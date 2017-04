Des Moines, IA Tues, Dec 10, 2013 USDA Market News NATIONAL DAILY PORK REPORT FOB PLANT - Negotiated Sales - Morning -------------------------------------------------------------------------------- Loads PORK CUTS : 187.93 Loads TRIM/PROCESS PORK : 27.23 -------------------------------------------------------------------------------- USDA ESTIMATED PORK CUT-OUT VALUES - as of 9:30am Based on negotiated prices and volume of pork cuts delivered within 14 days and on average industry cutting yields. Values reflect U.S. dollars per 100 pounds. Calculations for 205 lb Pork Carcass. 53-54% lean, 0.65"-0.80" BF Last Rib -------------------------------------------------------------------------------- Today's Estimated Primal Cutout Date Loads Carcass Loin Butt Pic Rib Ham Belly -------------------------------------------------------------------------------- 12/10/2013 215.16 90.46 87.47 92.04 71.87 127.30 89.05 118.60 Change: 0.28 -0.55 0.03 -2.51 1.53 2.36 -0.71 -------------------------------------------------------------------------------- 12/09/2013 305.06 90.18 88.02 92.01 74.38 125.77 86.69 119.31 12/06/2013 313.07 90.32 86.19 91.26 75.03 123.88 83.80 128.05 12/05/2013 389.63 89.33 88.78 90.31 71.19 123.47 84.46 120.31 12/04/2013 506.71 89.19 88.04 90.92 76.06 128.17 80.55 121.09 Five Day Average -- 89.90 87.70 91.31 73.71 125.72 84.91 121.47 -------------------------------------------------------------------------------- Pounds Price Range Wtd Avg Loin 1/4 Trimmed Loin VAC 268,344 97.50 - 123.95 103.61 1/4 Trimmed Loin VAC, FZN - 1/4 Trimmed Loin Paper - 1/4 Trimmed Loin Paper, FZN - 1/4 Trimmed Loin Combo 433,308 94.50 - 103.11 97.80 1/8 Trimmed Loin VAC 150,063 100.00 - 119.05 107.84 1/8 Trimmed Loin VAC, FZN - 1/8 Trimmed Loin Paper 28,569 107.13 - 137.95 116.54 1/8 Trimmed Loin Paper, FZN - 1/8 Trimmed Loin Combo - Bone-in CC, Tender-in Loin VAC 26,108 148.00 - 188.00 157.99 Bone-in CC, Tender-in Loin VAC, FZN - Bone-in CC, Tender-in Loin Combo - Bnls CC Strap-on 321,226 139.50 - 183.00 150.40 Bnls CC Strap-on, FZN - Bnls CC Strap-off 136,661 157.88 - 211.00 165.03 Bnls CC Strap-off, FZN - Boneless Sirloin 432,479 109.00 - 130.63 114.22 Boneless Sirloin, FZN - Bone-in Sirloin 352,974 69.00 - 87.00 72.74 Bone-in Sirloin, FZN - Blade Ends 16,743 74.00 - 78.50 75.23 Blade Ends, FZN - Tenderloin 204,173 200.00 - 254.79 224.92 Tenderloin, FZN - Tenderloin, 1 pc vac - Tenderloin, 1 pc vac, FZN - Butt Tender 3,406 169.95 - 175.00 173.53 Butt Tender, FZN - Backribs 2.0#/up 96,652 193.05 - 232.00 201.95 Backribs 2.0#/up, FZN - Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac 113,415 207.88 - 250.00 212.21 Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac, FZN - Riblets - Riblets, FZN 45,070 71.50 - 94.38 72.91 -------------------------------------------------------------------------------- Butt 1/4 Trim Butt VAC 519,696 99.98 - 134.49 103.77 1/4 Trim Butt VAC, FZN - 1/4 Trim Butt Paper 23,950 119.63 - 147.63 130.06 1/4 Trim