UPDATE 1-EXCLUSIVE-London tries to lure Saudi Aramco with new listing structure - sources
* FCA looking at "international segment" - paper (Adds additional no comment from LSE)
Jan 23 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- UTAH TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 831,640 Aa2/AAA/AA SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS, 01/26 SERIES 2015A SUBORDINATED SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York COMMONWEALTH OF KENTUCKY STATE WEEK OF 385,155 Aa3/A+/A+ PROPERTY AND BUILDING COMMISSION 01/26 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/28 SCHOOL DISTRICT NUMBER 46 WEEK OF 286,000 // KANE, COOK AND DUPAGE COUNTIES 01/26 ILLINOIS (ELGIN) GENERAL OBLIGATION $45,805M LIMITED SCHOOL BONDS 2015A $12,070M LIMITED REFUNDING SCHOOL BONDS, 2015B, $19,690M REFUNDING SCHOOL BDS 2015C $100,740M REFUNDING SCHOOL BONDS 2015D MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/27 MEDSTAR HEALTH INC. MARYLAND WEEK OF 230,350 A2/A-/A SERIES 2015 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 01/28 KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 209,510 Aaa/AAA/NR TEXAS SERIES 2015A AND 2015B 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 01/27 NEW CASTLE COUNTY DELAWARE WEEK OF 125,000 Aaa/AAA/AAA SERIES 2015A 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 01/26 CITY OF GLENDALE, ARIZONA WEEK OF 114,890 A1/AA/NR SENIOR LIEN WATER & SEWER REVENUE 01/26 REFUNDING OBLIGATION, SERIES 2015 SERIES 2015C MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF GLENDALE ARIZONA WEEK OF 104,375 A3/AA+/NR SERIES 2015A 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 01/29 MEDSTAR HEALTH INC. MARYLAND WEEK OF 103,000 A2/A-/A SERIES 015 TAXABLE 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 01/28 COLBY COLLEGE TAXABLE BONDS WEEK OF 100,000 Aa2/AA/ SERIES 2015 01/26 CORPORATE CUSIP MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/27 NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 93,310 // DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 01/26 BONDS SEIRES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 01/27 LONG BEACH UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 89,996 Aa2/AA-/ (COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 01/26 ELECTION OF 2008 GENERAL OBLIGATON BONDS, SERIES D-1 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/29 ANTELOPE VALLEY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 87,000 Aa2/AA-/ DISTRICT 01/26 LOS ANGELES AND KERN COUNTIES, CALIFORNIA 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27 POCONO MOUNTAINS INDUSTRIAL PARK WEEK OF 75,000 A3/A-/ AUTHORITY 01/26 (ST. LUKE'S HOSPITAL-MONROE PROJECT HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/28 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 70,000 Aa2/AAA/AA+ $68,000M TAX-EXEMPT SERIES 2015A 01/26 $ 2,000M TAXABLE SERIES 2015B MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland REMARK: TAX EXEMPT BONDS DUE: 2027-2038
TAXABLE BONDS DUE: 2016-2030
Day of Sale: 01/27 SCHOOL BOARD OF PALM BEACH COUNTY, WEEK OF 65,160 Aa3/AA-/ FLORIDA 01/26 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2015C MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York TEMPE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 3 WEEK OF 65,060 Aa2// OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 01/26 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2009, SERIES C (2015) REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28 DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 60,650 Aaa/AAA/ DISTRICT 01/26 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS TEXAS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2019-2045 TERM: 2016 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: Aa3/AA/
Day of Sale: 01/27 ROCKFORD PUBLIC SCHOOLS DISTRICT WEEK OF 58,339 /AA-/ #205, ILLINOIS 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING OF: $19,340M - SERIES A $38,998M - SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29 TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 56,000 /BBB/ DISTRICT, CALIFORNIA 01/26 2015 SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS (CFD NOS. 2000-1, 2003-2, 2002-1 (IA-2), 2002-2, 2005-1, 2004-1 (IA A)) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/29 CITY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 47,795 Aaa/AAA/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/26 SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/29 TUCSON, ARIZONA WEEK OF 46,215 // WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BOND 01/26 TAX-EXEMPT SERIES 2015 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver LANCASTER COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 44,975 /A/ HEALTH CENTER REVENUE BONDS 01/26 (MASONIC VILLAGES PROJECT) SERIES OF 2015, PENNSYLVANIA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 01/29 COMANCHE COUNTY HOSP AUTH, OK WEEK OF 43,165 /BBB-/ HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 01/26 SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 01/28 GLENDALE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 37,045 A3/BBB+/ REFUNDING 2015, ARIZONA 01/26 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/26 COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE WEEK OF 31,635 /AA-/ AUTHORITY TAXABLE R&D REFUNDING 01/26 REVENUE BONDS SERIES 2015A (OHIO CAPITAL FUND FINANCING) (STATE OF OHIO REFUNDABLE TAX CREDIT COLLATERALIZED) MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati SERIAL: 2021-2027
