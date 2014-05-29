May 29 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT WEEK OF 431,160 Aa3/A/A
(COLORADO) 06/02
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MIAMI-DADE COUNTY EXPRESSWAY WEEK OF 340,000 A3/A-/A-
AUTHORITY 06/02
TOLL SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF LONG BEACH (PORT OF LONG WEEK OF 325,000 /AA/AA
BEACH) HARBOR REVENUE SHORT TERM 06/02
NOTES
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/05
PHOENIX, ARIZONA WEEK OF 290,005 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/02
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 06/04
CITY OF AUSTIN, TEXAS (TRAVIS, WEEK OF 278,515 Aa2/AA/AA-
WILLIAMSON AND HAYS COUNTIES) WATER 06/02
AND WASTEWATER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/05
ARIZONA SCHOOL FACILITIES BOARD WEEK OF 220,000 A1/A+/
(TAXABLE) 06/02
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/03
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 213,150 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION 06/02
STATE REVOLVING FUNDS REVENUE
BONDS, SERIES 2014B
(2010 MASTER FINANCING PROGRAM)
(GREEN BONDS)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CHICAGO PARK DISTRICT WEEK OF 207,000 /AA+/AA-
GENERAL OBLIGATION 06/02 /EXP/EXP
LIMITED TAX BONDS
MGR: Mesirow Financial Inc., New York
Day of Sale: 06/05
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 200,000 Aa2/AA-/AA+
ELECTRIC AND GAS SYSTEMS JUNIOR 06/02
LIEN REVENUE BONDS
SERIES 2014 (CPS ENERGY)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/03
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 149,280 Aa2/AA-/AA-
AGENCY 06/02 EXP/EXP/EXP
HOUSING BONDS
CONSISTING OF:
$ 26,265M 2014 SERIES A (NON-AMT)
$110,860M 2014 SERIES B (AMT)
$12,155M 2014 SERIES C (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PHOENIX UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 145,445 Aa2/AA/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/04
LOS ANGELES COUNTY REGIONAL WEEK OF 143,000 /A/
FINANCING AUTHORITY 06/02
MONTECEDRO INC. PROJECT
CAL MORTGAGE LOAN INSURANCE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 06/14/2014
Day of Sale: 06/05
COUNTY OF SAN BERNADINO TAX AND WEEK OF 130,000 MIG 1/SP-1+/
REVENUE ANTICIPATION NOTES 06/02
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/03
CITY OF CHICAGO, ILLINOIS WEEK OF 110,000 Baa1/AA+/BBB+
MOTOR FUEL TAX REVENUE REFUNDING 06/02 / /EXP
BONDS SERIES 2014
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/05
CLARK COUNTY, NEVADA AIRPORT SYSTEM WEEK OF 104,035 A2//
JUNIOR SUBORDINATE LIEN REVENUE 06/02
NOTES SERIES 2014B
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/03
DECATUR HOSPITAL AUTHORITY (TEXAS) WEEK OF 98,000 /BB+/BB+
WISE REGIONAL HEALTH SYSTEM 06/02
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/04
BOARD OF REGENTS, TEXAS STATE WEEK OF 89,770 //
UNIVERSITY SYSTEM REVENUE FINANCING 06/02
SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/04
CITY OF GARLAND, TEXAS (DALLAS, WEEK OF 85,795 NR/A+/AA-
COLLIN AND ROCKWALL COUNTIES) 06/02
ELECTRIC UTILITY SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS
NEW SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/03
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 67,075 //
TEXAS 06/02
SOFT PUT VARIABLE RATE UNLIMITED
TAX SCHOOL BUILDING BONDS,
SERIES 2014B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: RATINGS AAA/AA AAA/AA
MANDATORY PUT: 07/31/2019
Day of Sale: 06/02
SANTA MARGARITA/DANA POINT WEEK OF 65,850 /AA/AA+
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 06/02
SERIES 2014A (GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/03
ST. JOHNS RIVER POWER PARK SYSTEM WEEK OF 62,000 Aa2/AA-/AA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 06/03/2014
Day of Sale: 06/04
SPRING LAKE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 54,260 /AA-/
MICHIGAN 06/02
COUNTY OF OTTAWA, 2014 SCHOOL
BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 52,860 Aaa//AAA
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/02
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (Aa2//AA-
Day of Sale: 06/02
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 52,410 Aa//
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE 06/02
CITY OF SAN PABLO
TAX ALLOCATION BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NOVI COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 47,450 Aa2//
MICHIGAN 06/02
COUNTY OF OAKLAND, 2014 SCHOOL
BUILDING & SITE BONDS, SERIES I
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 47,000 A2/A/
GATV GEORGIA TECH ATCD PROJECT 06/02
