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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 1,750,000 //
CENTRAL TEXAS TURNPIKE SYSTEM 01/19
REVENUE BONDS
$225MM FIRST TIER REVENUE REFUNDING
PUT BONDS SERIES 2015-A
$225MM FIRST TIER REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2015B
$1,300MM SECOND TIER REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2015C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: FIRST/SECOND TIER:
MOODYS: A3/Baa1 (stable)
S&P: A-/BBB+ (stable)
Fitch: A-/BBB (stable) (expected)
Day of Sale: 01/22
ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY WEEK OF 508,475 Aa1/AAA/
FINANCE AUTHORITY 01/19
SPECIAL OBLIGATION REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
LOUISIANA GAS & FUELS REVENUE WEEK OF 458,000 //
REFUNDING 01/19
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 21-26, 32-40
AA1/Aa2
Day of Sale: 01/22
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 442,000 Aa1/AAA/AA+
WATER REVENUE BONDS 2015A 01/19
CALIFORNIA NON AMT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2037
REMARK: ROP: 1/21/2015
Day of Sale: 01/22
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 402,190 A1/A/
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 01/19
(BEAUMONT HEALTH CREDIT GROUP)
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/20
YALE UNIVERSITY, CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aaa/AAA/
SERIES T-2, X-2, & 2010A-4 01/19
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: PUT BONDS
Day of Sale: 01/21
SAWS (CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS) WEEK OF 290,975 Aa2/AA/AA
WATER SYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE 01/19
AND REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 01/22
PARTNERS HEALTHCARE SYSTEMS WEEK OF 285,095 Aa3/AA/AA
INCORPORATED - SERIES 2015O-1 & O-2 01/19
TAX EXEMPT, MASSACHUSETTS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2045
REMARK: ROP: 1/20/15
Day of Sale: 01/21
SEATTLE CHILDREN'S HEALTHCARE WEEK OF 273,055 Aa2/NR/AA
SYSTEM 2015A & 2015B WASHINGTON 01/19
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 01/21
PARTNERS HEALTHCARE SYSTEMS WEEK OF 250,000 Aa3/AA/AA
INCORPORATED - SERIES 2015 TAXABLE 01/19
MASSACHUSETTS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2045
Day of Sale: 01/21
UNIVERSITY OF WASHINGTON WEEK OF 200,000 //
$161MM TAX EXEMPT 01/19
$48MM TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE: 15-24, 29, 34, 44
TAX EXEMPT: 16-37
Day of Sale: 01/22
QUEENS HEALTH SYSTEMS 2015A WEEK OF 178,535 A1/AA-/NR
TAX EXEMPT 01/19
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2039
REMARK: ROP: 1/21/2015
Day of Sale: 01/22
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 130,365 A2/A/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 01/19
REVENUE BONDS, PENINSULA REGIONAL
MEDICAL CENTER ISSUE
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SCHOOL BOARD OF ORANGE COUNTY WEEK OF 119,000 Aa2//AA
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/19
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2032
Day of Sale: 01/21
QUEENS HEALTH SYSTEMS, HAWAII WEEK OF 105,075 A1/AA-/NR
2015D TAXABLE 01/19
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 01/22
COUNTY OF KENT REVENUE REFUNDING WEEK OF 92,000 Aaa/AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/19
TAXABLE
MICHIGAN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2037
CITY OF WACO, TEXAS WEEK OF 90,360 Aa2/AA/
(MCLENNAN COUNTY) 01/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/22
PASADENA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 61,815 Aa2/AA/
DISTRICT, TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 2015A
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/22
PASCO SCHOOL NO.1, WASHINGTON WEEK OF 55,560 Aa3//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/19
REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/21
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 50,000 Aaa//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE SPECIAL 01/19
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2025 TERM: 2030, 2035, 2038, 2045
Day of Sale: 01/21
DRAPER LABORATORY, MASSACHUSETTS WEEK OF 50,000 Aa3//
SERIES 2015 TAXABLE 01/19
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 01/22
COUNTY OF MONROE INDUSTRIAL WEEK OF 45,000 Aa2/AA/AA
DEVELOPMENT AGENCY SCHOOL 01/19
FACILITIES REVENUE ROCHESTER
SCHOOLS MODERNIZATION PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 01/22
GLENDALE, ARIZONA WEEK OF 39,540 Aa2/AA-/
TRANSPORTATION EXCISE TAX REVENUE 01/19
REFUNDING OBLIGATIONS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,500 /A-/
REFUNDING CERTIFICATES OF 01/19
PARTICIPATION
SERIES 2015 A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 01/21
EIERA (STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 31,105 Aaa/NAF/AAA
IMPROVEMENT AND ENERGY RESOURCES 01/19
AUTHORITY) MISSOURI
WATER POLLUTION CONTROL AND DRINK
WATER REVENUE BONDS
SERIALS AND TERMS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 01/21
ELYRIA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 30,000 Aa2//
CLASSROOM FACILITIES & SCHOOL 01/19
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/20
UTAH HOUSING SINGLE FAMILY DAILY 28,310 Aaa/AA/AAA
REFUNDING "TAXABLE"
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 27,715 /AA/
