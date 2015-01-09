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MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000
AUTHORITY 01/12
BUILDING AID REVENUE BONDS
FISCAL 2015 SERIES S-1
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 01/12/2015 & 01/13/2015
Day of Sale: 01/14
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 560,525
Aa2/AA+/
SEWER REVENUE, 2015 SERIES A 01/12
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2047
Day of Sale: 01/12
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 502,000
BONDS, (RUSH UNIVERSITY MEDICAL 01/12
CENTER OBLIGATION GROUP)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/15
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 400,000
A2/AA-/A
AUTHORITY (NY) - SERIES 2015A-1 01/12
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 01/15
UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC WEEK OF 400,000
Aaa//
TAXABLE "CORPORATE CUSIP" 01/12
INDIANA
MGR: Wells Fargo Securities, LLC, New York.
Day of Sale: 01/14
STATE OF OREGON WEEK OF 378,960
Aa1/AAA/AA+
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 01/12
HIGHWAY USER TAX REVENUE BONDS
SENIOR LIEN REFUNDING BONDS
SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 250,620
Aa1/AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 01/12
2015, SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 01/12
LAKELAND REGIONAL HEALTH SYSTEM WEEK OF 180,000
A2/NR/NR
INC. - SERIES 2015 01/12
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2033-2044
Day of Sale: 01/15
LOS ANGELES COUNTY PUBLIC WORKS WEEK OF 167,000
A1/AA-/A+
FINANCING AUTHORITY LEASE REVENUE 01/12
BONDS, 2015 SERIES A (MULTIPLE
CAPITAL PROJECTS)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/15
STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 165,200
Aa2/AA/AA
CAPITAL FACILITIES LEASE 01/12
APPROPRIATION BONDS
TAXABLE & TAX-EXEMPT BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 135,000
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS
01/12
(COTTAGE HEALTH SYSTEM OBLIGATED
GROUP), SERIES 2015 /A+/AA-
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 128,995
A1/A+/NR
FACILITIES AUTHORITY 01/12
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
(PRO HEALTH CARE, INC. OBLIGATED
GROUP)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/14
STATE OF TEXAS WEEK OF 123,625
Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/12
CONSISTING OF:
WATER FINANCIAL ASSISTANCE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
$ 6,550M* SUBSERIES 2015A-1
$27,010M* SUBSERIES 2015A-2
(VARIABLE RATE)
WATER FINANCIAL ASSISTANCE
REFUNDING BONDS, TAXABLE
SERIES 2015B
$46,255M* SUBSERIES 2015B-1
$26,515M* SUBSERIES 2015B-2
(VARIABLE RATE)
WATER FINANCIAL ASSISTANCE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015C
(ECONOMICALLY DISTRESSED AREA
PROGRAM)
$7,370M* SUBSERIES 2015C-1 (TAXABLE
$9,925M* SUBSERIES 2015C-2
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PALOMAR COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 120,000
Aa2/AA-/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/12
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
JACKSONVILLE, FLORIDA WEEK OF 100,000
NR/AA/AA-
TRANSPORTATION AUTHORITY 01/12
SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 01/14
COLORADO HOUSING & FINANCE WEEK OF 99,800
Aaa/AAA/
AUTHORITY-SF MORTGAGE CLASS I BONDS 01/12
2015A
**********TAXABLE**********
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 01/15
SANTA CLARA VALLEY TRANSPORTATION WEEK OF 91,000
TAX EXEMPT AND TAXABLE, CALIFORNIA 01/12
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2036
COUNTY BOARD OF EDUCATION OF WEEK OF 85,960
Aa3/AA-/
BALDWIN COUNTY, ALABAMA 01/12
REFUNDING SCHOOL WARRANTS,
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 01/14
COUNTY BOARD OF EDUCATION OF WEEK OF 85,960
Aa3/AA-/
BALDWIN COUNTY, ALABAMA 01/12
REFUNDING SCHOOL WARRANTS,
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2033
Day of Sale: 01/14
BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY WEEK OF 72,790
Aa2/NR/NR
OF ARKANSAS 01/12
VARIOUS FACILITY REVENUE REFUNDING
BONDS (FAYETTEVILLE CAMPUS)
SERIES 2015A
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 01/13
COUNTY OF FORSYTH, NORTH CAROLINA WEEK OF 72,200
Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/12
TAX-EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2018-2028
SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,685
/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS (ELECTION 01/12
OF 2012), SERIES 2015C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/12
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
MAINE STATE HOUSING WEEK OF 67,000
Aa1/AA+/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: RETAIL 01/12/2015
Day of Sale: 01/13
OKLAHOMA CITY WATER AND SEWER WEEK OF 66,000
Aa1/AAA/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/13
SALEM-KEIZER SCHOOL DISTRICT 24J WEEK OF 51,000
Aa3//
FFC PENSION 2015 TAXABLE, GENERAL 01/12
OBLIGATION, OREGON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 01/15
WAYNE STATE UNIVERSITY (MICHIGAN) WEEK OF 50,000
Aa3/AA-/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/14
RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000
2015 SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING 01/12
BONDS - (CFD) NOS. 10, 13(A01), 14
15 (1A-2), 17, 28, 21(1A-2), 22 AND
24
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/15
CORSICANA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 49,670
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 01/12
