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SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 289,775 Aa2/AA+/AA+
WATER REVENUE REFUNDING BONDS, 02/11
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY AT WEEK OF 275,545 //
RALEIGH, NORTH CAROLINA 02/11
$133,855M - TAX EXEMPT SERIES
$141,690M - TAXABLE SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Tax Exempt Series:
10/1/2016-30, 36, 38, 42
Aa1/AA
Taxable Series:
10/1/2013-25, 33, 41
Day of Sale: 02/13
LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 211,500 /AAA/AAA
DISTRICT 02/11
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
$61,500M TAX-EXEMPT
$86,900M TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /AA+/AA+
$63,100M TAX-EXEMPT (NON-PSF)
AA+/AA+
Day of Sale: 02/12
OKLAHOMA CITY WATER UTILITIES WEEK OF 158,505 Aa1/AAA/
TRUST 02/11
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 2/12/13
Day of Sale: 02/13
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 111,850 //
CLEAN WATER REFUNDING BONDS, 2013 02/11
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 111,580 Aaa//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 02/11
48TH SERIES (NON-AMT/ACE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 107,990 Aa2/AA+/NR
REVENUE BONDS, SERIES 2013 02/11
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 101,000 NR/A-/NR
DEVELOPMENT CORPORATION 02/11
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
(THE ROCHESTER GENERAL HOSPITAL
PROJECT), SERIES 2013
$54,420,000 SERIES 2013A
$46,580,000 SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 93,195 Aa1/AAA/AAA
WATER REFUNDING REVENUE BONDS 02/11
SERIES 2013AB BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HILLIARD CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 66,425 Aa1/AA/
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 02/11
$46,994M SERIES 2013 A
$19,429M SERIES 2013 B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/12
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 64,160 A/A+/
DEACONESS HEALTH SYSTEM OBLIGATED 02/11
GROUP
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/12
UNIVERSITY OF CHICAGO WEEK OF 60,000 //
ILLINOIS EDUCATIONAL REVENUE 02/11
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 5 Year Put
Day of Sale: 02/11
COLORADO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 56,350 Aaa/NR/NR
AUTHORITY 02/11
SINGLE FAMILY PROJECT BONDS
SERIES 2013A (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/12
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 47,635 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND PROGRAM 02/11
REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/12
SALEM-KEIZER SCHOOL DISTRICT 24J, WEEK OF 46,365 //
OREGON 02/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
FEDERALLY TAXABLE
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 02/12
MCMINNVILLE SCHOOL DISTRICT 40, WEEK OF 44,310 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/11
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 02/14
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 43,550 /A+/A
REVENUE BONDS (ASSOCIATION OF 02/11
AMERICAN MEDICAL COLLEGES ISSUE)
SERIES 2011A
**REMARKETING**
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 02/12
CITY OF ROANOKE, VIRGINIA WEEK OF 42,000 /AA/AA+
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 02/11
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2024
MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 38,710 NR/A-/
INSURED REVENUE SAN YSIDRO HEALTH 02/11
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2042
Day of Sale: 02/12
UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,100 Aa2/A+/AA-
(WEBB COUNTY), TEXAS 02/11
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/14
UNIVERSITY OF DENVER PROJECT, WEEK OF 22,910 A1//
COLORADO EDUCATIONAL FACILITIES 02/11
AUTHORITY
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2030
CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 20,000 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/14
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY WEEK OF 18,930 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 02/11
STATE OF TEXAS) CONTRACT REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2037
REMARK: A1/A+ Underlying
Day of Sale: 02/11
JUDSON, TEXAS WEEK OF 18,875 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 02/11
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/14
VILLAGE OF HARRISON WEEK OF 15,975 //
WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK 02/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/12
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 14,925 A1/A/
AUTHORITY 02/11
NORWICH FREE ACADEMY REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2013B
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 02/11
TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 13,429 A//
IMPROVEMENT DISTRICT #17 (STEINER 02/11
RANCH), TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/11
SUCCESSOR AGENCY TO THE MONROVIA WEEK OF 13,410 /BBB-/
REDEVELOPMENT AGENCY 02/11
CENTER REDEVLOPMENT PROJECT
SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS
ISSUE 2012
CALIFORNIA
MGR: Southwest Securities, Inc., Encino
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 02/13
SOUTH DAVIS RECREATION DISTRICT, WEEK OF 12,965 //
UTAH 02/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 02/13
ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,500 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 2012 02/11
ELECTION 2013A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/12
DEARBORN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,500 Aa2//
MICHIGAN, WAYNE COUNTY, 2013 02/11 EXP/ /
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/14
TOWN OF EAST HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 12,070 Aa2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/11
ISSUE OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/12
FARMINGTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,825 Aa2//
MICHIGAN, OAKLAND COUNTY, 2013 02/11
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/13
SHAWNEE COUNTY CONSOLIDATED RURAL WEEK OF 11,025 /A/
WATER DISTRICT #5, KANSAS 02/11 /EXP/