CONSISTING OF:
$41,000M TAX-EXEMPT
$ 6,000M TAXABLE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/05
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 42,745 Baa3/NR/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/02
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF-COLLEGIATE HOUSING
GALVESTON, I, L.L.C.-TEXAS A&M
UNIVERSITY AT GALVESTON PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/04
CITY OF SHAKOPEE, MINNESOTA WEEK OF 42,565 NR/BBB+/A
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE 06/02
REFUNDING BONDS
(ST. FRANCIS REGIONAL MEDICAL
CENTER), SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MOUNT VERNON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 41,360 //
NEW YORK 06/02
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2035
Day of Sale: 06/05
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 40,315 Baa3/BBB-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/02
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF-COLLEGIATE HOUSING
STEPHENVILLE II, L.L.C.-TARLETON
STATE UNIVERSITY PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/03
ST. JOHNS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 39,800 /AA-/
COUNTIES OF CLINTON & GRATIOT, 06/02
2014 REFUNDING BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
NAPA VALLEY COMMUNITY WEEK OF 34,805 //
COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 06/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING TAX
BONDS SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/03
NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 //
(ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA) 06/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2011, SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: AA-(S)
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 29,000 /A+/
AGENCY 06/02
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$27,000M TAXABLE
$ 2,000M TAX-EXEMPT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/03
VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS WEEK OF 28,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/02
*********TAX EXEMPT*********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 06/04
SUCCESSOR AGENCY TO THE CHINO WEEK OF 27,780 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY TAX ALLOCATION 06/02
BONDS SERIES 2014A CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/03
WADSWORTH CITY, OHIO WEEK OF 25,950 /AA-/
SCHOOL DISTRICT IMPROVEMENT 06/02
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/05
SAN BERNARDINO CITY, CALIFORNIA WEEK OF 25,000 A2/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 06/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/05
CITY OF BURLESON, TEXAS WEEK OF 24,460 Aa3/AA/
(JOHNSON AND TARRANT COUNTIES) 06/02
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/02
SUCCESSOR AGENCY TO THE BELL WEEK OF 21,735 //
GARDENS COMMUNITY DEVELOPMENT 06/02
COMMISSION, CALIFORNIA
$ 4,140M TAX ALLOCATION REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014A
(PROJECT NO. 1 REDEVELOPMENT AREA)
$ 7,040M TAX ALLOCATION REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2014B
(CENTRAL CITY REDEVELOPMENT AREA)
$10,555M SECOND SUBORDINATE TAX
ALLOCATION REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014C (TAXABLE)
(CENTRAL CITY REDEVELOPMENT AREA)_
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
GRAND HAVEN AREA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 21,560 //
MICHIGAN 06/02
COUNTIES OF OTTAWA & MUSKEGON, 2014
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
DESERTS SANDS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 20,000 A1/A+/
DISTRICT 2014 06/02
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/04
CARMEL 2002 SCHOOL BUILDING WEEK OF 19,915 /AA+/AA
CORPORATION (CARMEL, IN) 06/02
AD VALOROEM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2024
REMARK: NON-BQ
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,525 /AA-/
NUMBER 205 06/02
KNOX AND WARREN COUNTIES, ILLINOIS
(GALESBURG)
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
SERIES 2014A
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
(ALTERNATE REVENUE SOURCE),
SERIES 2014B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2043
Day of Sale: 06/03
CITY OF TUCSON WEEK OF 18,290 A2/AA/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 06/02
TAXABLE SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SUNNYSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 /AA-/
NO. 12 OF PIMA COUNTY, ARIZONA 06/02
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PROJECT OF 2011, SERIES D (2014)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/03
