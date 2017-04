*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Dec. 10] AA- *1.22 Rosholt SD, WI, GO 10:30 AM Aaa *9.59 Elmbrook SD, WI, GO 11:00 AM *9.23 Fort Smith SD #100, AR, GO 11:00 AM *6.19 Glenview Vlg, IL, GO 11:00 AM 4.44 Glenview Vlg, IL, GO 11:00 AM Aa2 AA 136.49 Massachusetts Coll Bldg, MA, RE 10:00 AM *2.40 Scott Co Comm Dev Agy, MN, GO 11:00 AM *1.27 Scott Co Comm Dev Agy, MN, GO 11:00 AM Aa2 *9.48 Summit Hill Comm SD #161, IL, GO 11:00 AM 13.41 Brick Twp, NJ 11:00 AM 4.00 Central Islip UFSD, NY 11:00 AM *1.14 Clayton Borough, NJ 11:00 AM Aa1 *5.64 Coon Rapids, MN, GO 12:00 PM 13.60 Danville, KY, RE 11:00 AM AA+ *3.70 Emerson Borough, NJ, GO 11:00 AM *4.71 Galloway Twp, NJ 11:00 AM Aa2 AA+ *10.00 Garner (Town), NC, GO 11:00 AM AA+ *4.41 Highland Village, TX, GO 12:00 PM A+ *3.00 Huntertown (Town), IN, RE 11:00 AM Aa2 *4.90 Los Alamos Pub SD, NM, GO 01:00 PM AA 11.45 Medford, MA, GO 11:00 AM A+ *2.00 N Putnam Comm Sch Corp, IN, GO 11:00 AM *1.40 Park Ridge Boro BOE, NJ 11:00 AM *1.31 Riverside, NJ 11:00 AM *2.93 Scott Co Comm Dev Agy, MN, GO 12:00 PM *1.15 Scott Co Comm Dev Agy, MN, GO 12:00 PM 2.14 South Brunswick Twp, NJ 11:00 AM A+ *9.75 The Woodlands Rd Util Dt #1, TX, GO 12:00 PM Aa2 AA- 35.48 Virginia Commonwealth Univ, VA, RE 11:00 AM *1.50 Wells-Ogunquit Comm SD, ME 11:00 AM 2.04 West Long Branch Borough, NJ 11:00 AM *4.16 West Orange Twp, NJ 11:00 AM AA+ 3.05 Concord, NH, GO 11:30 AM *6.74 Freehold Borough, NJ 11:30 AM 21.21 Ocean Twp (Monmouth Co), NJ 11:30 AM *2.65 Clara City Econ Dev Auth, MN, GO 01:00 PM AA- *10.00 Frankfort, KY, RE 01:00 PM 3.00 Lake County, IN, GO 01:00 PM A+ *2.25 E Medina Co Spec Util Dt, TX, RE 03:00 PM [Dec. 11] 9.54 Alabama Drinking Wtr Fin Auth, AL, RE 10:30 AM AA- *3.03 Greater Texoma Util Auth, TX, RE 10:30 AM 2.22 Big Lake, MN, GO 11:00 AM 8.00 Greater Clark Co Sch Corp, IN 10:00 AM *2.22 Highland Sch Town, IN 11:00 AM *4.59 Mission, KS, GO 11:00 AM *3.10 Monticello SD #18, AR, GO 11:00 AM *1.68 New Durham Twp Metro SD, IN 11:00 AM Aa2 *6.00 Marshall County, TN, GO 11:30 AM *1.63 Wyandanch UFSD, NY 10:30 AM AA- 16.00 Albany Co SD #1, WY, GO 01:00 PM Aa3 *9.57 Everett, MA, GO 11:00 AM 10.60 Falmouth (Town), MA 11:00 AM *1.11 Glen Rock Borough, NJ 11:00 AM *4.03 Hopkinsville, KY, GO 11:00 AM 15.02 Long Beach, NY, GO 11:00 AM *1.23 Long Beach Twp, NJ 11:00 AM 4.00 Long Branch, NJ 11:00 AM MIG1 *9.33 Malden, MA 11:00 AM A3 A- 40.00 New Orleans, LA, GO 12:00 PM 9.82 Plainfield Comm Cons SD #202, IL, GO 12:00 PM 4.64 Plainfield Comm Cons SD #202, IL, GO 12:00 PM 13.45 Salem, MA, GO 11:00 AM 15.50 South River Borough, NJ 11:00 AM *1.49 Waterford Twp, NJ 11:00 AM AA+ 10.20 Highland Pk Borough, NJ, GO 11:15 AM *2.96 