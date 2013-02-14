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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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LOS ANGELES DEPARTMENT OF WEEK OF 520,935 Aa3/AA-/AA-
WATER AND POWER 02/18
POWER SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 2/20/2013
Day of Sale: 02/21
CASH RSRV PROG 12-13 SERIES AA,Y,Z WEEK OF 449,700 //
CALIFORNIA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 435,000 Aa2/AA+/AA+
FINANCE AUTHORITY WATER AND SEWER 02/18
SECOND GENERAL RESOLUTION REVENUE
BONDS
FISCAL 2013 SERIES CC
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 2/19
Day of Sale: 02/20
INTERMOUNTAIN POWER AGENCY WEEK OF 306,980 A1/A+/AA-
SUBORDINATED POWER SUPPLY REVENUE 02/18
REFUNDING BONDS
2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
BOARD OF GOVERNERS OF THE WEEK OF 197,520 Aa2/AA-/
COLORADO STATE UNIVERSITY SYSTEM 02/18
SYSTEM ENTERPRISE REVENUE AND
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A AND SERIES 2013B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 177,605 A1/A/AA-
FACILITIES FINANCE CORPORATION 02/18
SCOTT & WHITE HEALTHCARE, HOSPITAL
REVENUE BONDS, SERIES 2013A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
GEORGIA HOUSING AND FINANCE WEEK OF 149,495 /AAA/
AUTHORITY 02/18
SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/19/2013
Day of Sale: 02/20
CASH RSRV 12-13 SNR/SUB SERIES X WEEK OF 140,615 //
CALIFORNIA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
STATE OF DELAWARE WEEK OF 115,010 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/18
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/19/2013
Day of Sale: 02/20
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 101,310 NR/NR/BBB-
REVENUE BONDS 02/18
SERIES 2013A
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2016 TERM: 2023, 2033, 2043, 2047
Day of Sale: 02/20
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 100,000 //
CORPORATION 02/18
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MANATEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 81,850 Aa2/NAF/AA+
REVENUE REFUNDING BONDS 02/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 02/20
SCHOOL BOARD OF ST. LUCIE COUNTY, WEEK OF 71,450 //
FLORIDA 02/18
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2023 TERM: 2030
Day of Sale: 02/21
GRAND BLANC COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 62,550 /AA-/
MICHIGAN 02/18
2013 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 61,150 /AAA/AAA
IMPROVEMENT BOND BANK 02/18
TAXABLE BOND BANK REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: MOODY'S: TBD
MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 48,085 /AAA/
(TRAVIS COUNTY, TEXAS) 02/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2036
Day of Sale: 02/19
SCHOOL CASH RSRV PROG WEEK OF 47,835 //
PROG 12-13 SER BB, CALIFORNIA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
WENTZVILLE-R-IV SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 44,380 Aa2//
MISSOURI 02/18
ST. CHARLES COUNTY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
STATE OF MONTANA ADJ TENDER OPTION WEEK OF 43,280 Aa3/NR/
INTERCAP REVENUE 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 02/22
KINGS LOCAL SCHOOL DISTRICT BOARD WEEK OF 41,505 /AA/
OF EDUCATION WARREN COUNTY, OHIO 02/18
SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION
$22,980 SERIES 2013A
$18,525 SERIES 2013B FED TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/20
DEVELOPMENT AUTHORITY OF COBB WEEK OF 41,000 //
COUNTY STUDENT RECREATION & 02/18
ACTIVITIES CENTER REVENUE KSU SRAC
REAL ESTATE FOUNDATION LLC PROJECT
GEORGIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: REP: 2/20
Day of Sale: 02/21
ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION WEEK OF 40,205 //
BUILDING AUTHORITY 02/18
DUQUESNE UNIVERSITY
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/21
CASH RSRV PROGRAM 12-13 WEEK OF 37,835 //
SERIES DD & EE, CALIFORNIA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
TARPON SPRINGS UTILITY SYSTEM WEEK OF 32,000 /AA-/
REVENUE, FLORIDA 02/18
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2028 TERM: 2033, 2036
LAKE WALES SENIOR HOUSING REVENUE WEEK OF 27,150 /AA-/
VIA VITA SERIES 1, FLORIDA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2047
Day of Sale: 01/21
GRAYSON COUNTY, TEXAS WEEK OF 26,405 //
REFUNDING REVENUE BONDS 02/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2023-2026 TERM: 2016, 2017
Day of Sale: 02/21
CA SCHOOL CASH RSRV PROG 12-13 WEEK OF 23,060 //
SER CC, CALIFORNIA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
GLADSTONE SCHOOL DISTRICT # 115, WEEK OF 22,320 //
OREGON 02/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 02/20
GREGORY-PORTLAND INDEPENDENT WEEK OF 21,520 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT 02/18
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2021-2031
TOWN OF CASTLE ROCK, COLORADO WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 02/18
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2035
LOMPAC VALLEY MEDICAL CENTER WEEK OF 18,980 /A/
INSURED REVENUE BONDS 2013 02/18
CALIFORNIA
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 02/21
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY WEEK OF 18,930 A1/AA-/
