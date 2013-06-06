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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY WEEK OF 877,005 Aa3/AA-/AA-
$339,315M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS 2013 SERIES J
$137,970M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS 2013 SERIES K
$399,720M GENERAL OBLIGATION BONDS
2013 SERIES L
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 800,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 06/10 EXP/EXP/EXP
FUTURE TAX SECURED TAX-EXEMPT
SUBORDINATE BONDS
FISCAL 2013 SERIES I
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 6/10-6/11
INST: 6/12
STATE OF ILLINOIS WEEK OF 600,015 NR/AAA/AA+
BUILD ILLINOIS BONDS (SALES TAX 06/10
REVENUE BONDS) JUNIOR OBLIGATION
SERIES OF JUNE 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 06/11
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 600,000 Aa2/AA+/AA+
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 06/10
$100,000M SERIES 2013A
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS
(ASCENSION HEALTH ALLIANCE SENIOR
CREDIT GROUP) SERIES 2013B
$400,000M SERIES 2013B-1 THROUGH
B-4 (LONG-TERM INTEREST RATE MODE)
$100,000M SERIES 2013B-5 (WINDOWS
VRDBS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: UL: P-1/A-1+/F1+
MASSACHUSETTS SCHOOL BUILDING WEEK OF 500,000 Aa2/AA+/AA+
AUTHORITY 06/10
SENIOR SALES TAX REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/12
LIVONIA PUBLIC SCHOOLS SCHOOL WEEK OF 181,295 A1/A/NR
DISTRICT 06/10
COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN
CONSISTING OF:
$107,950M S2013 SCHOOL BUILDING AND
SITE BONDS, SERIES I (GENERAL
OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
$ 73,345M 2013 REFUNDING BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RICE UNIVERSITY WEEK OF 115,000 Aaa/AAA/NR
TAXABLE HIGHER EDUCATION REVENUE 06/10
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
KENTUCKY HOUSING CORPORATION WEEK OF 100,000 Aaa/AAA/
HOUSING REVENUE $36MM TAXABLE 06/10
62MM TAX EXEMPT/ 2MM AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2043
REMARK: ROP: 6/11
Day of Sale: 06/12
FAIRFIELD MEDICAL CENTER, OHIO WEEK OF 100,000 Baa2//
HOSPITAL REVENUE & REFUNDING 06/10
IMPROVEMENT BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2043
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 95,000 Aa2/AA/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 06/10
THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
SERIES 2013B REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/11
TERREBONNE LEVEE AND CONSERVATION WEEK OF 89,865 /A+/A
DISTRICT, LOUISIANA 06/10
PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 06/11
CITY OF OWENSBORO, KENTUCKY WEEK OF 86,000 A3/A/
ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEM 06/10
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO 1 OF WEEK OF 82,000 //
LEWIS COUNTY - COWLITZ FALLS 06/10
HYDROELECTRIC PROJECT REVENUE
REFUNDING, WASHINGTON
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE: 14-23
TAX EXEMPT 23, 28, 33
AMT: 14-16
Day of Sale: 06/13
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 70,591 Aa1/AAA/
AUTHORITY 06/10
HOMEOWNERSHIP MORTGAGE BONDS
(PASS-THROUGH PROGRAM)(NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/12
TOWN OF HEMPSTEAD LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 70,000 A3/A/
CORPORATION REVENUE BONDS 06/10
SERIES 2013 (HOFSTRA UNIVERSITY
PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 06/12
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 65,000 A3/BBB+/
AUTHORITY 06/10
SAINT LUKE'S HOSPITAL PROJECT
VARIABLE & FIXED RATE HOSPITAL
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/13
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY WEEK OF 63,155 //
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS 06/10
SERIES 2013A AND TAXABLE SERIES
2013B (WESTERN CANYON REGIONAL
WATER SUPPLY PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: Aa1/AA+ (M/S)
THE CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 57,410 A2/A+/
AUTHORITY (NJ) 06/10
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A & B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2030 TERM: 2032
Day of Sale: 06/11
MET GOVT OF NASHVILLE & DAVIDSON WEEK OF 52,900 Aa1/AA+/
ELECTRIC SERVICE, TENNESSEE 06/10
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2025-2029
Day of Sale: 06/12
OHIO HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 50,000 Aaa//
RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE 06/10
MORTGAGE BACKED SECURITIES PROGRAM
PASS THROUGH
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2043
Day of Sale: 06/12
COUNTY OF SANTA CRUZ TAX & REVENUE WEEK OF 50,000 MIG 1/SP-1+/
ANTICIPATION NOTES, CALIFORNIA 06/10
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 7/14
Day of Sale: 06/11
RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 43,075 NR/AAA/AAA
AGENCY 06/10
SAFE DRINKING WATER REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 42,240 //
DISTRICT CFD NO 98-1 SPECIAL TAX 06/10
REVENUE REFUNDING 2013, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/11
RIVERSIDE REGIONAL JAIL AUTHORITY WEEK OF 42,000 Aa2//
