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STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 600,000 Aa3/AA/AA
SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS 10/28
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
PURPOSES, 2013 SERIES A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: RETAIL: 10/29/2013
PRICING: 10/30/2013
STATE OF NEVADA UNEMPLOYMENT WEEK OF 571,720 Aaa/AAA/AA+
COMPENSATION FUND SPECIAL REVENUE 10/28
BONDS SERIES 2013
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/29
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A/A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 10/28
BONDS SUBSERIES 2008B-3 REMARKETING
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 10/29
Day of Sale: 10/30
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 300,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY REVENUE BONDS 10/28
SERIES 2013A (SCL HEALTH SYSTEM)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 10/28/2013
Day of Sale: 10/29
GWINNETT COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 211,380 Aaa/AAA/
GEORGIA 10/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Merchant Capital, L.L.C., Montgomery
SERIAL: 2014-2036
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 130,000 A2/A/A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 10/28
BONDS SUBSERIES 2008B-3 REMARKETING
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 10/29
Day of Sale: 10/30
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 112,500 A1/A/A+
GENERAL REVENUE BONDS 2013 SERIES A 10/28
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/29
THE TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY WEEK OF 77,870 NR/AA-/AA
COLLEGE OF INDIANA IVY TECH 10/28
COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS
SERIES R IVY TECH COMMUNITY COLLEGE
STUDENT FEE BONDS SERIES R-1
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/29
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 76,775 Aa2/NR/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/28
2013 SERIES THREE
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP 10/30/2013
Day of Sale: 10/31
STATE OF OREGON WEEK OF 75,855 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/28
CONSISTING OF:
$71,825M 2013 SERIES L(TAX-EXEMPT)
$ 4,030M 2013 SERIES M(FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES L: RATINGS: AA1/AA+/AA+
STRUCTURE 2014-2033 AND 2038
PRICING 10/29/2013
SERIES M: RATINGS: AA/AA+/AA+
STRUCTURE: 2014-2017
PRICING: 10/28/2013
SUFFOLK JUDICIAL FACILITIES AGENCY WEEK OF 70,000 //
SUFFOLK COUNTY LEASE REVENUE BONDS 10/28
H. LEE DENISO BUILDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/30
NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE WEEK OF 66,150 Aa2/AA/NR
AGENCY 10/28
HOME OWNERSHIP REVENUE BONDS,
SERIES 34 (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/30
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 63,000 A3/A-/
NEW YORK 10/28
ST. JOHN'S UNIVERSITY REVENUE BONDS
$57,005,000 ST. JOHN'S UNIVERSITY
REVENUE BONDS, SERIES 2013A
$5,995,000 ST. JOHN'S UNIVERSITY,
REVENUE BONDS, SERIES 2013B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 10/30
THE SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 52,000 /A+/
BERKELEY COUNTY, SOUTH CAROLINA 10/28
SPECIAL OBLIGATION BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/29
STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 50,000 A1/AA-/
FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS 10/28
(CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
PROJECT) 2013 SERES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 10/31
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 49,565 Aa3/AA-/
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 10/28
LAFAYETTE COLLEGE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/29
MERRILLVILLE, INDIANA WEEK OF 46,930 //
MULTI-SCHOOL BUILDING CORPORATION 10/28
AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, 2013A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2028
REMARK: "AA+" PROGRAM, "A+" UNDER,
NON-BANK QUALIFIED
WEST VIRGINIA, VIRGINIA WATER WEEK OF 39,345 A3/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY DEVELOPMENT 10/28
AUTHORITY REFUNDING REVENUE LOAN
PROGRAM 11 SERIES 2013 A-II
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 10/29
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 39,100 NR/A+/NR
AGENCY 10/28
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
(COLONIAL ESTATES ISSUE),
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/29
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 35,060 Aa2/AA/
MINNESOTA SPECIAL PURPOSE REVENUE 10/28
BONDS (STATE SUPPORTED BIOMEDICAL
SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING
PROGRAM) SERIES 2013C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/29
CITY OF BERWYN WEEK OF 30,200 NR/A/NR
COOK COUNTY, ILLINOIS 10/28
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2013B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/29
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,285 NR/BBB/NR
BENEDICTINE UNIVERSITY PROJECT 10/28
SERIES 2013A
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/30
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 29,000 //
COB COUNTY, GEORGIA 10/28
STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
KENNESAW STATE UNIVERSITY
REAL ESTATE FOUNDATIONS PROJECTS
AND SUBORDINATES
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: SR: 14-27; SUB SR: A1//;SUB A3//
14-25
BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,345 /A+/
ADAMS COUNTY, PENNSYLVANIA 10/28
GENERAL OBLIGATION NOTES,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/31
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 20,525 //
SCHOOL DISTRICT 10/28
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,575 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 10/28
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2021
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: TAXABLE EXEMPT
Day of Sale: 10/31
MERRILLVILLE, INDIANA WEEK OF 17,070 //
MULTI-SCHOOL BUILDING CORPORATION 10/28
AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
IMPROVEMENT 2013B
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2025
REMARK: "AA+" PROGRAM, "A+" UNDER
TAXABLE
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 13,500 NR/AA+/NR
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA 10/28
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/30
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 12,760 Aa1/AA/
MINNESOTA GENERAL OBLIGATION 10/28
TAXABLE BONDS (UNIVERSITY SUPPORTED
BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH
FACILITIES FUNDING PROGRAM) 2013D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 10/29
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 9,950 //
BOROUGH OF FAIR LAWN 10/28
COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/30
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CITY OF JAMESTOWN, NEW YORK WEEK OF 6,350 //
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/30
SHARYLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,095 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 10/28
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/29
MILFORD TOWNSHIP WEEK OF 4,075 NAF/AA/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 10/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: First American Municipals, Inc., New York
SERIAL: 2014-2028
ALLEN, TEXAS WEEK OF 3,395 Aa2/AA/
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 10/28
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/28
NORTH BERGEN TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 3,250 /AA-/
EDUCATION 10/28
HUDSON COUNTY, NEW JERSEY
SCHOOL REFUNDING BONDS (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/31
IRON COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 3,200 //
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 10/28
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 10/28
LAKE GEORGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,235 Aa2/NR/
NEW YORK 10/28
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: BANK QUALIFIED
BUFFALO GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 2,180 /AAA/
ILLINOIS GENERAL OBLIGATION LIMITED 10/28
TAX PARK BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2016
Day of Sale: 10/28
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Expected volume excluding daily issues: 3,400,240 (in 000's)