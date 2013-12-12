Online competitors take on global banks in securities research shake-up
HONG KONG, March 28 A period of severe turmoil is facing the securities research industry as a new regulatory overhaul threatens the way investment research is done.
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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- -------- ------------- PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 283,000 // FINANCING AUTHORITY 12/16 PARKING REVENUE BONDS (CAPITAL REGION PARKING SYSTEM) CONSISTING OF: $115,00M PARKING SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES A & 98,000M JUNIOR LIEN PARKING REVENUE BONDS, SERIES B (DAUPHIN COUNTY GUARANTEED) $ 70,000M JUNIOR LIEN PARKING REVENUE BONDS, SERIES C MGR: Guggenheim Securities LLC, New York REMARK: SERIES A RATINGS: BAA3/BBB (AGM)EXP SERIES B RATINGS: A1/AA/AA SERIES C RATINGS: A1/AA/AA RETAIL MONDAY 12/16/13 Day of Sale: 12/17 BOARD OF GOVERNORS OF THE COLORADO WEEK OF 141,005 Aa2/AA-/ STATE UNIVERSITY SYSTEM 12/16 ENTERPRISE REVENUE BONDS, SERIES 2013 E MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 12/17 STATE OF LOUISIANA WEEK OF 112,820 Aa3/AA-/NR UNCLAIMED PROPERTY SPECIAL REVENUE 12/16 BONDS, SERIES 2013 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 112,105 /AA/AA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/16 TAXABLE SERIES 2014 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York Day of Sale: 12/17 SUCCESSOR AGENCY TO LA QUINTA WEEK OF 99,140 /A REDEVELOPMENT AGENCY 12/16 SUBORDINATE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, 2013A CALIFORNIA MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 12/17 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 81,800 Aaa/AAA/NR AGENCY 12/16 REVENUE BONDS PHILLIPS ACADEMY ISSUE CONSISTING OF: $51,570M SERIES 2014A $30,230M SERIES 2014B (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York STATE OF MONTANA WEEK OF 55,220 Aa3// THE BOARD OF REGENTS HIGHER 12/16 EDUCATION MONTANA STATE UNIVERSITY FACILITIES IMPROVEMENT BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043 Day of Sale: 12/16 LAREDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 47,170 A1/A? TEXAS 12/16 UNLIMITED TAX SCHOOL BUIDLING BONDS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2029 Day of Sale: 12/18 RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 40,275 // FINANCE CORPORATION 12/16 MULTI-FAMILY DEVELOPMENT BONDS 2013 SERIES 3 AND 4 $3,450M 2013 SERIES 3-A (NON-AMT) $2,500M 2013 SERIES 3-B (NON-AMT) $8,795M 2013 SERIES 3-C (NON-AMT) $17,160M 2013 SERIES 3-D (AMT) $8,370M 2013 SERIES 4-T (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CARROLL COUNTY, GEORGIA WEEK OF 40,000 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS 12/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg TERM: 2021 Day of Sale: 12/17 SALT LAKE COUNTY, UTAH WEEK OF 38,175 NR/AA/AA EXCISE TAX ROAD REVENUE BONDS, 12/16 SERIES 2014 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 36,700 Aa/NR/NR COMMISSION 12/16 SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS 2014 SERIES 1A-R (AMT) 2014 SERIES 1N (NON-AMT) 2014 SERIES 1N-R (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 12/17 COUNTY OF HAMILTON, OHIO WEEK OF 35,000 Aa2/AA/NR HOSPITAL FACILITIES REFUNDING BONDS 12/16 SERIES 2014S CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CAPITAL TRUST AGENCY (SILVER CREEK WEEK OF 34,590 NR/NR/NR ST. AUGUSTINE PROJECT) 12/16 $31,810M SERIES 2013A TAX EXEMPT $2,780M SERIES 2013B TAXABLE MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond REMARK: A: 24, 34, 44 AND 49 B: 2034 Day of Sale: 12/18 INDIANA PA REGIONAL MEDICAL CENTER DAILY 25,000 Baa3// REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2014-2038 SUCCESSOR AGENCY TO LA QUINTA WEEK OF 23,170 /A REDEVELOPMENT AGENCY 12/16 SUBORDINATE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2013B CALIFORNIA ***********TAXABLE************ MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2032 Day of Sale: 12/17 ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 // DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 17,840 NR/BB? AUTHORITY OF THE COUNTY OF 12/16 PIMA, ARIZONA EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS (THE EDKEY CHARTER SCHOOLS PROJECT), SERIES 2013A MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport Day of Sale: 12/17 COUNTY OF SENECA, OHIO WEEK OF 17,765 // HEALTH CARE REVENUE BONDS 12/16 CONSISTING OF: $17,000M SERIES 2013A (TAX-EXEMPT) $ 765M SERIES 2013B (TAXABLE) MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport Day of Sale: 12/19 LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 17,415 NR/NR/NR AUTHORITY EDUCATION FACILITIES 12/16 REVENUE BONDS (SOUTHWEST LOUISIANA CHARTER ACADEMY FOUNDATION, INC. PROJECT) $17,155M SERIES 2013A TAX EXEMPT $260M SERIES 2013B TAXABLE MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond