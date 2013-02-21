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THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 1,300,000 Aa1/AA/AA+
CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS 02/25
CONSISTING OF
$800MM 2013 SERIES AF
$500MM 2013 SERIES AG TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 853,720 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/25
FISCAL 2013 SERIES F, G AND H
CONSISTING OF:
$500,000M* FISCAL 2013 SERIES F-1
TAX-EXEMPT BONDS $20,000M, FISCAL
2013 SERIES G TAX-EXEMPT REFUNDING
BONDS $230,000M, FISCAL 2013
SERIES H TAX-EXEMPT REFUNDING BONDS
$12,500M* FISCAL 1995 SERIES B,
SUBSERIES B-5 (FIXED RATE)
$21,000* FISCAL 1995 SERIES B,
SUBSERIES B-7 (FIXED RATE)
$70,220M* FISCAL 2004 SERIES H,
SUBSERIES H-B (FIXED RATE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM WEEK OF 400,000 Aa1/AA+/NR
HARRIS AND FORT BEND COUNTIES 02/25
TEXAS LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION BONDS SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VENTURA COUNTY LEASE REVENUE & WEEK OF 300,000 Aa3/AA/AA
REFUNDING CALIFORNIA 02/25
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 02/27
MASSACHUSETTS WATER RESOURCES WEEK OF 296,185 Aa1/AA+/AA+
AUTHORITY 02/25
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: ROP: 02/26/2013
Day of Sale: 02/27
UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS WEEK OF 262,675 Aa3/A+/NR
AND CLINICS AUTHORITY REVENUE BONDS 02/25
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CHABOT-LAS POSITAS COMMUNITY WEEK OF 260,000 Aa2/A+/
COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 02/26
TRI-COUNTY METROPOLITAN WEEK OF 255,910 Aa3/A+/
TRANSPORTATION DISTRICT OF 02/25
OREGON PAYROLL TAX AND GRANT
RECEIPT REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
EDUCATIONAL ENHANCEMENT FUNDING WEEK OF 170,790 //
CORPORATION TOBACCO SETTLEMENT 02/25
REVENUE BONDS $122,535 SERIES 2013A
TAXABLE AND $48,255M SERIES 2013B
TAX EXEMPT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2024-2028
Day of Sale: 02/28
HUNTINGTON BEACH UNION HIGH WEEK OF 160,000 Aa2/AA-/
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 02/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 02/27
STATE OF OHIO WEEK OF 119,480 Aa2/AA/AA
CAPITAL FACILITIES LEASE- 02/25
APPROPRIATION BONDS (TAX-EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 2/25
Day of Sale: 02/26
BIRMINGHAM PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 110,335 //
OAKLAND COUNTY, 2013 REFUNDING BOND 02/25
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: ROP: Monday 2/25
Day of Sale: 02/26
GILROY SCHOOL FACILITY FINANCE WEEK OF 107,000 //
AUTHORITY, CALIFORNIA 02/25
GENERAL OBLIGATION REVENUE BONDS
SERIES A
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/28
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 100,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/25
FISCAL 2008 SERIES J
SUBSERIES J-4
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 02/26
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 94,235 Aa2//AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/25
2013 SERIES ONE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/26
METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 90,460 Aa1/AAA/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA 02/25
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
2013 SERIES A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/26
THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF WEEK OF 88,600 Aa3/AA-/NR
THE CITY OF NEW YORK 02/25
REVENUE BONDS
(WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY),
SERIES 2013A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 02/28
MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 86,000 //
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 02/25
REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 02/27
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 84,790 Aaa/AAA/
TEXAS 02/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2013
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: Aa2/AA
Day of Sale: 02/26
CITY OF NEW YORK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 74,060 Aa2/AA/AA
INDEX RATE BONDS 02/25 EXP/EXP/EXP
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/26
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 74,060 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/25
FISCAL 2008 SERIES J
SUBSERIES J-7
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/26
SANTA CLARITA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 65,000 NR/AA/AA
DISTRICT 02/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/25
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 62,625 Aaa/NR/NR
COMMISSION 02/25
SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS
CONSISTNG OF:
2013 SERIES 1A-R (AMT)
2013 SERIES 1N (NON-AMT)
2013 SERIES 1N-R (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/26
LOUISIANA PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 61,415 A2/A/
TULANE UNIVERSITY PROJECT 02/25
LOUISIANA
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2036-2040
Day of Sale: 02/27
CEDAR HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 61,399 /AAA/AAA
DISTRICT 02/25
TEXAS
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /AA/AA-
Day of Sale: 02/26
CITY OF FLINT HOSPITAL BUILDING WEEK OF 58,885 Baa1/BB+/
AUTHORITY 02/25
MICHIGAN
BUILDING AUTHORITY REVENUE
REFUNDING BONDS (HURLEY MEDICAL
CENTER)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2019 TERM: 2023, 2028
Day of Sale: 02/26
CHESTER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 57,725 Baa3//
DEVELOPMENT AUTHORITY 02/25
PENNSYLVANIA
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2022 TERM: 2027, 2035, 2045
REMARK: UL: MIG 2
Day of Sale: 02/26
CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 54,000 Aa2/AA+/
WATER REVENUE BONDS 02/25
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/28
WISCONSIN HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 48,870 //
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 02/25
SERIES 2013B (AGNESIAN HEALTHCARE
INC.)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 02/26
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 48,100 Aa2/AA/
NEW JERSEY 02/25
POOLED LOANS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 02/28
