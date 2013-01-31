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CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT WEEK OF 208,145 Aa3/AA-/
CORPORATION SENIOR LIEN AIRPORT 02/04 EXP/EXP/
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
AMT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/05
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 200,995 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND GENERAL 02/04
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/05/2013
Day of Sale: 02/06
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 170,525 NR/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS 02/04
$139,100M CLEAN WATER REVOLVING
FUND SUBORDINATE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
$ 31,425M DRINKING WATER REVOLVING
FUND SUBORDINATE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WEEK OF 170,000 //
(CORPORATE CUSIP) 02/04
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/05
THE COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 153,285 Aa3/A+/A+
ASSET/LIABILITY COMMISSION 02/04
FUNDING NOTES, 2013 GENERAL FUND
FIST SERIES (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 150,000 /BBB+/
PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL- 02/04
VARIABLE RATE REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/05
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 111,370 NR/BBB-/NR
STUDENT DORMITORY REVENUE BONDS 02/04
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/06
LAKE TRAVIS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 108,285 Aaa/AAA/NAF
DISTRICT 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/05
NORTH HARRIS COUNTY REGIONAL WATER WEEK OF 107,280 //
AUTHORITY, TEXAS 02/04
SR. LIEN REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 02/05
COLONY DEVELOPMENT TAXABLE 2013A WEEK OF 106,850 Aa1/AA+/
NE FURNITURE MART 02/04
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2047
INSURANCE: BERKSHIRE HATHAWAY ASSURANCE
Day of Sale: 02/06
OLENTANGY LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 78,811 Aa1/AA+/
OHIO 02/04
DELAWARE & FRANKLIN COUNTIES
REFUNDING BONDS
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
$22,286M - SERIES 2013A - TAXABLE
$56,525M - SERIES 2013B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: ROP: 02/05/2013
Day of Sale: 02/06
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 75,000 /BBB+/
PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL- 02/04
VARIABLE RATE REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/05
STATE OF COLORADO WEEK OF 73,710 Aa2//
UCDHSC FITZSIMONS ACADEMIC PROJECT 02/04
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 02/06
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 55,000 /BBB+/
PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL 02/04
HOSPITAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/05
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 52,385 Baa3/NR/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 02/04
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DELAWARE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 50,000 Aaa//
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 02/04
TAXABLE
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/06
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 48,860 /AA+/
COMMISSION 02/04
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS
(SPECIAL HOMEOWNERSHIP LOAN PROG),
SERIES C, TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/05
FOX CHAPEN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,755 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/04
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/06
PARADISE VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 37,850 Aa2/AA/
DISTRICT NO. 69 02/04
MARICOPA COUNTY, ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2011
SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/05
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 37,015 A2/A+/NR
HOSPITAL REVENUE AND REFUNDING BOND 02/04
SERIES 2013A
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 02/05
SILVER FALLS SCHOOL DISTRICT 4J, WEEK OF 36,180 //
OREGON 02/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Due: 6/15/13-27
ORANGE COUNTY FUNDING CORPORATION, WEEK OF 35,515 NR/NR/NR
NEW YORK 02/04
MGR: Cain Brothers, New York
TERM: 2046
Day of Sale: 02/07
BUCKS COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 33,751 /AA-/AA-
DEVELOPMENT AUTHORITY 02/04
GEORGE SCHOOL
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/07
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY WEEK OF 32,000 A2/A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 02/04
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 02/07
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 29,855 NR/NR/A-
COMMISSION 02/04
NONPROFIT HOUSING REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 02/07
CORSICANA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 29,379 NAF/AAA/NAF
DISTRICT 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 02/04
COLONY DEVELOPMENT SALES TAX NE WEEK OF 26,540 NR/NR/
FURNITURE 2013 TAXABLE 02/04
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2042
Day of Sale: 02/06
COLONY ECONOMIC DEVELOPMENT SALES WEEK OF 26,540 NR/NR/
TAX NE FURNITURE 2013 TAXABLE 02/04
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2042
Day of Sale: 02/06
BOARD OF COMMISSIONERS OF THE PORT WEEK OF 26,000 Baa1/BBB+/
OF NEW ORLEANS, LOUISIANA 02/04
PORT FACILITY REFUNDING BONDS (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: 4/1/2013-2023
Day of Sale: 02/07
RAMAPO LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 25,000 A1//
CORPORATION, NEW YORK 02/04
TAXABLE/TAX-EXEMPT
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 02/07
BERNARDS TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 23,530 /AA/
EDUCATION 02/04 /EXP/
SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/06
CITY SCHOOL DISTRICT OF THE CITY WEEK OF 22,310 Aa2//
OF UTICA, NEW YORK 02/04
ONEIDA COUNTY, NEW YORK GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
REMARK: Underlying Moody's rating: Baa2
Day of Sale: 02/06
CITY OF ST. AUGUSTINE, FLORIDA WEEK OF 21,000 Aa3/A+/A+
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING 02/04
REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/05
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY WEEK OF 18,930 A1/A+/NAF
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2203
Day of Sale: 02/04
ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,660 Aa1/AA/
DISTRICT, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/06
COLONY LOCAL DEVELOPMENT SALES TAX WEEK OF 17,380 NR/NR/
INCREMENT NE FURNITURE TAXABLE 02/04
