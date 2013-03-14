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NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 1,400,000 A3/A+/A
TURNPIKE REVENUE BONDS 03/18
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW YORK CITY TFA WEEK OF 900,000 Aa1/AAA/AAA
03/18 EXP/EXP/EXP
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: 2016-2032 (2 SERIES)
MON & TUES rop
Day of Sale: 03/20
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 //
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 03/18
BONDS, SERIES 2013B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 3/20
Day of Sale: 03/21
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 422,055 A2/A/BBB+
STATE OF CALIFORNIA LEASE REVENUE 03/18
BONDS SERIES 2013A LEASE REVENUE
BONDS SERIES 2013B LEASE REVENUE
BONDS SERIES 2013C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 3/18
Day of Sale: 03/19
ARIZONA SCHOOL FACILITIES BOARD WEEK OF 315,400 Aaa/AAA/AAA
TAXABLE STATE SCHOOL IMPROVEMENT 03/18
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/19
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 305,085 A1/A+/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 03/18
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
(MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM),
TEXAS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MIAMI-DADE COUNTY EXPRESSWAY WEEK OF 270,660 A3/A-/A-
AUTHORITY 03/18
TOLL SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/20
Day of Sale: 03/21
SAN BERNARDINO, CALIFORNIA WEEK OF 244,000 Aa2/AA-/
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 03/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 03/21
NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE WEEK OF 241,000 /AA-/
FINANCE AGENCY 03/18
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$52,000M TAX-EXEMPT
$89,000M AMT
$49,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: AMT BONDS DUE: 2013-2018; 2028;
2033; 2038 AND 2046
TAXABLE BONDS DUE: 2013-2018; 2028
AND 2034
TAX EXEMPT BONDS DUE: 2013-2018;
2028; 2033; 2038 AND 2046
Day of Sale: 03/20
CITY OF SACRAMENTO, CALIFORNIA WEEK OF 219,900 NR/AA-/AA-
WATER REVENUE BONDS, SERIES 2013 03/18
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: TUESDAY
Day of Sale: 03/20
UNIVERSITY OF DELAWARE WEEK OF 204,025 //
CONSISTING OF: 03/18
$122,995M REVENUE BONDS,
SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
$ 29,760M REVENUE BONDS,
SERIES 2013B (FEDERALLY TAXABLE)
$ 51,270M VARIABLE RATE REVENUE
BONDS, SERIES 2013C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: RATINGS 2013C: AA1/AA+/
DAYTON METRO LIBRARY, OHIO WEEK OF 187,000 Aa1/AA/
LIBRARY IMPROVEMENT BONDS 03/18
$135MM - SERIES A TAX EXEMPT
$52MM - SERIES B TAXALBE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/20
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 128,000 Aa2/AA+/
SEWER REVENUE REFUNDING 03/18
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 03/18
CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 125,000 A1/A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 03/19
NEW YORK CITY HEALTH & HOSPITALS WEEK OF 110,000 Aa3/A+/A+
CORPORATION 03/18
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2021-2023
REMARK: ROP: 03/19/2013
Day of Sale: 03/18
CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 100,000 Aa2/AA-/
DISTRICT 03/18
SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA
ELECTION OF 2012
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/21
REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT WEEK OF 97,400 Aa2/AAA/AAA
(COLORADO) 03/18
TAXABLE SALES TAX REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2013A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/19
SOUTHWEST HIGHER EDUCATION WEEK OF 90,370 Aa3/AA-/NR
AUTHORITY, TEXAS 03/18
HIGHER EDUCATION REVENUE BONDS
TAXABLE SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SOUTHWEST HIGHER EDUCATION WEEK OF 90,000 Aa3/AA-/
AUTHORITY INC. 03/18
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY
PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/18
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 89,110 Aaa//
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 03/18
SERIES 2013B
(GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
PROGRAM) (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2041
REMARK: PRICING EITHER 03/19 OR 03/20
DISTRICT OF COLUMBIA REFUNDING WEEK OF 86,145 Aa3/AA-/
REVENUE BONDS (NATIONAL PUBLIC 03/18
RADIO, INC. ISSUE) SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MIDLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 80,985 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 03/18
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2//AA
Day of Sale: 03/18
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 80,000 //
JET AVIATION FUEL TAX REFUNDING 03/18
REVENUE BONDS
******SUBJECT TO AMT*********
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
THE SCHOOL BOARD OF MIAMI-DADE WEEK OF 77,150 A1/A/
COUNTY, FLORIDA CERTIFICATES OF 03/18
PARTICIPATION, SERIES 2013
CONSISTING OF:
$68,955M SERIES A 2013A
$ 8,195M SERIES A 2013B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 72,800 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION CONVERTIBLE 03/18
CAPITAL APPRECIATION BONDS
SERIES 2013-A
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: Kroll: AA
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 71,090 Aa2/AA/
PORT AUTHORITY DEVELOPMENT REVENUE 03/18
BONDS
CUYAHOGA HEADQUARTERS SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/21
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 63,000 Aaa/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/18
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 03/20
ERIE COUNTY FISCAL STABILITY WEEK OF 57,705 Aa1/NR/AA+
AUTHORITY, NEW YORK 03/18
NEW MONEY AND REFUNDING
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 03/20
RHODE ISLAND CONVENTION CENTER WEEK OF 50,000 //
AUTHORITY 03/18
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/21
COUNTY OF YORK, PENNSYLVANIA WEEK OF 45,850 /AA/
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2033
REMARK: TERMS
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 41,380 Aa1/AA+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032
LENAPE REGIONAL BOARD OF EDUCATION WEEK OF 40,000 Aa2//
BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY 03/18
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/18
GLOUCESTER COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 38,930 /AA+/
AUTHORITY 03/18
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/18
CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 38,205 NAF/AA/AA-
