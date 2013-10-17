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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 1,613,225 A1/A/A
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/21
CONSISTING OF:
$707,705M - VARIOUS PURPOSE
GENERAL OBLIGATIONS BONDS
$246,010M - GENERAL OBLIGATION
BONDS (SCHOOL FACILITIES)
$659,510M - VARIOUS PURPOSE GENERAL
OBLIGATION REFUDNING BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: ROP: 10/21/2013
STRUCTURE:
VARIOUS PURPOSE GO BONDS: 11/1/2014
11/01/2019-23, 11/01/2032 &
11/01/2043 (All Serials)
GO SCHOOL FACILITES: 11/01/2029-
REFUNDING: 11/01/2014-11/01/2032
Day of Sale: 10/22
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 650,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 10/21
FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE BOND
FISCAL 2014 SERIES A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: TENTATIVE PRICING: WEDNESDAY
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES WEEK OF 601,755 //
REVENUE BONDS, SERIES 2013A 10/21
CONSISTING OF:
$243,445M COLORADO HEALTH
FACILITIES AUTHORITY
$ 81,545M KENTUCKY ECONOMIC
DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY
$205,180M THE HEALTH, EDUCATIONAL
AND HOUSING FACILITY BOARD OF THE
CITY OF CHATTANOOGA, TENNESSEE
$ 71,585M WASHINGTON HEALTH CARE
FACILITIES AUTHORITY
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTHWESTERN UNIVERSITY, ILLINOIS WEEK OF 585,000 Aaa/AAA/AAA
TAXABLE FIXED RATE 10/21
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: CORPORATE CUSIPS
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES WEEK OF 553,610 A1/A+/A+
CORPORATE TAXABLE BONDS, 10/21
SERIES 2013D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 450,000 A1/A/A
GENERAL OBLIGATION VARIOUS PURPOSE 10/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Puts: 17-18
Day of Sale: 10/22
STATE OF CONNECTICUT GENERAL WEEK OF 325,000 Aa3/AA/AA
OBLIGATION REFUNDING NOTES 10/21
(ECONOMIC RECOVERY NOTES 2013
SERIES A) VARIABLE RATE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/23
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 186,000 A1/A/A
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 10/21
TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2016, 2017
Day of Sale: 10/22
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 136,400 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES C-71A
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 122,000 Aa2//
AGENCY RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM 10/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 10/23
Day of Sale: 10/24
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 83,170 //
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 10/21
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/23
THE TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY WEEK OF 77,870 NR/AA-/AA
COLLEGE OF INDIANA IVY TECH 10/21
COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS
SERIES R IVY TECH COMMUNITY COLLEGE
STUDENT FEE BONDS SERIES R-1
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/24
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 71,795 //
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 10/21
SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: AA3/AA- (M/F)
(CATHOLIC HEALTH INITIATIVES) WEEK OF 71,485 A1/A+/A+
REVENUE BONDS 10/21
CONSISTING OF:
$19,345M COLORADO HEALTH FACILITIES
AUTHORITY SERIES 2008D-2
$25,000M COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO
SERIES 2008D-2
$27,140M COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO
SERIES 2009B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SUFFOLK JUDICIAL FACILITIES AGENCY WEEK OF 70,000 //
SUFFOLK COUNTY, NEW YORK 10/21
LEASE REVENUE BONDS H. LEE DENNISON
BUILDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/23
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 68,955 //
BUILDING CORPORATION 10/21
PROVIDENCE PUBLIC SCHOOLS REVENUE
BOND FINANCING PROGRAM
PROVIDENCE PUBLIC BUILDINGS
AUTHORITY
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/24
LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 65,000 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 10/21
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA+/AA+
Day of Sale: 10/23
CITY OF ABILENE, TEXAS WEEK OF 65,000 /AA+/AA+
COMBINATION TAX & SURPLUS REVENUE 10/21
BONDS
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2013
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 10/23
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 60,000 /BBB+/
AUTHORITY SHANDS HEALTHCARE SYSTEM 10/21
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
NEBRASKA INVESTMENT FINANCE WEEK OF 60,000 NR/AA+/NR
AUTHORITY 2013 SERIES E (SF) 10/21
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: ROP: 10/23/2013
Day of Sale: 10/24
STATE OF RHODE ISLAND & PROVIDENCE WEEK OF 52,000 //
PLANTATIONS GENERAL OBLIGATIONS 10/21
CONSOLIDATED CAPITAL DEVELOPMENT
LOAN (40MM TE/ 12MM TXBL)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
PULASKI COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 51,765 NR/NR/BBB+
BOARD, ARKANSAS 10/21
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024 TERM: 2029, 2034, 2044
Day of Sale: 10/23
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aa2/AA/
AGENCY 10/21
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 167 (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 46,115 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES C71B & C72
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
KYRENE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 40,000 Aa1/AA/
NO. 28, ARIZONA 10/21
MARICOPA COUNTY, ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PROJECT OF 2010 SERIES B (2013)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2018-2020
