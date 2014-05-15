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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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MISSOURI HIGHWAYS & TRANSPORTATION WEEK OF 894,450 //
COMMISSION 05/19
CONSISTING OF:
$581,980,000 FIRST LIEN REFUNDING
STATE ROAD BONDS &
$312,470,000 SECOND LIEN REFUNDING
STATE ROAD BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: Retail Order Period 5/19
Day of Sale: 05/20
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 650,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/19
2014 SERIES C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 230,885 Aa3/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/19
(CONVENTION CENTER HOTEL PROJECT)
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/22
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 204,825 Aa1/AAA/AA+
(ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES 05/19
CALIFORNIA) WATER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 192,160 /A+/A
DALLAS FORT WORTH AIRPORT, TEXAS 05/19
JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS
SUBJECT TO AMT
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2021-2045
Day of Sale: 05/21
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 157,800 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY REFUNDING 05/19
REVENUE BONDS, SENIOR SERIES 2014-4
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 05/19
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 134,715 NR/BBB/BBB
REVENUE BONDS, SERIES 2014A 05/19
(CENTEGRA HEALTH SYSTEM)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 131,050 Aa1/AAA/AA+
CALIFORNIA 05/19
WATER SYSTEM REFUNDING REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2027-2035
Day of Sale: 05/20
THE POLLUTION CONTROL FINANCING WEEK OF 118,865 Baa3/BBB/
AUTHORITY OF SALEM COUNTY (NEW 05/19
JERSEY) POLLUTION CONTROL REVENUE
REFUNDING BONDS (CHAMBERS PROJECT)
2014A (TAX EXEMPT) (AMT)
2014B (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SALINA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 305, WEEK OF 117,320 //
KANSAS 05/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/21
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 111,535 //
FACILITIES FINANCE CORPORATION 05/19
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF-COLLEGIATE HOUSING COLLEGE
STATION I, L.L.C.-TEXAS A&M
UNIVERSITY PROJECT), SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/20
CITY OF ROCKPORT, INDIANA WEEK OF 100,000 //
(INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY) 05/19
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
- PUT BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/21
CONTRA COSTA WATER DISTRICT WEEK OF 100,000 NR/AA+/AA
CALIFORNIA, REFUNDING BONDS 05/19
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2020-2026
Day of Sale: 05/21
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 82,400 //BBB+
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 05/19
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS (LUTHERAN SENIOR SERVICES
PROJECTS) SERIES 2014A
MGR: Ziegler, Chicago
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 79,000 Aaa/AAA/
DISTRICT VARIABLE RATE UNLIMITED 05/19
TAX REFUNDING, TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Aa1/AA+/
Day of Sale: 05/20
OREGON UNIVERSITY SYSTEM WEEK OF 70,000 //
STATE OF OREGON GENERAL OBLIGATION 05/19
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: Retail Order Period 5/20
Day of Sale: 05/21
CITY OF MEMPHIS, TENNESSEE WEEK OF 69,655 Aa2/AA+/
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 05/19
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/20
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 63,865 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY, MASSACHUSETTS 05/19
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 05/20
THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES WEEK OF 52,075 Aa3/AA/
OF THE CITY OF NEW YORK REVENUE 05/19
BONDS SERIES 2014A (AMERICAN
MUSEUM OF NATURAL HISTORY) 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 44,870 //
BUILDING CORPORATION HIGHER 05/19
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(BRYANT UNIVERSITY ISSUE -
SERIES 2014)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/22
UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 42,000 /A/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 05/19
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2034
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 05/22
CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA WEEK OF 40,460 Aa2//AA
CAPITAL BONDS SERIES 2014 05/19
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/20
CITY OF GARLAND, TEXAS WEEK OF 39,585 /AA-/AA+
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE 05/19
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
NEW SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NAPA VALLEY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 34,805 //
DISTRICT, CALIFORNIA 05/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014B TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/21
CITY OF FORT MYERS, FLORIDA WEEK OF 34,355 A1/A+/A+
CAPITAL IMPROVEMENT AND REFUNDING 05/19
REVENUE BONDS SERIES 2014A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 05/21
CITY OF BORGER, TEXAS TAX AND WEEK OF 33,000 /AA-/
WATERWORKS SEWER SYSTEM SURPLUS 05/19
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
TAXABLE SERIES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 05/19
OAK VALLEY HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 32,310 A2//
CALIFORNIA 05/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 05/20
WATEREUSE FINANCE AUTHORITY WEEK OF 31,800 /AA-/
REFUNDING REVENUE BONDS 2014A 05/19
VALLEJO SANITATION AND FLOOD
CONTROL DISTRICT REFUNDING PROGRAM
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/21
CITY OF FONTANA, CALIFORNIA WEEK OF 31,710 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 22 05/19
(SIERRA HILLS SOUTH) SPECIAL TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/23
BUFFALO AND FORT ERIE PUBLIC WEEK OF 30,425 /A+/A
BRIDGE AUTHORITY TOLL BRIDGE 05/19
SYSTEM REVENUE REFUNDINIG BONDS
SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE DAILY 27,500 /AA+/
FINANCE AGENCY, MULTIFAMILY CONDUIT /EXP/
REVENUE BROADWAY TOWNHOUSE PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: 12/1/16 EXPECTED
WEST VIRGINIA SCHOOL BUILDING WEEK OF 26,000 A1/AAA/
AUTHORITY LOTTERY CAPITAL 05/19
IMPROVEMENT REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/21
BLUE SPRINGS, MISSOURI WEEK OF 25,000 /AA-/
CERTIFICATE OF PARTICIPATION BONDS 05/19
PUBLIC SAFETY BUILDING
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/20
CENTRAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,000 //
FRESNO COUNTY, CALIFORNIA 05/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/21