Barnegat Twp, NJ 11:30 AM 65.00 Bergen County, NJ, GO 11:45 AM *2.87 Arcadia, WI, GO 01:00 PM *5.64 Redding (Town), CT 12:00 PM [Dec. 12] AA- *7.90 Newport, OR, GO 12:00 PM Aaa AAA *7.50 Franklin, TN, GO 10:30 AM *3.51 Jefferson County, WI, GO 10:30 AM Aaa AAA 10.00 Franklin, TN, GO 11:00 AM *8.57 Greenbrier SD #47, AR, GO 11:00 AM *1.11 Lake Station Comm Sch Corp, IN 11:00 AM 350.00 Illinois, IL, GO 11:15 AM 255.98 Empire St Dev Corp, NY, RE 10:30 AM *5.41 Monroe, MI, GO 10:30 AM 395.03 Empire St Dev Corp, NY, RE 10:45 AM *2.60 Brazil Redev Auth, IN, RE 11:00 AM 18.58 Burlington County, NJ 11:00 AM *4.65 Concord (Town), MA 11:00 AM Aa2 AA+ 7.41 Downtown Savannah Auth, GA, RE 11:00 AM 571.02 Empire St Dev Corp, NY, RE 11:00 AM 2.32 Englewood, NJ 11:00 AM *1.93 Englewood Cliffs Borough, NJ 11:00 AM 42.05 Hempstead (Town), NY, GO 11:00 AM 46.25 Hempstead (Town), NY, GO 11:00 AM *2.40 Holmdel Twp, NJ 11:00 AM *2.51 Holmdel Twp, NJ 11:00 AM 3.25 Kentucky Assn of Cos Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *1.88 LaGrange (Town), NY 11:00 AM A *9.80 Lane Co USD #482, KS, GO 12:00 PM *8.06 Maple Shade Twp, NJ 11:00 AM SP-1+ 1.19 Monroe Twp (Middlesex Co), NJ 11:00 AM SP-1+ *9.80 Norton CSD, OH 11:00 AM MIG1 10.00 Peabody, MA 11:00 AM *3.65 Roselle Borough, NJ 11:00 AM *2.00 Seymour Comm Schs, IN, GO 11:00 AM *9.50 Piscataway Twp, NJ, GO 11:15 AM 3.10 Seaside Heights Borough, NJ 11:15 AM 2.47 Seaside Heights Borough, NJ 11:15 AM *4.80 Berkeley Twp, NJ 11:30 AM *7.83 Connecticut Reg SD #18, CT 11:30 AM 18.76 Oklahoma Co ISD #1, OK, GO 12:45 PM *1.05 Orange, NJ 12:00 PM [Dec. 16] *5.55 Shorewood Vlg, WI, GO 11:00 AM *5.28 Stevens Point Area Pub SD, WI, GO 11:00 AM *8.95 Elmhurst, IL, GO 11:15 AM *2.04 Tracy Area ISD #2904, MN, GO 12:00 PM *7.88 Washington County, TN, GO 11:00 AM *9.08 Moore, OK, GO 03:00 PM [Dec. 17] 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 10:30 AM *7.15 Dunn County, WI, GO 11:00 AM *3.63 Lombard Park Dt, IL, GO 11:00 AM AA- *17.85 Miami-Dade County, FL, RE 10:00 AM *1.99 Gurnee Pk Dt, IL, GO 11:30 AM AA- 24.22 Miami-Dade County, FL, RE 10:30 AM 525.00 Massachusetts, MA, GO 11:00 AM *1.13 Mechanicville, NY 11:00 AM 1.82 Peekskill, NY, GO 11:00 AM *3.21 Prior Lake ISD #719, MN, GO 12:00 PM SP-1+ *1.57 Valley Center, KS, GO 12:00 PM *1.18 Whiteland, IN, RE 12:00 PM *7.90 Lincoln Co ISD #54, OK, GO 01:45 PM [Dec. 18] 10.00 D C Everest Area SD, WI, GO 11:00 AM *5.53 East Bethel, MN, GO 11:00 AM 26.08 Schertz-Cibolo ISD, TX, GO 11:00 AM 13.76 Jenks, OK, GO 01:00 PM [Dec. 19] *1.29 Albert Lea, MN, GO 11:00 AM 3.00 Elmira, NY 11:00 AM [Jan. 06] 21.32 Howard Lake-Waverly ISD #2687, MN, GO 11:00 AM [Jan. 07] *1.92 Hanover Comm Sch Corp, IN 02:00 PM [Jan. 22] 354.11 Washington, WA, GO 10:30 AM 275.04 Washington, WA, GO 11:00 AM