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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 350,000 Aaa/AAA/
VARIABLE RATE LIMITED TAX 09/01
SCHOOLHOUSE BONDS, SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: Underlying: Aaa/AA+
HARBOR DEPARTMENT OF THE WEEK OF 345,200 Aa2/AA/AA
CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA 09/01
REVENUE AND REFUNDING
AMT AND NON-AMT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SERIALS AND TERMS
ROP: WEDNESDAY
Day of Sale: 09/04
SAN MATEO COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 117,000 Aaa/AAA/
DISTRICT (SAN MATEO COUNTY, 09/01
CALIFORNIA) 2014 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
LA PORTE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 110,000 Aaa/AAA/
DISTRICT, TX 09/01
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings
Moody's Aa2 S&P AA
Day of Sale: 09/03
THE PORT OF PORTLAND WEEK OF 95,185 /AA-/
PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT 09/01
REVENUE BONDS (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/04
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 91,815 /BB+/
HIGHER EDUCATION LIMITED REVENUE 09/01
BONDS
(THOMAS M. COOLEY LAW SCHOOL
PROJECT)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2024-2044
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 78,420 NR/AA+/AA+
SCPB 11 2014 SERIES D 09/01
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 59,455 //
TEXAS 09/01
**********TAX EXEMPT**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 09/04
DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 53,330 //
DISTRICT, TEXAS 09/01
**********TAX EXEMPT**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2032
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 09/03
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 41,505 A2//
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE-IN 09/01
VALPARAISO UNIVERSITY PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 09/03
MARTIN COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,175 A/A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/01
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/04
BONITA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,900 /AA-/
CALIFORNIA 09/01
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/03
WALNUT VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 24,900 Aa2//
DISTRICT, CALIFORNIA 09/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/04
CITY OF HENDERSON, NEVADA WEEK OF 24,100 Aa2/AA/NR
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 09/01
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LAKE CENTRAL MULTI-DISTRICT SBC WEEK OF 19,025 /R/
AVPT FIRST MORTGAGE BOND SERIES 09/01
2014 NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 09/04
EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI WEEK OF 18,000 /AA/
COMMUNITY CENTER SALES TAX REVENUE 09/01
BONDS, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 09/04
NORTHWOOD LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,470 /AA/
OHIO 09/01
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS, SERIES 2014
CONSISTING OF:
$10,870M SERIES A - UNLIMITED TAX
$ 3,600M SERIES B - LIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: OHIO SCHOOL DISTRICT
CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 09/04
SISKIYOU JOINT COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 13,490 //
DISTRICT, CALIFORNIA 09/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/04
STATE OF CONNECTICUT HEALTH & WEEK OF 12,000 NR/NR/BBB-
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 09/01
REVENUE BONDS, SERIES A
(DUNCASTER, INC. ISSUE)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: FITCH: STABLE
MINERAL WELLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,800 //
DISTRICT, TEXAS 09/01
**********TAX-EXEMPT**********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 09/01
HARRIS COUNTY WATER CONTROL WEEK OF 8,905 /A/
IMPROVEMENT DISTRICT NO.119, TEXAS 09/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 09/04
CHESTERFIELD, MISSOURI WEEK OF 8,525 Aa1//
REFUNDING CERTIFICATES OF 09/01
PARTICIPATION, SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/03
COCALICO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,935 /AA/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 09/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/03
MIDDLETOWN TOWNSHIP WEEK OF 7,600 /AA/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 09/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/04
DAKOTA COUNTY, MINNESOTA WEEK OF 6,685 NR/NR/
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY 09/01
REVENUE BONDS
EBENEZER RIDGES TCU 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2046
RISING SUN SCHOOL BUILDING WEEK OF 6,500 /AA+/
CORPORATION (OHIO COUNTY, INDIANA) 09/01
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: INDIAN STATE AID INTERCEPT PROGRAM
S&P UNDERLYING RATING: BBB+
SCOTTS BLUFF COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,440 A1/NR/NR
0016 IN THE STATE OF NEBRASKA 09/01
(GERING PUBLIC SCHOOLS) GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2014 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/03
SOUTHWEST WISCONSIN TECHINICAL WEEK OF 5,265 //
COLLEGE DISTRICT, WISCONSIN 09/01
CRAWFORD, DANE, GRANT, GREEN, IOWA,
LAFAYETTE, RICHLAND, SAUK AND
VERNON COUNTINES
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2028
SARATOGA COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 4,270 /AA-/
WATER SYSTEM REVENUE BONDS 09/01
$4,155M SERIES 2014A TAX EXEMPT
$155M SERIES 2014 TAXABLE
MGR: Jefferies LLC, New York
UPPER TRINITY REGIONAL WATER WEEK OF 3,135 A2/A+/NR
DISTRICT, TEXAS REGIONAL WASTEWATER 09/01
TREATMENT SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS (LAKEVIEW REGIONAL WATER
RECLAMATION SYSTEM) SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/04
CASCADE SCHOOL DISTRICT NO. 422, WEEK OF 2,265 /AAA/
IDAHO 09/01
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 09/03
CITY OF CUBA CITY WEEK OF 740 //
GRANT AND LAFAYETTE COUNTIES, 09/01
WISCONSIN
WATER AND ELECTRIC SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2023
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Expected volume excluding daily issues: 1,600,035 (in 000's)