TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 01/28
GREENHAWE WATER CONTROL IMPROVEMENT WEEK OF 5,135 //
DISTRICT 2, TEXAS UNLIMITED TAX 01/28
REFUNDING BONDS S13
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 01/31
CROCKETT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,750 //
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 01/28
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
HOUSTON COUNTY) UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2013-2037
PLATTSBURGH CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,520 Aa2//
CLINTON COUNTY, NEW YORK GENERAL 01/28
OBLIGATIONS SCHOOL DISTRICT
REFUNDING BONDS 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/30
MONTANA BILLINGS REFUNDING WEEK OF 4,145 /NR/
CERTIFICATE OF PARTICIPATION 01/28
SERIES
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 01/29
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT #417 WEEK OF 4,055 NR//
MORRIS COUNTY 01/28
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2028
Day of Sale: 01/30
MORRIS COUNTY, KANSAS WEEK OF 4,055 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #417 01/28
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/30
CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 3,345 /A-/
NO. 10, TEXAS 01/28
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Bank Qualified
TELLURIDE FIRE PROTECTION DISTRICT, WEEK OF 3,300 NR/AA/NR
COLORADO 01/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 01/29
COTTONWOOD CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,395 NR/NR/NR
DISTRICT 1, TEXAS UNLIMITED TAX 01/28
REFUNDING BONDS S13 BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 01/30
CITY OF RUSK, TEXAS WEEK OF 1,830 /A/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 01/28
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2021
REMARK: Bank Qualified
LINDBERGH SCHOOLS WEEK OF 1,355 Aa2//
(ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI) 01/28
LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
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Expected volume excluding daily issues: 4,398,163 (in 000's)