Day of Sale: 01/26 CITY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 30,225 /AA+/ TAXABLE REFUNDING LIMITED 01/26 OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/28 CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 30,000 A1/AA/NR 2015A 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2030 REMARK: ROP: 1/28
Day of Sale: 01/29 UTAH HOUSING SINGLE FAMILY DAILY 28,310 Aaa/AA/AAA REFUNDING "TAXABLE" MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 27,900 Aa2/AA/ UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 2015 01/26 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/26 BURNET CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 26,750 Aaa// SCHOOL DISTRICT 01/26 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS TEXAS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: A1//
Day of Sale: 01/26 MARSHALL PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 23,125 /AA-/ COUNTY OF CALHOUN, 2015 REFUNDING 01/26 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/27 ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 22,710 NAF/A/NAF CORPORATION LEASEHOLD REVENUE BONDS 01/26 (CONVENTION CENTER REFUNDING AND IMPROVEMENT PROJECTS) MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 01/27 CITY OF ANTIOCH PUBLIC FINANCING WEEK OF 22,500 /AA-/ AUTHORITY 01/26 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS (MUNICIPAL FACILITIES PROJECT) SERIES 2015A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27 SUCCESSOR AGENCY SIGNAL HILL ROAD WEEK OF 22,000 /A/ REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE 01/26 TAX ALLOCATION REFUNDING 2015A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 01/27 CITY OF GLENDALE, ARIZONA WEEK OF 20,970 A3/AA+/NR TAXALE SERIES 2015B 01/26 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 01/29 BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 19,500 Aa2/NR/NR UNIVERSITY OF ARKANSAS 01/26 ATHLETIC FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS (FAYETTEVILLE CAMPUS), SERIES 2015A MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 01/29 TOWN OF NEWTOWN, CONNECTICUT WEEK OF 17,090 Aa1/AAA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/26 2015 SERIES A MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 01/27 CITY OF MCALLEN, TEXAS WEEK OF 17,085 /AA/ WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 01/26 REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago SOUTH ORANGE-MAPLEWOOD SCHOOL WEEK OF 16,085 UR/UR/ DISTRICT, NEW JERSEY 01/26 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 01/28 CITY OF SEALY, TEXAS WEEK OF 15,000 // CERTIFICATES OF OBLIGATION 01/26 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 01/27 WASHTENAW COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 14,055 // MICHIGAN 01/26 WASHTENAW COUNTY, COMMUNITY COLLEGE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/29 WHITEHALL DISTRICT SCHOOLS, WEEK OF 13,360 /AA-/ MICHIGAN 01/26 COUNTY OF MUSKEGON, 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 12,415 A3// DISTRICT NO. 468 01/26 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/26 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 11,695 NR/A+/ FINANCE AUTHORITY REFUNDING 01/26 REVENUE LINCOLN GLEN MANOR 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 01/27 MORGAN COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-3 WEEK OF 11,090 // (MORGAN COUNTY, COLORADO) 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: AA2 (STATE INTERCEPT)/NR/NR
Day of Sale: 01/27 DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A/ DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2023 REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 01/28 TAZEWELL COUNTY, ILLINOIS (PEKIN) WEEK OF 9,985 Aa2// COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #303 01/26 SCHOOL BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28 FULTONDALE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,610 A3// REFUNDING WARRANTS SERIES 2015 01/26 ALABAMA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 01/26 PLEASANT GROVE CITY, UTAH WEEK OF 9,600 /A+/AA- WATER REVENUE AND REFUNDING BONDS 01/26 SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 01/27 MORELAND SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 9,600 Aa3// 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/26 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/29 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 9 WEEK OF 9,580 // OF THE ETIWANDA SCHOOL DISTRICT, 01/26 CALIFORNIA 2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28 COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,525 /AA+/ NUMBER 155 01/26 MCHENRY AND LAKE COUNTIES, ILLINOIS GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL BONDS, SERIES 2015 MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2015-2024 TERM: 2032, 2034
Day of Sale: 01/28 VILLAGE OF VILLA PARK WEEK OF 9,500 /AA/ DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 01/26 AUBREY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,160 Aaa// UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 01/26 TEXAS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2030-2037 TERM: 2015 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: BANK QUALIFIED
UL: A1//
