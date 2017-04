*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jul. 15] Aa2 17.65 Hortonville Area SD, WI, GO 10:30 AM Aa2 4.18 Hortonville Area SD, WI, GO 10:30 AM *5.00 Tomorrow River SD, WI, GO 10:30 AM *3.46 Chaska, MN, GO 11:00 AM AA+ *3.07 Shorewood Hills Vlg, WI, GO 11:00 AM *4.80 Lakeville, MN, GO 11:30 AM *2.06 Brooklawn Borough, NJ 11:00 AM A+ *4.40 Burkburnett, TX, GO 12:00 PM 9.43 Burlington (Town), MA 11:00 AM *1.87 Leoti, KS, GO 12:00 PM *1.83 Mechanicville, NY 11:00 AM AA 23.80 Oak Ridge, TN, GO 11:00 AM 30.00 Tulsa Co ISD #1, OK, GO 12:00 PM 10.00 Tulsa Co ISD #1, OK, GO 12:00 PM A *2.21 Burkburnett, TX, GO 12:30 PM *4.50 East Grand Forks ISD #595, MN 01:30 PM *5.42 Redwood County, MN, GO 02:00 PM A+ *5.64 Woodward-Granger Comm SD, IA, GO 02:00 PM BBB *1.12 Orchard View Schs, MI, GO 01:30 PM A 30.50 Everman ISD, TX, GO 03:00 PM *4.00 George Co SD, MS, GO 03:30 PM [Jul. 16] 98.85 Clark Co SD, NV, GO 11:00 AM 31.83 Clark Co SD, NV, GO 11:30 AM AA+ *5.75 De Pere, WI, GO 10:30 AM AA+ 2.61 De Pere, WI, GO 10:30 AM Aaa AAA 80.00 East Bay Reg Pk Dt, CA, GO 12:30 PM 97.08 Boerne ISD, TX, GO 11:00 AM *6.00 Fort Madison, IA, GO 11:00 AM *2.50 Harris Co Imp Dt #3, TX, GO 11:00 AM *9.75 Holly Springs SD, MS, GO 11:00 AM 627.71 NYS Dorm Auth, NY, RE 10:00 AM *3.93 Owatonna, MN, GO 11:00 AM 32.30 Plemons-Stinnett Cons ISD, TX, GO 11:00 AM 160.00 Wichita, KS, GO 11:00 AM A+ *6.88 Selmer (Town), TN, GO 10:15 AM AA- *2.61 Cannon Falls, MN, GO 11:30 AM *3.24 Crystal, MN, GO 11:30 AM 44.63 NYS Dorm Auth, NY, RE 10:30 AM 22.02 Augusta, GA, RE 11:00 AM *2.06 Chatham Borough, NJ 11:00 AM *3.71 Clarence (Town), NY 11:00 AM 10.00 Cliffside Pk Borough, NJ 11:00 AM *5.12 East Lyme (Town), CT 11:00 AM 20.69 Edgewater Borough, NJ 11:00 AM *1.31 Farmingdale Vlg, NY, GO 11:00 AM Aa1 AA 20.00 Frisco, TX, GO 12:00 PM Aa3 7.79 Garden City, KS, GO 12:00 PM *9.40 Geneseo Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *2.55 Harris Co MUD #410, TX, GO 12:00 PM AA- *1.13 Jackson, MN, GO 12:00 PM *6.39 Lancaster (Town), NY 11:00 AM 36.30 Lawrence, KS 12:00 PM 12.27 Lawrence, KS, GO 12:00 PM 7.90 Lenexa, KS, GO 12:00 PM 4.02 Lenexa, KS, GO 12:00 PM MIG1 250.00 Miami-Dade Co SD, FL 11:00 AM 7.00 Mt Sinai UFSD, NY 11:00 AM AA 3.16 Northfield, MN, GO 12:00 PM AA 8.98 Northfield, MN, GO 12:00 PM 12.00 Rankin Co SD, MS, GO 12:00 PM *9.29 Springfield Twp - Union Co., NJ 11:00 AM *8.58 Voorhees Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.77 Wellington, KS, GO 12:00 PM *2.00 Winslow Twp, NJ 11:00 AM *6.15 Yorktown Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *5.00 Adams Cheshire Reg SD, MA, GO 11:30 AM 1.20 Bel Aire Pub Bldg Comm, KS, RE 12:30 PM *8.16 Brasher Falls Ctrl SD, NY 11:30 AM *1.22 East Windsor, CT 11:30 AM *5.22 Gtr Egg Harbor Reg HSD BOE, NJ 