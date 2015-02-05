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SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 1,060,000 A1/AA-/A+
AUTHORITY REVENUE OBLIGATIONS 02/09
SERIES 2015 SANTEE COOPER
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 2/10
ALL RATINGS STABLE
Day of Sale: 02/11
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 300,000 A1/A/
FACILITIES AUTHORITY 02/09
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY FIXED
RATE REVENUE BONDS, SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/11/2015
Day of Sale: 02/12
GWINNETT COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 240,000 Aaa/AAA/
GEORGIA 02/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Montgomery
Day of Sale: 02/11
WEST VALLEY-MISSION COMMUNITY WEEK OF 195,000 Aaa/AAA/
COLLEGE DISTRICT 02/09
(SANTA CLARA AND SANTA CRUZ
COUNTIES, CALIFORNIA)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DETROIT PUBLIC SCHOOLS - 2015A WEEK OF 187,535 NR/AA-/AA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 02/11
WASHINGTON STATE UNIVERSITY WEEK OF 170,000 Aa2/AA/NR
SERIES 2015 02/09
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 02/11
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY-TAXABLE WEEK OF 165,000 Aa2/AA/
BONDS, 2015 SERIES 2015 SERIES A 02/09
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2045
Day of Sale: 02/10
TORRANCE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 163,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
(MEASURE T), SERIES 2015
GENERAL OBLIGATION BONDS
(MEASURE U), SERIES 2015
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/11
RIVER ISLANDS PUBLIC FINANCING WEEK OF 154,530 //
AUTHORITY 02/09
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2003-1 (PUBLIC IMPROVEMENTS)
CONSISTING OF:
$110,740M SPECIAL TAX REFUNDING
SERIES 2015A-1
$ 12,690M SPECIAL TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A-2 (TAXABLE)
$ 31,100M SPECIAL TAX BONDS
SERIES 2015B
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
REMARK: 2015A-1 DUE 2025-2045 (NOT RATED)
2015A-2 DUE 2015-2024 (NOT RATED)
2015B DUE 2040-2045 (NOT RATED)
Day of Sale: 02/11
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY 02/09
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 02/09/2015
Day of Sale: 02/10
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 149,400 Aa2/AA+/
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 02/09
BONDS, SERIES 2015-2016
CONSISTING OF:
$98,300M* SERIES 2015-116A (AMT)
$51,100M* SERIES 2015-116B(NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 136,000 Aaa/AAA/AAA
STATE REVOLVING FUND PROGRAM 02/09
REFUNDING GREEN BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 02/10
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 132,285 Aa1//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS, 02/09
SERIES 190 & 191
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
EL PASO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 108,375 /AAA/AA
(EL PASO COUNTY, TEXAS) 02/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings:
S&P 'AA-' & Fitch 'AA'
Day of Sale: 02/10
METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVILLE WEEK OF 104,340 //
DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE 02/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015B
TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 02/10
SCHOOL BOARD OF BREVARD, FLORIDA WEEK OF 101,000 Aa3//AA-
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 02/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 02/10
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 98,110 Aa2/AA+/AA+
SEWER REVENUE AND REFUNDING 02/09
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 02/11
REID HOSPITAL AND HEALTH CARE WEEK OF 91,180 NR/AA/
SERVICES INC, INDIANA 02/09
SERIES 2015A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 02/10
OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 90,000 Aa2/AA/
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS, 02/09
2015 SERIES C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/11
EL PASO COUNTY SCHOOL DISTRICT #49, WEEK OF 67,915 //
(FALCON SCHOOLS), COLORADO 02/09
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 02/10
CITY OF OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA WEEK OF 64,815 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/09
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 02/12
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 62,500 NR/NR/
ENVIRONMENTAL FACILITIES AND 02/09
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A&B
(ST. JAMES PLACE OF BATON ROUGE
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 02/11
HARTFORD STADIUM AUTHORITY LEASE WEEK OF 59,825 /A+/
REVENUE BONDS 02/09
SERIES 2015A (TAX-EXEMPT) & 2015B
(TAXABLE)
MGR: Jefferies LLC, New York
MCLENNAN COUNTY JUNIOR COLLEGE WEEK OF 52,010 /AA/AA
DISTRICT, TEXAS 02/09
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 02/10
METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVILLE WEEK OF 46,745 //
DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE 02/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2026
Day of Sale: 02/10
UNIVERSITY OF CHICAGO WEEK OF 40,000 Aa2/AA/AA+
ILLINOIS EDUCATIONAL FACILITIES 02/09
AUTHORITY
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: ADJUSTABLE RATE REVENUE
TENDER DATE 2/13/2020
Day of Sale: 02/10
INDUSTRIAL AUTHORITY JOPLIN, WEEK OF 36,780 /BBB+/
MISSOURI 02/09
HEALTH FACILITY REVENUE REFUNDING
BONDS (FREEMAN HEALTH SYSTEM)
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2035
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 35,640 /A/
CULTURAL EDUCATION FACILITY REVENUE 02/09
AUTUMN
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/11