Day of Sale: 01/28 OVID-ELISE AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,590 /AA-/ COUNTIES OF CLINTON, SHIAWASSEE, 01/26 SAGINAW & GRATIOT, 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29 MONITEAU SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,010 // BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia RUSK COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 8,000 // GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 01/26 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/27 ETIWANDA SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 6,755 // 2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 01/26 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28 FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,025 // VENANGO COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING OF: $2,355M SERIES A OF 2015 $2,640M SERIES B OF 2015 $1,030M SERIES C OF 2015 **********BANK QUALIFIED******** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
MUHLENBERG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,015 Aa2// BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2024 REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 01/27 SPRINGPORT PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,920 /AA-/ COUNTIES OF JACKSON, CALHOUN, EATON 01/26 AND INGHAM 2015 REFUNDING, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/29 ROTTERDAM-MOHONASEN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 5,175 UR/NR/ DISTRICT, NEW YORK 01/26 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/27 TOWN OF WEST GREENWICH, WEEK OF 5,020 NR/AA+/ RHODE ISLAND 01/26 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/27 WOLF BRANCH SCHOOL DISTRICT #113, WEEK OF 5,000 /A-/ ILLINOIS 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS CONSISTING OF: $2,000M SERIES A TAXABLE $3,000M SERIES B REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/27 CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,985 // 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/26 BONDS CALIFORNIA MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 01/27 MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 // DISTRICT 2007-1 SPECIAL TAX 2015 01/26 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/29 BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,690 /BBB/ DISTRICT NO. 21 01/26 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/26 AVON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,305 NR/A+/ NEW YORK 01/26 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 01/28 WOLCOTT GENERAL OBLIGATION WEEK OF 4,275 NR/AA/ REFUNDING 2015 CONNECTICUT 01/26 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/27 MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,240 /AAA/ TEXAS 01/26 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2039 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Underlying Rating A+
Bank Qualified
Day of Sale: 01/29 CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,705 // CRAWFORD AND MERCER COUNTIES, 01/26 PENNSYLVANIA CONSISTING OF: $2,635M GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 $1,070M GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia COUNTY OF STEUBEN, NEW YORK WEEK OF 3,700 Aa2/NR/NR GENERAL OBLIGATION BONDS 01/26 PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING (SERIAL) BONDS, 2015 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2021 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/28 MAPLE VALLEY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,530 Aa2// COUNTIES OF EATON & BARRY, 01/26 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF)
Day of Sale: 01/28 SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 3,305 /AA-/ MICHIGAN 01/26 COUNTIES OF GRATIOT, MIDLAND & ISABELLA, 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/27 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,280 A2/NR/ GENEERAL OBLIGATION 2015 01/26 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 01/27 CITY OF PETAL, MISSISSIPPI WEEK OF 3,100 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/26 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/29 CITY OF CROSSLAKE, MINNESOTA WEEK OF 2,450 // COMMUNICATIONS UTILITY REVENUE 01/26 REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2018 CITY OF MCLENDON-CHISOLM WEEK OF 2,150 /AA-/ COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS 01/26 REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION TEXAS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2035 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/27 ROSELAND SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 2,000 /A+/ ELECTION OF 2012, SERIES B, 01/26 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/27 SUCCESSOR AGENCY SIGNAL HILL WEEK OF 1,905 /A/ REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE 01/26 TAX ALLOCATION REFUNDING 2015B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 01/27 YUBA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 1,600 // IMPROVEMENT AREA C--COUNTRYSIDE AT 01/26 MONTROSE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28 CITY OF COLERAINE, MINNESOTA WEEK OF 1,455 // GENERAL OBLIGTIONS REFUNDING BONDS 01/26 SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 01/26 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 WEEK OF 1,395 // MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS MINNESOTA 01/26 TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015C MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 01/28
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,046,825 (in 000's)
* FCA looking at "international segment" - paper (Adds additional no comment from LSE)
HONG KONG Asian stocks declined for a third consecutive day on Friday as fresh falls in commodities raised concerns about the health of the global economy, though the euro bucked the broad weakness on receding concerns about France's presidential election.