IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 400,547 Aa1/AA+/
AUTHORITY, VIRGINIA 03/04
HOMEOWNERSHIP MORTGAGE BONDS
***********TAXABLE*****************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2042
Day of Sale: 03/06
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION 03/04
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 200MM Floating Rate Notes 2014-23
200MM GO Bonds 2024-33
ROP 3/5
Day of Sale: 03/06
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 356,705 A2/A-/A
EDUCATION FACILITIES AUTHORITY 03/04
UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL
SYSTEM ISSUE
$241,755M REVENUE BONDS
SERIES 2013A
$114,950M REVENUE BONDS
SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 286,515 Aa1/AA/AA+
CALIFORNIA 03/04
TAXABLE FIXED RATE NOTES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/05
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 270,130 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY PROJECT REVENUE 03/04
BONDS
$198,385 SENIOR SERIES 2013-1
$ 71,745M SENIOR SERIES 2013-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
FULTON COUNTY (GEORGIA) WEEK OF 219,800 Aa3/AA-/AA-
WATER AND SEWERAGE REVENUE 03/04
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF NEVADA WEEK OF 200,195 //
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 03/04
BONDS
$98,815M CAPITAL IMPROVEMENT AND
CULTURAL AFFAIRS REFUNDING BONDS,
SERIES 2013D-1
$64,975M CAPITAL IMPROVEMENT AND
CULTURAL AFFAIRS REFUNDING BONDS,
SERIES 2013E (TAXABLE)
$12,110M NATURAL RESOURCES
REFUNDING BONDS, SERIES 2013F-1
$ 3,590M OPEN SPACE, PARKS AND
CULTURAL RESOURCES REFUNDING BONDS,
SERIES 2013G
$20,704M OPEN SPACE, PARKS AND
NATURAL RESOURCES REFUNDING BONDS,
SERIES 2013H-1
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: SERIES 2013H-1 AA2/AA/AA+
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 149,165 //
AGENCY 03/04
SINGLE FAMILY HOUSE REVENUE BONDS,
SERIES 163 (AMT) SINGLE FAMILY
HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 164
(NON-AMT) SINGLE FAMILY HOUSING
REVENUE BONDS, SERIES 165 (NON-AMT)
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 168 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: SERIES 168 AA2/AA
MARTIN COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 127,790 Ba1/BB/
DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL 03/04
DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS
(INDIANTOWN CONGENERATION, L.P.
PROJECT), SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ECTOR COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 117,940 //
DISTRICT 03/04
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/06
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 100,000 //
AUTHORITY 03/04
HOUSING REVENUE BONDS
$65,000,000 SERIES 2013A
$35,000,000 SERIES 2013B
FEDERALLY TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/06
CITY OF HENDERSON, NEVADA WEEK OF 83,340 Aa2/AA/NR
$17,925M GENERAL OBLIGATION 03/04
(LIMITED TAX) SEWER REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
$38,670M GENERAL OBLIGATION
(LIMITED TAX) VARIOUS PURPOSE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
$26,745M GENERAL OBLIGATION
(LIMITED TAX) VARIOUS PURPOSE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 14 WEEK OF 64,000 Aa2//
REFUNDING GENERAL OBLIGATION, 03/04
COLORADO
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 03/06
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 60,885 Aa2//AA
DISTRICT, TEXAS (TAXABLE) 03/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
COLUMBUS, GEORGIA WEEK OF 53,000 Aa3/AA/
WATER AND SEWER (REFUNDING) 03/04
MGR: Merchants National Bank & Trust Co., Indianapolis
REMARK: 2014-2023 (1MM-1.5MM)
2026-2032 (5.7MM-7.25MM)
PIKEVILLE, KENTUCKY WEEK OF 45,000 //
HOSPITAL IMPROVEMENT REVENUE 03/04
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2014
REMARK: MIG-1//(A3//)
Day of Sale: 03/06
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 44,510 Aa2//AA
DISTRICT, TEXAS 03/04
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2017-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 42,560 NR/AAA/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 03/04
SERIES 2013
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: A
Day of Sale: 03/05
CITY OF ATLANTIC BEACH, FLORIDA WEEK OF 41,545 //BBB
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE & 03/04
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 03/05
CITY OF PROVIDENCE, RHODE ISLAND WEEK OF 40,000 Baa1/BBB/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/04
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/05
SAN YSIDRO HEALTH MUNICIPAL WEEK OF 38,000 NR/A/
FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS 03/04
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE
Day of Sale: 03/06
CITY OF JERSEY CITY, NEW JERSEY WEEK OF 36,715 A2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/04
************TAXABLE*************
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: 2 SERIES
Day of Sale: 03/05
HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 32,140 Aaa/AAA/
TEXAS 03/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: AA2/AA- (NON-PSF)
Day of Sale: 03/04
REDONDO BEACH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 31,800 //
DISTRICT 2003 03/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/07
UNIVERSITY OF ALASKA GENERAL WEEK OF 31,545 Aa2/AA-/
REVENUE AND REFUNDING BONDS 03/04
2013 SERIES S
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/05
COLORADO DEPARTMENT OF WEEK OF 31,500 //
TRANSPORTATION RANS REVENUE BONDS 03/04
COLORADO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 03/07
CITY OF PORTLAND, MAINE WEEK OF 26,390 Baa1/BBB+/
GENERAL AIRPORT REVENUE REFUNDING 03/04
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 03/05
COUNTY OF UNION, NORTH CAROLINA WEEK OF 25,495 Aa2/AA-/AA
LIMITED OBLIGATION BONDS 03/04
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2031
EWING TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 19,490 /AA-/
MERCER COUNTY, NEW JERSEY 03/04
SCHOOL REFUNDING BONDS, 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/07
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY DAILY 18,930 A1/AA-/
TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF
THE STATE OF TEXAS) CONTRACT
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM
PROJECT
MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
SERIAL: 2013-2037
MARLBORO TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 18,700 /AA+/
EDUCATION 03/04
MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/05
BUILD NEW YORK CITY RESOURCES WEEK OF 17,850 NR/NR/NR
CORPORATION 03/04
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: TD Securities (USA) LLC, New York
TERM: 2023, 2033, 2043
LEAGUE CITY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 14,455 Aa2/AA/
REFUNDING BONDS 03/04
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/05
MAUMEE CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 14,370 /AA-/
VARIOUS PURPOSE BONDS, LUCAS COUNTY 03/04