HAMILTON SOUTHEASTERN CONSOLIDATED WEEK OF 22,060 //
SCHOOL BUILDING CORPORATION 05/19
UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 05/21
HAMILTON SOUTHEASTERN CONSOLIDATED WEEK OF 22,060 //
SCHOOL BUILDING CORPORATION 05/19
UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014B
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 05/21
TRACY PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 18,625 //
REVENUE BONDS 2014 SERIES A 05/19
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/20
CARTHAGE R-IX SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 /AA+/
OF JASPER COUNTY, MISSOURI 05/19
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2027-2034
REMARK: Underlying Ratings:
S&P A+
Day of Sale: 05/19
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,665 Aa2/AA+/NR
SUBORDINATE LIEN PUBLIC PROJECT 05/19
REVOLVING FUND REVENUE BONDS
TAXABLE SERIES 2014A-2
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REORGANIZED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,300 /AA+/
NO. R-IV OF STONE COUNTY, MISSOURI 05/19
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2023-2034
REMARK: Underlying Ratings:
S&P AA- (Expected)
Day of Sale: 05/21
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 15,400 Aa2/AA+/NR
SUBORDINATE LIEN PUBLIC PROJECT 05/19
REVOLVING FUND REVENUE BONDS
TAX-EXEMPT SERIES 2014A-1
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/19
NEW HANOVER COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 14,975 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/19
SERIES A & B (TAXABLE & TAX-EXEMPT)
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2030
CITY OF MEMPHIS, TENNESSEE WEEK OF 14,515 Aa1/AAA/
WATER SYSTEM REVENUE BONDS 05/19
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/20
YAKIMA COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 13,220 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION AND 05/19
REFUNDING BONDS
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 05/19
MOJAVE WATER AGENCY REFUNDING WEEK OF 13,000 //
REVENUE, CALIFORNIA 05/19
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/21
PARKER COUNTY, TEXAS WEEK OF 12,715 NR/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 05/19
TAXABLE SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/21
CITY OF CEDAR PARK, TEXAS WEEK OF 12,680 //
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2034
INDIANAPOLIS BOND BANK WEEK OF 12,000 /A/AA-
SPECIAL TAX REVENUE BONDS 05/19
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2029
BELLEFONTAINE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,783 Aa2//
OHIO 05/19
LOGAN COUNTY GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$9,024M SERIES A
$1,759M SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 05/20
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,765 /BBB/
DISTRICT NO.34, TEXAS 05/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/19
SUN PRAIRIE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,435 //
DANE AND COLUMBIA COUNTIES 05/19
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 05/19
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 308, KANSAS WEEK OF 9,190 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/19
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2022
Day of Sale: 05/22
TOWN OF WESTERLY, RHODE ISLAND WEEK OF 8,030 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/19
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 05/21
PLUMSTED TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 7,270 NR/A+/
EDUCATION, NEW JERSEY 05/19
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/20
NAPA VALLEY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 7,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 05/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/21
LORAIN, OHIO WEEK OF 6,000 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 05/19
STREET IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 05/21
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,430 //
DISTRICT 119, TEXAS UNLIMITED TAX 05/19
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 05/20
CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL WEEK OF 3,980 //
DISTRICT 05/19
SOMERSET COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/20
SOUTH BEND REDEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 3,385 /AA/
INDIANA 05/19
SPECIAL TAX DIST REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 05/20
EASTMARK COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 3,145 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 1 05/19
(CITY OF MESA, ARIZONA)
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/21
CALIMESA FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 3,045 /A/
CALIFORNIA 05/19
TAX ALLOCATION REFUNDING REVENUE
BONDS (CALIMESA REDEVELOPMENT
PROJECT NO.1 AND PROJECT NO.5)
SERIES 2014
MGR: Jefferies LLC, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 05/20
DEHESA SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 3,000 /AA-/
OBLIGATION BONDS 2012 ELECTION 05/19
SERIES A (GENERAL OBLIGATION
REAUTHORIZATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/20
CITY OF FORT MYERS, FLORIDA WEEK OF 2,785 A1/A+/A+
TAXABLE CAPITAL IMPROVEMENT 05/19
REFUNDING REVENUE BONDS 2014B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 05/21
KLEINWOOD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,500 A2//
DISTRICT, TEXAS 05/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/22
BRAZORIA-FORT BEND COUNTY WEEK OF 2,310 NR/AA/NR
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 05/19
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
BRAZORIA AND FORT BEND COUNTIES,
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BOND
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: (BAM INSURED)
Day of Sale: 05/21
CITY OF DALWORTHINGTON GARDENS, WEEK OF 1,855 /AA+/
TEXAS 05/19
COMBINATION TAX & REVENUE,
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/21
WILLIAMSBURG, IOWA WEEK OF 1,600 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/19
CORPORATE PURPOSE
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/20
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 //
DISTRICT, WISCONSIN GENERAL 05/19
OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2014A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 05/20
WESTERN TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 //
DISTRICT WISCONSIN GENERAL 05/19
OBLIGATION PROMISSORY NOTES 2014C
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 05/21
GALT JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 1,200 /SP-1+/
DISTRICT, CALIFORNIA 05/19
2013-14 TAX & REVENUE ANTICIPATION
NOTES
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2014
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/20
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Expected volume excluding daily issues: 4,356,843 (in 000's)