BUILDING BONDS, SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 01/15
POMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 48,000
A1/A/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 01/12
GENERAL OBLIGATION BONDS 2008
ELECTION, SERIES F 2015 GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/14
DEER VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 42,250
Aa1//AA-
NO. 97 MARICOPA COUNTY ARIZONA 01/12
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2013 SERIES A (2015) REFUNDING
BONDS SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/13
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 19 WEEK OF 36,245
Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION SERIES 2015A 01/12
STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/14
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 118 WEEK OF 36,210
(WAUCONDA), LAKE AND MCHENRY 01/12
COUNTIES, ILLINOIS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: Serials: 2016-2018,2020-2025
Day of Sale: 01/14
VILLA RICA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 35,685
Aa3/AA-/
AUTHORITY, GEORGIA 01/12
CITY OF VILLA RICA WATER AND
SEWERAGE
PROJECT REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2020-2035 TERM: 2015, 2039
Day of Sale: 01/15
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT NO 19 WEEK OF 35,250
Aa1//AA+
GENERAL OBLIGATION 2015B, OREGON 01/12
STATE BOND GUARANTY PROGRAM
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 01/14
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 35,085
AUTHORITY REVENUE BONDS 01/12
NEW JERSEY CITY UNIVERSITY ISSUE
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ATASCADERO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,500
Aa3//
SAN LUIS OBISPO COUNTY, CALIFORNIA 01/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
210 ELECTION, SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SPRING GROVE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,205
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 01/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A & B OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 01/15
FRANKLIN TOWNSHIP COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 29,295
CORPORATION, INDIANA 01/12
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2027
REMARK: AA+/NR/NR PROGRAM
AA-/NR/NR UNDERLYING
Day of Sale: 01/13
CITY OF LEANDER, TEXAS - 2015 WEEK OF 28,385
Aa3/AA-/
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 01/15
TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,000
Aa1/AA/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/12
BONDS OF SCHOOL FACILITIES
IMPROVEMENT DISTRICT NO 2002-1 OF
THE TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT
(ORANGE COUNTY, CALIFORNIA)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/15
GATES, CHILI CENTRAL SCHOOL WEEK OF 25,670
Aa3/NR/
DISTRICT, NEW YORK 01/12
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 01/14
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 21,750
Aaa/NR/NR
AUTHORITY 01/12
(PASS-THROUGH) (FULLERTON COURT
APARTMENTS), SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/15
PENNSYLVANIA STATE PUBLIC SCHOOL WEEK OF 20,000
Aa3//
BUILDING AUTHORITY 01/12
DAUPHIN COUNTY TECHNICAL SCHOOL
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 01/14
CABRILLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000
2012 ELECTION 2015B, CALIFORNIA 01/12
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/14
COLORADO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 18,000
NR/AA+/
AUTHORITY 01/12
/EXP/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,050
Aa1//
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 01/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 01/13
SOUTH CAROLINA JOBS ECONOMIC WEEK OF 16,890
DEVELOPMENT AUTHORITY 01/12
CITY OF MYRTLE BEACH PROJECT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo,
Charlotte
Day of Sale: 01/15
AUGUSTA MAINE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 16,860
REFUNDING 2015 01/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/13
SCOTTS VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 15,000
Aa2/AA/
DISTRICT (SANTA CRUZ COUNTY, 01/12
CALIFORNIA) ELECTION OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,315
GENERALLY OBLIGATION BONDS 01/12
(ELECTION OF 2012), SERIES 2015D
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
SPRING LAKE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 13,750
MICHIGAN 01/12
OTTAWA COUNTY, 2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/15
MONTGOMERY COUNTY, ALABAMA WEEK OF 13,010
Aa2/AA-/
MONTGOMERY COUNTY BUILDING 01/12
AUTHORITY
REVENUE REFUNDING WARRANTS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/14
CENTRAL MONTCALM PUBLIC SCHOOL, WEEK OF 12,120
MICHIGAN 01/12
COUNTIES OF MONTCALM & IONIA,
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/15
LIMESTONE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 11,615
BOARD OF EDUCATION 01/12
CAPITAL OUTLAY WARRANTS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2025-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 01/13
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 11,105
NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 01/12
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REVENUE BONDS, SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/14
SPRINGPORT PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 11,070
COUNTIES OF JACKSON, CALHOUN, 01/12
EATON & INGHAM, 2015 REFUNDING BOND
CONSISTING OF:
$5,150M - SERIES A
$5,920M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/15