ELYRIA, OHIO WEEK OF 17,450 //
VARIOUS PURPOSE LIMITED TAX 06/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,215 Aa1//
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 06/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/04
CITY OF TEMPLE REFUNDING TEXAS WEEK OF 17,180 /AA/
TAX EXEMPT 06/02
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 06/02
CASTAIC LAKE WATER AGENCY WEEK OF 16,910 NR/AA-/AA-
REFUNDING REVENUE BONDS, 06/02
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RANKIN COUNTY HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 15,000 A2//
TEXAS COMBINATION TAX AND REVENUE 06/02
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/04
GREAT VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aaa//
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/02
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
REMARK: INSURED
Day of Sale: 06/03
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,385 //
DISTRICT, TEXAS 06/02
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2019
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: RATINGS: /AAA/A/
Day of Sale: 06/02
SIENNA PLANTATION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,020 A1//
DISTRICT NO. 2 06/02
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/02
SAULT STE. MARIE AREA PUBLIC WEEK OF 9,000 /AA-/
SCHOOLS, MICHIGAN 06/02
COUNTY OF CHIPPEWA, 2014 SCHOOL
BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
CITY OF IRONDALE, ALABAMA WEEK OF 8,945 /AA/
TAX EXEMPT GENERAL OBLIGATION WTS 06/02
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 06/03
CITY OF SCHERTZ WEEK OF 8,630 Aa2/AA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 06/02
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/02
MONTGOMERY CO. MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,250 /AA-/
DISTRICT NO. 47 UNLIMITED TAX 06/02
REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 06/03
CITY OF IRONDALE, ALABAMA WEEK OF 7,925 /AA/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 06/02
REFUNDING WTS TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 06/03
ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 7,780 A1//
DISTRICT NO. 66 OF MARICOPA 06/02
COUONTY, ARIZONA
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2018
Day of Sale: 06/05
NORTHWEST MISSOURI WEEK OF 7,500 /AA-/
R-1 SCHOOL DISTRICT 06/02
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2034
Day of Sale: 06/05
NAPA VALLEY COMMUNITY WEEK OF 7,000 //
COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 06/02
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/03
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,875 /BBB+/
DISTRICT #172, TEXAS 06/02
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/04
MORRIS COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 6,000 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION 06/02
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 06/03
EASTER MUNICIPAL WATER DISTRICT WEEK OF 5,885 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/02
NO. 2002-06 (MORGAN HILL)
IMPROVEMENT AREA C 2014 SPECIAL
TAX BONDS CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/04
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 5,055 //
SERIES 2014 06/02
EVIDENCING UNDIVIDED INTERESTS IN
THE RIGHT TO RECEIVE CERTAIN
REVENUES PAYABLE BY
VALLEY SCHOOL DISTRICT NO. RE-1
IN LOGAN COUNTY, COLORADO
UNDER A LEASE PURCHASE AGREEMENT
BETWEEN THE DISTRICT AND UMB BANK,
N.A., AS TRUSTEE
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/05
TOWN OF LITTLE ELM, TEXAS WEEK OF 4,755 /AA-/
BANK QUALIFIED 06/02
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 06/03
BELOIT, KANSAS WEEK OF 4,480 NR//
PUBLIC BUILDING COMMISSION 06/02
REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/05
LABETTE COUNTY, KANAS WEEK OF 3,950 NR/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 505 06/02
GENERAL OBLIGATIONS REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2027
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 06/02
LANCASTER COUNTY CAREER & WEEK OF 3,900 /A+/
TECHNOLOGY CENTER 06/02
GUARANTEED LEASE REVENUE BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 06/02
MASON COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 3,650 NR/NR/
PUBLIC UTILITY DISTRICT ELECTRIC 06/02
REVENUE BONDS SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/04
SUCCESSOR AGENCY TO THE CHINO WEEK OF 1,515 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY TAX ALLOCATION 06/02
REFUNDING BONDS TAXABLE SERIES 14B
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/03
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,803,115 (in 000's)