Butt Paper, FZN - 1/4 Trim Butt Combo 101,553 99.50 - 108.50 101.61 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC - 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC, FZN - 1/8 Trim Butt Vac 21,469 110.97 - 153.13 123.52 1/8 Trim Butt Vac, FZN - 1/8 Trim Butt Paper 3,156 126.50 - 133.25 129.01 1/8 Trim Butt Paper, FZN - 1/8 Trim Butt Combo - 1/8 Trim Butt 1 Pc VAC - 1/8 Trim Butt 1 Pc VAC, FZN - 1/4 Trim Steak Ready Butt Vac - 1/4 Trim Steak Ready Butt Vac, FZN - 1/4 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac 36,126 116.78 - 120.50 118.90 1/4 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac, FZN - 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac - 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac, FZN - 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac 19,406 117.62 - 127.20 118.98 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac, FZN - 1/4 Trim Bnls Butt VAC 585,252 107.00 - 166.50 116.11 1/4 Trim Bnls Butt VAC, FZN 7,906 116.00 - 124.50 118.48 1/4 Trim Bnls Butt Poly 8,486 127.63 - 158.38 144.44 1/4 Trim Bnls Butt Poly, FZN 10,768 115.27 - 127.55 119.17 1/4 Trim Bnls Butt Combo - 1/4 Trim Bnls Butt 1 Pc VAC - 1/4 Trim Bnls Butt 1 Pc VAC, FZN - Bnls CT Butt 1 Pc VAC - Bnls CT Butt 1 Pc VAC, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Picnic RS Smoker Trim Picnic Combo 32,590 65.50 - 97.42 75.81 SS Smoker Trim Picnic VAC 135,366 92.00 - 127.13 96.51 SS Smoker Trim Picnic VAC, FZN - SS Smoker Trim Picnic Paper/Poly 18,577 103.63 - 115.38 106.67 SS Smoker Trim Picnic Paper/Poly, FZN - SS Smoker Trim Picnic Combo 20,071 70.00 - 101.00 73.20 SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac 25,772 101.50 - 113.23 107.48 SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac, FZN - Picnic Cushion Meat Vac 202,729 124.00 - 157.63 129.53 Picnic Cushion Meat Vac, FZN - Picnic Cushion Meat Poly 14,310 126.40 - 134.48 129.46 Picnic Cushion Meat Poly, FZN 29,730 124.00 - 134.00 125.85 Picnic Cushion Meat Combo 142,927 123.00 - 127.00 123.56 -------------------------------------------------------------------------------- Sparerib Trmd Sparerib - LGT 137,875 136.56 - 160.49 142.35 Trmd Sparerib - LGT, FZN 4,401 116.00 - 148.00 124.45 Trmd Sparerib - LGT, Poly - Trmd Sparerib - LGT, Poly, FZN 16,673 147.66 - 150.49 149.02 Trmd Sparerib - LGT Combo - Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC 9,705 147.78 - 149.00 148.85 Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC, FZN 27,247 118.00 - 131.00 119.42 Trmd Sparerib - MED 188,710 130.00 - 160.00 134.76 Trmd Sparerib - MED, FZN - Trmd Sparerib - MED, Poly 10,461 139.63 - 153.38 144.54 Trmd Sparerib - MED, Poly, FZN - Trmd Sparerib - Med Combo - Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC 17,230 139.88 - 157.95 142.22 Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC, FZN - St Louis Spareribs, VAC 95,261 172.00 - 229.00 185.31 St Louis Spareribs, VAC, FZN 8,462 220.00 - 250.00 235.95 St Louis Spareribs, POLY - St Louis Spareribs, POLY, FZN 57,916 206.20 - 252.32 224.33 St Louis Spareribs, Combo - BBQ Style Spareribs, VAC 6,068 147.05 - 169.70 153.76 BBQ Style Spareribs, VAC, FZN - BBQ Style Spareribs, Poly - BBQ Style Spareribs, Poly, FZN - BBQ Style Spareribs, Combo - -------------------------------------------------------------------------------- Ham 14/dn Bone-In Hams Combo - 14/dn Bone In Ham Boxed - 14/dn Bone In Ham Boxed, FZN - 17/dn Ham Combo - 17/dn Ham Boxed - 17/dn Ham Boxed, FZN - 20/dn Ham Combo - 20/dn Hams Boxed - 20/dn Hams Boxed, FZN - 20/up Ham Combo 122,240 87.00 - 91.19 89.88 20/up Hams Boxed - 20/up Hams Boxed, FZN - 17-20# Trmd Selected Ham 16,639 103.37 - 116.60 106.36 20-23# Trmd Selected Ham 52,694 91.87 - 99.78 92.90 23-27# Trmd Selected Ham 367,102 88.19 - 99.00 95.42 17-20 Ham Boxed - 17-20 Ham Boxed, FZN - 20-23 Ham Boxed - 20-23 Ham Boxed, FZN - 23-27 Ham Boxed - 23-27 Ham Boxed, FZN - 27 & up Bone In Hams Combo - 17-20 Boxed Vac Pack 15,132 137.62 - 157.14 144.78 17-20 Boxed Vac Pack, FZN - 20-26 Ham Poly Boxed - 20-26 Ham Poly Boxed, FZN - 17-20 Hams Sknd/Defatted Combo - 20-23 Hams Sknd/Defatted Combo - 23-27 Hams Sknd/Defatted Combo - 17-20 Hams Sknd/Defatted Boxed - 17-20 Hams Sknd/Defatted Boxed, FZN - 20-23 Hams Sknd/Defatted Boxed - 20-23 Hams Sknd/Defatted Boxed, FZN - Collared Ham Combo - Collared Ham Boxed 6,670 113.00 - 139.00 127.87 Collared Ham Boxed, FZN - 3 Muscle Ham to Blue 48,000 176.20 - 177.00 176.33 4 Muscle Ham to Blue - 5 Muscle Ham to Blue - 3 Muscle Ham to Red - 4 Muscle Ham to Red - 5 Muscle Ham to Red - 3 Muscle Ham to Blue Boxed 3,042 106.63 - 113.62 109.32 3 Muscle Ham to Blue Boxed, FZN 25,326 108.00 - 209.75 115.72 4 Muscle Ham to Blue Boxed - 4 Muscle Ham to Blue Boxed, FZN - 5 Muscle Ham to Blue Boxed - 5 Muscle Ham to Blue Boxed, FZN - Roll Out Ham 16,683 150.00 - 169.00 152.39 Rollout Ham Bnls Boxed 7,436 142.00 - 161.50 144.34 Rollout Ham Bnls Boxed, FZN - Roll Out Hams Rolled & Tied - Roll Out Ham Rolled Tied Boxed 2,899 154.55 - 201.00 176.86 Roll Out Ham Rolled Tied Boxed, FZN - Roll Out Ham Boxed Poly - Roll Out Ham Boxed Poly, FZN - 2pc - 2PC Boxed 18,270 105.00 - 127.15 111.26 2PC Boxed, FZN 63,219 93.02 - 94.00 93.38 Insides 39,664 143.00 - 175.95 148.11 Outsides 44,857 143.00 - 146.40 144.80 Knuckles 73,697 132.00 - 158.07 138.91 Lite Butt - Inner Shank 47,860 100.00 - 144.00 102.17 Outer Shank 7,747 80.00 - 86.00 83.44 Insides Boxed 4,565 160.00 - 228.00 220.10 Insides Boxed, FZN - Outsides Boxed - Outsides Boxed, FZN - Knuckles Boxed - Knuckles Boxed, FZN - Lite Butt Boxed - Lite Butt Boxed, FZN - Inner Shank Boxed - Inner Shank Boxed, FZN - Outer Shank Boxed - Outer Shank Boxed, FZN - Insides Boxed Poly - Insides Boxed Poly, FZN - Knuckles Boxed Poly - Knuckles Boxed Poly, FZN - Knuckles Boxed Vac Pack - Knuckles Boxed Vac Pack, FZN - Lite Butt Boxed Poly - Lite Butt Boxed Poly, FZN - Inner Shank Boxed Poly - Inner Shank Boxed Poly, FZN - Shanks Bone In 3,986 83.00 - 86.00 84.42 Shanks Bone In Boxed - Shanks Bone In Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Belly Derind Belly 7-9# - Derind Belly 9-13# 3,979 158.00 - 170.95 164.44 