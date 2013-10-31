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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF HAWAII WEEK OF 806,915 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/04
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/1 & 11/4
Day of Sale: 11/05
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 437,900 /BBB-/BBB-
AUTHORITY 11/04
THE GOETHALS BRIDGE REPLACEMENT
PROJECT (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/05
KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT WEEK OF 384,000 /AA+/AAA
LOAN CORPORATION 11/04
LIBOR FLOATING RATE NOTES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/04
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 362,960 Aaa/AAA/
COMMONWEALTH TRANSPORTATION FUND 11/04
REVENUE BONDS (ACCELERATED BRIDGE
PROGRAM)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/04/2013
Day of Sale: 11/05
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 286,000 Aaa/AAA/
FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION 11/04
NOTES ACCELERATED BRIDGE PROGRAM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2027
REMARK: ROP: MON AND TUES
Day of Sale: 10/06
SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID WEEK OF 240,000 Aaa/AAA/NR
TRANSIT DISTRICT, CALIFORNIA 11/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2004), 2013 SERIES C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TENNESSEE STATE SCHOOL BOND WEEK OF 148,895 Aa1/AA/AA+
AUTHORITY 11/04
HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES
SECOND PROGRAM BONDS
2013 SEREIS A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WASHINGTON TOWNSHIP HEALTHCARE WEEK OF 145,500 Aa3//
DISTRICT 11/04
FIXED RATE GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/04/2013
Day of Sale: 11/05
IOWA FINANCE AUTHORITY HEALTH WEEK OF 121,000 /NR/
REVENUE GENESIS HEALTH SYSTEM 11/04
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2033
Day of Sale: 11/07
CITY OF HUNTSVILLE, ALABAMA WEEK OF 102,080 Aaa/AAA/
77,840M GENERAL OBLIGATION SCHOOL 11/04
WARRANTS, SERIES 2013-C
24,240M GENERAL OBLIGATION WARRANTS
SERIES 2013-D
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 11/07
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 100,000 A1/A/A
GENERAL OBLIGATION INDEX FLOATING 11/04
RATE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/06
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 100,000 A1/A/A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SIFMA INDEX FRN NOTE
Day of Sale: 11/06
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 85,520 NR/BBB-/BBB
BUILDING CORPORATION 11/04
HOSPITAL FINANCING REVENUE BONDS
CARE NEW ENGLAND ISSUE, SERIES
2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF NEVADA (CAPITOL COMPLEX WEEK OF 84,830 Aa3/AA-/AA
BUILDING 1 PROJECT) 11/04
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/06
HOSPITAL AUTHORITY OF SAVANNAH WEEK OF 78,365 A3/NR/A-
REVENUE BONDS, SERIES 2013A AND 11/04
REVENUE BONDS, SERIES 2013B
(TAXABLE) (ST. JOSEPH'S/CANDLER
HEALTH SYSTEM, INC.)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/05
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 60,000 Aa1/AAA/
AUTHORITY 11/04
HOMEOWNERSHIP MORTGAGE (AMT/TE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: AMT DUE: 2014-2019, PAC; TE: 2020-
2024, 2029, 2032, 2044 PAC
ROP: TUES
Day of Sale: 11/06
MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 55,535 A1/A+/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS, 11/04
BATES COLLEGE ISSUE, SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: RETAIL ORDER PERIOD: MONDAY
Day of Sale: 11/05
LOUISIANA TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 52,000 Aa3/AA-/AA-
REFUNDING 11/04
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2003, 2043
Day of Sale: 11/07
SMITHSONIAN INSTITUTION WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/NR
TAXABLE BONDS 11/04
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COUNTY OF FRANKLIN, OHIO WEEK OF 50,000 NR/BBB-/
HEALTH CARE FACILITIES IMPROVEMENT 11/04
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/07
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 49,740 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 11/04
VARIOUS RATE UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2013C
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/07
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 45,345 /A-/
GLENDALE REDEVELOPMENT AGENCY 11/04
TAX ALLOCATION REFUNDING,
CALIFORNIA
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2021
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/05
TOWN OF HEMPSTEAD LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 45,000 /A/
CORPORATION 11/04
ADELPHI UNIVERSITY PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/07
STATE OF HAWAII WEEK OF 44,795 Aa2/AA/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 11/04
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/1 & 11/4
Day of Sale: 11/05
CITY OF HAZARD, KENTUCKY WEEK OF 42,000 MIG 1//
HEALTHCARE REVENUE BAN 11/04
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
TERM: 2014
REMARK: SHORT TERM DESK
Day of Sale: 11/07
EDGEWOOD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 41,210 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 11/04
BEXAR COUNTY REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
MISSOURI DFB INFRA REFUNDING WEEK OF 36,565 /A/
REVENUE INDEPENDENCE WATER 11/04
SERIES 2013D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 11/04
OREGON HOUSING AND COMMUNITY WEEK OF 34,570 Aa2//
SERVICES DEPARTMENT 11/04
MORTGAGE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/06/2013