CONSISTING OF:
$1,200M SERIES A
$ 8,249 SERIES B - REFUNDING BONDS
$4,915M SERIES C - TAXABLE
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/07
WELLSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,960 NR//
NEW YORK 03/04
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TERM: 2023
Day of Sale: 03/06
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA WEEK OF 13,105 A2/AA+/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS, 03/04
2013 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/05
CITY OF RICHLAND, WASHINGTON WEEK OF 11,925 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/04
$9,695,000 SERIES 2013A
$2,230,000 SERIES 2013B TAXABLE
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: Series A Due: 12/1/16 - 12/1/37
Series B Due: 12/1/13 - 12/1/29
Day of Sale: 03/06
CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 11,895 Aa2/AA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 03/04
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2026
PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 03/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/04
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,975 //
DISTRICT 03/04
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/05
NORTHWEST PARKWAY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,500 /A+/
DISTRICT, TEXAS 03/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/04
CITY OF BETHLEHEM WEEK OF 8,300 /AA-/
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 03/04
PENNSYLVANIA
FEDERALLY TAXABLE GENERAL
OBLIGATION REFUNDING 2013 B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/05
LABETTE COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,045 NR//
DISTRICT #505 03/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2037
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/07
ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,020 /AA-/
TAXABLE REFUNDING BONDS 03/04
COUNTIES OF LAPEER, ST. CLAIR,
MACOMB & OAKLAND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 03/05
BROOKINGS-HARBOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,730 //
17C, OREGON 03/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
FEDERALLY TAXABLE
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 03/05
CITY OF BETHLEHEM WEEK OF 6,375 //
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 03/04
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/07
SALT LAKE CITY, UTAH WEEK OF 5,965 Aaa//AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/04
SERIES 2013A
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 03/06
NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 5,475 /BBB+/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 10 03/04
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/07
FRANKLIN TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 5,465 /AA-/
EDUCATION 03/04
HUNTERDON COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
*********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/07
MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,425 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 03/04
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/05
ROCKWALL COUNTY CONS WEEK OF 5,370 /BBB+/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #1 03/04
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 03/05
TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,170 Aaa//
TEXAS 03/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2036 CABS: 2016-2018
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1
Day of Sale: 03/04
SCHOHARIE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,120 NR//
NEW YORK 03/04
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TERM: 2020
Day of Sale: 03/07
BYRON-BERGEN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,695 A1/NR/
DISTRICT, NEW YORK 03/04
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TERM: 2019
Day of Sale: 03/05
MORRIS COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,055 NR//
DISTRICT #417 03/04
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
REFUNDING BONDS
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2028
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/04
WOODLAND PARK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,050 //
RE-2, COLORADO 03/04
TELLER COUNTY, COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2023
REMARK: RATED: AA2 (CO STATE INTERCEPT)/
AA3 (UNDERLYING)
EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL WEEK OF 3,675 /AA/
DISTRICT 03/04
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS, (LIMITED
TAX) SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/05
MIDWAY SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 3,400 Aa2/A/
OBLIGATION REFUNDING BONDS 04 03/04
ELECTION 2013A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2030
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/05
SOUTHERN HUMBOLDT JOINT UNIFIED WEEK OF 3,000 A1//
SCHOOL DISTRICT 03/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2042
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/05
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,675 /A/
DISTRICT NO. 367, TEXAS 03/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/06
CITY OF EVERMAN, TEXAS WEEK OF 2,500 /A-/
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 03/04
2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/04
CAZENOVIA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,290 NR//
NEW YORK 03/04
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TERM: 2024
Day of Sale: 03/05
SHERMAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,222 NR//
NEW YORK 03/04
**************TAXABLE**************
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: QSCB
Day of Sale: 03/07
EAST PRAIRIE COMBINATION WATER AND WEEK OF 2,105 //
SEWER REFUNDING REVENUE BONDS 03/04
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2038
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/07
TIOGA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,000 //
TEXAS 03/04
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
***************BANK QUALIFIED******
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2018-2038
REMARK: /AAA/(/A/) PSF
Day of Sale: 03/05
PITTSGROVE TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 1,755 NR/AA-/
EDUCATION, NEW JERSEY 03/04
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TERM: 2025
Day of Sale: 03/06
BREWSTER (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,665 NR//
REFUNDING BONDS 03/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TERM: 2038
Day of Sale: 03/07
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL DAILY 1,500 /A+/
DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS
MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
SERIAL: 2014-2028
ORLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,100 NR/A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 2008 03/04
ELECTION 2013C
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/07
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 3,638,084 (in 000's)