JAIL FACILITY REFUNDING REVENUE 06/10
VIRGINIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 06/13
NIAGARA FALLS PUBLIC WATER WEEK OF 41,540 /A-/
AUTHORITY TAXABLE AND TAX EXEMPT 06/10
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/13
WISCONSIN HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 41,540 /BBB-/
FACILITIES AUTHORITY 06/10
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
IDAHO HOUSING WEEK OF 39,440 Aaa/NAF/AAA
SINGLE FAMILY TAXABLE REFUNDING 06/10
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2041
Day of Sale: 06/11
RED RIVER HEALTH FACILITIES WEEK OF 34,790 //
DEVELOPMENT CORPORATION 06/10
CONSISTING OF:
$27,675M SERIES 2013A TAX-EXEMPT
SENIOR BONDS
$ 3,615M SERIES 2013B TAXABLE
SENIOR BONDS
$ 3,400M SERIES 2013C TAX-EXEMPT
SUBORDINATE BONDS
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: SERIES 2013A DUE: 2023; 2033, 2043
AND 2048
SERIES 2013B DUE: 2033
SERIES 2013C DUE 2048
Day of Sale: 06/12
CITY OF FERNANDINA BEACH, FLORIDA WEEK OF 33,000 A2/AA-/
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 06/10
BONDS, SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/12
UNIVERSITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 31,400 A1/AA-/
GENERAL RECEIPTS REFUNDING BONDS 06/10
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2035
CONVENTRY LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 28,308 NR/NR/
OHIO 06/10
SCHOOL IMPROVEMENT BOND
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/12
CITY OF TUCSON, ARIZONA WEEK OF 26,670 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/10
FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
TAX-EXEMPT SERIES 2013-B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF TEMPE, ARIZONA WEEK OF 26,130 Aa2/AAA/
EXCISE TAX REVENUE OBLIGATIONS, 06/10
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/11
WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,655 //
NEW YORK 06/10
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 06/11
DEVELOPMENT AUTHORITY UGAREF WEEK OF 24,000 Aa2//
BOLTON COMMONS, GEORGIA 06/10
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: STRUCTURE TBA
LYNCHBURG INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 23,535 /BBB/
AUTHORITY 06/10
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUES
LYNCHBURG COLLEGE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2031, 2036, 2043
Day of Sale: 06/12
CITY OF TUCSON, ARIZONA WEEK OF 23,220 A1/AA+/AA
SENIOR LIEN STREET AND HIGHWAY USER 06/10
REVENUE REFUNDING BONDS
FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
TAX-EXEMPT, SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL DAILY 22,405 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2018-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: AA-
UL FITCH: AA-
CENTRAL OKLAHOMA TRANSPORTATION AND WEEK OF 22,000 Aa2/AA/
PARKING AUTHORITY 06/10
PARKING SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC WEEK OF 21,270 Aa3/AA/
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/10
HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11
WEBER BASIN, UTAH WEEK OF 20,570 NR/AA+/AA+
WATER CONSERVATIVE DISTRICT 06/10
REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/11
VILLAGE OF BOURBONNAIS, ILLINOIS WEEK OF 20,000 NR/BBB/NR
INDUSTRIAL PROJECT REVENUE 06/10
OLIVET NAZARENE UNIVERSITY PROJECT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/12
CITY OF TUCSON, ARIZONA WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/10
TAX-EXEMPT SERIES 2012-A (2013)
MGR: RBC Capital Markets, New York
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION WEEK OF 15,630 Baa3//
BUILDING AUTHORITY 06/10
UNIVERSITY REVENUE BONDS
POINT PARK UNIVERSITY
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2020-2038
UPPER ARLINGTON, OHIO WEEK OF 15,520 //
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS, 06/10
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/12
GAHANNA JEFFERSON CITY WEEK OF 15,225 //
SCHOOL DISTRICT, OHIO 06/10
$3,080M SERIES A
ENERGY CONSERVATION
$6,265M SERIES B - REFUNDING
$1,150M SERIES C - ENERGY
CONSERVATION - TAXABLE
$4,730M SERIES D - REFUNDING BONDS-
TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/11
WEST LINN-WILSONVILLE SCHOOL WEEK OF 15,200 //
DISTRICT 3JT, OREGON 06/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 06/13
BUCHANAN COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 14,900 /AA-/
MICHIGAN 06/10
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,
BERRIEN COUNTY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/12
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 14,430 NR/NR/
AUTHORITY MULTIFAMILY HOUSING 06/10
REVENUE BONDS (BLUE ISLAND SLF)
SERIES 2013
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 06/12
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 13,750 Aaa/NR/NR
BRIDGEPORT, CONNECTICUT 06/10
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
AUGUSTANA HOMES PROJECT
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/13
CITY OF MOORPARK COMMUNITY WEEK OF 13,250 /BBB/
FACILITIES DISTRICT NO 2004-1 06/10
SERIES A
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/13
KISHWAUKEE COLLEGE DISTRICT NO. 523 WEEK OF 12,185 /AAA/