REMARK: STEPPED COUPON
BAY SHORE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 39,515 Aa2//
DISTRICT, NEW YORK 10/21
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS,
2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 10/24
NEW HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 37,500 A3/BBB+/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2013B 10/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/22
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 35,060 Aa2/AA/
MINNESOTA SPECIAL PURPOSE REVENUE 10/21
BONDS (STATE SUPPORTED BIOMEDICAL
SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING
PROGRAM) SERIES 2013C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/22
BALL STATE UNIVERSITY, INDIANA WEEK OF 35,000 Aa3/AA-/
STUDENT FEE 13Q 10/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 10/21
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 21,955 Aa2/NR/NR
AGENCY 10/21
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES C
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 10/23
EASTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,545 Aa2//
NORTHAMPTON AND BUCKS COUNTIES, 10/21
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SAN FELIPE DEL RIO CONSOLIDATED WEEK OF 18,445 Aaa/AAA/NR
SCHOOL DISTRICT 10/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A1/A/NR
Day of Sale: 10/22
KENOSHA, WISCONSIN WEEK OF 18,200 Aa2/AA/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 10/21
PROMISSORY NOTES, 2013A
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/21
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,205 Aa1/AAA/NR
SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT 10/21
REVOLVING FUND REVENUE BONDS,
SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 13,765 Aa2/AA+/
SUBORDINATE LIEN REVENUE 2 SERIES 10/21
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 10/23
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 13,500 NR/AA+/NR
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA 10/21
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/22
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 13,385 NR/A/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 10/21
INSURED REVENUE BONDS
SERIES 2013 A&B
MGR: Ziegler, Chicago
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 12,760 Aa1/AA/
MINNESOTA GENERAL OBLIGATION 10/21
TAXABLE BONDS (UNIVERSITY SUPPORTED
BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH
FACILITIES FUNDING PROGRAM)
SERIES 2013D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/22
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
PENDERGAST ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 11,490 A1/NR/AA-
DISTRICT NO.92 OF MARICOPA COUNTY, 10/21
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2012, SERIES B (2013)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/24
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,220 /AA/
NUMBER 204 10/21
WILL COUNTY, ILLINOIS (JOLIET)
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2013A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 10/22
NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE WEEK OF 9,000 /AA+/
FINANCE AGENCY MULIT-FAMILY 10/21
CONDUIT REVENUE PENNY POINT PARK
APARTMENTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2015
Day of Sale: 10/23
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,900 //
FINANCE AGENCY 10/21
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
(CHESTNUT HOMES PROJECT),
SERIES 2013K
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/24
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,890 NR/BBB-/NR
DISTRICT NO. 400 10/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 10/22
TAYLOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,615 //
(WILLIAMSON COUNTY, TEXAS) 10/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 10/22
ALICE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,085 //
(JIM WELLS COUNTY, TEXAS) 10/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 10/22
SCHOOL BUILDING CORPORATION OF WEEK OF 5,600 /AA+/A-
LAWRENCE TOWNSHIP, INDIANA 10/21
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS 2013A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2019
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/22
BENNETT VALLE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,800 NR/AA-/NR
DISTRICT, CALIFORNIA 10/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/24
CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,575 UR/NR/
NEW YORK 10/21
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2018
BILLINGS, MONTANA WEEK OF 4,450 Aa3/NR/
STORM SEWER REVENUE BONDS 2013 10/21
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/23
MERAMEC VALLEY R-111 SCHOOL WEEK OF 4,160 //
DISTRICT, MISSOURI 10/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 10/24
KEYSTONE, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,045 Aa3//
OAKS SCHOOL DISTRICT 10/21
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 10/22
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 4,000 Aa2/AA-/
TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 10/21
REVENUE, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/23
HALLSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,800 Aaa//
DISTRICT 10/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 10/22
KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,400 /AA-/
OHIO 10/21
ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2013
MONTGOMERY & GREEN COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/24
SCHOOL BUILDING CORPORATION OF WEEK OF 185 /AA+/A-
LAWRENCE TOWNSHIP, INDIANA 10/21
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS 2013B
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE 1/14 - 7/14
Taxable
Day of Sale: 10/22
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Expected volume excluding daily issues: 6,363,680 (in 000's)