SUN DEVIL ENERGY CENTER LLOC WEEK OF 39,190 A1/AA-/
REVENUE REFUNDING BONDS 02/25
SERIES 2008 (REMARKETING)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/27
CITY OF TRENTON WEEK OF 38,200 A1//
IN THE COUNTY OF MERCER, NEW JERSEY 02/25
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/26
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 37,935 NR/A/
AUTHORITY, CALIFORNIA 02/25
REVENUE SAN YSIDRO HEALTH
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
REMARK: (CALIFORNIA MORTGAGE)
Day of Sale: 02/28
THE ADMIN OF THE TULANE EDUCATION WEEK OF 37,160 A2/A/
FUND 02/25
LOUISIANA
TULANE UNIVERSITY TAXABLE REVENUE
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2047
Day of Sale: 02/27
WILMINGTON, DELAWARE WEEK OF 37,000 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 02/28
CITY OF JERSEY CITY DAILY 36,715 A2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
QUALIFIED PUBLIC IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS (TAXABLE SERIES)
CONSISTING OF:
$24,665M* SERIES 2013A
$12,050M* SERIES 2013B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2021
METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 36,330 Aa1/AAA/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA 02/25
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
2013 SERIES C-1, C-2 AND C-3 PUTS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 02/25/2013
Day of Sale: 02/26
TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION 12A ELECTION 02/25
2013 GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2036
Day of Sale: 02/28
MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 27,440 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/25
S13 AND TAX AND LIMITED PLEDGE
REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATIONS, S13 (TAXABLE) 2 DEALS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: REFUNDING DUE 2013-2023
REVENUE DUE: 2016-2035
MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 25,920 Aa2//
DISTRICT AT CENTEREACH 02/25
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 02/27
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 25,000 NR/NR/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 02/25
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
TERM: 2023, 2033, 2043, 2048
Day of Sale: 02/28
SAN BENITO, CALIFORNIA WEEK OF 24,315 NR/AA/
HEALTH CARE DISTRICT REFUNDING 02/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
REMARK: (CALIFORNIA MORTGAGE)
Day of Sale: 02/27
ECONOMY BORO MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 23,530 NR/AA/
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 02/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 02/26
THE TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY WEEK OF 20,000 Aaa/AA+/
INDIANA UNIVERSITY 02/25
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/26
PUTNAM COUNTY, NEW YORK WEEK OF 19,960 Aa2//
REFUNDING 02/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 02/28
TOWN OF GROTON, CONNECTICUT WEEK OF 19,915 Aa2/AA/
REFUNDING 2013 LOT A 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 02/27
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,375 /A+/
LACKAWANNA AND WAYNE COUNTIES, 02/25
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
REMARK: INSD: AGM or BAM
Day of Sale: 02/28
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY DAILY 18,930 A1/AA-/
TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF
THE STATE OF TEXAS) CONTRACT
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM
PROJECT
MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
SERIAL: 2013-2037
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 18,700 Aa1/AAA/AA+
SOUTHERN CALIFORNIA WATER REVENUE 02/25
REFUNDING BONDS 2013 SERIES B
FEDERALLY TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VERMONT STATE COLLEGES WEEK OF 18,000 //A+
REVENUE REFUNDING BONDS, 02/25
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/28
RHINEBECK, NEW YORK WEEK OF 16,730 //
CENTRAL SCHOOL DISTRICT 02/25
REFUNDING
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 02/28
DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,010 /AA/
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 02/27
CITY OF FLAGSTAFF, ARIZONA WEEK OF 11,460 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/25
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/26
CITY OF AUBURN, WASHINGTON WEEK OF 10,785 //
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS 02/25
CONSISTING OF:
$2,450M, SERIES 2013A (TAXABLE)
$8,335M, SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES A DUE: 2013-2018
SERIES B DUE: 2018-2032
MONTGOMERY TOWNSHIP WEEK OF 10,000 /AA+/
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/26
AKRON, OHIO WEEK OF 10,000 //
HEALTH CLAIM BOND ANTICIPATION 02/25
NOTES, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/27
NEWTON, KANSAS WEEK OF 9,740 A1/NR/
GENERAL OBLIGATION & IMPROVEMENT 02/25
2013-A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 02/26
PLUMSTEAD TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,585 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/25
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 02/26
BUTLER COUNTY, KANSAS WEEK OF 9,540 A1/NR/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 402 02/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2031
Day of Sale: 02/25
CITY OF MARGATE WEEK OF 9,515 /AA-/
IN THE COUNTY OF ATLANTIC, 02/25
NEW JERSEY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/27
POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,390 /A+/
TEXAS GARZA KENT AND LYNN COUNTIES 02/25
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS (BANK QUALIFIED) SERIES 2013A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 02/26
COWLEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,165 //
DISTRICT NO. 470, KANSAS 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 02/25
POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,105 /A+/
TEXAS GARZA KENT AND LYNN COUNTIES 02/25
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS TAXABLE, SERIES 2013B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 02/26
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,975 //
DISTRICT, TEXAS 02/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2035
Day of Sale: 02/25
STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,960 Aa3//
NO. RE-2 02/25
COLORADO
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2023
REMARK: Aa2 STATE INTERCEPT.
