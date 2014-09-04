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CITY OF CHICAGO, ILLINOIS WEEK OF 372,735 A3/AA-/AA
SECOND LIEN WATER REVENUE BONDS 09/08
SERIES 2014
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2044
PENNSYLVANIA TURNPIKE SPECIAL WEEK OF 286,435 Aaa//
OBLIGATION 09/08
TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 09/10
MINNEAPOLIS-ST. PAUL AIR WEEK OF 274,000 NR/A/A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 09/10
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 121,465 Aa2/AA/
ADMINISTRATION 09/08
RESIDENTIAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 09/09
Day of Sale: 09/10
CITY OF COLORADO SPRINGS, COLORADO WEEK OF 110,000 Aa2/AA/AA
UTILITIES SYSTEM IMPROVEMENT 09/08
REVENUE BONDS
SERIES 2014A-1 AND A-2
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/09
MASON COUNTY, WEST VIRGINIA WEEK OF 100,000 Baa1/BBB/NR
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS 09/08
(APPALACHIAN POWER COMPANY PROJECT)
SERIES L
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRANSIT WEEK OF 95,700 Aa2/AAA/
AUTHORITY, GEORGIA 09/08
VARIABLE RATE SALES TAX REVENUE
BONDS (SECOND INDENTURE SERIES)
SERIES 2008
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/10
PALM BEACH HEALTH FACILITIES WEEK OF 90,000 NR/BBB/BBB
BOCA RATON REGIONAL HOSPITAL CORP 09/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 09/10
GREENVILLE HEALTH SYSTEM HOSPITAL WEEK OF 83,580 A1/AA-/AA-
REVENUE BONDS 09/08
SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/11
SUFFOLK COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 82,475 Baa1/BBB+/BBB+
CORPORATION 09/08
NASSAU COUNTY LOCAL ECONOMIC
ASSISTANCE CORPORATION
(CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG
ISLAND OBLIGATED GROUP PROJECT)
REVENUE BONDS
SERIES 2014 B & C
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 09/10
HOSPITAL AUTHORITY NO. 2 OF DOUGLAS WEEK OF 80,935 /BBB+/
COUNTY 09/08
HOSPITAL REVENUE BONDS
MADONNA REHABILITATION HOSPITAL
PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 09/10
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 73,370 A1/A/NR
AGENCY 09/08
BOSTON UNIVERSITY ISSUE
REVENUE BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa3//
CALIFORNIA 09/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2010, SERIES D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco
Day of Sale: 09/09
GRAND RAPIDS SEWER WEEK OF 56,000 Aa1/AA+/
MICHIGAN 09/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 09/10
NOVATO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 54,000 /AA/
CALIFORNIA 09/08
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco
Day of Sale: 09/09
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORPORATION WEEK OF 51,115 //
OF LOS ANGELES 09/08
LEASE REVENUE BONDS
REFUNDING SERIES 2014-B
(REAL PROPERTY)
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2033
REMARK: S&P: A+ (POSITIVE OUTLOOK)
FITCH: A+ (STABLE OUTLOOK)
KROLL: AA- (STABLE OUTLOOK)
Day of Sale: 09/10
NIAGARA TOBACCO ASSET WEEK OF 44,740 NAF/NAF/BBB+
SECURITIZATION CORPORATION, 09/08
NEW YORK
TOBACCO SETTLEMENT ASSET-BACKED
BONDS, SERIES 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2029, 2034, 2040
Day of Sale: 09/09
LOS ANGELES MUNICIPAL IMPROVEMENT WEEK OF 39,250 /A+/A+
CORPORATION 09/08
LEASE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/10
NAVAJO COUNTY, ARIZONA WEEK OF 38,150 A3/A-/A-
POLLUTION CONTROL REVENUE 09/08
REFUNDING BONDS
(ARIZONA PUBLIC SERVICES COMPANY
CHOLLA PROJECT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RIVERSIDE REDEVELOPMENT HOUSING WEEK OF 34,000 /A+/
REFUNDING 09/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2028-2037
Day of Sale: 09/09
NIAGARA FALLS BRIDGE COMMISSION WEEK OF 31,000 /A+/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 09/09
RIVERSIDE REDEVELOPMENT DESERT WEEK OF 26,000 /A+/
COMMUNITIES 09/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 09/10
FERN RIDGE SCHOOL DISTRICT NO. 28J, WEEK OF 25,355 //
OREGON 09/08
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/09
SANTA CLARITA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 25,000 NR/AA/AA
DISTRICT, CALIFORNIA 09/08
GENERAL OBLIGATION 2006 ELECTION
2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 09/10
DEVELOPMENT AUTHORITY OF RICHMOND WEEK OF 25,000 /A+/
COUNTY REVENUE REFUNDING BONDS 09/08
GEORGIA REGENTS UNIVERSITY
ACADEMIC RESEARCH CENTER PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: STRUCTURE TBA
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 19,860 /BB/
SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS, 09/08
SERIES 2014A&B
(ICEF - VIEW PARK ELEMENTARY &
MIDDLE SCHOOLS)
MGR: Ziegler, Chicago
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 19,600 Aa2/AAA/
PUBLIC IMPROVEMENT BONDS, TAXABLE 09/08
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/09
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 18,910 Aaa/NR/NR
PINELLAS COUNTY, FLORIDA 09/08
(MULTI-COUNTY PROGRAM)
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BOND
2014 SERIES A-1 (NON-AMT)
TAXABLE SINGLE FAMILY HOUSING
REVENUE REFUNDING BONDS,
