US STOCKS SNAPSHOT-Wall St opens little changed
April 21 Wall Street opened little changed on Friday as earnings rolled in, while investors braced for the first round of the closely contested French presidential election.
June 6 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,703,000 Aa2/AA-/NR (COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 06/09 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 850,000 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09 FISCAL 2014 SERIES J & K MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 527,500 NR/AA/AA COMBINED UTILITY SYSTEM 06/09 /EXP/EXP FIRST LIEN REVENUE AND REFUNDING BONDS, SERIES 2014D MGR: Goldman, Sachs & Co., New York SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 400,000 A1/AA-/AA- AUTHORITY REVENUE OBLIGATIONS 06/09 SERIES 2014 TAX EXEMPT SERIES A AND TAX EXEMPT REFUNDING SERIES B MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/12 LOUISVILLE REGIONAL AIRPORT WEEK OF 254,215 NAF/A+/A+ AUTHORITY AIRPORT SYSTEM REVENUE 06/09 REFUNDING BONDS 2014 A (AMT) 2014B (TAX EXEMPT, NON AMT) 2014C (TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 250,000 // FINANCING AUTHORITY 06/09 PROVIDENCE HEALTH & SERVICES MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 235,275 Aa/A/ FIRST LIEN WASTEWATER UTILITY 06/09 REVENUE BONDS SERIES 2014A (CWA AUTHORITY PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT, WEEK OF 225,870 A1/A/A+ NORTH DAKOTA 06/09 GENERAL REVENUE AND GENERAL REVENUE TAXABLE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: TAX EXEMPT DUE: 2015-2034; 2039 AND 2044
TAXABLE DUE: 2015
ROP: EXPECTED MONDAY
Day of Sale: 06/10 FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 214,000 Aa1/AA+/ FACILITIES REVENUE-COUNTIES 06/09 FACILITIES PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 06/10/2014
Day of Sale: 06/11 STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 200,000 Aa3/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09 2014 SERIES D MGR: Rice Financial Products Company, New York. REMARK: KROLL: AA
ROP: 6/9 and 6/10
Day of Sale: 06/11 UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 186,460 A3/A+/A+ COUNTY/KANSAS CITY, KANSAS 06/09 BOARD OF PUBLIC UTILITIES UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT AND REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2014-A MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2014-2034 TERM: 2039, 2044 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 149,280 Aa3/AA-/AA- AGENCY HOUSING BONDS 06/09 CONSISTING OF: 2014 SERIES A (NON-AMT) 2014 SERIES B (AMT) 2014 SERIES C (FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 129,985 NAF/AA+/AA OF PIMA COUNTY, ARIZONA 06/09 TRANSPORTATION EXCISE TAX REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 06/11 BOARD OF GOVERNORS OF THE WEEK OF 125,000 Aa3/A/ UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 06/09 GREENSBORO GENERAL REVENUE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 06/10 THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY WEEK OF 122,000 Aa2/AA+/A+ ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE 06/09 EXP/EXP/ REFUNDING BONDS (REVITALIZATION PROJECTS), 2014 SERIES A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: TUESDAY
Day of Sale: 06/11 CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 111,855 // DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/09 BUILDING AND REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF WEEK OF 109,710 /AA+/AA+ NASHVILLE AND DAVIDSON CITY 06/09 (NASHVILLE ELECTRIC SERVICE), TN ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/10 DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 97,695 //BBB- NEW YORK, TOURO COLLEGE AND 06/09 UNIVERSITY SYSTEM OBLIGATED GROUP REVENUE BONDS $59,720,000 SERIES 2014A $37,975,000 SERIES B TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10 SAN GEORGONIO MEMORIAL HEALTHCARE WEEK OF 91,540 A3/NR/ DISTRICT 2014 GENERAL OBLIGATION 06/09 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/10 INTERMOUNTAIN POWER AGENCY WEEK OF 84,955 A1/A+/AA- SUBORDINATED POWER SUPPLY REVENUE 06/09 REFUNDING BONDS 2014 SERIES A 2014 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 83,000 Aa3/AA-/ SPECIAL OBLIGATION DESOTO COUNTY 06/09 HIGHWAY CONSTRUCTION BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/12 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 75,000 Aa1/AAA/AA+ WATER SYSTEM REVENUE BONDS 06/09 SERIES 2014C MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/11 STATE BOARD OF REGENTS OF THE WEEK OF 74,630 Aa1/AA/NR STATE OF UTAH 06/09 UNIVERSITY OF UTAH GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS SERIES 2014B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York INDIANAPOLIS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 55,000 NR/AA+/ MULTI-SCHOOL BUILDING CORP 06/09 1ST MORTGAGE REFUNDING 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 06/11 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 52,600 // AUTHORITY 06/09 HARRISBURG, PENNSYLVANIA SCHOOL DISTRICT, SERIES A, B-1 & B2 TAXABLE AND TAX-EXEMPT MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2034 REMARK: S&P: AA/A BAM INSURED ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 50,000 Aa3/A/ GAS SUPPLY REFUNDING REVENUE BONDS, 06/09 SERIES 2010 (THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY PROJECT) MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland TERM: 2030