ILLINOIS 06/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 06/11
MADISON DISTRICT PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 11,400 /AA-/
MICHIGAN 06/10
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,
OAKLAND COUNTY
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/13
CITY OF DENTON, TEXAS WEEK OF 10,325 /AA/AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 06/10
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/11
SOUTH MIDDLETON TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 9,995 /AA-/
AUTHORITY 06/10
WATER AND SEWER REVENUE BONDS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
Day of Sale: 06/10
CITY OF MILLBRAE, CALIFORNIA WEEK OF 9,805 /AA/
BANK QUALIFIED 06/10
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/11
SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,360 /AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 06/10
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2032
REMARK: INSURD
Day of Sale: 06/12
CITY OF BOTHELL, WASHINGTON WEEK OF 9,340 Aa3//
TAXABLE AND TAX-EXEMPT 06/10
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 06/11
MALAKOFF INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,995 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 06/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2014-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10
ELLIS COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 8,960 //
COMMUNITY TAX REVENUE BONDS 06/10
COURTHOUSE/JAIL
SERIES 2013C
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 06/12
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,500 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS, 06/10
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/13
RUIDOSO, NEW MEXICO WEEK OF 8,500 A2/A+/
WASTEWATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 06/10
BONDS, 2013
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 06/10
DRYDEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,415 //
NEW YORK 06/10
REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 06/12
ARLINGTON LIMITED TAX WEEK OF 7,800 A3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/10
SERIES 2013
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/12
MORENO VALLEY USD CFD NO. 2002-1 WEEK OF 7,700 //
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 06/10
SERIES 2013
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/12
WESTERLY GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 7,580 Aa2/AA/
SERIES 2013 06/10
RHODE ISLAND
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 06/12
CITY OF MOORPARK COMMUNITY WEEK OF 7,435 NR/NR/
FACILITIES DISTRICT NO 2004-1 06/10
SERIES B
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/13
MORENO VALLEY USD CFD NO. 2003-1 WEEK OF 7,400 //
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 06/10
SERIES 2013
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/12
FAYETTEVILLE-MANLIUS CENTRAL WEEK OF 5,200 NR/NR/
SCHOOL DISTRICT,NEW YORK 06/10
ONONDAGA 7 MADISON COUNTIES
GENERAL OBLIGATION BONDS
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 06/12
BEAR VALLEY JOINT AUTHORITY WEEK OF 4,865 /AA/
FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 06/10
WATER REVENUE BONDS,
SERIES B OF 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 06/11
MT. HOOD COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 4,280 //
OREGON 06/10
FULL FAITH & CREDIT OBLIGATION
BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2033
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/11
CITY SCHOOL DISTRICT OF THE CITY WEEK OF 3,870 //
OF BINGHAMTON 06/10
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/13
MORENO VALLEY USD CFD NO. 2003-2 WEEK OF 3,665 //
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 06/10
SERIES 2013
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/12
ELLIS COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 3,660 //
COMMUNITY REVENUE COURTHOUSE/JAIL 06/10
SERIES 2013B
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2018
Day of Sale: 06/12
WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-3J WEEK OF 3,600 //
KEENESEBURG, COLORADO 06/10
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/13
DAYTON SCHOOL DISTRICT #8 WEEK OF 3,050 //
OREGON 06/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 06/12
RUSH COUNTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,045 /A+/
REFUNDING BONDS 06/10
SERIES 2013-A
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2034
Day of Sale: 06/12
DYERSBURG SUBURBAN CONSOLIDATED WEEK OF 2,000 /A/
UTILITY DISTRICT OF 06/10
DYER COUNTY, TENNESSEE
WATERWORKS REVENUE REFUNDING 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2016, 2020, 2023, 2026, 2029, 2033, 2036, 2040
Day of Sale: 06/13
HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,000 /AA+/
MISSOURI 06/10
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2013A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/12
ELLIS COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 995 //
COMMUNITY REVENUE BONDS 06/10
ADMIN CTR 2013A
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 06/12
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Expected volume excluding daily issues: 5,646,449 (in 000's)