$29,900,000 WATERWORKS AND SEWER 03/18
SYSTEM REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
$8,305,000 WATERWORKS AND SEWER
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS,
TAXABLE SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: Tax Exempt: 8/152014 - 2033
Taxable: 8/15/2013 - 2019
Day of Sale: 03/19
IDA TOWN OF FLORENCE, ARIZONA WEEK OF 36,330 //
EDUCATION REVENUE BONDS 03/18
LEGACY SCHOOL SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2043
Day of Sale: 03/21
SAN BERNARDINO, CALIFORNIA WEEK OF 36,000 Aa2/AA-/
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 03/18
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
TAXABLE BONDS SERIES 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 03/21
HALF HOLLOW HILLS CITY SCHOOL WEEK OF 35,880 Aa1/NR/
DISTRICT, NEW YORK 03/18
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 03/21
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 32,000 /A/
FINANCING AUTHORITY 03/18
NCROC-PARADISE VALLEY ESTATES
PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/19
RICHARDSON, TEXAS, DALLAS & COLLIN WEEK OF 30,240 Aaa/AAA/
COUNTIES, SERIES 2013 03/18
$21,805M - GENERAL OBLIGATION
REFUDING BONDS
$8,435M - COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/21
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 03/18
REFUNDING AIRPORT BONDS
SERIES 2013B (NON-AMT)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2030-2033
Day of Sale: 03/19
CONNECTICUT HIHGER EDUCATION WEEK OF 25,000 //
SUPPLEMENTAL 03/18
LOAN AUTHORITY REVENUE BONDS
(CHESLA LOAN PROGRAM) 2013 A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/18
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY WEEK OF 18,930 A1/A+/NAF
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/18
STATE OF TEXAS) CONTRACT REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2033, 2037
Day of Sale: 03/20
PUENTE BASIN, CALIFORNIA WEEK OF 17,000 /AA/
WATER AGENCY WATER REVENUE BONDS 03/18
WALNUT VALLEY WATER DISTRICT
PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 03/19
NORTHWESTERN REGIONAL JAIL WEEK OF 14,680 Aa2//
AUTHORITY, VIRGINIA 03/18
JAIL FACILITY REVENUE AND REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/20
ARIZONA SPORTS AND TOURISM WEEK OF 12,710 A3//BBB+
AUTHORITY 03/18
SUBORDINATE TAX REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/20
PETERS TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 Aa2//
PENNSYLVANIA SERIES A & B 2013 03/18
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2028
WALLINGFORD-SWARTHMORE SCHOOL WEEK OF 10,000 /AA/
DISTRICT 03/18
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2023
SAMMAMISH PLATEAU WATER & SEWER WEEK OF 9,680 //
DISTRICT, WASHINGTON 03/18
WATER & SEWER REVENUE & REFUNDING
CONSISTING OF:
$8,720M SERIES 2013A
$ 960M SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES 2013A DUE: 2013-2027
SERIES 2013B DUE: 2013-2016
SCURRY COUNTY, TEXAS WEEK OF 9,505 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/18
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 03/18
WESTERN CAROLINA UNIVERSITY DAILY 9,320 /A/
REFUNDING STUDENT HOUSING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2027 TERM: 2033
BEACON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,920 Aa3/NR/
NEW YORK 03/18
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 03/20
FIELD LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,890 /AA-/BBB+
PORTAGE COUNTY, OHIO 03/18
REFUNDING BONDS, SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
DONNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,085 //
************BANK QUALIFIED********* 03/18
MGR: Jefferies & Company, Inc., Los Angeles
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: A2/A
Day of Sale: 03/19
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,045 NR//
NO. 505 LABETTE COUNTY 03/18
GENERAL OBLIGATION ADVANCE
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2037
Day of Sale: 03/21
LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 7,900 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 03/18
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 03/20
TOWN OF ESSEX, CONNECTICUT WEEK OF 7,220 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/18
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 03/19
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,370 /AA-/
FINANCE AGENCY 03/18
MULTI FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/19
Day of Sale: 03/20
GLENVILLE (TOWN), NEW YORK WEEK OF 6,200 Aa3/NR/
REFUNDING BONDS 03/18
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 03/19
BENTWORTH, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,545 A3//
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 03/18
BONDS, SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 03/18
WOODSBORO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,375 /A/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 03/18
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/18
COUNTY OF DAVIE, NORTH CAROLINA WEEK OF 5,195 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDIDNG BONDS 03/18
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 03/21
ALVIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 4,600 Aa2//
TEXAS 03/18
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 03/20
GENESEO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,555 /A+/
NEW YORK 03/18
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Jefferies & Company, Inc., Los Angeles
Day of Sale: 03/20
SUMMERVILLE UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 4,500 //
DISTRICT, CALIFORNIA 03/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
2012 ELECTION SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/20
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 4,000 //
POLK COUNTY, FLORIDA 03/18
COLLATERALIZED REVENUE BONDS
(CYPRESS CATHEDRAL APARTMENTS),
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2014
WASHINGTON COUNTY, NEW YORK WEEK OF 2,830 //
REFUNDING BONDS 03/18
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 03/21
GREENFIELD UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,800 //
CALIFORNIA 03/18
GENERAL OBLIGATION BONDS
2010 ELECTION SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,500 NAF/A+/NAF
DISTRICT (ELLIS COUNTY, TEXAS) 03/18
MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 03/20
WATKINS GLEN (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,170 NR/A/
REFUNDING BONDS 03/18
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 03/19
SILVER SPRINGS (VILLAGE), WEEK OF 1,070 //
NEW YORK 03/18
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 03/22
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Expected volume excluding daily issues: 7,313,970 (in 000's)