REMARK: A: 23,33,38 AND 43 B: 2017 Day of Sale: 12/18 IMPERIAL CCD GENERAL OBLIGATION WEEK OF 17,000 // BONDS 12/16 2010 ELECTION SERIES 2013B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 12/17 ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 13,750 // MOUNTAIN PARK REVENUE BONDS 12/16 GATEWAY 13 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 12/18 COLORADO SPRINGS AIRPORT SYSTEM WEEK OF 13,000 Baa1/BBB REVENUE REFUNDING BONDS 12/16 SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2021 Day of Sale: 12/19 TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 // REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,410 // BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 12/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 ***********BANK QUALIFIED********* MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2020 NEWARK CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 9,100 Aa3// GENERAL OBLIGATION SCHOOL 12/16 IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 12/17 NORTH RIDGEVILLE CITY SCHOOL WEEK OF 8,000 NR/NR/ DISTRICT, OHIO SCHOOL FACILITIES 12/16 IMPROVEMENT, BOND ANTICIPATION NOTES, SERIES, 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 12/18 TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas ST. PAUL CITY HOUSING AND WEEK OF 7,010 // REDEVELOPMENT AUTHORITY HOUSING 12/16 REVENUE BONDS, SERIES 2013 (LEWIS PARK APARTMENTS PROJECT) MGR: M.R. Beal & Company, New York CITY OF MINNEAPOLIS HOUSING REVENUE WEEK OF 6,100 // BONDS, SERIES 2013 (SEWARD SQUARE 12/16 APARTMENTS PROJECT) MGR: M.R. Beal & Company, New York EMPORIA GENERAL OBLIGATION ADVANCED WEEK OF 5,090 NR/A REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS 12/16 SERIES 2013 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2028 Day of Sale: 12/17 CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 5,000 Aa2/AA-/ TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 12/16 REVENUE (WESTIN CLEVELAND HOTEL PROJECT) SERIES 2013B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 12/19 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 WEEK OF 4,445 A1// KITSAP COUNTY WATER SEWER REVENUE 12/16 AND REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 12/17 MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 4,000 // UTILITY DISTRICT NO. 94 12/16 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: INSURED/BBB UNDER Day of Sale: 12/17 BELLBROOK SUGARCREEK LOCAL SCHOOL WEEK OF 3,740 Aa2// DISTRICT 12/16 GREENE AND WARREN COUNTIES, OHIO SCHOOL IMPROVEMENT (UNLIMITED TAX) GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES OF 2014 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia Day of Sale: 12/19 RIVER ROAD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,613 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 12/16 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2016-2023 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 12/17 CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,265 // LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 12/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2021 Day of Sale: 12/18 TOWN OF COLONIE, NEW YORK WEEK OF 3,205 // MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2021 Day of Sale: 12/18 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 WEEK OF 2,055 Aa3// KITSAP COUNTY LTGO REFUNDING 12/16 SERIES 2013A WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 12/17 ADDISON PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 2,040 // GENERAL OBLIGATION 12/16 CAPITAL APPRECIATION PARK BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg Day of Sale: 12/16 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 1,885 // MINNESOTA HOUSING REVENUE BONDS 12/16 SERIES 2013 (EASTPORT APARTMENTS PROJECT) MGR: M.R. Beal & Company, New York PIATT COUNTY COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 1,750 /A/ DISTRICT #57 (DELAND-WELDON), IL 12/16 SCHOOL BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 12/18 VILLAGE OF ARCADE, NEW YORK WEEK OF 1,000 // **********BANK QUALIFIED*********** 12/16 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2021 Day of Sale: 12/18 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 WEEK OF 675 Aa3// KITSAP COUNTY LTGO SERIES 2013B 12/16 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2019 Day of Sale: 12/17 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 1,358,323 (in 000's)
HONG KONG, March 28 A period of severe turmoil is facing the securities research industry as a new regulatory overhaul threatens the way investment research is done.
JOHANNESBURG, March 28 Finance Minister Pravin Gordhan is set to return to South Africa early on Tuesday after being ordered home from London by President Jacob Zuma, hours before a court hearing over the closure of accounts belonging to friends of the president.
OSLO, March 28 Schlumberger, the world's top oil services provider, has bought a stake in upstart rig operator Borr Drilling.