GROSSE ILE TWP SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 10,450
COUNTY OF WAYNE, 2015 REFUNDING 01/12
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/14
NEWPORT, KENTUCKY INDUSTRIAL WEEK OF 10,260
NR/NR/NR
BUILDING REVENUE REFUNDING BONDS 01/12
SERIES 2014 (SOUTH BEACH 1,
LLC PROJECT)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 01/13
KILLEEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,215
Aaa//
TEXAS 01/12
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2018 TERM: 2015
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2
Day of Sale: 01/13
CYPRESS HILL MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,645
DISTRICT NO. 1, TEXAS 01/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/15
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,570
NR/AA/NR
DISTRICT NO. 23 01/12
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS, LOCATED WITHIN
BRAZORIA AND HARRIS COUNTIES, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 01/13
PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 9,500
COUNTY OF VAN BUREN 01/12
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/13
MELVINDALE-NORTHERN ALLEN PARK WEEK OF 9,450
PUBLIC SCHOOLS 01/12
COUNTY OF WAYNE
STATE OF MICHIGAN
2015 REFUNDING BONDS, SERIES A
(LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION)
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
Day of Sale: 01/13
COWETA COUNTY, GEORGIA WEEK OF 9,310
WATER AND SEWERAGE AUTHORITY 01/12
COWETA COUNTY (GEORGIA) WATER AND
SEWERAGE AUTHORITY
REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/15
BROWN CITY COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 9,200
MICHIGAN 01/12
COUNTIES OF SANILAC, LAPEER AND
ST. CLAIR, 2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/13
FRANKLIN TOWNSHIP COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 7,860
CORPORATION, INDIANA 01/12
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2026
REMARK: AA+/NR/NR PROGRAM
AA-/NR/NR UNDERLYING
Day of Sale: 01/13
WEBSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,600
NR/UR/
NEW YORK 01/12
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 01/13
TALLAPOOSA COUNTY, ALABAMA WEEK OF 7,150
TALLAPOOSA COUNTY 01/12
GENERAL OBLIGATION WARRANTS,
SERIES 2015-A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
SCHOOL DISTRICT OF AUGUSTA WEEK OF 6,600
EAU CLAIRE COUNTY, WISCONSIN 01/12
ANTICIPATION NOTES, BANK QUALIFIED
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015
Day of Sale: 01/14
TOWN OF CUMBERLAND, MAINE WEEK OF 6,495
Aa3/AA+/
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS 01/12
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 01/14
SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 6,435
Aa2/AA-/AA
WYANDOTTE (COUNTY OF WAYNE), 01/12
MICHIGAN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS-
UNLIMITED TAX
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2020
INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL
REMARK: Underlying S&P "A" Rating Expected
Day of Sale: 01/13
SOUTH LAKE SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,795
COUNTY OF MACOMB 01/12
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/14
UPPER ADAMS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,630
ADAMS COUNTY, PENNSYLVANIA 01/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/12
WILL COUNTY, ILLINOIS (WILMINGTON) WEEK OF 5,325
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 01/12
#209-U, REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/14
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,190
NR/AA/NR
DISTRICT NO. 166 01/12
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 01/12
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,140
LACKAWANNA & WAYNE COUNTIES 01/12
PENNYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2030
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/15
BRIGHTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,300
UR/NR/
NEW YORK 01/12
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/13
PORT ANGELES ELECTRIC REVENUE WEEK OF 4,000
A1//
REFUNDING 2015, WASHINGTON 01/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/15
SHERRILL CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,710
NR/UR/
NEW YORK 01/12
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 01/14
CITY OF HAMILTON, ALABAMA WEEK OF 3,380
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/12
WARRANTS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
RABUN COUNTY WATER & SEWER WEEK OF 3,165
Aa3/NAF/
AUTHORITY, GEORGIA 01/12
REFUNDING REVENUE BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 01/13
CLAY ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,950
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 01/12
REFUNDING BONDS SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/14
CITY OF ST.CHARLES, KANE AND DUPAGE WEEK OF 2,350
Aa1//
COUNTIES, ILLINOIS 01/12
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2015-2029
YUBA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 1,600
IMPROVEMENT AREA C-COUNTRYSIDE AT 01/12
MONTROSE
2014 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
SOUTH KORTRIGHT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 1,390
NR/UR/
DISTRICT, NEW YORK 01/12
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 01/13
COWETA COUNTY, GEORGIA WEEK OF 205
WATER AND SEWAGE AUTHORITY 01/12
COWETA COUNTY (GEORGIA) WATER AND
SEWERAGE AUTHORITY
TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/15
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Expected volume excluding daily issues: 6,204,175
(in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)