Day of Sale: 06/11 SAN JOAQUIN COUNTY TRANSPORTATION WEEK OF 49,140 /AA/AA AUTHORITY 06/09 MEASURE K SALES TAX REVENUE BONDS SERIES 2014 (LIMITED TAX BONDS) MGR: RBC Capital Markets, New York SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/16 CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 48,815 NR/AA/NR FINANCE CORPORATION 06/09 EDUCATION REVENUE & REFUNDING BONDS (KIPP, INC.) SERIES 2014A EDUCATION REVENUE QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS (KIPP, INC.) TAXABLE SERIES 2014Q MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10 ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 46,135 NR/NR/A- AUTHORITY 06/09 REVENUE BONDS, SERIES 2014 (PRESBYTERIAN RETIREMENT COMMUNITIES PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/10 MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,925 // TEXAS 06/09 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/11 COUNTY OF JOHNSTON, NORTH CAROLINA WEEK OF 43,345 // LIMITED OBLIGATION BONDS 06/09 SERIES 2014 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/11 NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 42,745 Baa3/NR/NR FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/09 STUDENT HOUSING REVENUE BONDS (CHF-COLLEGIATE HOUSING GALVESTON I L.L.C.-TEXAS A&M UNIVERSITY AT GALVESTON PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/11 HENDERSON, NEVADA, PUBLIC WEEK OF 37,955 //BBB- IMPROVEMENT TRUST, TOURO COLLEGE 06/09 AND UNIVERSITY SYSTEM OBLIGATED REVENUE BONDS $26,165,000 SERIES 2014A $11,790,000 SERIES 2014B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10 CITY OF SAN MARCOS, TEXAS WEEK OF 30,000 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/09 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/12 CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,105 // SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS 06/09 $28,735M SERIES 2014A $370 SERIES 2014B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/12 SAN JACINTO RIVER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 27,390 /A+/ SPECIAL PROJECT REVENUE REFUNDING 06/09 BONDS (THE WOODLANDS WATER SUPPLY SYSTEM PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/12 PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #11 WEEK OF 27,000 Aa3/AA-/ OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 06/09 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver REMARK: 2015-2016; 2018-2020 AND 2026-2034
Day of Sale: 06/10 MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 26,379 Aaa/NR/NR HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 06/09 2014 SERIES A (NON-AMT) (GNMA AND FNMA PASS-THROUGH PROGRAM) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/11 MONTROSE RECREATION DISTRICT, WEEK OF 26,225 NR/BBB/NR COLORADO 06/09 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/10 CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 18,515 //BBB- AUTHORITY, TOURO COLLEGE AND 06/09 UNIVERSITY SYSTEM OBLIGATED GROUP REVENUE BONDS, SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10 DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY WEEK OF 18,270 // DISTRICT NO. 10, TEXAS 06/09 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 AND UNLIMITED TAX ROAD REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/11 GOSHEN COMMUNITY SCHOOL BUILDING & WEEK OF 17,150 /A+/ CORPORATION ONE, INDIANA 06/09 ELKHART COUNTY, AD VALOREM PROPERTY TAX 1ST MEETING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10 BRIDGEWATER-RARITAN, NEW JERSEY WEEK OF 14,500 /AA+/ SCHOOL DISTRICT 06/09 GENERAL OBLIGATION BONDS TAXABLE MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2028 CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 14,500 A1/AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/09 COTTONWOOD HEIGHTS, UT WEEK OF 13,555 /AA/ SALES TAX REVENUE BONDS, 06/09 SERIES 2014 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 06/12 NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 12,646 NR/AA+/NR AUTHORITY 06/09 SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM CLASS I BONDS 2014 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE) (MBS PASS-THROUGH PROGRAM) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/12 BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 11,200 Aa2/AA/ BRIDGE COMMISSION REVENUE 06/09 BONDS (GUARANTEED) MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2014-2025 BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, OH WEEK OF 11,000 Aaa// SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, 06/09 SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/12 PLEASANTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,000 Aa2// CALIFORNIA 06/09 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/10 MAINE EDUCATIONAL LOAN AUTHORITY WEEK OF 10,000 // FIXED RATE STUDENT LOAN 06/09 REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11 SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY WEEK OF 10,000 NR/NR/NR AUXILIARY ENTERPRISES SECURED 06/09 CAPITAL IMPROVEMENT BONDS 2014 BANK QUALIFIED MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2029 TERM: 2034