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA WEEK OF 35,170 /AA+/AA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 02/09
BONDS, 2015 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 02/11
MAPLE HEIGHTS, COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 35,000 //
DISTRICT 02/09
OHIO
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS TBD
Day of Sale: 02/11
VISTA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 34,795 /A-/
COMMISSION, CALIFORNIA 02/09 /EXP/
2015 SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES B-1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/12
LINN-BENTON COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 34,000 NR/AA+/
OREGON 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 02/12
YUCAIPA VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 31,000 /A+/AA-
WATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 02/09
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/11
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 28,000 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, 02/09 /EXP/
SERIES 2014
(MINNEAPOLIS PRESERVATION PORTFOLIO
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/12
GODLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,600 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 02/09
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/09
COUNTY OF IREDELL, NORTH CAROLINA WEEK OF 25,000 Aa2/AA-/
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/09
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/12
VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,000 //
CALIFORNIA 02/09
2015 SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/12
ST CHARLES, MISSOURI WEEK OF 24,500 NR/AA/
PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT NO. 2 02/09
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2036-2038
Day of Sale: 02/10
BIRMINGHAM PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 24,170 //
MICHIGAN 02/09
COUNTY OF OAKLAND, 2015 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS TBD
Day of Sale: 02/09
VISTA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 23,220 /A-/
COMMISSION, CALIFORNIA 02/09 /EXP/
2015 SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES A
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/12
AKRON, OHIO WEEK OF 23,115 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/09
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS TBD
Day of Sale: 02/12
CARROLLTON-FARMERS BRANCH WEEK OF 22,190 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 02/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/09
PACKER COLLEGIATE INSTITUTE WEEK OF 22,000 A3/A-/NR
SERIES 2015 02/09
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 02/12
HURON VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,995 /AA-/
MICHIGAN 02/09
COUNTIES OF OAKLAND & LIVINGSTON
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/11
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 20,390 A1/AA/AA-
SOLID WASTE-SOLID WASTE REVENUE 02/09
BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 02/11
SCRANTON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,335 /AA/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/09
GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES A
OF 2015
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B
OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/10
SNYDERVILLE BASIN WATER RECLAMATION WEEK OF 19,715 /AA/
DISTRICT, UTAH 02/09
SEWER REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 02/11
WESLACO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,025 /AAA/AAA
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 02/09
STATE OF TEXAS LOCATED IN HIDALGO
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Unenhanced Ratings:
S&P 'A+' & Fitch 'AA-'
TRACY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,000 Aa2//
CALIFORNIA 02/09
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/11
ARCHER CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 16,070 NR/AAA/NR
DISTRICT (ARCHER COUNTY, TEXAS) 02/09
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015A & 2015B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/09
CITY OF MINNEAPOLIS, MINNESOTA WEEK OF 15,695 Aa1/AA/
REVENUE REFUNDING BONDS 02/09
(UNIVERSITY GATEWAY PROJECT),
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 02/10
WESLACO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,645 /AAA/AAA
DISTRICT 02/09
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
HIDALGO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES A
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: UNDERLYING RATING: A+/AA-
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 13,950 /A/
AUTHORITY 02/09
ECONOMIC DEVELOPMENT REFUNDING
BONDS
(THE SEEING EYE, INC-2015 PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 12,170 /AA/
BOROUGH OF KINNELON IN THE COUNTY 02/09
OF MORRIS, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 02/10
GALESBURG-AUGUSTA COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 12,085 Aa2//
COUNTY OF KALAMAZOO, MICHIGAN 02/09
2015 REFUNDING BONDS
(GENERAL OBLIGATION- UNLIMITED TAX)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/12
KENT COUNTY, DELAWARE WEEK OF 10,995 Aa1/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/09
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 02/10
CITY OF DEL RIO, TEXAS WEEK OF 10,950 //
(A HOME RULE CITY LOCATED IN 02/09
VAL VERDE COUNTY, TEXAS)
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
CARMAN-AINSWORTH COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 10,510 //
MICHIGAN 02/09
COUNTY OF GENESEE, 2015 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 02/10
CLINTONDALE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 10,340 /AA-/
MICHIGAN 02/09
COUNTY OF MACOMB, 2015 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/12
SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
SOMERSET COUNTY, PENNSYLVANIA 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/09
MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
UNION COUNTY, PENNSYLVANIA 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/10
EAST ALLEGHENY, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 Baa3/AA/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 02/09
REFUNDING 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 02/11
JACKSON CENTER LOCAL SCHOOL WEEK OF 10,000 //
DISTRICT, OHIO 02/09
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND
IMPROVEMENT BONDS
SHELBY, AUGLAIZE & LOGAN COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS TBD
Day of Sale: 02/12
HINDS COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 9,995 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/09
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 02/11
COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A+/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2027
REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 02/11
FULTONDALE, ALABAMA WEEK OF 9,205 A2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/09
WARRANTS 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 02/09
RICE COUNTY, KANSAS WEEK OF 8,980 NR/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 376, 02/09
KANSAS
GENERAL OBLIGATION ADVANCED
REFUNDING 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2035
Day of Sale: 02/12
GARFIELD COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,440 /AA-/
RE-2, COLORADO 02/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015 (ST INTERCEPT PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 03/11
WESTERN TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 7,500 /AA+/
WISCONSIN 02/09
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 02/10
WEST CHICAGO PARK DISTRICT,ILLINOIS WEEK OF 7,210 //
GENERAL OBLIGATION PARK BONDS, 02/09
SERIES 2015A
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PARK
BONDS, SERIES 2015B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Underlying S&P: BBB
Day of Sale: 02/12
CONSOLIDATED HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,170 /AA+/
NUMBER 120, LAKE COUNTY, IL 02/09
(MUNDELEIN)
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS, SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2020-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/10
ASPEN CONSOLIDATED SANITATION WEEK OF 6,750 //
DISTRICT, COLORADO 02/09
WASTEWATER REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 02/12
VILLAGE OF FRANKLIN PARK, ILLINOIS WEEK OF 6,300 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/09
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2029-2034
REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 02/10
BILLINGS, MONTANA WEEK OF 6,050 Aa2/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/09
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 02/11
BOROUGH OF BRENTWOOD WEEK OF 5,870 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/11
HEMPSTEAD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,580 /AAA/
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 02/09
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
WALLER COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Underlying S&P 'A' Rating
Day of Sale: 02/09
CADILLAC AREA PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 5,360 Aa2//
MICHIGAN 02/09
COUNTIES OF WEXFORD, OSCEOLA & LAKE
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/09
AVONDALE ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 5,065 /A+/
DISTRICT #44, MARICOPA COUNTY, 02/09
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
BRET HARTE UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 5,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 02/12
AKRON, OHIO WEEK OF 5,000 //
HEALTH BENEFIT CLAIMS BOND 02/09
ANTICIPATION NOTES, (SPECIAL
OBLIGATIONS - INCOME TAX SUPPORTED)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS TBD
Day of Sale: 02/12
CRANE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,999 /AAA/
(CRANE COUNTY, TEXAS) 02/09
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
CHEROKEE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 4,200 /AA/
WATER AUTHORITY 02/09
WATER & SEWER REVENUES
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: A-
Day of Sale: 02/10
EAST NICOLAUS JOINT UNION HIGH WEEK OF 4,000 /A/
SCHOOL DISTRICT, 02/09
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2014, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/10
MONTABELLA COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 3,970 /AA-/
MICHIGAN 02/09
COUNTIES OF MONTCALM, ISABELLA AND
MECOSTA, 2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 02/11
NEW HOPE, TEXAS WEEK OF 3,285 /A/
CULTURAL EDUCATION FACILITY TAX 02/09
REVENUE
AUTUMN GROVE 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/11
SCHOOL DISTRICT 135 (ORLAND PARK), WEEK OF 3,075 /AA/
COOK COUNTY, IL 02/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING DEBT
CERTIFICATES, SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2019
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/11
SOCORRO COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 3,000 A2//
CORRECTIONAL FACILITY GROSS 02/09
RECEIPTS 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 02/09
VISTA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 1,235 /A-/
COMMISSION 02/09 /EXP/
2015 SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES B-2
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/12
CITY OF NICOLLET, MINNESOTA WEEK OF 1,055 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 02/09
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/10
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,105,904 (in 000's)