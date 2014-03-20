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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 793,000 A2/A-/A-
STATE OF CALIFORNIA LEASE REVENUE 03/24
BONDS (DEPARTMENT OF CORRECTIONS
AND REHABILITATION) 2014 SERIES A
(VARIOUS CORRECTIONAL FACILITIES)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF ATLANTA WEEK OF 705,570 //
376,370M AIRPORT PASSENGER FACILITY 03/24
CHARGE AND SUBORDINATE LIEN GENERAL
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014A (NON-AMT)
$144,140M AIRPORT GENERAL REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2014B (NON-AMT)
$185,060M AIRPORT GENERAL REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2014C (AMT)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: SERIES A: A1/A+/A
SERIES B & C: AA3/A+/A+
Day of Sale: 03/25
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 480,000 Aa2/AA+/AA+
FINANCE AUTHORITY 03/24 EXP/EXP/EXP
WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
FISCAL 2014 SERIES DD
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: MONDAY
Day of Sale: 03/25
ANAHEIM PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 265,000 /AA-/AA-
LEASE REVENUE 03/24
ANAHEIM CONVENTION CENTER
$258,000,000 TAX EXEMPT
$7,000,000 TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2046
REMARK: Taxable: 2015, 2016
Day of Sale: 03/25
CITY OF ORLANDO, FLORIDA WEEK OF 238,585 Aa2/AA+/
CONTRACT TOURIST DEVELOPMENT TAX 03/24
PAYMENT REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/26/2014
Day of Sale: 03/27
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 235,590 A1/A+/A+
TURNPIKE REVENUE BONDS 03/24
SERIES A OF 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: ROP: MARCH 25TH
Day of Sale: 03/26
OKLAHOMA IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 220,000 /AA/AA
STATE FACILITIES REFUNDING REVENUE 03/24
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2030
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 115,000 A3/A/A+
BURKE COUNTY, GEORGIA 03/24
GEORGIA POWER COMPANY
(PUT BOND MARKETING)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: TUESDAY OR WEDNESDAY
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 100,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY 03/24
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
BONDS (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/25/14
Day of Sale: 03/26
CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 100,000 Aa1/AA+/
CALIFORNIA 03/24
ELECTION OF 2012
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/24/2014
Day of Sale: 03/25
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 73,391 NR/BBB-/NR
(POINCIANA PARKWAY PROJECT) 03/24
CONSISTING OF:
EXPRESSWAY SYSTEM SENIOR LIEN
REVENUE BONDS, SERIES 2014A
(NON-AMT)
EXPRESSWAY SYSTEM SENIOR LIEN
REVENUE CAPITAL APPRECIATION BONDS,
SERIES 2014B-1 (NON-AMT)
EXPRESSWAY SYSTEM SENIOR LIEN
REVENUE CONVERTIBLE CAPITAL
APPRECIATION BONDS, SERIES 2014B-2
(NON-AMT)_
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 56,180 Aa3/AA-/
FULTON COUNTY, GEORGIA 03/24
GEORGIA TECHNICAL FACILITIES
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/27
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 55,000 A3/A/A+
BURKE COUNTY (GEORGIA) 03/24
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
(GEORGIA POWER COMPANY PLANT
VOGTLE PROJECT), FIFTH SERIES 1004
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ALASKA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND WEEK OF 51,245 NR/A/A
EXPORT AUTHORITY REVENUE BONDS, 03/24
SERIES 2014
(GREATER FAIRBANKS COMMUNITY
HOSPITAL)
MGR: John Nuveen & Co. Incorporated, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/24
ANTELOPE VALLEY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 50,000 Aa2/AA-/
DISTRICT (LOS ANGELES AND KERN 03/24
COUNTIES, CALIFORNIA) 2014 GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
$35MM FEDERALLY TAX EXEMPT SERIES A
$15MM FEDERALLY TAXABLE SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/27
HAMMOND MULTI-SCHOOL BUILDING WEEK OF 47,060 /AA+/
CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX 03/24 /EXP/
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
SERIES 2014 LAKE COUNTY, INDIANA
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2031
REMARK: UL S&P: A+
Day of Sale: 03/26
CITY OF CHESAPEAKE, VIRGINIA WEEK OF 37,920 //AAA
COMPOSED OF: 03/24
14,610M - GENERAL OBLIGATION PUBLIC
IMPROVEMENT REFUNDING (SERIES A)
23,310M - GENERAL OBLIGATION PUBLIC
IMPROVEMENT REFUNDING TAXABLE
(SERIES B)
SERIES A 05/01/2015-30
SERIES B 12/01/2014-20
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Ratings: Applied/Applied/
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 35,485 Aa1/AA+/
AGENCY 03/24
SPECIAL OBLIGATION BONDS
(COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/24
MONROE-WOODBURY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 30,000 Aa3//
DISTRICT, NEW YORK 03/24
MGR: Jefferies LLC, New York
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 27,000 A3/A/A+
BURKE COUNTY (GEORGIA) 03/24
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
(GEORGIA POWER COMPANY PLANT
VOGTLE PROJECT)
FIFTH SERIES 1995
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT WEEK OF 26,185 //
AGENCY, CALIFORNIA 03/24
SUCCESSOR AGENCY TO THE
RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT
AGENCY
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
(TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/27
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 17,655 Aa3/AA-/
FULTON COUNTY, GEORGIA 03/24
GEORGIA TECHNICAL FACILITIES
REFUNDING REVENUE BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/27
COLE COUNTY, MISSOURI WEEK OF 17,000 Aa3//
REFUNDING CERTIFICATES OF 03/24
PARTICIPATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/26
