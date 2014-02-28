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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 891,990 Aaa/AAA/
STATE HIGHWAY FUND REVENUE 03/03
REFUNDING 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/06
CITY OF NEW YORK WEEK OF 700,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2039
REMARK: ROP: 03/03/2014
Day of Sale: 03/05
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 300,000 Aaa/AAA/
STATE HIGHWAY FUND REVENUE 2014B 03/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/06
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 200,000 Aa2/AA/NR
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 03/03
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS
(BJC HEALTH SYSTEM), SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/06
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 193,000 A1/NR/AA-
AUTHORITY MONTCLAIR STATE 03/03
UNIVERSITY ISSUE SERIES 2014A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/04
KENTUCKY ASSET/LIABILITY WEEK OF 171,390 A1/AA/A+
COMMISSION 03/03
PROJECT NOTES, 2014 FEDERAL
HIGHWAY TRUST FUND
CONSISTING OF:
FIRST SERIES A
FIRST REFUNDING SERIES B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 3/4
Day of Sale: 03/05
THE SCHOOL DISTRICT OF SPRINGFIELD WEEK OF 109,225 /AA+/
R-XII SPRINGFIELD MISSOURI 03/03 /EXP/
MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
$26,650M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING BONDS 2014A
$82,575M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS 2014B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: A: 24-27, 34
B: 17-36
S&P: UNDERLYING AA (EXP)
Day of Sale: 03/04
CITY OF MEMPHIS, TENNESSEE WEEK OF 105,925 Aa2/AA/
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 03/03
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 03/05
PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 103,090 Aa2/AA-/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 03/03
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/06
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 100,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03
FISCAL 2008 SERIES J
SUBSERIES J-9
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 03/04
ROCKLAND COUNTY, NEW YORK WEEK OF 96,000 Baa3/BBB-/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/04
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 75,000 Aa2/AA-/AA
BULK POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE 03/03
BONDS
SCHERER 4 PROJECT ISSUE, SERIES
2014A
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: ROP: 03/04/2014
Day of Sale: 03/05
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 73,110 //
DISTRICT REFUNDING GENERAL 03/03
OBLIGATION TAX EXEMPT
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/05
ANAHEIM CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 52,000 Aa3/A+/
CALIFORNIA 03/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSITING OF:
$ 6,000M TAX-EXEMPT
$46,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/06
CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 40,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 03/03
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 31,900 Aa2/AA-/
DISTRICT 03/03
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/03
EASTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,190 Aa3//
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA 03/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 03/05
TOWN OF PARKER, COLORADO WEEK OF 20,170 /AA/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/03
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/05
FORT BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 18,835 Aa1//AA+
UNLIMITED TAX ROAD REFUNDING BONDS 03/03 EXP/ /EXP
SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/03
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,562 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 03/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /A+/
TENTATIVE FOR NEXT WEEK
SUNDANCE COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 17,405 NR/AA-/NR
DISTRICT 03/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: (MAC INSURED)
Day of Sale: 03/03
IMPERIAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 17,000 /A/
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 03/03
2014A CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/06
HOWARD COUNTY, MARYLAND WEEK OF 17,000 NR/NR/
SPECIAL OBLIGATION BONDS 03/03
(ANNAPOLIS JUNCTION TOWN CENTER
PROJECT), SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF RAYMORE, MISSOURI WEEK OF 16,200 NR/NR/
TAX INCREMENT REFUNDING AND 03/03
IMPROVEMENT REVENUE (RAYMORE
GALLERIA PROJECT), SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
THE CITY OF GENEVA DEVELOPMENT WEEK OF 15,250 /A/
CORPORATION 03/03
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
(HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES
PROJECT), SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/05
SULPHUR SPRINGS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 14,500 /BBB+/
DISTRICT, CALIFORNIA COMMUNITY 03/03
FACILITIES DISTRICT NO 2002-1
SPECIAL TAX 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 03/06
GONZALES INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,170 NR/AAA/NR
DISTRICGT 03/03
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
TAOS MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,585 Aa1/NR/NR
NO. 1 REFUNDING GENERAL OBLIGATION 03/03
NEW MEXICO
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: State Aid/A1 underlying
Day of Sale: 03/05
CITY OF TERRELL, TEXAS WEEK OF 12,470 A1//
COMBINATION TAX AND WATERWORKS AND 03/03
SEWER SYSTEM REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 03/04
STAFFORD TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 11,250 NR/AA-/
TAX-EXEMPT & TAXABLE 03/03
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/05
SALT LAKE CITY LOCAL BUILDING WEEK OF 10,000 Aa1/AA+/NR
AUTHORITY LEASE REVENUE, UTAH 03/03
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/03
BLUE MOUNTAIN PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 9,865 /A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2025
PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,750 //
JEFFERSON AND INDIANA COUNTIES, 03/03
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
********BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/04
CITY OF WESLACO TAX AND REVENUE WEEK OF 9,500 A3/A/
CERTIFICATES OF OBLIGATION TEXAS 03/03
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/03
PLAINS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,395 /AAA/
TEXAS 03/03
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014-A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/04
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,572 Aa/AA/NR
DISTRICT 03/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/05
CITY OF MOODY, ALABAMA WEEK OF 8,020 /AA-/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 03/03
********BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 03/04
NORTH FAYETTE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 7,985 /AA-/
2014 PENNSYLVANIA 03/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2044
Day of Sale: 03/05
NATRONA COUNTY CERTIFICATES OF WEEK OF 7,820 NR/AA-/NR
PARTICIPATION, WYOMING 03/03
BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/04
FORT BEND MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,500 /A-/
DISTRICT #34, TEXAS BANK QUALIFIED 03/03
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 03/03
CATASAUQUA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,395 /A/
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 03/03
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2036
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/04
KELLOGG JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,170 Aaa//
NO 391 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/03
2014, IDAHO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: IDAHO STATE SCH BOND GTY PROG
Day of Sale: 03/04
ELMIRA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,170 //
NEW YORK 03/03
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 03/06
NORTH SALEM CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,975 Aa2/NR/
DISTRICT, NEW YORK 03/03
********BANK QUALIFIED********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 03/05
KENOSHA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 4,930 Aa2/AA/
REFUNDING BONDS 2014 WISCONSIN 03/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/03
RICEWOOD MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 4,700 /BBB/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/03
REFUNDING SERIES 2015 TEXAS BANK
QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/04
FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,375 /AA/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2019
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/06
CITY OF KRUM, TEXAS LIMITED TAX WEEK OF 4,300 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/03
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 3,980 A2//
REFUNDING IOWA SERIES 2014B 03/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 03/03
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,800 /AA-/
DISTRICT #60, TEXAS 03/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 03/05
SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 3,100 Aa2/NR/NR
IN ARAPAHOE COU8NTY, COLORADO 03/03
GENERAL OBLIGATIN REFUNDING BONDS
SERIES 2014
********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/14
DAYTON SCHOOL DISTRICT NO. 8 WEEK OF 2,760 /AA+/
YAMHILL, OREGON GENERAL OBLIGATION 03/03
REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 03/06
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,700 /BBB+/
DISTRICT #180 UNLIMITED TAX GENERAL 03/03
OBLIGATION REFUNDING SERIES 2015
BANK QUALIFIED TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/06
RENO COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 2,410 Aa3/NR/
COMMISSION REFUNDING REVENUE 2014 03/03
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 03/03
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,450 Aa2//
IOWA CORPORATE PURPOSE 2014A 03/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2031
Day of Sale: 03/03
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Expected volume excluding daily issues: 3,631,839 (in 000's)