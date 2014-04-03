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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 650,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 04/07
FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/4 & 4/7
Day of Sale: 04/08
ENERGY NORTHWEST WEEK OF 646,500 Aa1/AA-/AA
CONSISTING OF: 04/07
$529,800M COLUMBIA GENERATING
STATION ELECTRIC REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014-A
$ 26,015M PROJECT 3 ELECTRIC
REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
2014-A
$ 90,685M COLUMBIA GENERATING
STATION ELECTRIC REV ENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2014-B
(TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A+/A
AUTHORITY, NEW YORK 04/07
TRANSPORTATION REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP 4/9
Day of Sale: 04/10
STATE PUBLIC WORKS OF THE STATE WEEK OF 423,000 A2/A-/A-
OF CALIFORNIA LEASE REVENUE BONDS 04/07
$265MM JUDICIAL COUNCIL OF
CALIFORNIA 2014 SERIES B (NEW
STOCKTON COURTHOUSE)
$158MM (DEPARTMENT OF CORRECTIONS
AND REHABILITATION 2014 SERIES C
(NORTH KERN STATE PRISON VARIOUS
BUILDINGS)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: 4/9
Day of Sale: 04/10
UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 220,000 Aa3/AA/AA-
GENERAL OBLIGATION 04/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034
REMARK: ROP Fri 4/4 and Mon 4/7
Day of Sale: 04/08
METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY OF WEEK OF 133,265 Aa2/AA+/
HARRIS COUNTY, TEXAS 04/07
SALES AND USE TAX CONTRACTUAL
OBLIGATIONS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 04/09
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 129,935 Aaa//AAA
GENERAL OBLIGATION 04/07
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 04/10
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 104,260 Aa2/AA/AA
WATER SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE 04/07
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 100,380 NR/AA/AA
(EL PASO COUNTY) GENERAL 04/07
OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 04/09
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 100,000 Aa2/AA/AA
WATER SYSTEM VARIABLE RATE JUNIOR 04/07
LIEN REVENUE AND REFUNDING BONDS,
SERIES 2014B
FLOATING RATE NOTES (FRNS)
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: MANDATORY TENDER: 11/01/2017
SOFT PUT STRUCTURE, STEPPED RATE 8%
Day of Sale: 04/08
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 100,000 A2/A-/
SYSTEM FIRST TIER VARIABLE RATE 04/07
REVENUE REFUNDING BONDS SER 2011A
(SIFMA INDEX FLOATE RATE MODE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/09
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 83,930 /AA/
AUTHORITY 04/07
RENTAL HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 04/08
Day of Sale: 04/09
MONTANA BOARD OF HOUSING WEEK OF 71,500 Aa1/AA+/NR
SINGLE FAMILY PROGRAM BONDS, 04/07
2014 SERIES A
(FEDERALLY INSURED OR GUARANTEED
MORTGAGE LOANS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/09
TRADITION COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 52,300 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 1 04/07
(PORT ST. LUCIE, FLORIDA
SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/09
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 50,180 /A/
NATIONAL RURAL UTILITIES 04/07
COOPERATIVE FINANCE CORPORATION
(PRAIRIE POWER, INC. PROJECT)
SERIES 2008A
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: MANDATORY PUT: 5/8/2017
Day of Sale: 04/09
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 49,000 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT FIXTED RATES 04/07
SERIES B, TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2021-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 45,680 Aa1/AAA/
AUTHORITY 04/07
HOMEOWNERSHIP MORTGAGE BONDS
(NON-AMT & AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 04/07
Day of Sale: 04/08
POLK COUNTY, FLORIDA WEEK OF 40,000 /A+/AA
PUBLIC FACILITY IMPROVEMENT 04/07
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/09
CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 38,000 A1/AA/
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE III 04/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/08
HIDALGO COUNTY, TEXAS WEEK OF 32,855 Aa2/AA-/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 04/07
TAXABLE SERIES 2014B
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2021
RIVERSOUTH AUTHORITY, OHIO WEEK OF 31,500 Aa2/AA+/
AREA REDEVELOPMENT REFUNDING BONDS, 04/07
2014 SDERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/10
PROSPER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,050 Aaa/AAA/
TEXAS 04/07
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underyling Ratings A1/A-
Day of Sale: 04/07
POTTSVILLE PENNSYLVANIA HOSPITAL WEEK OF 29,955 //
AUTHORITY 04/07
HEALTH CENTER REVENUE BONDS
(SCHUYKILL HEALTH SYSTEM PROJECT)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2028
STREETSBORO CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,735 /AA-/
GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX) 04/07
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2014-2034 TERM: 2039, 2044, 2049
Day of Sale: 04/08
CAJON VALLEY UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,000 /AA-/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 04/07
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/08
SHELBYVILLE SCHOOL BUILDING WEEK OF 23,690 /AA+/
CORPORATION, INDIANA 04/07
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2027
REMARK: Underlying Rating A+
Day of Sale: 04/10
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,345 Baa1/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/07
SERIES 2014
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/09
PITTSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 22,115 Aa3/NR/NR
CALIFORNIA,GENERAL OBLIGATION BONDS 04/07
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/08
CITY OF BRIDGEPORT, CONNECTICUT WEEK OF 20,000 /SP-1+/