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 14,000 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS 03/24
2014 SERIES A
(CASTLE WOODS APARTMENTS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/27
LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,000 //
CALIFORNIA 03/24
ELECTION OF 2012
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/26
NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 13,000 //
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 03/24
SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/27
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 11,865 //
CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS 03/24
SERIES 2014 EVIDENCING
PROPORTIONATE INTERESTS IN
INSTALLMENT PAYMENTS TO BE MADE BY
BOARD OF TRUSTEES OF NORTHERN
ILLINOIS UNIVERSITY
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 03/27
UPPER MERION TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 Aaa//
*******BANK QUALIFIED******* 03/24
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/27
SOUTHWEST SUBURBAN SEWER DISTRICT WEEK OF 10,000 Aa2/NR/
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 03/24
SERIES 2014A
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/25
ALEDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,330 //AAA
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 03/24 / /EXP
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/24
CRYSTAL CITY, MISSOURI WEEK OF 8,750 NR/A+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/24
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 03/24
BELTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,615 Aaa//
TEXAS BANK QUALIFIED 03/24
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/25
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL DAILY 8,572 Aaa/AAA/NR
DISTRICT (JOHNSON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,175 //
DISTRICT 6, TEXAS UNLIMITED TAX 03/24
REFUNDING BONDS SERIES 2014
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 03/24
LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL WEEK OF 7,500 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 03/24
REFUNDING SERIES 2014B
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/26
CITY OF REDONDO BEACH, CALIFORNIA WEEK OF 7,015 //
2014 WASTEWATER REFUNDING BONDS 03/24
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/25
TOWN OF FLOWER MOUND, TEXAS WEEK OF 6,365 //
(DENTON AND TARRANT COUNTIES) 03/24
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/26
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,300 //
GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING 03/24
SERIES 2014B
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2022
Day of Sale: 03/26
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,125 /A/
DISTRICT #155 TEXAS 03/24
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 03/26
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING 03/24
SERIES 2014A
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 03/26
LEBANON, OHIO WEEK OF 5,200 //
VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION 03/24
NOTES
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: Rating TBD
Day of Sale: 03/26
CITY OF PORTLAND, TEXAS WEEK OF 5,000 /AA/
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 03/24
STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES
AND SAN PATRICIO COUNTIES)
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2014
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/01
LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL WEEK OF 5,000 //
DISTRICT 03/24
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/26
PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,925 NR/AA/
DISTRICT, NEW YORK 03/24
*******BANK QUALIFIED*****
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 03/26
KISKI VALLEY WATER POLLUTION WEEK OF 4,830 //
CONTROL AUTHORITY 03/24
ARMSTRONG AND WESTMORELAND
COUNTIES, PENNSYLVANIA
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/26
LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,250 Aaa/NR/NR
DISTRICT 03/24
(TARRANT COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
SHENANDOAH CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,120 /A+/
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 03/24
SERIES 2014
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/24
MOORESVILLE CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA+/
BUILDING CORPORATION MORGAN COUNTY 03/24 /EXP/
INDIANA, TAX AD VALOREM PROPERTY
TAX FIRST MORTGAGE BONDS SERIES
2014A TAXABLE
TAXABLE - QZAB TAX CREDIT
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: UL S&P: A+
Day of Sale: 03/25
MOORESVILLE CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA+/
BUILDING CORPORATION MORGAN COUNTY 03/24 /EXP/
INDIANA TAX AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014B
TAXABLE - QZAB TAX CREDIT
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2030-2034
REMARK: UL S&P: A+
Day of Sale: 03/25
BUTLER TECHNOLOGY & CAREER WEEK OF 1,935 Aa1//
DEVELOPMENT SCHOOLS 03/24
BUTLER, HAMILTON, WARREN & PREBLE
COUNTIES, OHIO
SCHOOL ENERGY CONSERVATION
IMPROVEMENT
GENERAL OBLIGATION BONDS (LIMITED
TAX)
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/26
COLLINGSWOOD BOROUGH, NEW JERSEY WEEK OF 1,760 NR/AA-/
*******BANK QUALIFIED******* 03/24
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 03/27
CHESTERTOWN FIRE DISTRICT, WEEK OF 1,625 A2/NR/
NEW YORK 03/24
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 03/27
RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT WEEK OF 1,625 //
AGENCY, CALIFORNIA 03/24
SUCCESSOR AGENCY TO THE
RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT
AGENCY REFUNDING BONDS
SERIES 2013B (TAXABLE)
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/27
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Expected volume excluding daily issues: 3,967,176 (in 000's)