Day of Sale: 06/11 SOUTH HUNTERDON REGIONAL BOARD OF WEEK OF 9,600 // EDUCATION, NEW JERSEY 06/09 *********BANK QUALIFIED******* MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,385 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 06/09 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/09 MEEKER SCHOOL DISTRICT RE-1 WEEK OF 9,125 // IN RIO BLANCO COUNTY, COLORADO 06/09 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/10 BULLARD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,835 A1// TEXAS 06/09 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/09 PINE RICHLAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,300 /AA-/ SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 06/09 BONDS *********BANK QUALIFIED********** MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2028 REMARK: RATINGS: (STABLE) DUARTE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 // GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11 CHULA VISTA HOUSING AUTHORITY WEEK OF 8,000 /A-1+/ MULTIFAMILY HOUSING REVENUE 06/09 GARDEN VILLAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2015
Day of Sale: 06/09 NORTHWEST R-1 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /AA-/ GENERAL OBLIGATION 2014 06/09 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/09 CENTRAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /A+/ FRESNO COUNTY GENERAL OBLIGATION 06/09 2008 ELECTION, CALIFORNIA 2014C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 06/10 CITY OF VISALIA, CALIFORNIA WEEK OF 7,355 /A+/ 2014 REFUNDING CERTIFICATES OF 06/09 PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/10 ASCENSION PARISH WIDE SCHOOL WEEK OF 7,195 /AA-/ DISTRICT, LOUISIANA GENERAL 06/09 OBLIGATION REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/11 CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 6,900 Aa2/AA-/ COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 06/09 REVENUE CERTIFIATES OF OBLIGATION MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/09 HARRIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 6,695 NR/AA/NR IMPROVEMENT DISTRICT NO. 84 06/09 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: MAC INSURED
Day of Sale: 06/11 CANTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,425 Aaa// TEXAS 06/09 UNLIMITED TAX REFUNDING BANK QUALIFIED MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2028 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10 SCHOOL DISTRICT OF HUDSON WEEK OF 6,200 // (ST. CROIX COUNTY, WISCONSIN) 06/09 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/10 MARS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,500 // BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/09 GENERAL OBLIGATION BONDS 2014C TAXABLE GENERAL OBLIGATION 2014D MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/10 PAMPA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,875 NR/AA/NR (GRAY AND ROBERTS COUNTIES, TEXAS) 06/09 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2014 **********BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10 VILLAGE OF LOS LUNAS, NEW MEXICO WEEK OF 3,780 NR/AA-/NR VALENCIA COUNTY GROSS RECEIPTS 06/09 TAX REFUNDING ***********BANK QUALIFIED********* MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/12 CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 3,680 /AA/ COMBINATION CONTRACT REVENUE 06/09 UTILITY SYSTEM BONDS (CASTLE HILLS PID 4 PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2036 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: /BBB+/
Day of Sale: 06/10 MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,600 // CALIFORNIA 06/09 2014 SPECIAL TAX BONDS (CFD NO. 2004-6) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/12 CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 3,300 Aa2/AA-/ COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 06/09 REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION AMT MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/09 FULTON COUNTY PUBLIC LIBRARY, WEEK OF 2,505 // INDIANA 06/09 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS OF 2014 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2014-2026 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/10 TRI-TOWNSHIP CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA+/ BUILDING CORPORATION, INDIANA 06/09 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS SERIES 2014 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2015-2025 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/09
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 7,243,320 (in 000's)
April 21 Wall Street opened little changed on Friday as earnings rolled in, while investors braced for the first round of the closely contested French presidential election.
WASHINGTON, April 21 Canadian Finance Minister Bill Morneau said on Friday there was no surprise from his perspective in U.S. President Donald Trump's statements lashing out against trade with Canada, but that officials behind the scenes were open to discussions.