Derind Belly 13-17# 65,404 155.00 - 162.02 160.17 Derind Belly 17-19# - Derind Belly 7-9# Boxed - Derind Belly 7-9# Boxed, FZN - Derind Belly 9-13# Boxed 2,540 193.00 - 200.00 197.16 Derind Belly 9-13# Boxed, FZN - Derind Belly 13-17# Boxed - Derind Belly 13-17# Boxed, FZN - Derind Belly 17-19# Boxed - Derind Belly 17-19# Boxed, FZN - Center Cut Derind Belly 6-8# - Center Cut Derind Belly 9-13# - Center Cut Derind Belly 13-17# - Skin-on Belly 8-10# - Skin-on Belly 10-12# - Skin-on Belly 12-14# 10,166 138.00 - 148.50 142.91 Skin-on Belly 14-16# - Skin-on Belly 16-18# - Skin-on Belly 18-20# - Skin-on Belly 20-25# - Skin-on Belly 8-10# Boxed - Skin-on Belly 8-10# Boxed, FZN - Skin-on Belly 10-12# Boxed 33,651 156.20 - 227.63 185.28 Skin-on Belly 10-12# Boxed, FZN - Skin-on Belly 12-14# Boxed 49,108 145.00 - 218.56 155.69 Skin-on Belly 12-14# Boxed, FZN - Skin On Belly 14-16# Boxed - Skin On Belly 14-16# Boxed, FZN - Skin On Belly 16-18# Boxed - Skin On Belly 16-18# Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Jowl Skinned Combo 9,790 48.00 - 92.95 67.22 Skinned Boxed 2,901 62.00 - 118.50 84.09 Skinned Boxed, FZN 7,350 63.25 - 74.00 70.74 Skin On Combo - Skin-On Boxed - Skin-On Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Trim 30% Trim Combo - 42% Trim Combo 140,668 33.00 - 37.00 34.27 65% Trim Combo - 72% Trim Combo 435,019 67.18 - 72.91 69.21 85% Trim Combo - 30% Trim Boxed - 30% Trim Boxed, FZN - 42% Trim Boxed 18,025 40.30 - 83.50 51.02 42% Trim Boxed, FZN 30,420 42.55 - 44.00 43.88 65% Trim Boxed - 65% Trim Boxed, FZN - 72% Trim Boxed 21,000 75.30 - 90.07 85.84 72% Trim Boxed, FZN 2,400 90.00 - 115.25 99.19 85% Trim Boxed - 85% Trim Boxed, FZN - 42% Trim Poly Boxed - 42% Trim Poly Boxed, FZN - 72% Trim Poly Boxed - 72% Trim Poly Boxed, FZN - 85% Trim Poly Boxed - 85% Trim Poly Boxed, FZN - Picnic Meat Combo Cushion Out 173,903 97.00 - 112.00 98.46 Picnic Meat Boxed Cushion Out 51,240 102.00 - 128.00 105.75 Picnic Meat Boxed Cushion Out, FZN - Picnic Meat Combo Cushion In - Picnic Meat Boxed Cushion In 6,025 121.50 - 125.50 124.58 Picnic Meat Boxed Cushion In, FZN - Trim w/Trace Combo - Trim w/Trace Boxed - Trim w/Trace Boxed, FZN - Blade Meat Combo - Blade Meat Boxed - Blade Meat Boxed, FZN - 72% Ham Trim Combo 35,582 71.00 - 72.30 71.32 72% Ham Trim Boxed - 72% Ham Trim Boxed, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Variety Untrimmed Neckbones Gas 23,902 52.50 - 82.00 72.62 Untrimmed Neckbones Gas, FZN - Trimmed Neckbones Gas 55,860 43.00 - 58.90 50.69 Trimmed Neckbones Gas, FZN - Trimmed Neckbones Poly 42,757 43.50 - 96.38 58.63 Trimmed Neckbones Poly, FZN 64,140 37.00 - 55.00 44.55 Untrimmed Neckbones Poly 14,088 65.00 - 116.00 103.24 Untrimmed Neckbones Poly, FZN - Trimmed Neckbones Combo 14,693 38.78 - 48.00 43.86 Untrimmed Neckbones Combo - Breast Bones Poly - Breast Bones Poly, FZN - Brisket Bones, Full Cut, 10# - Brisket Bones, Full Cut, 10#, FZN - Brisket Bones, Full Cut, 30# - Brisket Bones, Full Cut, 30#, FZN 31,510 85.00 - 109.00 90.07 Brisket Bones, Full Cut, Combo - Tails, Poly - Tails, Poly, FZN 18,500 62.00 - 89.00 70.86 Tails, Gas - Tails, Gas, FZN - Tails, Combo 6,204 50.00 - 70.11 62.79 Front Feet, Poly 17,347 88.00 - 128.00 116.68 Front Feet, Poly, FZN 64,450 83.33 - 111.00 86.23 Front Feet, Combo - Front Feet, Gas - Front Feet, Gas, FZN - Hind Feet, Poly 3,172 69.63 - 99.50 79.55 Hind Feet, Poly, FZN - Hind Feet, Combo - Hocks, Picnic, Poly 2,952 66.34 - 77.00 71.54 Hocks, Picnic, Poly, FZN 2,700 57.00 - 65.00 60.56 Hocks, Picnic, Gas - Hocks, Picnic, Gas, FZN - Hocks, Picnic, Combo - Front Feet, Split, Gas - Front Feet, Split, Gas, FZN - Front Feet, Split, Poly - Front Feet, Split, Poly, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- AI (Added Ingreds) AI 1/4 Trimmed Loin VAC 50,952 107.50 - 109.50 108.52 AI 1/4 Trimmed Loin VAC, FZN - AI 1/8 Trimmed Loin VAC 22,224 105.00 - 125.00 115.12 AI 1/8 Trimmed Loin VAC, FZN - AI Bone-in CC, Tender-in Loin, VAC - AI Bone-in CC, Tender-in Loin, VAC, FZN - AI Bnls CC Strap On 29,430 150.00 - 171.00 157.59 AI Bnls CC Strap On, FZN - AI Bnls CC Strap Off 51,389 156.50 - 191.00 173.95 AI Bnls CC Strap Off, FZN 2,004 172.96 - 174.70 173.83 AI Boneless Sirloin 51,467 113.00 - 161.00 124.96 AI Boneless Sirloin, FZN - AI Bone-in Sirloin 17,655 88.00 - 90.00 89.72 AI Bone-in Sirloin, FZN - AI Blade Ends - AI Blade Ends, FZN - AI Tenderloin 10,621 223.00 - 294.00 240.93 AI Tenderloin, FZN - AI Tenderloin, 1 pc vac 10,406 243.36 - 298.00 278.86 AI Tenderloin, 1 pc vac, FZN - AI Backribs 2.0#/up - AI Backribs 2.0#/up, FZN - AI Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac - AI Backribs 2.0#/up 1 Pc Vac, FZN - AI SS Smoker Trim Picnic VAC 13,845 95.50 - 110.00 100.34 AI SS Smoker Trim Picnic VAC, FZN - AI SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac 10,081 99.50 - 110.00 103.34 AI SS Smoker Trim Picnic 1 Pc Vac, FZN - AI Picnic Cushion Meat Vac 2,633 139.00 - 147.00 143.00 AI Picnic Cushion Meat Vac, FZN - AI 1/4 Trim Butt VAC 14,300 101.00 - 115.00 103.46 AI 1/4 Trim Butt VAC, FZN - AI 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC - AI 1/4 Trim Butt 1 Pc VAC, FZN - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt Vac, FZN - AI 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac 9,789 120.00 - 123.00 120.37 AI 1/8 Trim Steak Ready Butt 1 Pc Vac, F - AI 1/4 Trim Bnls Butt VAC - AI 1/4 Trim Bnls Butt VAC, FZN - AI Trmd Sparerib - LGT - AI Trmd Sparerib - LGT, FZN - AI Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC - AI Trmd Sparerib - LGT, 1 PC VAC, FZN - AI Trmd Sparerib - MED - AI Trmd Sparerib - MED, FZN - AI Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC - AI Trmd Sparerib - MED, 1 PC VAC, FZN - -------------------------------------------------------------------------------- Items that have no entries indicate there were trades but not reportable because they did not meet the daily 3/70/20 guideline. Please refer to weekly LM_PK610 as the item may qualify. -------------------------------------------------------------------------------- Source: USDA Market News Service, Des Moines, IA (Reporting by Theopolis Waters)