GENERAL OBLIGATION TAX ANTICIPATION 04/07
NOTES 2014 SERIES A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 04/09
NORWALK-LA MIRADA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 16,100 Aa3/A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/07
REFUNDING BONDS
SERIES 2014 TAXABLE
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/10
WESTSIDE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,500 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REAUTHORIZATION 04/07
2012 ELEC SERIES 2014A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/09
BOARD OF REGENTS TEXAS WOMAN'S WEEK OF 12,395 Aa3//
UNIVERSITY TEXAS REVENUE FINANCING 04/07
SYSTEM REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 04/09
PACIFIC COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 10,000 A1//
DISTRICT NO. 2 ELECTRIC REVENUE 04/07
BONDS
SERIES 2014A
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 04/09
KENMORE -T/O TONAWANDA UFSD, WEEK OF 9,680 Aa3/NR/
NEW YORK 04/07
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 04/10
CHESHIRE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,200 Aa1/NR/
REFUNDING BONDS SERIES 2014 04/07
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 04/09
WASHINGTON UNIVERSITY PLACE SCHOOL WEEK OF 8,990 Aa1//
DISTRICT NO 83 UNLIMITED TAX 04/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 1
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2024
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/08
MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,935 /AA/
LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 04/07
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 04/09
BOROUGH OF NEW WILMINGTON WEEK OF 8,750 /A/
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 04/07
2014
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2044
REMARK: Bank Qualified
PENN HILLS GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 7,750 /AA-/
SERIES 2014A 04/07
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 04/09
ROXBURY TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 7,700 //
NEW JERSEY 04/07
*********BANK QUALIFIED********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 04/07
TOWN OF PITTSFORD, NEW YORK WEEK OF 7,295 Aaa//
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING 04/07
SERIAL BONDS 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/08
PENN HILLS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 7,225 /AA-/
TAXABLE SERIES 2014B 04/07
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 04/09
THE SCHOOL DISTRICT OF ST. JOSEPH WEEK OF 6,280 //
(BUCHANAN COUNTY, MISSOURI) 04/07
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2014
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2031-2034
REMARK: Expected Rating: AA+ S&P
Missouri Direct Deposit Program
Expected Rating: A+ S&P Underlying
Day of Sale: 04/10
SENNA HILLS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,210 //
DISTRICT 04/07
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/07
FOWLER UNIFIED SCHOOL DISTRCT WEEK OF 6,150 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014 04/07
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/08
PACIFIC COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 5,600 A1//
DISTRICT NO. 2 ELECTRIC REVENUE 04/07
BONDS
SERIES 2014B
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 04/09
KENOSHA TAXABLE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 5,520 Aa2/AA/
PROMISSORY NOTES, WISCONSIN 04/07
2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 04/07
NEW CASTLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,135 //
SANITATION AUTHORITY SEWER REVENUE 04/07
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2032
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 04/10
WESTSIDE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REAUTHORIZATION 04/07
SERIES 14B
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/09
OCEAN BEACH SCHOOL DISTRICT NO. 101 WEEK OF 4,700 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/07
2014 WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 04/08
HIDALGO COUNTY, TEXAS WEEK OF 4,570 Aa2/AA-/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 04/07
SERIES 2014A
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2015-2016 TERM: 2019
RUSH-HENRIETTA CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,515 UR/NR/
DISTRICT, NEW YORK 04/07
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/09
KENOSHA TAXABLE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 4,300 Aa2/AA/
PROMISSORY NOTES 2014B 04/07
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/07
TOWN OF PLYMOUTH, CONNECTICUT WEEK OF 3,690 NR/AA/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2023
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/08
NORTHPOINTE WC&ID WEEK OF 3,315 /BBB+/
*********BANK QUALIFIED********* 04/07
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 04/10
BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,120 /A+/
SUSQUEHANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 04/07
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 04/07
FREWSBURG CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,950 NR/UR/
NEW YORK 04/07
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2018
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/08
BRAZIL SEWAGE WORKS REFUNDING WEEK OF 2,605 NR/A-/
REVENUE BONDS 04/07
SERIES 2014
INDIANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 04/10
IDAHO JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 3 WEEK OF 2,400 Aaa//
KUNA GENERAL OBLIGATION 2014 04/07
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2024
REMARK: STATE SCHOOL BOND FUND GUARANTY
Day of Sale: 04/08
PLEASANTVILLE, NEW YORK WEEK OF 2,390 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 04/07
(SERIAL) BONDS 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/10
TOWN OF NEWBURGH, NEW YORK WEEK OF 1,310 Aa2/NR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 04/09
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Expected volume excluding daily issues: 4,012,455 (in 000's)