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2042
Day of Sale: 02/06
NORTHPORT-EAST NORTHPORT UFSD, NY WEEK OF 17,255 Aa2//
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
FRENSHIP INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 15,500 Aa3//
DISTRICT, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/05
PASCACK VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL WEEK OF 12,200 /AA+/
DISTRICT 02/04
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
WASHINGTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 2012 02/04
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/06
CITY OF YORK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,000 //
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 02/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 02/07
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 10,445 NR/BBB-/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 02/04
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
$10,245M - SERIES 2013A
$200M - SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/06
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,870 /BBB/
DISTRICT NO. 19, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/06
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,845 /A-/
DISTRICT NO. 53, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/07
SPRINGFIELD TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,350 Aa2//
DISTRICT 02/04
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 02/06
WILLIAM FLOYD UNION UFSD, NY WEEK OF 9,225 Aa3//
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 02/05
COWLEY COUNTY USD #470 WEEK OF 9,165 /A/
ARKANSAS CITY 02/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 02/07
HARRIS COUNTY IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 9,105 //
NO. 1, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 02/05
POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,990 NAF/AAA/NAF
(GARZA, KENT AND LYNN COUNTIES, TX) 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
********BANK QUALIFIED********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2028-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/05
SALADO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,815 /AA-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 02/04
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2014-2032 CABS: 2024
REMARK: UL: AAA
WASHINGTON COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 8,040 /NR/
COMMUNITY REFUNDING REVENUE BONDS 02/04
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 02/07
WEST GRAND, COLORADO WEEK OF 8,000 Aa2//
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 02/04
BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
State Intercept Program
Day of Sale: 02/07
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,240 NR/NR/
DISTRICT NO. 278, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,120 /BBB+/
DISTRICT NO. 17, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/05
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,115 //
DISTRICT NO. 374, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04
ROCKY HILL GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 6,940 /AA/
REFUNDING 2013 02/04
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 02/06
VALLEY CENTER GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,485 NR//
REFUNDING BONDS 02/04
SERIES 2013
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/06
CITY OF CANYON WEEK OF 6,125 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 02/04
********BANK QUALIFIED*****
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04
BIG SPRING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,085 /AA-/
CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 02/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 02/04
TAFT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,370 //
UNLIMITED TAX, TEXAS 02/04
QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS
TAXABLE
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 8/15/2035
Day of Sale: 02/05
WEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 5,330 //
UTILITY DISTRICT NO. 9, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 02/07
SLATON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 5,125 //
REFUNDING 02/04
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2032
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/07
NORTH OLMSTED, OHIO WEEK OF 5,115 Aa2//
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2014-2023
REMARK: Bank Qualified
TUSCARORA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,700 /A+/
FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 02/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2017
Day of Sale: 02/05
BUENA VISTA SCHOOL DISTRICT NO R-31 WEEK OF 4,460 Aa2//
COLORADO 02/04
GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 02/05
FT. BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 4,000 /BBB/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 122 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04
SANGER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,540 //
TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 02/07
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,200 A1//
DISTRICT NO. 153, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04
TAFT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,130 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING, 02/04
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2036-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/05
SLATON COMBINATION TAX & REVENUE WEEK OF 2,085 //
CERTIFICATES OF OBLIGATION 02/04
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/07
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 1,935 /BBB+/
DISTRICT NO. 276, TEXAS 02/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/04
MONTEZUMA-CORTEZ SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,890 /AA-/
COLORADO 02/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/06
LAKE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 1,700 Aa2//
SCHOOL DISTRICT NO. 56 (GURNEE), 02/04
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/05
ZUMBRO EDUCATIONAL DISTRICT WEEK OF 1,260 A1/NR/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013 02/04
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 02/07
RENO COUNTY EDUCATION FINANCE WEEK OF 1,200 //
AUTHORITY 02/04
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2018
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/07
HARVEY COUNTY, KANSAS WEEK OF 750 /A/
PUBLIC BUILDING COMMISSION 02/04
TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/05
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Expected volume excluding daily issues: 2,731,396 (in 000's)