DISTRICT 01/19 /EXP/
SUFFOLK COUNTY, NEW YORK
GENERAL OBLIGATION BONDS
SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
BONDS 2015
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 01/22
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 261 WEEK OF 25,475 Aa3//
SEDGWICK COUNTY, KANSAS 01/19
(HAYSVILLE)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 01/21
CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 21,810 A2//
DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 01/19
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN FORT BEND COUNTY)
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/22
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 21,515 //
AUTHORITY 01/19
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COLLEGE REVENUE BONDS (HARRISBURG
AREA COMMUNITY COLLEGE REFUNDING
PROJECT, SERIES OF 2015 AND
SERIES A OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CITY OF MAUMELLE, ARKANSAS WEEK OF 18,580 NR/AA-/NR
LIMITED TAX CAPITAL IMPROVEMENT AND 01/19
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030
Day of Sale: 01/20
GIBRALTAR SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 10,450 /AA-/
COUNTY OF WAYNE, 2015 REFUNDING 01/19
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/22
JOLIET PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 10,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/19
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: ASSURED GTY AA UNDERLYING
Day of Sale: 01/21
FULTONDALE, ALABAMA WEEK OF 9,610 A3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/19
WARRANTS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 01/21
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 Aa//
CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES, 01/19
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: A
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,050 /AA/
DISTRICT NO. 412, TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/20
PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,925 //
TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2028-2033 TERM: 2015
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CAB DUE 2024
RATINGS: MOODY'S/S&P AAA/AAA/
TBD UNDER
Day of Sale: 01/21
SCHOOL DISTRICT OF JOHNSON CREEK WEEK OF 8,900 //
JEFFERSON COUNTY, WISCONSIN 01/19
CONSISTING OF:
$6,520M BOND ANTICIPATION NOTES
$2,380M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CITY OF SEABROOK, TEXAS WEEK OF 8,550 NR/AA/NR
(HARRIS COUNTY) 01/19
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
Day of Sale: 01/20
KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,415 //
DISTRICT 01/19
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
KLEBERG COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,055 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 124 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/21
CADDO PARISH, LOUISIANA WEEK OF 6,710 NR/AAA/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/19
SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2024 TERM: 2026, 2028
Day of Sale: 01/22
SACRAMENTO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 6,065 //
RANCHO MURIETA CSD 01/19
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2014-1
(RANCHO NORTH/MURIETA GARDENS)
SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES
MGR: Alamo Capital, Walnut Creek
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/21
CHAWANAKEE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 6,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 01/19
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 01/22
NORTHEAST AL WTR SWR & FIRE, WEEK OF 5,900 /AA/
ALABAMA 01/19
WATER REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P 'A+' Rating
Day of Sale: 01/21
BERKLEY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 5,650 /AA-/
COUNTY OF OAKLAND, 2015 REFUNDING 01/19
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/21
MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 //
DISTRICT, CALIFORNIA 01/19
COMMUNITY FACILITY DISTRICT 2007-1
SPECIAL TAX
GENERAL OBLIGATION BONDS 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/22
WILDER SCHOOL DISTRICT NO. 133, WEEK OF 4,715 //
IDAHO 01/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/22
MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,240 /AAA/
TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P 'A+' Rating
Day of Sale: 01/22
ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,925 /AA-/
COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 01/19
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/22
NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,500 /A-/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #6 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/21
GILLETT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,975 //
OCONTO AND SHAWANO COUNTIES, 01/19
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 2,479 Baa1//
TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/20
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 2,150 /A-/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #119 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/20
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 1,500 //
WISCONSIN 01/19
RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH
COUNTIES
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2014-2015E