Day of Sale: 11/07
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 33,625 A1/A/A
GRAYS HARBOR COUNTY, WASHINGTON 11/04
ELECTRIC REVENUE AND REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTHERN MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 29,500 A3/A-/
(MINNESOTA) ELECTRIC SYSTEM REVENUE 11/04
BONDS SERIES 2013A & SERIES 2013B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/05
COLLIER COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 28,750 NR/BBB-/NR
FACILITIES REVENUE BONDS 11/04
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2023, 2028, 2033, 2043
Day of Sale: 11/06
CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 26,200 //
INCOME TAX REVENUE NOTES, 11/04
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 26,150 //
INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL 11/04
OBLIGATION REVENUE BONDS
TAXABLE & TAX-EXEMPT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: Infrastructure Revenue 2013C Bonds-
Aaa/AAA/NR
Moral Obligation 2013C Bonds -
Aa2/AA/NR
LAMAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,795 Aa2/AA/
TEXAS 11/04
UNLIMITED TAX REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/05
SAN DIEGO UNIFIED PORT DISTRICT WEEK OF 22,000 /A+/A+
REFUNDING REVENUE 11/04
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/06
STATE OF VERMONT WEEK OF 20,225 Aaa/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/04
2013 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/04
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
WISCONSIN KENOSHA TAXABLE WEEK OF 18,200 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 11/04
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/04
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF PALM WEEK OF 13,500 NR/AA+/NR
BEACH COUNTY, FLORIDA 11/04
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/05
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
IOWA MARION URBAN RENEWAL WEEK OF 9,775 //
GENERAL OBLIGATION CERTIFICATES OF 11/04
PARTICIPATION SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 11/07
ARDSLEY UFSD WEEK OF 9,510 //
NEW YORK 11/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/06
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,320 /AA/
NUMBER 218 COOK COUNTY, ILLINOIS 11/04
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2013
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 11/06
COUNTY OF TOMPKINS, NEW YORK WEEK OF 9,300 Aa1//
GENERAL OBLIGATIONS 11/04
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
2013
MGR: Jefferies LLC, New York
BOARD OF REGENTS OF THE NEW MEXICO WEEK OF 9,000 Aa2//
MILITARY INSTITUTE AT ROSWELL 11/04
SERIES 2013A TAX-EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 11/05
POWESHIEK WATER ASSOCIATION, IOWA WEEK OF 7,565 /A+/
WATER REVENUE REFUNDING 11/04
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 11/06
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,000 NR/A+/NR
CALIFORNIA 11/04
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 11/05
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,900 NR/AA+/NR
FINANCE AGENCY 11/04
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
(CHESTNUT HOMES PROJECT), SERIES
2013K
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/06
WEST VIRGINIA SHEPHERD UNIVERSITY WEEK OF 6,695 A2/NR/
BOARD OF GOVERNORS 11/04
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 11/05
WASHINGTON TUKWILA LOCAL WEEK OF 6,687 /BBB/
IMPROVEMENT DISTRICT 11/04
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2029
Day of Sale: 11/05
MICHIGAN CITY SBC, INDIANA WEEK OF 6,200 //
TAXABLE AD VALOREM PROPERTY TAX 11/04
FIRST MORTGAGE BONDS 2013
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: Due: 7/25 - 1/27
S&P Programmatic Rating Pending
Day of Sale: 11/06
BALSZ ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,445 A//
#31 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 11/04
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2011, SERIES B (2013)
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 11/06
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,320 A1//
TEXAS 11/04
UNLIMITED TAX REFUNDING
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/04
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,215 NR/BBB/NR
DISTRICT NO.28 11/04
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/06
BOARD OF REGENTS OF THE NEW MEXICO WEEK OF 3,855 Aa2//
MILITARY INSTITUTE AT ROSWELL 11/04
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 11/05
DANSVILLE CSD WEEK OF 3,545 //
NEW YORK 11/04
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/07
MISSOURI BELTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,360 Aa1//
NO. 124 GENERAL OBLIGATION 11/04
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 11/04
LINDALE, TEXAS WEEK OF 3,000 /AA-/
COMBINATION TAX AND UTILITY SYSTEM 11/04
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATIONS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
BOULDER PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 2,000 NR/NR/NR
DISTRICT, NEW MEXICO 11/04
SPECIAL LEVY REVENUE BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2043
Day of Sale: 11/05
MISSOURI DFB INFRA REFUNDING WEEK OF 1,960 /A/
REVENUE WATER TAXABLE SERIES 2013E 11/04
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2014
Day of Sale: 11/04
IOWA MARION URBAN RENEWAL GENERAL WEEK OF 1,750 //
OBLIGATION CERTIFICATES OF 11/04
OBLIGATION SERIES 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 11/07
WELDON VALLEY SCHOOL DISTRICT NO. WEEK OF 675 NR/AA-/NR
RE-20(J) 11/04
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/05
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Expected volume excluding daily issues: 4,457,747 (in 000's)