WATER UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS
$9,560M SERIES 2013 A
$1,465M SERIES 2013 B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/12
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 10,925 //
ADMINISTRATION 02/11
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNTIY DEVELOPMENT
HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2013A (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/11
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2035
MIDDLETOWN SCHOOL DISTRICT, NEW WEEK OF 9,940 Aa3//
YORK 02/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
WARRENSVILLE HEIGHTS, OHIO WEEK OF 9,745 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 02/11
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
REMARK: UL: A1
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/14
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,980 //
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES 02/11
PENNSYLVANIA
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2030
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: A-
YOUNGSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,800 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/11
OHIO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/14
THE ACADEMY OF THE SACRED HEART WEEK OF 8,500 NR/NR/
MICHIGAN, TAXABLE MORTGAGE REVENUE 02/11
BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/14
ONONDAGA COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 8,390 //
ONONDAGA COUNTY, NEW YORK 02/11
WATER REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/14
ALTERNATIVE BUILDING CONCEPTS GROUP WEEK OF 8,248 Aaa/NR/NR
GNMA COLLATERALIZED TAXABLE REVENUE 02/11
BONDS
SERIES 2013A (CLAREMONT APARTMENTS
PROJECT)
SERIES 2013B (TOWNE CENTER
APARTMENTS PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/12
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,015 /AA+/
NUMBER 121, LAKE COUNTY, ILLINOIS 02/11
$6,670,000 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES
2013A
$1,345,000 TAXABLE GENERAL
OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS,
SERIES 2013B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 02/13
GRAND MISSION MUD 1, TEXAS WEEK OF 7,165 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12
JORDAN VALLEY WATER CONSERVANCY WEEK OF 7,010 NR/AA+/NR
DISTRICT, UTAH 02/11
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 6,590 /AA/
COMMISSION MULTIFAMILY HOUSING 02/11
REVENUE BONDS
2012 SERIES 2 (FRIENDSHIP VILLAGE
PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/13
ALLAMAKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,185 /A+/
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 02/11
BONDS
SERIES 2013
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/11
CITY OF CANYON, TEXAS WEEK OF 6,125 /AA-/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
SAND CREEK METRO DISTIRICT, WEEK OF 5,390 //
COLORADO 02/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12
HARRIS COUNTY WCID 119, TEXAS WEEK OF 5,075 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/11
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 5,000 //
(ROANOKE-BENSON) WOODFORD COUNTY, 02/11
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/14
BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,780 //
MUD # 26 02/11
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/14
CLINTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 3,775 Aa2/NR/
REFUNDING BONDS 2013B 02/11
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 02/14
PINE TREE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,665 //
DISTRICT, TEXAS 02/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2019
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/13
SAND CREEK METRO DISTIRICT, WEEK OF 3,510 //
COLORADO 02/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12
MID CENTRE COUNTY AUTHORITY WEEK OF 3,345 //
CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 02/11
SEWER REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/13
DENISON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,215 //
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 02/11
BONDS SERIES 2013
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/11
MURRAY CITY, UTAH WEEK OF 3,000 /AA-/
STORM WATER REVENUE BOND 02/11
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/12
BILMA, TEXAS WEEK OF 2,915 //
PUBLIC UTILITY DISTRICT 02/11
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/13
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,907 NAF/A+/NAF
DISTRICT 02/11
$1,368M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
$1,540M UNLIMITED REFUNDING BONDS
SERIES 2013-A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 20-21 CIB SER 2013
16-19 CAB SER 2013
13-34 CIB SER 2013-A
16-17 CAB SER 2013-A
PARK CITY WATER REVENUE, UTAH WEEK OF 2,755 Aa2/AA/NR
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/13
BLAIR TOWNSHIP WATER & SEWER WEEK OF 2,645 //
BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA 02/11
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2040
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: A+
MONTGOMERY COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 2,525 Baa1//
IMPROVEMENT DISTRICT #1, TEXAS 02/11
UNLIMITED TAX REFUDNING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/11
RIVERVIEW GARDENS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,380 /AA+/
MISSOURI, ST. LOUIS COUNTY 02/11
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
Day of Sale: 02/12
ST. IGNACE AREA SCHOOLS WEEK OF 2,235 /AA-/
MACKINAC COUNTY, MICHIGAN 02/11
2013 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/13
RENO COUNTY EDUCATIONAL FINANCE WEEK OF 1,200 //
AUTHORITY 02/11
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/12
ZUMBRO EDUCATIONAL DISTRICT WEEK OF 1,200 Baa2//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 02/11
REFUNDING BONDS
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/14
HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,000 /AA+/
MISSOURI, BOONE COUNTY 02/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: MO DIRECT DEPOSIT PROGRAM
Day of Sale: 02/12
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Expected volume excluding daily issues: 2,391,019 (in 000's)