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 6,635,874 (in 000's)
SEDGWICK COUNTY, KANSAS 01/19
(HAYSVILLE)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 01/21
CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 21,810 A2//
DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 01/19
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN FORT BEND COUNTY)
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/22
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 21,515 //
AUTHORITY 01/19
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COLLEGE REVENUE BONDS (HARRISBURG
AREA COMMUNITY COLLEGE REFUNDING
PROJECT, SERIES OF 2015 AND
SERIES A OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CITY OF MAUMELLE, ARKANSAS WEEK OF 18,580 NR/AA-/NR
LIMITED TAX CAPITAL IMPROVEMENT AND 01/19
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030
Day of Sale: 01/20
GIBRALTAR SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 10,450 /AA-/
COUNTY OF WAYNE, 2015 REFUNDING 01/19
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/22
JOLIET PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 10,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/19
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: ASSURED GTY AA UNDERLYING
Day of Sale: 01/21
FULTONDALE, ALABAMA WEEK OF 9,610 A3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/19
WARRANTS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 01/21
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 Aa//
CLEARFIELD AND JEFFERSON COUNTIES, 01/19
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: A
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,050 /AA/
DISTRICT NO. 412, TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/20
PARIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,925 //
TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2028-2033 TERM: 2015
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CAB DUE 2024
RATINGS: MOODY'S/S&P AAA/AAA/
TBD UNDER
Day of Sale: 01/21
SCHOOL DISTRICT OF JOHNSON CREEK WEEK OF 8,900 //
JEFFERSON COUNTY, WISCONSIN 01/19
CONSISTING OF:
$6,520M BOND ANTICIPATION NOTES
$2,380M GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CITY OF SEABROOK, TEXAS WEEK OF 8,550 NR/AA/NR
(HARRIS COUNTY) 01/19
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
Day of Sale: 01/20
KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,415 //
DISTRICT 01/19
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
KLEBERG COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,055 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 124 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/21
CADDO PARISH, LOUISIANA WEEK OF 6,710 NR/AAA/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/19
SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2024 TERM: 2026, 2028
Day of Sale: 01/22
SACRAMENTO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 6,065 //
RANCHO MURIETA CSD 01/19
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2014-1
(RANCHO NORTH/MURIETA GARDENS)
SPECIAL TAX BONDS, 2014 SERIES
MGR: Alamo Capital, Walnut Creek
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/21
CHAWANAKEE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 6,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 01/19
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 01/22
NORTHEAST AL WTR SWR & FIRE, WEEK OF 5,900 /AA/
ALABAMA 01/19
WATER REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P 'A+' Rating
Day of Sale: 01/21
BERKLEY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 5,650 /AA-/
COUNTY OF OAKLAND, 2015 REFUNDING 01/19
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/21
MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 //
DISTRICT, CALIFORNIA 01/19
COMMUNITY FACILITY DISTRICT 2007-1
SPECIAL TAX
GENERAL OBLIGATION BONDS 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/22
WILDER SCHOOL DISTRICT NO. 133, WEEK OF 4,715 //
IDAHO 01/19
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/22
MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,240 /AAA/
TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P 'A+' Rating
Day of Sale: 01/22
ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,925 /AA-/
COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 01/19
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/22
NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,500 /A-/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #6 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/21
GILLETT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,975 //
OCONTO AND SHAWANO COUNTIES, 01/19
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 2,479 Baa1//
TEXAS 01/19
UNLIMITED TAX AND REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2034
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/20
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 2,150 /A-/
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #119 01/19
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/20
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 1,500 //
WISCONSIN 01/19
RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH
COUNTIES
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2014-2015E
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 6,635,874 (in 000's)
(Reporting By Lisa Lambert)