2014 SERIES A-2
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/10
MUELLER LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 18,265 /AA+/
CORPORATION 09/08
(A NON-FOR-PROFIT LOCAL
GOVERNMENT CORPORATION ACTING ON
BEHALF OF THE CITY OF AUSTIN, TEXAS
TAX INCREMENT CONTRACT REVENUE
BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/11
RIVERSIDE REDEVELOPMENT PROJECT WEEK OF 18,000 /A+/
AREA 1 09/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 09/10
RIVERSIDE REDEVELOPMENT INTERSTATE WEEK OF 15,000 /A+/
215 CORRIDOR 09/08
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 09/10
ROSWELL, NEW MEXICO WEEK OF 11,805 Aa3//
JOINT WATER & SEWER REVENUE 09/08
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/10
DONA ANA COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 11,000 /AA/
SUB LIEN GROSS RECEIPTS REFUNDING 09/08
REVENUE BONDS, 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
REMARK: INSURER: BUILD AMERICA MUTUAL
Day of Sale: 09/08
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,755 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 285 09/08
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/09
BOONE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,000 //
(BELVIDERE) COMMUNITY UNIT SCHOOL 09/08
DISTRICT NO. 100, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: AA3// (ENHANCED)
Day of Sale: 09/09
SPARTA TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 8,805 Aa2/NR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 09/10
JACKSON TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 8,360 //
NEW JERSEY 09/08
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: Ratings: NR/UR
Day of Sale: 09/11
ORRVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,295 Aa2//
WAYNE COUNTY, OHIO 09/08
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
Day of Sale: 09/10
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,000 //
CALIFORNIA 09/08
CFD NO. 2006-2 (IMPROVEMENT AREA
NO. 3), 2014 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/10
TREASURER OF THE STATE OF OHIO, WEEK OF 7,270 //AA-
CITY OF LORAIN, REVENUE BONDS, 09/08
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/10
CIBOLO CREEK MUNICIPAL AUTHORITY, WEEK OF 7,000 /AA-/
TEXAS 09/08
CONTRACT REVENUE BONDS, SERIES 2014
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2044
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/10
GRANT COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 6,615 A2//
GROSS RECEIPTS TAX REVENUE 2014 09/08
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/10
GLENWOOD-LYNWOOD PUBLIC LIBRARY WEEK OF 5,610 NR/AA-/NR
DISTRICT 09/08
COOK COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
(ALTERNATE REVENUE SOURCE),
SERIES 2014
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 09/09
THE TOWNSHIP OF VERNON WEEK OF 5,530 Aa3//
IN THE COUNTY OF SUSSEX, NEW JERSEY 09/08
GENERAL REFUNDING BONDS OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/10
DODGE CITY, KANSAS WEEK OF 5,500 /A+/
INDUSTRIAL REVENUE 09/08
(DODGE CITY COMMUNITY COLLEGE
ACTIVITY CENTER)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/11
ABBEVILLE HARBOR AND TERMINAL WEEK OF 4,855 /AA/
DISTRICT, LOUISIANA 09/08
LIMITED TAX BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P Rating A-
Day of Sale: 09/10
CITY OF MARQUETTE, MICHIGAN WEEK OF 3,915 /AAA/
GENERAL OBLIGATION CAPITAL 09/08
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 09/08
JEFFERSON SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,805 //
CALIFORNIA 09/08
GENERAL OBLIGATION 210 ELECTION
2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/11
MORTON ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,660 NR/AA/
DISTRICT 09/08
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WIHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/08
WESTERN TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 2,500 /AA+/
WISCONSIN 09/08
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY
NOTES, SERIES 2014E
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2024
TIPTON COUNTY, INDIANA WEEK OF 2,365 NR/A/
REDEVELOPMENT COM TAX INCREMENT 09/08
REFUNDING REVENUE BONDS, 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014
Day of Sale: 09/11
EAST ROCKAWAY (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,620 //
************BANK QUALIFIED******** 09/08
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
REMARK: Ratings: NR/UR
Day of Sale: 09/10
SCOTTSVILLE (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,495 //
**********BANK QUALIFIED********** 09/08
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: Ratings: NR/UR
Day of Sale: 09/11
FERN RIDGE SCHOOL DISTRICT NO. 28J WEEK OF 1,310 //
OREGON 09/08
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/09
ARNOLDS PARK, IOWA WEEK OF 1,285 //
GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 09/08
NOTES, 2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 09/10
UNITED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,070 //
INDIANA COUNTY, PENNSYLVANIA 09/08
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/10
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Expected volume excluding daily issues: 2,530,365