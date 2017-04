*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jul. 09] MIG1 SP-1+ 130.00 Colorado, CO 11:00 AM Aa3 6.64 Gresham, OR, GO 12:00 PM AA 2.00 Clay County, MN, GO 10:30 AM Aa3 4.75 Gresham, OR, GO 12:30 PM 22.94 Fremont, CA, GO 01:00 PM Aa3 7.61 Gresham, OR, GO 01:00 PM *2.73 Ilion Vlg, NY 10:00 AM AA *3.65 Marshall, MN, GO 11:00 AM 61.90 Milwaukee, WI, GO 11:00 AM *5.31 S Cayuga Ctrl SD, NY 10:00 AM SP-1+ 4.88 Hempstead UFSD, NY 10:30 AM 10.68 Mexico Ctrl SD, NY 10:30 AM 3.60 Amherst (Town), NY 11:00 AM *8.20 Briarcliff Manor UFSD, NY 11:00 AM 28.10 Cheektowaga (Town), NY 11:00 AM Baa2 *1.05 Coralville, IA, RE 12:00 PM Aa2 *3.28 East Hampton Vlg, NY, GO 11:00 AM *3.62 Edgecombe Wtr & Swr Dt #4, NC, Bond Antic11:00 AM *6.90 Erie Co #2 BOCES, NY 11:00 AM *4.63 Gowanda Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.70 Great Neck Vlg, NY, GO 11:00 AM A+ *2.00 Greensburg Comm Schs, IN, GO 11:00 AM *2.69 Hamburg Vlg, NY 11:00 AM *2.60 Harris Co MUD #282, TX, GO 12:00 PM A+ 8.31 Hempstead UFSD, NY, GO 11:00 AM *4.97 Morris Plains Borough, NJ 11:00 AM AA 3.16 Northfield, MN, GO 12:00 PM AA 8.98 Northfield, MN, GO 12:00 PM 10.46 Oldham Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *4.45 Parkside at Mayfield Ranch MUD, TX, GO 12:00 PM A2 14.74 Saugus (Town), MA, GO 11:00 AM *1.85 Schoharie Ctrl SD, NY 11:00 AM AA+ *2.00 Upper Nyack Vlg, NY, GO 11:00 AM *1.77 Walkerton Bldg Corp, IN, GO 11:00 AM A+ *3.00 Warren Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM *6.65 Whitney Pt Ctrl SD, NY 11:00 AM A1 *8.92 Waynesboro Area SD, PA, GO 11:15 AM *1.11 Bloomfield Twp BOE, NJ 11:30 AM 14.04 Cape May, NJ 11:30 AM *9.11 Cuba-Rushford Ctrl SD, NY 11:30 AM 4.00 Guilderland Ctrl SD, NY 11:30 AM 2.88 Guilderland Ctrl SD, NY 11:30 AM AA- *2.02 Hamburg Vlg, NY, GO 11:30 AM MIG1 *1.43 Plymouth (Town), CT 11:30 AM 24.00 Vineland, NJ 11:30 AM *1.23 Wenonah Borough, NJ 11:30 AM *4.38 S Colonie Ctrl SD, NY 12:00 PM *4.00 Saranac Ctrl SD, NY 12:00 PM Baa2 *1.40 Coralville, IA, GO 02:00 PM *1.74 Simpson Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [Jul. 10] 11.67 San Leandro USD, CA, GO 12:00 PM Aa3 AA- 12.97 Romeoville Vlg, IL, GO 10:45 AM AA- 67.50 Crosby ISD, TX, GO 11:00 AM 49.72 Lake Hamilton SD #5, AR, GO 11:00 AM Aa3 182.70 Miami-Dade Co SD, FL, GO 10:00 AM Aa1 NR NR 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM 20.10 San Leandro USD, CA, GO 01:00 PM A1 *6.00 Dayton, TN, GO 10:15 AM Aa3 AA- *2.26 Romeoville Vlg, IL, GO 11:15 AM 11.87 Clinton (Town), NJ, GO 10:45 AM MIG1 13.71 Ashburnham (Town), MA 11:00 AM *1.24 Fairview Borough, NJ 11:00 AM 17.02 Frontier Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.50 Olean CSD, NY 11:00 AM 5.00 Orange (Town), CT, GO 11:00 AM *5.78 Fishkill (Town), NY 11:30 AM *7.00 Lacey Twp, NJ 11:30 AM Aa3 *5.12 Lewiston (Town), NY, GO 11:30 AM 11.94 New Milford (Town), CT 11:30 AM 7.93 Orange (Town), CT 11:30 AM A+ *5.00 St Martin Par SD, LA, GO 06:00 PM [Jul. 11] Aaa AAA AAA216.98 Utah, UT, GO 11:30 AM Aa1 AA 2.66 Irving, TX, RE 11:00 AM A+ *9.50 Pittsburg ISD, TX, GO 11:00 AM A+ *2.91 Spring City (Town), TN, GO 10:15 AM *2.00 Briarcliff Manor UFSD, NY 10:30 AM Aa1 AA 17.67 Irving, TX, RE 11:30 AM *5.62 Naperville, IL, GO 11:30 AM MIG1 31.02 Brick Twp, NJ 11:00 AM *2.55 Chatham Twp, NJ 11:00 AM *4.25 Chatham Twp, NJ 11:00 AM 17.86 Irving, TX, GO 