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2037
JUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,875 Aa2/AA-/
TEXAS UNLIMITED TAX GENERAL 02/18
OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
RIVER DELL REGIONAL SCHOOL DISTIRCT WEEK OF 12,070 /A+/
BOARD OF EDUCATION BERGEN COUNTY 02/18
NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/20
STATE OF MONTANA ADJ TENDER OPTION WEEK OF 12,000 Aa3/NR/
INTERCAP 2013 REVENUE 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2038
Day of Sale: 02/22
GRANITE CITY COMMUNITY UNIT WEEK OF 11,810 //
SCHOOL DISTRICT #9, ILLINOIS 02/18
MADISON COUNTY
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
$9,750M - SERIES 2013A-TAXABLE
$2,060M - SERIES 2013B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
WYCKOFF TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 11,575 //
NEW JERSEY 02/18
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SWEETWATER COUNTY, WYOMING WEEK OF 11,475 /AA-/
SCHOOL DISTRICT NO. 2 02/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/19
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 10,220 NR/BB+/NR
AUTHORITY 02/18
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/20
WORTHINGTON SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 10,000 Aa2//
FRANKLIN COUNTY, SCHOOL FACILITIES 02/18 EXP/ /
CONSTRUCTION & IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 9,815 Aa2//
MICHIGAN 02/18
2013 REFUNDING BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,785 //
DISTRICT 4, TEXAS 02/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 02/20
IDAHO STATE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 9,590 Aa2/AA/
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/20
FORT BEND MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,440 //
DISTRICT NO. 118, TEXAS 02/18
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
WASATCH COUNTY, UTAH WEEK OF 9,000 //
BUILDING AUTHORITY LEASE REVENUE 02/18
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Quailified
Day of Sale: 02/21
THE ACADEMY OF THE SACRED HEART, WEEK OF 8,500 NR/NR/
MICHIGAN 02/18
TAXABLE MORTGAGE REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
RILEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,485 Aa2/NR/
DISTRICT 383 GENERAL OBLIGATION 02/18
REFUNDING 2013 BANK QUALIFIED
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2029
Day of Sale: 02/20
CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /A+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013 02/18
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
BOROUGH OF RUMSON WEEK OF 7,395 //
CITY OF MONMOUTH, NEW JERSEY 02/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/21
GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 5,220 //
MICHIGAN 02/18
2013 REFUNDING BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SUBURBAN LANCASTER SEWER AUTHORITY WEEK OF 5,200 /A/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/18
GUARANTEED SEWER REVENUE SERIES
OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 02/19
BONNEAUVILLE BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 5,000 //
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 02/20
CHAMPAIGN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,925 //
#4, ILLINOIS CHAMPAIGN COUNTY 02/18
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
HELIX SCHOOL DISTRICT # 1, OREGON WEEK OF 4,800 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/18
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2015-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/21
EDWARDSVILLE, ILLINOIS WEEK OF 4,560 /AA/
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT & 02/18
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MAGNOLIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 //
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 13 02/18
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/20
PIKE CREEK REORGANIZED COMMON SEWER WEEK OF 3,915 /A/
DISTRICT, MISSOURI BANK QUALIFIED 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 02/19
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT WEEK OF 3,420 NR/NR/NR
NO. 2007-1 02/18
OF VICTOR VALLEY UNION HIGH SCHOOL
DISTRICT
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/20
FOUR COUNTY CAREER, OHIO WEEK OF 2,800 //
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 02/18
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,725 /AA/A-
DISTRICT 188, TEXAS 02/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 02/19
TOWN OF WESTLAKE, TEXAS GENERAL WEEK OF 2,095 /AA/
OBLIGATION REFUNDING 2013 02/18
BANK QUALIFIED
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 02/19
COOLSPRING TOWNSHIP MERCER COUNTY WEEK OF 1,570 //
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 02/18
BONDS SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/21
AKRON PUBLIC LIBRARY BUILDING WEEK OF 945 NR/NR/
CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX 02/18
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS OF
2013
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2023
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 02/20
LAKE WALES SENIOR HOUSING REVENUE WEEK OF 800 /AA-/
VIA VITA SERIES 2, FLORIDA 02/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2019
Day of Sale: 02/21
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Expected volume excluding daily issues: 3,755,170 (in 000's)