11:30 AM *5.55 Hazlet Twp, NJ 11:30 AM *9.90 Lawrence Twp, NJ 11:30 AM 25.00 Lincoln, NE, GO 11:30 AM *1.63 S Plainfield Borough, NJ 11:30 AM *1.50 Springfield Twp, NJ 11:30 AM *3.86 Verona Twp, NJ 11:30 AM 1.39 Weehawken Twp, NJ, GO 11:30 AM *1.46 West Wildwood Borough, NJ 11:30 AM *2.45 Yorktown Ctrl SD, NY 11:30 AM *6.00 Massapequa UFSD, NY 12:00 PM [Jul. 17] 23.27 Kalamazoo Pub Schs, MI, GO 01:30 AM 15.18 Capistrano USD CFD #92-1, CA, RE 11:05 AM 42.50 Capistrano USD CFD #90-2, CA, RE 11:35 AM BBB- *3.90 Fort Bend Co MUD #123, TX, GO 11:00 AM AA- 19.67 Palm Springs USD, CA, GO 01:00 PM *5.00 Henderson County, TN, GO 10:15 AM *1.58 Lockport, IL, GO 11:15 AM Aaa AAA 62.43 Virginia Pub Sch Auth, VA, RE 10:45 AM Aaa AAA 63.80 Alexandria, VA, GO 11:00 AM 12.30 Cape Cod Reg Tran Auth, MA 11:00 AM *2.63 Cimarron MUD, TX, GO 12:00 PM 4.50 Erie Co #1 BOCES, NY 11:00 AM 2.54 Harris Co MUD #401, TX, GO 12:00 PM *2.90 Harwich (Town), MA, GO 11:00 AM *6.45 Pennsauken Twp, NJ 11:00 AM 33.00 Pioneer Vly Tran Auth, MA 11:00 AM *4.64 Queensbury (Town), NY, GO 11:00 AM *9.76 South Bend Comm Sch Corp, IN, GO 11:00 AM *3.14 Watertown CSD, NY 11:00 AM MIG1 SP-1+ F1+40.00 Danbury, CT 11:30 AM AA+ *3.55 Great Barrington (Town), MA, GO 11:30 AM [Jul. 18] 56.00 Tulare, CA 12:30 PM Aa2 19.45 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 79.14 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM *1.95 Charles River Poll Cntr Dt, MA, GO 11:00 AM *4.75 Dunkirk CSD, NY 11:00 AM *4.83 New Canaan (Town), CT, GO 11:00 AM 69.58 Suffolk, VA, GO 11:00 AM 6.85 Warren, MI, GO 11:00 AM *6.92 Westfield Town BOE, NJ, GO 11:15 AM *2.35 Sidney Ctrl SD, NY 11:30 AM 9.23 Adams County, MS, GO 03:00 PM [Jul. 22] *2.74 Dilworth, MN, GO 11:00 AM *2.00 W Overland EMS, MO, GO 11:00 AM *6.08 Polk County, MN, GO 02:00 PM *2.10 Wyoming Pub Schs, MI, GO 01:00 PM [Jul. 23] 295.00 Harris County, TX 10:00 AM *3.09 Mondovi, WI, GO 11:00 AM *1.06 West Bloomfield Chtr Twp, MI, GO 10:30 AM 15.50 Clarkstown Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.13 Portage, MI, GO 11:00 AM *5.73 Warsaw, IN, RE 11:00 AM 85.00 Cibolo, TX, GO 01:00 PM [Jul. 24] Aaa AAA AAA 32.00 Prince William County, VA, GO 12:00 AM Aa3 AA AA 200.00 Connecticut, CT, GO 11:00 AM AAA 435.00 Maryland, MD, GO 11:00 AM AAA 40.00 Maryland, MD, GO 11:15 AM *1.68 Buena Borough, NJ, GO 11:30 AM [Jul. 25] *1.94 Altoona, WI, GO 11:00 AM *4.00 Berrien County, MI, GO 11:00 AM [Jul. 30] 3.22 Edison Twp, NJ, GO 11:30 AM 13.14 Edison Twp, NJ, GO 11:30 AM [Jul. 31] 425.03 Washington, WA, GO 12:00 AM 239.67 Washington, WA, GO 12:00 AM 55.73 Washington, WA, GO 12:00 AM [Aug. 01] *3.40 Forest Lake ISD #831, MN, GO 11:00 AM [Aug. 05] 24.00 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 5.07 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 9.57 St Louis County, MN, GO 11:30 AM 6.02 St Louis County, MN, GO 12:30 PM