12:00 PM AA- 6.13 Kentucky Bond Corporation, KY, RE 11:00 AM *3.00 Lopatcong Twp, NJ 11:00 AM *2.02 Newstead (Town), NY 11:00 AM *6.68 Oxford (Town), CT 11:00 AM *4.25 Potsdam Ctrl SD, NY 11:00 AM *4.52 Revere, MA 11:00 AM 15.35 Seneca Falls Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.00 Spencer-Van Etten Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.72 Tinton Falls Borough, NJ 12:00 PM SP-1+ *5.63 Willoughby, OH 11:00 AM *8.00 Chappaqua Ctrl SD, NY 11:30 AM *1.72 Newstead (Town), NY, GO 11:30 AM 20.27 Fairfield (Town), CT 11:45 AM A2 AA 18.45 Pennsylvania Hgr Educ Facs, PA, RE 01:00 PM AA 12.63 Pennsylvania Hgr Educ Facs, PA, RE 01:00 PM *1.19 Far Hills Util Dt, TX, GO 03:00 PM [Jul. 15] *5.00 Tomorrow River SD, WI, GO 10:30 AM *3.46 Chaska, MN, GO 11:00 AM AA+ *3.07 Shorewood Hills Vlg, WI, GO 11:00 AM *4.80 Lakeville, MN, GO 11:30 AM *2.06 Brooklawn Borough, NJ 11:00 AM A+ 18.16 Buffalo, MN, GO 12:00 PM *4.40 Burkburnett, TX, GO 12:00 PM *1.87 Leoti, KS, GO 12:00 PM *1.83 Mechanicville, NY 11:00 AM AA 23.80 Oak Ridge, TN, GO 11:00 AM 30.00 Tulsa Co ISD #1, OK, GO 12:00 PM 10.00 Tulsa Co ISD #1, OK, GO 12:00 PM *2.21 Burkburnett, TX, GO 12:30 PM *5.42 Redwood County, MN, GO 02:00 PM *5.64 Woodward-Granger Comm SD, IA, GO 02:00 PM BBB *1.12 Orchard View Schs, MI, GO 01:30 PM 30.50 Everman ISD, TX, GO 03:00 PM [Jul. 16] *5.75 De Pere, WI, GO 10:30 AM 2.61 De Pere, WI, GO 10:30 AM 97.08 Boerne ISD, TX, GO 11:00 AM *6.00 Fort Madison, IA, GO 11:00 AM *3.93 Owatonna, MN, GO 11:00 AM A+ *6.88 Selmer (Town), TN, GO 10:15 AM *2.61 Cannon Falls, MN, GO 11:30 AM *3.24 Crystal, MN, GO 11:30 AM *2.06 Chatham Borough, NJ 11:00 AM *1.31 Farmingdale Vlg, NY, GO 11:00 AM Aa3 7.79 Garden City, KS, GO 12:00 PM *2.55 Harris Co MUD #410, TX, GO 12:00 PM 7.90 Lenexa, KS, GO 12:00 PM 4.02 Lenexa, KS, GO 12:00 PM MIG1 250.00 Miami-Dade Co SD, FL 11:00 AM *1.97 Milton, WI, GO 12:00 PM 7.00 Mt Sinai UFSD, NY 11:00 AM 12.00 Rankin Co SD, MS, GO 12:00 PM *8.58 Voorhees Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.77 Wellington, KS, GO 12:00 PM *2.00 Winslow Twp, NJ 11:00 AM 1.20 Bel Aire Pub Bldg Comm, KS, RE 12:30 PM *5.55 Hazlet Twp, NJ 11:30 AM *1.39 Weehawken Twp, NJ, GO 11:30 AM [Jul. 17] Aaa AAA 60.00 Virginia Pub Sch Auth, VA, RE 12:00 AM 23.27 Kalamazoo Pub Schs, MI, GO 01:30 AM BBB- *3.90 Fort Bend Co MUD #123, TX, GO 11:00 AM 23.00 Palm Springs USD, CA, GO 01:00 PM Aaa AAA 63.80 Alexandria, VA, GO 11:00 AM *2.63 Cimarron MUD, TX, GO 12:00 PM 2.54 Harris Co MUD #401, TX, GO 12:00 PM *2.90 Harwich (Town), MA, GO 11:00 AM [Jul. 18] 6.85 Warren, MI, GO 11:00 AM *6.92 Westfield Town BOE, NJ, GO 11:15 AM 9.23 Adams County, MS, GO 03:00 PM [Jul. 19] 98.85 Clark Co SD, NV, GO 11:00 AM 31.83 Clark Co SD, NV, GO 11:30 AM [Jul. 22] *6.08 Polk County, MN, GO 02:00 PM [Jul. 23] *3.09 Mondovi, WI, GO 11:00 AM [Jul. 24] Aaa AAA AAA32.00 Prince William County, VA, GO 12:00 AM Aa3 AA AA200.00 Connecticut, CT, GO 11:00 AM 435.00 Maryland, MD, GO 11:00 AM 40.00 Maryland, MD, GO 11:15 AM *1.68 Buena Borough, NJ, GO 11:30 AM [Jul. 31] 425.03 Washington, WA, GO 12:00 AM 239.67 Washington, WA, GO 12:00 AM 55.73 Washington, WA, GO 12:00 AM [Aug. 01] *3.40 Forest Lake ISD #831, MN, GO 11:00 AM [Aug. 05] 24.00 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 5.07 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 9.57 St Louis County, MN, GO 11:30 AM 6.02 St Louis County, MN, GO 12:30 PM