BANK QUALIFIED
O'FALLON FIRE PROTECTION DISTRICT, WEEK OF 8,740 Aa2//
ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/27
ORANGE COUNTY HOUSING FINANCE WEEK OF 8,480 Aaa/NR/NR
AUTHORITY 02/25
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/26
HOWARD BEND LEVEE DISTRICT, WEEK OF 8,330 //
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 02/25
$3,105M - SERIES 2013 A -
IMPROVEMENT BONDS
$4,070M - SERIES 2013 B - REFUNDING
BONDS
$1,155M - SERIES 2013 C -
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: Rated: Series A & B /BBB+/
Series C /BBB/
Day of Sale: 02/25
FONDA-FULTONVILLE, NEW YORK WEEK OF 8,145 //
CENTRAL SCHOL DISTRICT REFUNDING 02/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/28
TOLAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,890 //
TEXAS 02/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
WEST MIFFLIN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,830 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/26
ALLEGANY-LIMESTONE, NEW YORK WEEK OF 6,705 /A/
CENTRAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING 02/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/27
SOUTH HUNTINGTON, NEW YORK WEEK OF 6,620 //
UNION FREE SCHOOL DISTRICT 02/25
REFUNDING
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 02/27
NEW KENSINGTON ARNOLD SCHOOL WEEK OF 6,015 //
DISTRICT, PENNSYLVANIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2029
REMARK: S&P: A UNDERLYING
Day of Sale: 02/25
MOUNT PLEASANT, NEW YORK WEEK OF 5,785 //
CENTRAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING 02/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/26
CITY OF HUTTO, TEXAS WEEK OF 5,310 /A+/
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS TAX AND 02/25
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
LIMITED PLEDGE REVENUE C/O
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2037
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/28
TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,170 //
TEXAS 02/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2036 CABS: 2016-2018
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/27
SUMMERVILLE UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 4,500 //
DISTRICT, CALIFORNIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/27
RICHMOND, MISSOURI WEEK OF 4,470 NR//
REFUNDING CERTIFICATES OF 02/25
PARTICIPATION 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2043
Day of Sale: 02/26
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,370 Baa1//
DISTRICT #148, TEXAS 02/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/25
LITTLE FALLS CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,185 /A+/
HERKIMER COUNTY, NEW YORK 02/25
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS,
2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/26
CITY OF HUTTO, TEXAS WILLIAMSON WEEK OF 3,875 /A+/
COUNTY, TEXAS GENERAL OBLIGATION 02/25
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/28
SCHENEVUS, NEW YORK WEEK OF 3,470 //
CENTRAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING 02/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2032
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/27
MIDWAY SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 3,400 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/25
04 ELECTION 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/27
FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,120 //
VENANGO COUNTY, PENNSYLVANIA 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/25
TOWN OF GROTON, CONNECTICUT WEEK OF 1,960 Aa2/AA/
REFUNDING 2013 LOT B 02/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 02/27
GOODLAND, KANSAS WEEK OF 1,925 NR//
GENERAL OBLIGATION ADVANCE 02/25
REFUNDING AND IMPROVEMENT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2020
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL DAILY 1,500 /A+/
DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS
MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
SERIAL: 2014-2028
MONROE COUNTY, ILLINOIS (VALMEYER), WEEK OF 1,500 /A+/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #3, 02/25
TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/25
STANTON COUNTY, KANSAS WEEK OF 1,440 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 02/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 02/28
TOWN OF CEDAREDGE, COLORADO WEEK OF 945 //
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 02/25
SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2037
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Expected volume excluding daily issues: 6,587,429 (in 000's)